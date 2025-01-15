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مزود استضافة الويب السحابية - التطبيقات الأكثر شعبية - الأراضي الفلسطينية
يوفر موفرو استضافة الويب السحابية الموارد والبنية التحتية اللازمة لنشر مواقع الويب في السحابة. تستخدم الشركات خدمات الاستضافة السحابية لاستضافة مواقعها الإلكترونية على بنية تحتية افتراضية يديرها موفر الاستضافة. وتضمن هذه الإدارة المرونة وقابلية التوسع من خلال تخصيص الموارد ديناميكيًا وتقديم خطط قابلة للتخصيص، مما يسمح للشركات بتعديل الموارد حسب الحاجة. يقدم موفرو الاستضافة السحابية خدمات استضافة موثوقة وآمنة من خلال أنظمة متكررة، مما يضمن وقت تشغيل عالي وبروتوكولات أمان متقدمة والامتثال لمعايير الصناعة.
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Hostomy
hostomy.com
تأسست Hostomy في أكتوبر 2016، مع وضع هدف واحد فقط في الاعتبار وهو أننا سنضمن أنك لن تحصل إلا على موقع (مواقع) الويب سريعة التحميل وأنك سعيد بالرضا عن الحصول على خدمة عالية الجودة. نحن نسعى للحصول على سعادتك والتأكد من حصولك على الجودة التي نهدف إليها. نحن نستضيف بكل فخر أكثر من 10000 نطاق، ويتزايد هذا العدد كل يوم.
FastComet
fastcomet.com
تحقق FastComet التميز في الجوانب الثلاثة الأكثر أهمية لتوفير تجربة استضافة ويب عالية الجودة - السرعة والأمان وخدمة العملاء. خدمة تفوق توقعاتك ومميزات ستقع في حبها!
Locaweb
locaweb.com.br
تقدم Locaweb مجموعة كاملة من خدمات الإنترنت التي تركز على نجاح عملائها.
UmbHost
umbhost.net
تتمتع شركة الاستضافة السعيدة Eco-Friendly Hosting & Web Development UmbHost ببنية تحتية تتم صيانتها بواسطة Certified Umbraco Masters. شريك Umbraco الفضي
bodHOST
bodhost.com
bodHOST هي شركة استضافة سحابية ومخصصة مع اختلاف. شركة تقنية تتفاعل مع العملاء وتركز على الموظفين، ومحركها القياسي هو النمو، وتبحث bodHOST عن الفرص، وتسعى إلى تحقيق الأحلام، وتستهدف التوسع العالمي. مع الشركات التابعة وشركاء التحالف في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وجنوب شرق آسيا، تتعامل bodHOST مع السوق العالمية استنادًا إلى أساس متين من التكنولوجيا.
CloudyHost
cloudyhost.com
توفر CloudyHost حلولاً سحابية موثوقة بالإضافة إلى خدمات إضافية عالية الجودة بأسعار تنافسية، باستخدام مراكز البيانات الأوروبية الحديثة لعملاء الشركات والعملاء من القطاع الخاص منذ عام 2008. تمتلك المجموعة بصمات محلية في تالين وإستونيا وتيرانا بألبانيا. وبهذه الطريقة نقدم خدماتنا بأكثر الطرق كفاءة ونقدم الحلول في أقصر وقت ممكن في كلا الموقعين. تضمن الخبرة والاحترافية التي يتمتع بها موظفو CloudyHost الجودة العالية والتقديم السريع للخدمات المطلوبة، بدءًا من تسجيل النطاق واستضافة الويب وحتى التعاون التجاري الكامل مع العميل.
ClubHosty
clubhosty.com
ClubHosty هي شركة استضافة ويب مملوكة للقطاع الخاص ومقرها في الهند. أنها توفر مجموعة متنوعة من خدمات استضافة الويب، بما في ذلك الاستضافة المشتركة، واستضافة WordPress، واستضافة VPS، وتسجيل النطاق. وهي معروفة بأسعارها المعقولة وتركيزها على العملاء الهنود.
ElySpace
elyspace.com
ElySpace هي شركة استضافة ويب رائدة متخصصة في خدمات الاستضافة السحابية المُدارة. بفضل فريق الخبراء لدينا والبنية التحتية المتقدمة، نقدم حلاً شاملاً للشركات التي تبحث عن تجربة استضافة موثوقة وخالية من المتاعب. تضمن خدمة الاستضافة السحابية المُدارة لدينا استضافة موقع الويب الخاص بك على بنية تحتية سحابية آمنة وعالية الأداء. نحن نهتم بجميع الجوانب التقنية، بما في ذلك إعداد الخادم والصيانة والتحديثات الأمنية والنسخ الاحتياطية، مما يسمح لك بالتركيز على أنشطة عملك الأساسية. باختيار ElySpace لاحتياجات الاستضافة السحابية المُدارة الخاصة بك، يمكنك الوصول إلى بيئة استضافة مرنة وقابلة للتطوير يمكنها استيعاب متطلبات عملك المتزايدة بسلاسة. يقوم فريقنا من المحترفين ذوي الخبرة بمراقبة موقع الويب الخاص بك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يضمن الأداء الأمثل ووقت التشغيل وسرعات التحميل السريعة. مع ElySpace، يمكنك الاستمتاع بمزايا التكنولوجيا السحابية دون التعقيدات المرتبطة بإدارة وصيانة الخوادم. فريق الدعم المخصص لدينا متاح دائمًا لمساعدتك في أي استفسارات أو مشكلات متعلقة بالاستضافة، مما يضمن تواجدًا سلسًا وغير منقطع لأعمالك عبر الإنترنت. استمتع بتجربة قوة الاستضافة السحابية المُدارة مع ElySpace واطلق العنان للإمكانات الكاملة لموقعك على الويب. ثق بنا للتعامل مع التعقيدات التقنية بينما تركز على دفع أعمالك إلى الأمام.
GetLark
getlark.com
لقد أنشأنا GetLark لأننا لاحظنا جميعًا أن خدمات الاستضافة يمكن أن تكون أبسط وسهلة الاستخدام. نحن نؤمن بأن مستقبل استضافة المواقع هو البساطة. إنها ثورة بدأتها شركة DigitalOcean منذ بضع سنوات في مجال سوق الحوسبة السحابية. مهمتنا هي توفير أفضل استضافة مشتركة لمطوري الويب. من خلال الاستمرار في التركيز على تحسينات منتجاتنا الحالية، فإننا نهدف إلى أن نكون أفضل حلول الاستضافة المشتركة في العالم. باعتبارنا مجموعة من خبراء المنتجات ذوي الخبرة والمتحمسين التقنيين، نريد (ونستطيع) تغيير الوضع الراهن لمشهد السوق. نأمل أن تتمكن من مساعدتنا في هذا!
Greens247
greens247.com
حل استضافة ويب سريع للغاية مصمم لتلبية احتياجاتك الفريدة. خوادم ذات زمن استجابة منخفض مدعومة بتقنية Xeon وسرعة تخزين NVMe أسرع 6 مرات من SSD العادي.
CheapoHosting
cheapohosting.com
توفر Cheapohosting أفضل استضافة ويب، واستضافة Linux مشتركة رخيصة، وأرخص استضافة موزع Linux، واستضافة VPS غير محدودة، واستضافة سحابية، وخوادم مخصصة قوية.
HostZop
hostzop.com
Hostzop هي شركة متكاملة لحلول الويب في تشيناي، الهند. فهو يوفر لك أفضل ما يرضي العملاء. تقدم Hostzop خدمات استضافة موثوقة في تشيناي، الهند بأسعار تنافسية. نحن نؤكد على تقديم خدمات أفضل ونتأكد من مرافقتك في كل خطوة من العملية؛ من اقتراح أسماء النطاقات المناسبة إلى استضافة موقعك على الإنترنت. قم بتنمية أعمالك التجارية عبر الإنترنت من خلال خطط استضافة الويب بأسعار معقولة عبر Hostzop. قد يكون من الصعب جدًا العثور على أفضل مزود استضافة عندما يكون السوق مليئًا بوكالات تصميم الويب. نحن شركة استضافة رائدة في تشيناي، الهند. يمكنك بناء عملك من خلال باقة استضافة الموزع الخاصة بنا. تعتبر خوادمنا المخصصة مثالية لاستضافة مواقع ويب متعددة على خادم واحد.
IntecHost
intechost.com
IntecHost.in هو مزود استضافة ويب في الهند يقدم خدمات استضافة ويب موثوقة وبأسعار معقولة مع وقت تشغيل بنسبة 99.99% وSSL مجاني. يقبلون المدفوعات ويوفرون مساحة قرص NVMe SSD. وفقًا لمراجعات المستخدمين وآراء الخبراء، توفر IntecHost.in خوادم سريعة وآمنة مع خطط أسعار معقولة
LogicBoxes
logicboxes.com
تقدم LogicBoxes حلول استضافة الويب لمشروع التطوير الصغير لمواقع الويب المعقدة التي تعتمد على البيانات.
LogicWeb
logicweb.com
استضافة الويب رقم 1 مع LiteSpeed، وNVMe، وJetBackup، وAuto-SSL، والنطاق المجاني*، وتثبيت WordPress بنقرة واحدة، والنسخ الاحتياطي اليومي الآلي.
Tsohost
tsohost.com
تقدم Tsohost خدمات Linux وWindows والبريد الإلكتروني وخدمات استضافة الويب المُدارة، بالإضافة إلى تسجيل اسم النطاق.
VernalWeb
vernalweb.com
VernalWeb هي شركة استضافة ويب ذات مستوى عالمي. نحن ملتزمون للغاية بالارتقاء بالبنية التحتية لعملك إلى المستوى التالي من خلال متخصصي الاستضافة وتكنولوجيا المعلومات لدينا. إن أنظمتنا وشبكاتنا التكنولوجية المتقدمة للغاية تجعلنا قادرين على تقديم حلول مخصصة ونأمل أن تجعلنا مميزين ومختلفين عن الآخرين. نحن ملتزمون بإرضائك من خلال خدمة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك وموثوقيتك. نحن نضمن موثوقيتك من خلال التقنيات الذكية ونؤمن بالجودة.
Verpex
verpex.com
Verpex هو مزود خدمة استضافة الويب الذي يقدم مجموعة متنوعة من خدمات الاستضافة، بما في ذلك استضافة الويب واستضافة الموزعين والخوادم المخصصة. لماذا فيربيكس؟ مجموعة متنوعة من خدمات الاستضافة: تقدم Verpex خدمات استضافة متنوعة، بما في ذلك استضافة الويب واستضافة الموزعين والخوادم المخصصة. يتيح لك هذا التنوع اختيار الخدمة التي تناسب احتياجاتك. أسعار معقولة: توفر Verpex أسعارًا تنافسية لخدماتها. على سبيل المثال، تبدأ استضافة الويب لدينا بسعر 0.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا. ميزات مجانية: تقدم Verpex العديد من الميزات المجانية، مثل تسجيل/نقل النطاق والنسخ الاحتياطي اليومي وشهادات SSL. دعم فني على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع: توفر Verpex دعمًا فنيًا على مدار الساعة. هذا يعني أنه يمكنك الحصول على المساعدة متى احتجت إليها، وهو ما قد يكون بالغ الأهمية إذا واجهت أي مشكلات في موقع الويب الخاص بك. ضمان استرداد الأموال لمدة 45 يومًا: نقدم ضمان استرداد الأموال لمدة 45 يومًا. يتيح لك ذلك تجربة خدماتنا دون أي مخاطر. الشبكة العالمية: تمتلك شركة Verpex شبكة عالمية مدعومة بـ 12 موقع خادم عبر خمس قارات. يمكن أن يساعد ذلك في ضمان سرعات تحميل سريعة لموقعك على الويب، بغض النظر عن موقع جمهورك. تعليقات العملاء الإيجابية: تلقت Verpex تقييمات إيجابية من المستخدمين، مع درجة ثقة تبلغ 4.7 من 5 بناءً على 204 تقييمات من المستخدمين. وهذا يشير إلى أن العديد من عملائهم راضون عن خدماتهم. عمليات الترحيل المجانية: إذا كنت تنتقل من مزود آخر، فإن Verpex تقدم عمليات ترحيل مجانية. وهذا يمكن أن يجعل عملية الانتقال أكثر سلاسة وأكثر فعالية من حيث التكلفة.
xCloud
xcloud.host
xCloud عبارة عن لوحة تحكم سحابية قوية مصممة لتبسيط إعداد واستضافة وإدارة مواقع WordPress على خوادم سحابية/VPS مختلفة. تعمل منصتنا سهلة الاستخدام على تبسيط كل جانب من جوانب استضافة WordPress، مما يمنحك التحكم والمرونة لإنشاء موقع يعكس رؤيتك حقًا. تلتزم xCloud بضمان أن تكون رحلتك في إدارة واستضافة مواقع الويب سهلة وبأسعار معقولة. تعمل هذه المنصة المذهلة على أتمتة المهام مثل تكوين الخادم وتثبيت WordPress وإعداد شهادة SSL ومراقبة الخادم وتغيير الحجم وتحديثات المكونات الإضافية وتجعل إدارة موقع الويب سهلة.
Hosting123
hosting123.net
استضافة ويب فائقة السرعة وصديقة لمحركات البحث (SEO) للجميع بدءًا من خبراء الويب وحتى المبتدئين. يمكن أن يكون لك في 3 خطوات فقط.
Gandi
gandi.net
➤ البريد الإلكتروني، واستضافة الويب، وشهادة SSL ✅ كل شيء يبدأ باسم النطاق ✅ اشترِ اسم النطاق المثالي من بين 750 امتدادًا لدينا!
Gatsby Cloud
gatsbyjs.com
يوفر Gatsby لفرق التطوير إطارًا أماميًا مفتوح المصدر لإنشاء مواقع ويب غنية ومُحسّنة ومنصة سحابية لتقديمها على شبكة سريعة للغاية.
Hostinger
hostinger.com
اختر حل استضافة الويب الخاص بك وقم بإنشاء موقع الويب المثالي! من الاستضافة والمجالات المشتركة إلى VPS - لدينا كل ما تحتاجه لتحقيق النجاح عبر الإنترنت.
Name.com
name.com
يقع Name.com في دنفر ويقدم أسماء النطاقات واستضافة الويب ومواقع الويب السهلة للغاية. تأتي يونيكورنز وقوس قزح بشكل قياسي مع دعم العملاء لدينا.
SiteGround
siteground.com
SiteGround هي أكبر منصة استضافة مواقع ويب مستقلة يثق بها أصحاب أكثر من 2.8 مليون نطاق حول العالم. مع التركيز على سرعة الويب وأمانه، تتضمن خدمة استضافة SiteGround أدوات إدارة مواقع ويب بسيطة ولكنها قوية وحلول داخلية فريدة تجعل مواقع الويب تعمل بشكل أسرع وأكثر أمانًا. إلى جانب خدمة العملاء الرائدة في الصناعة، فإن هذا يجعل SiteGround مزود استضافة مواقع الويب المفضل للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة ومشرفي المواقع على حدٍ سواء. يستمتع مستخدمو WordPress على SiteGround بالخدمة المُدارة باستخدام أدوات متخصصة لتحقيق أداء فائق لموقع الويب وإدارة سهلة.
WP Engine
wpengine.com
في WP Engine، نساعد في تشغيل أكثر من 1.5 مليون شركة وعلامة تجارية ووكالة من جميع الأحجام على WordPress. نحن في مهمة تتمثل في تعزيز حرية الإبداع، من خلال توفير حلول وخدمات ودعم وأدوات متميزة لتنمية التسويق عبر الإنترنت أو الوسائط أو التواجد التجاري لعملائنا باستخدام WordPress. تتيح حلولنا للعلامات التجارية والوكالات إنشاء مواقع WordPress® وWooCommerce® وHeadless التقليدية وتشغيلها وإدارتها باستخدام أدوات يستخدمها الملايين مثل Local WP وAdvanced Custom Fields وWP Migrate والمزيد.
Fasthosts
fasthosts.co.uk
بدءًا من الخوادم والسحابة وحتى النطاقات ومواقع الويب، توفر لك Fasthosts كل ما تحتاجه. احصل على استضافة سريعة وموثوقة ومرنة مع دعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من أشخاص حقيقيين.
20i
20i.com
استضافة مُدارة عالية الأداء لكل مناسبة. انضم إلى أكثر من مليون وكالة ومستقلين وشركات ومحتالين للحصول على سرعة وموثوقية لا مثيل لهما. قم بإدارة جميع مواقع الويب/التطبيقات وأسماء النطاقات وCDN وشهادات SSL والبريد الإلكتروني والمزيد بسرعة وسهولة، كل ذلك من My20i، لوحة التحكم المصممة خصيصًا والبديهية. متخصص في ووردبريس؟ احصل على نظام التدريج والاستنساخ والنسخ الاحتياطي وذاكرة التخزين المؤقت في WordPress ومدير WordPress كامل الميزات والمزيد، كل ذلك مدمج (لا يلزم وجود مكونات إضافية متضخمة) لك ولمواقع عملائك. يعد الانتقال إلى 20i أمرًا سهلاً، ويمكنك نقل عدد غير محدود من المواقع من مضيفين آخرين بنقرة واحدة مجانًا، وقتما تشاء. فريق الدعم الخبراء لدينا هم من المتحمسين لاستضافة الويب ولديهم تقييمات رائعة. احصل على المساعدة من أشخاص حقيقيين يحبون ما يفعلونه، وليس من الردود الجاهزة. إذا كانت مواقع الويب الخاصة بك مهمة، فإن استضافتك أيضًا مهمة؛ في 20i نقدم تجارب استضافة متميزة يمكنك بناء سمعتك عليها. جميع استضافاتنا مدعومة بالطاقة المتجددة بنسبة 100%.
DreamHost
dreamhost.com
قوة WordPress + سهولة أداة السحب والإفلات. استخدم التحرير بالسحب والإفلات المقترن بكتل التصميم للإنشاء بشكل أسرع والتحرير بشكل أسهل. يجعل Post and Page Builder WordPress أمرًا بسيطًا للمبتدئين، ولكنه يتضمن أيضًا خيارات متقدمة للمحترفين المتمرسين لتحويل أفكارك إلى شيء حقيقي، دون بذل أي جهد إضافي. تتضمن ميزات DreamHost WP Website Builder - - معالج البدء السريع - أكثر من 200 موقع للمبتدئين للاختيار من بينها - منشئ موقع السحب والإفلات - توصيات تحسين محركات البحث في الوقت الحقيقي
NameHero
namehero.com
NameHero هي شركة استضافة ويب وإدارة النطاق تقدم استضافة الويب الأفضل في فئتها، واستضافة VPS، واستضافة WordPress، واستضافة الموزعين، واستضافة المؤسسات مع دعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع و365 دقيقة ووقت تشغيل بنسبة 99.9%.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada هو مزود استضافة ويب مملوك للقطاع الخاص وممول بشكل مستقل بدأ في نوفمبر 2019 مع فريق مخصص لتقديم خدمات استضافة ويب سريعة وآمنة وموثوقة. HostArmada هي أكثر من مجرد شركة استضافة ويب. نحن فريق من الأفراد المتحمسين الملتزمين بتقديم خدمات استضافة استثنائية لعملائنا. ينصب تركيزنا على تقديم خدمات استضافة ويب سريعة وآمنة وموثوقة تلبي الاحتياجات الفريدة للشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم. في HostArmada، نحن ندرك أن كل عمل تجاري يختلف عن الآخر، ولهذا السبب نقدم مجموعة واسعة من حلول الاستضافة لتلبية احتياجات الشركات من جميع الأحجام، من الشركات الناشئة الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة. تشمل خدمات الاستضافة لدينا الاستضافة المشتركة، واستضافة الموزعين، واستضافة VPS، ووحدة المعالجة المركزية VPS المخصصة، وكلها مدعومة ببنية تحتية سحابية قوية تضمن الأداء العالي ووقت التشغيل لموقع الويب الخاص بك. مع HostArmada، يمكنك اختيار خطة الاستضافة التي تناسب احتياجاتك وتوسيع نطاقها أو تقليلها مع نمو أعمالك. تسهل عليك لوحة التحكم الخاصة بنا إدارة حساب الاستضافة وموقع الويب الخاص بك، حتى لو لم تكن لديك خبرة فنية. يمكنك بسهولة إدارة ملفات موقع الويب الخاص بك وقواعد البيانات والمجالات وحسابات البريد الإلكتروني ببضع نقرات فقط. في HostArmada، نعتقد أن دعم العملاء لا يقل أهمية عن جودة خدمات الاستضافة لدينا. ولهذا السبب لدينا فريق دعم عملاء مخصص متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدتك في الرد على أي أسئلة أو مشكلات متعلقة بالاستضافة قد تواجهها. يتمتع فريقنا بالتدريب العالي والمعرفة، ونحن نفخر بتقديم مساعدة سريعة وموثوقة من خلال قنوات مختلفة مثل الدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني والهاتف. نحن ندرك أن التسعير عامل حاسم عندما يتعلق الأمر باختيار مزود استضافة الويب. ولهذا السبب نقدم أسعارًا معقولة وفواتير شفافة. يمكنك أن تطمئن إلى أنه لا توجد رسوم خفية أو مفاجآت عندما يتعلق الأمر بفاتورة الاستضافة الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك، نقدم ضمان استرداد الأموال لمدة 45 يومًا بدون متاعب مما يوضح التزامنا بإرضاء العملاء. HostArmada هي شركة استضافة ويب موثوقة وموجهة نحو العملاء وتقدم خدمات استضافة ويب من الدرجة الأولى للشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم. مع مجموعتنا الواسعة من حلول الاستضافة، ولوحة التحكم سهلة الاستخدام، ودعم العملاء الاستثنائي، يمكنك التأكد من أن موقع الويب الخاص بك في أيد أمينة. نحن ندعوك للانضمام إلى مجتمعنا من العملاء الراضين وتجربة الفرق بنفسك.
RoseHosting
rosehosting.com
تعمل RoseHosting في مجال الأعمال منذ عام 2001. في ذلك الوقت، كانت RoseHosting هي الشركة الأولى والوحيدة في العالم التي تقدم Linux VPS تجاريًا. الآن، تقدم RoseHosting خدمات استضافة Linux VPS عالية الجودة ومُدارة بالكامل مع أجهزة على مستوى المؤسسات وأداء فائق.
Softxaa
softxaa.com
Softxaa عبارة عن منصة سحابية مُدارة من الجيل التالي، تتيح للمطورين إدارة تطبيقات الويب والخادم بسهولة في بيئة آمنة، مع دعم فني على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع طوال أيام الأسبوع.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
تأسست شركة AccuWeb Hosting في عام 2003، وهي شركة استضافة ويب مقرها القديم في تابان بولاية نيوجيرسي (الولايات المتحدة)، وتوفر حلول استضافة الويب الأكثر تكلفة والموثوقة للعملاء في جميع أنحاء العالم. AccuWeb Hosting هي شركة مملوكة للقطاع الخاص خالية من الديون وتتمتع بخبرة تزيد عن 14 عامًا. اعتبارًا من اليوم، تخدم AccuWeb Hosting أكثر من 101,025 عميلًا راضيًا وما زال العدد في ازدياد. موظفو الدعم عبر الإنترنت في AccuWeb Hosting مفتوحون 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع. من أجل راحتك، يمكنك إما رفع تذكرة دعم أو المشاركة في محادثة مباشرة عبر الإنترنت. يتم الرد على جميع التذاكر وطلبات الدردشة بشكل مرضي من قبل فنيي الاستضافة ذوي المهارات العالية من المستوى 3. تتم معالجة معظم طلبات الدعم في أقل من 30 دقيقة. توجد خوادم AccuWebHosting في مركز بيانات متطور يقع في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وفرنسا وسنغافورة والهند. تم تجهيز مركز البيانات الحديث للغاية هذا بموظفين في الموقع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، واتصال متعدد بالإنترنت، ومراقبة المنشأة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ونظام إخماد الحرائق، ومولد طاقة احتياطي، ومراقبة مستمرة بالفيديو، ومداخل محمية ببطاقة المرور. يتم تشغيل معظم الخوادم بواسطة معالجات سلسلة Dual Xeon E5 مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تتراوح من 64 إلى 512 جيجابايت، ومحركات أقراص عالية السرعة على مستوى المؤسسات مع إعداد RAID10. بالإضافة إلى ذلك، تأتي جميع باقات استضافة الويب مع ضمان استعادة الأموال، ومعيار تشغيل استثنائي بنسبة 99.99% ودعم قائم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
ChemiCloud
chemicloud.com
تتمثل مهمة ChemiCloud في تسهيل الحياة لمطوري الويب والشركات الصغيرة وتقديم أفضل تجربة للعملاء في الصناعة - وهذا هو وعدنا. نحن لا نرضى بأي شيء آخر، ونحن هنا لنبقى. نحن فريق موثوق به ومتحمس من المتخصصين الذين يتمتعون بخلفية قوية وأكثر من عشر سنوات من الخبرة حصريًا في مجال الاستضافة. نحن فخورون بكوننا إحدى شركات استضافة الويب العالمية المستقلة والمملوكة للقطاع الخاص القليلة في هذه الصناعة. وهذا يعني أننا نمتلك 100% من أعمالنا، مما يتيح لنا أن نكون شركة موجهة نحو العملاء ونبتكر باستمرار منصة الاستضافة السحابية الخاصة بنا.
Hostingli
hostingli.com
Hostingli, Inc هي شركة رائدة في مجال استضافة الويب (السحابية، عالية السرعة) مع أقصى قدر من السرعة والموثوقية. جميع حلول الاستضافة لدينا موجودة في بيئتنا السحابية الخاصة وجاهزة للتوسع.
UKHost4u
ukhost4u.com
بدأت UKHost4u كشركة صغيرة تقدم خدمات استضافة الويب للعملاء المحليين في المملكة المتحدة. خلال أكثر من 20 عامًا منذ بدايتها، توسعت الشركة لتشمل تغطية المملكة المتحدة بأكملها، بالإضافة إلى توسيع مراكز البيانات وإمكانيات الشبكات الخاصة بها. باعتبارها شركة نقل مباشرة للشبكة، تقدم UKHost4u خطط استضافة ويب منخفضة التكلفة وعالية الموثوقية مع حلول تناسب أي شخص بدءًا من الشركات الناشئة الصغيرة وحتى عملاء المؤسسات الكبيرة. تتضمن بعض الخدمات التي تقدمها UKHost4u خوادم مخصصة وحلول سحابية وحزم VOIP وأسماء النطاقات وشهادات SSL وغير ذلك الكثير. توفر UKhost4u Cloud Solutions، التي تم إطلاقها مؤخرًا، قابلية توسع عالية وتكوين البيئة السحابية الخاصة بك بحرية، وتعيين حدودك الخاصة بحيث تظل تطبيقات الويب والمواقع متاحة في حالة ارتفاع التحميل خلال ساعات الذروة أو تغييرات الاستهلاك الأخرى. ابدأ مع النسخة التجريبية المجانية لمدة 14 يومًا وانظر بنفسك...