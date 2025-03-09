Sonrai Security

sonraisecurity.com

Sonrai Security هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الهوية السحابية العامة وإدارة الوصول. من خلال مهمة تمكين المؤسسات من جميع الأحجام من الابتكار بأمان وثقة، توفر Sonrai Security أمان الهوية والوصول والأذونات للشركات التي تعمل على منصات AWS وAzure وGoogle Cloud. تشتهر الشركة بريادتها في جدار حماية الأذونات السحابية، مما يتيح امتيازًا أقل بنقرة واحدة مع دعم احتياجات وصول المطورين دون انقطاع. تحظى شركة Sonrai Security بثقة الشركات الرائدة في مختلف الصناعات، وهي ملتزمة بقيادة الابتكار والتميز في مجال الأمن السحابي. تحظى الشركة بثقة فرق العمليات السحابية والتطوير والأمن. يقوم جدار حماية الأذونات السحابية بإزالة جميع الأذونات الحساسة غير المستخدمة، ويعزل الهويات غير المستخدمة، ويعطل الخدمة والمناطق غير المستخدمة - كل ذلك بنقرة واحدة. لا يوجد أي انقطاع في العمل لأن جميع الهويات التي تستخدم الأذونات الحساسة تحافظ على وصولها ويتم منح أي وصول جديد بسلاسة من خلال سير عمل chatops الآلي. تقضي فرق SecOps وقتًا أقل بنسبة 97% في تحقيق أقل قدر من الامتيازات وتقليل سطح الهجوم بنسبة 92%. بعد الوصول إلى أقل امتياز على مستوى النظام الأساسي، يكتشف حل Sonrai CIEM+ مجموعات سامة من الأذونات ويغلق مسارات الهجوم غير المقصودة التي ينشئونها من خلال المعالجة الآلية أو التفصيلية.