مزود استضافة الويب السحابية - التطبيقات الأكثر شعبية - الإقليم البريطاني في المحيط الهندي

RoseHosting

rosehosting.com

تعمل RoseHosting في مجال الأعمال منذ عام 2001. في ذلك الوقت، كانت RoseHosting هي الشركة الأولى والوحيدة في العالم التي تقدم Linux VPS تجاريًا. الآن، تقدم RoseHosting خدمات استضافة Linux VPS عالية الجودة ومُدارة بالكامل مع أجهزة على مستوى المؤسسات وأداء فائق.