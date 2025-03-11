مزود استضافة الويب السحابية - التطبيقات الأكثر شعبية

cPanel

cpanel.net

CPANEL هو برنامج لوحة تحكم استضافة الويب تم تطويره بواسطة CPANEL ، L.L.C. إنه يوفر واجهة مستخدم رسومية (GUI) وأدوات التشغيل الآلي لتبسيط عملية استضافة موقع الويب للمالكين أو "المستخدمين النهائيين". يتم تسهيل الإدارة من خلال متصفح الويب القياسي باستخدام بنية ثلاثية. بينما يقتصر CPANEL على إدارة حساب استضافة واحد ، يتيح CPANEL & WHM إدارة خادم كامل. بالإضافة إلى واجهة المستخدم الرسومية ، يوفر CPANEL سطر الأوامر والوصول المستند إلى واجهة برمجة التطبيقات ، مما يتيح بائعي برامج الطرف الثالث ومؤسسات استضافة الويب والمطورين أتمتة مهام إدارة النظام القياسية. تم تصميم CPANEL & WHM للعمل على خوادم مخصصة أو خوادم خاصة افتراضية. يدعم أحدث إصدار من CPANEL & WHM التثبيت على Almalinux و Rocky Linux و Cloudlinux OS و Ubuntu.