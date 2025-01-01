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يوفر موفرو استضافة الويب السحابية الموارد والبنية التحتية اللازمة لنشر مواقع الويب في السحابة. تستخدم الشركات خدمات الاستضافة السحابية لاستضافة مواقعها الإلكترونية على بنية تحتية افتراضية يديرها موفر الاستضافة. وتضمن هذه الإدارة المرونة وقابلية التوسع من خلال تخصيص الموارد ديناميكيًا وتقديم خطط قابلة للتخصيص، مما يسمح للشركات بتعديل الموارد حسب الحاجة. يقدم موفرو الاستضافة السحابية خدمات استضافة موثوقة وآمنة من خلال أنظمة متكررة، مما يضمن وقت تشغيل عالي وبروتوكولات أمان متقدمة والامتثال لمعايير الصناعة.
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Hostinger
hostinger.com
تطبيق Hostinger يتيح للمستخدمين اختيار حلول استضافة الويب، بدءًا من الاستضافة المشتركة إلى VPS، مع أدوات لإنشاء وإدارة المواقع بسهولة.
SiteGround
siteground.com
موقع SiteGround هو منصة لاستضافة الويب تقدم حلولًا متنوعة وخدمات دعم فني، مع تركيز على السرعة والأمان لمالكي المواقع.
Gandi
gandi.net
تطبيق Gandi يمكن المستخدمين من إدارة أسماء النطاقات، وتسجيلها، والبريد الإلكتروني، واستضافة المواقع بشكل سهل وفعال.
DreamHost
dreamhost.com
تطبيق DreamHost يساعد في إنشاء مواقع ووردبريس بسهولة باستخدام محرر السحب والإفلات، ويقدم أدوات للمبتدئين والمحترفين.
WP Engine
wpengine.com
WP Engine هو منصة استضافة WordPress مُدارة تقدم أداءً عالياً وأماناً لمواقع WordPress، مع ميزات مثل التحديثات التلقائية والنسخ الاحتياطية.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
يوفر تطبيق AccuWeb Hosting خدمات استضافة الويب بأسعار معقولة مع دعم 24/7، وخيارات استضافة متعددة وتأمين، وضمان وقت تشغيل مرتفع.
Name.com
name.com
تطبيق Name.com يسمح بإدارة أسماء النطاق، استضافة الويب، وتسجيل النطاقات، مع واجهة سهلة الاستخدام للمستخدمين.
Gatsby Cloud
gatsbyjs.com
Gatsby Cloud هي منصة تستند إلى Gatsby لدعم تطوير ونشر المواقع الإلكترونية وتطبيقات الويب السريعة القابلة للتوسيع.
20i
20i.com
يقدم تطبيق 20i استضافة إدارة عالية الأداء للمواقع والتطبيقات مع لوحة تحكم سهلة الاستخدام ودعم متخصص، ويعتمد على الطاقة المتجددة.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada هو مزود خدمة استضافة ويب يقدم حلولاً متنوعة للأفراد والشركات، مع دعم فني متاح على مدار الساعة وواجهة سهلة الاستخدام.
xCloud
xcloud.host
xCloud هو لوحة تحكم سحابية لإدارة مواقع ووردبريس، تسهل إعداد واستضافة المواقع على خوادم سحابية، مع أوتوماتيكية للمهام وخيارات مرنة.
Greens247
greens247.com
تطبيق Greens247 يوفر خدمة استضافة ويب سريعة جداً مع خوادم ذات زمن استجابة منخفض وتقنية Xeon وتخزين NVMe أسرع بست مرات من SSD العادي.
IntecHost
intechost.com
IntecHost هو مزود استضافة ويب في الهند يقدم خدمات استضافة موثوقة وبأسعار معقولة مع 99.99% وقت تشغيل وميزات أمان متقدمة.
NameHero
namehero.com
NameHero هو تطبيق لإدارة الاستضافة والنطاقات، يقدم استضافة موثوقة مع دعم على مدار الساعة وميزات متعددة مثل SSL، النسخ الاحتياطي، وأمان متقدم.
LogicWeb
logicweb.com
تقدم تطبيق LogicWeb خدمة استضافة مواقع على الإنترنت توفر LiteSpeed، ونظام NVMe، ونسخ احتياطية آلية يومية، وتثبيت ووردبريس بنقرة واحدة، ونطاق مجاني.
CloudyHost
cloudyhost.com
CloudyHost يوفر حلول استضافة سحابية موثوقة وخدمات إضافية بأسعار تنافسية، مع دعم تقني وتجارب استضافة عالية الجودة للعملاء.
ElySpace
elyspace.com
ElySpace هي شركة استضافة ويب تقدم خدمات استضافة سحابية مدارة، تركز على تأمين البنية التحتية وصيانة المواقع لأصحاب الأعمال.
GetLark
getlark.com
تطبيق GetLark يقدم خدمات استضافة مشتركة بسيطة وسهلة الاستخدام للمطورين، مع التركيز على تحسين المنتجات الحالية.
CheapoHosting
cheapohosting.com
CheapoHosting هو تطبيق يساعد المستخدمين على العثور على خدمات استضافة الويب، مع إمكانية المقارنة بين الخيارات والتوجيه في اختيار الحل المناسب.
Hosting123
hosting123.net
تطبيق Hosting123 يوفر إدارة سهلة وفعالة لخدمات الاستضافة، مما يسمح للمستخدمين بمراقبة والتحكم في موارد الخادم وأداء الموقع.
ChemiCloud
chemicloud.com
ChemicLoud هو منصة لاستضافة الويب تقدم خدمات سحابية موثوقة، مع ميزات مثل النسخ الاحتياطية الآلية ودعم التطبيقات وأمان متقدم.
Tsohost
tsohost.com
تقدم Tsohost خدمات استضافة ويب موثوقة ومتنوعة مثل الاستضافة المشتركة وVPS، بالإضافة إلى تسجيل النطاقات وحسابات البريد الإلكتروني.
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting هو تطبيق لاستضافة الويب يقدم خدمات استضافة VPS على نظام Linux، مع إدارة كاملة وأداء عالٍ ودعم فني موثوق.
Verpex
verpex.com
Verpex هو مزود خدمة استضافة ويب يقدم خيارات استضافة متنوعة مثل الاستضافة المشتركة والخوادم المخصصة مع دعم فني على مدار الساعة وضمان استرداد الأموال.
UmbHost
umbhost.net
UmbHost هو تطبيق لتوفير حلول استضافة وإدارة مواقع الويب، مع دعم قوي للأداء والأمان وسهولة الاستخدام لمراقبة البيئات الاستضافية.
Locaweb
locaweb.com.br
يقوم تطبيق Locaweb بتوفير مجموعة شاملة من خدمات الإنترنت مثل استضافة المواقع، تسجيل النطاقات، وإدارة الوجود الرقمي للأفراد والشركات.
VernalWeb
vernalweb.com
VernalWeb هي منصة استضافة ويب تقدم حلولاً مخصصة لدعم البنية التحتية الرقمية للشركات بطريقة موثوقة وقابلة للتطوير.
ClubHosty
clubhosty.com
كلوب هوستي هو تطبيق يوفر خدمات استضافة مواقع الإنترنت بما في ذلك الاستضافة المشتركة واستضافة ووردبريس، مع التركيز على العملاء في الهند.
bodHOST
bodhost.com
تقدم bodHOST حلول استضافة سحابية ومخصصة مع تركيز على الاستشارات لتقنية المعلومات ودعم البنية التحتية الرقمية للشركات.
Hostingli
hostingli.com
Hostingli هو مزود استضافة ويب يعتمد على السحابة، يوفر أداءً موثوقًا وأمانًا مع خيارات للتوسع المستدام وإدارة المهام الفنية.
cPanel
cpanel.net
cPanel هي لوحة تحكم لاستضافة الويب، تسهل إدارة المواقع الإلكترونية من خلال واجهة مستخدم رسومية وأدوات آلية. تدعم إعدادات متعددة مثل البريد الإلكتروني وأمان البيانات.
LogicBoxes
logicboxes.com
يقدم تطبيق LogicBoxes حلول استضافة الويب من المشاريع الصغيرة إلى المواقع المعقدة المعتمدة على البيانات.
HostZop
hostzop.com
HostZop هو تطبيق يقدم خدمات استضافة مواقع الويب وحلول استضافة متنوعة في تشيناي، الهند، مع ميزات أمان ودعم عملاء جيد.
Hostomy
hostomy.com
تطبيق Hostomy يوفر خدمات استضافة مواقع سريعة الجودة، ويستضيف أكثر من 10,000 نطاق مع زيادة يومية في العدد.
FastComet
fastcomet.com
FastComet هو منصة استضافة ويب تقدم حلول موثوقة وسريعة مع ميزات مثل إدارة سهلة وخيارات أمان عالية واستعادة النسخ الاحتياطية.
UKHost4u
ukhost4u.com
يوفر تطبيق UKHost4u منصة شاملة لإدارة خدمات استضافة الويب، مع ميزات مثل الأمان، وإدارة المجالات، ودعم متنوع للأجهزة.
Softxaa
softxaa.com
Softxaa هو منصة سحابية لإدارة التطبيقات والخوادم، توفر بيئة آمنة ودعم فني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
Fasthosts
fasthosts.co.uk
Fasthosts هو تطبيق لاستضافة الويب يقدم خدمات مثل استضافة مواقع ودومينات مع دعم فني على مدار الساعة.
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