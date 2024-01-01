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مزود استضافة الويب السحابية - التطبيقات الأكثر شعبية - فيجي
يوفر موفرو استضافة الويب السحابية الموارد والبنية التحتية اللازمة لنشر مواقع الويب في السحابة. تستخدم الشركات خدمات الاستضافة السحابية لاستضافة مواقعها الإلكترونية على بنية تحتية افتراضية يديرها موفر الاستضافة. وتضمن هذه الإدارة المرونة وقابلية التوسع من خلال تخصيص الموارد ديناميكيًا وتقديم خطط قابلة للتخصيص، مما يسمح للشركات بتعديل الموارد حسب الحاجة. يقدم موفرو الاستضافة السحابية خدمات استضافة موثوقة وآمنة من خلال أنظمة متكررة، مما يضمن وقت تشغيل عالي وبروتوكولات أمان متقدمة والامتثال لمعايير الصناعة.
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Hostinger
hostinger.com
اختر حل استضافة الويب الخاص بك وقم بإنشاء موقع الويب المثالي! من الاستضافة والمجالات المشتركة إلى VPS - لدينا كل ما تحتاجه لتحقيق النجاح عبر الإنترنت.
SiteGround
siteground.com
SiteGround هي أكبر منصة استضافة مواقع ويب مستقلة يثق بها أصحاب أكثر من 2.8 مليون نطاق حول العالم. مع التركيز على سرعة الويب وأمانه، تتضمن خدمة استضافة SiteGround أدوات إدارة مواقع ويب بسيطة ولكنها قوية وحلول داخلية فريدة تجعل مواقع الويب تعمل بشكل أسرع وأكثر أمانًا. إلى جانب خدمة العملاء الرائدة في ...
DreamHost
dreamhost.com
قم بتحسين تصنيفات محرك البحث الخاص بك واجذب المزيد من العملاء إلى موقع الويب الخاص بك باستخدام أدوات ورؤى وأفكار مخصصة وخطة تحسين محركات البحث (SEO) خطوة بخطوة. تتضمن ميزات مجموعة أدوات DreamHost SEO - ... عرض المزيد التدقيق الشامل لموقع الويب - خطة تحسين محركات البحث المخصصة مع المهام - تقارير التق...
Gandi
gandi.net
➤ البريد الإلكتروني، واستضافة الويب، وشهادة SSL ✅ كل شيء يبدأ باسم النطاق ✅ اشترِ اسم النطاق المثالي من بين 750 امتدادًا لدينا!
WP Engine
wpengine.com
يوفر WP Engine استضافة WordPress مُدارة لأكثر من 1.2 مليون موقع ويب وتجارب رقمية. دعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أفضل مستوى من الأمان والأداء الرائد في السوق.
Gatsby Cloud
gatsbyjs.com
يوفر Gatsby لفرق التطوير إطارًا أماميًا مفتوح المصدر لإنشاء مواقع ويب غنية ومُحسّنة ومنصة سحابية لتقديمها على شبكة سريعة للغاية.
Name.com
name.com
يقع Name.com في دنفر ويقدم أسماء النطاقات واستضافة الويب ومواقع الويب السهلة للغاية. تأتي يونيكورنز وقوس قزح بشكل قياسي مع دعم العملاء لدينا.
Hosting123
hosting123.net
استضافة ويب فائقة السرعة وصديقة لمحركات البحث (SEO) للجميع بدءًا من خبراء الويب وحتى المبتدئين. يمكن أن يكون لك في 3 خطوات فقط.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
تأسست شركة AccuWeb Hosting في عام 2003، وهي شركة استضافة ويب مقرها القديم في تابان بولاية نيوجيرسي (الولايات المتحدة)، وتوفر حلول استضافة الويب الأكثر تكلفة والموثوقة للعملاء في جميع أنحاء العالم. AccuWeb Hosting هي شركة مملوكة للقطاع الخاص خالية من الديون وتتمتع بخبرة تزيد عن 14 عامًا. اعتبارًا من ...
VernalWeb
vernalweb.com
VernalWeb هي شركة استضافة ويب ذات مستوى عالمي. نحن ملتزمون للغاية بالارتقاء بالبنية التحتية لعملك إلى المستوى التالي من خلال متخصصي الاستضافة وتكنولوجيا المعلومات لدينا. إن أنظمتنا وشبكاتنا التكنولوجية المتقدمة للغاية تجعلنا قادرين على تقديم حلول مخصصة ونأمل أن تجعلنا مميزين ومختلفين عن الآخرين. نحن...
Greens247
greens247.com
حل استضافة ويب سريع للغاية مصمم لتلبية احتياجاتك الفريدة. خوادم ذات زمن استجابة منخفض مدعومة بتقنية Xeon وسرعة تخزين NVMe أسرع 6 مرات من SSD العادي.
ClubHosty
clubhosty.com
ClubHosty هي شركة استضافة ويب مملوكة للقطاع الخاص ومقرها في الهند. أنها توفر مجموعة متنوعة من خدمات استضافة الويب، بما في ذلك الاستضافة المشتركة، واستضافة WordPress، واستضافة VPS، وتسجيل النطاق. وهي معروفة بأسعارها المعقولة وتركيزها على العملاء الهنود.
CloudyHost
cloudyhost.com
توفر CloudyHost حلولاً سحابية موثوقة بالإضافة إلى خدمات إضافية عالية الجودة بأسعار تنافسية، باستخدام مراكز البيانات الأوروبية الحديثة لعملاء الشركات والعملاء من القطاع الخاص منذ عام 2008. تمتلك المجموعة بصمات محلية في تالين وإستونيا وتيرانا بألبانيا. وبهذه الطريقة نقدم خدماتنا بأكثر الطرق كفاءة ونقد...
bodHOST
bodhost.com
bodHOST هي شركة استضافة سحابية ومخصصة مع اختلاف. شركة تقنية تتفاعل مع العملاء وتركز على الموظفين، ومحركها القياسي هو النمو، وتبحث bodHOST عن الفرص، وتسعى إلى تحقيق الأحلام، وتستهدف التوسع العالمي. مع الشركات التابعة وشركاء التحالف في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وجنوب شرق آسيا، تتعامل...
Locaweb
locaweb.com.br
تقدم Locaweb مجموعة كاملة من خدمات الإنترنت التي تركز على نجاح عملائها.
20i
20i.com
استضافة مُدارة عالية الأداء لكل مناسبة. انضم إلى أكثر من مليون وكالة ومستقلين وشركات ومحتالين للحصول على سرعة وموثوقية لا مثيل لهما. قم بإدارة جميع مواقع الويب/التطبيقات وأسماء النطاقات وCDN وشهادات SSL والبريد الإلكتروني والمزيد بسرعة وسهولة، كل ذلك من My20i، لوحة التحكم المصممة خصيصًا والبديهية. م...
xCloud
xcloud.host
xCloud عبارة عن لوحة تحكم سحابية قوية مصممة لتبسيط إعداد واستضافة وإدارة مواقع WordPress على خوادم سحابية/VPS مختلفة. تعمل منصتنا سهلة الاستخدام على تبسيط كل جانب من جوانب استضافة WordPress، مما يمنحك التحكم والمرونة لإنشاء موقع يعكس رؤيتك حقًا. تلتزم xCloud بضمان أن تكون رحلتك في إدارة واستضافة موا...
Verpex
verpex.com
Verpex هو مزود خدمة استضافة الويب الذي يقدم مجموعة متنوعة من خدمات الاستضافة، بما في ذلك استضافة الويب واستضافة الموزعين والخوادم المخصصة. لماذا فيربيكس؟ مجموعة متنوعة من خدمات الاستضافة: تقدم Verpex خدمات استضافة متنوعة، بما في ذلك استضافة الويب واستضافة الموزعين والخوادم المخصصة. يتيح لك هذا التنو...
Tsohost
tsohost.com
تقدم Tsohost خدمات Linux وWindows والبريد الإلكتروني وخدمات استضافة الويب المُدارة، بالإضافة إلى تسجيل اسم النطاق.
LogicWeb
logicweb.com
استضافة الويب رقم 1 مع LiteSpeed، وNVMe، وJetBackup، وAuto-SSL، والنطاق المجاني*، وتثبيت WordPress بنقرة واحدة، والنسخ الاحتياطي اليومي الآلي.
LogicBoxes
logicboxes.com
تقدم LogicBoxes حلول استضافة الويب لمشروع التطوير الصغير لمواقع الويب المعقدة التي تعتمد على البيانات.
IntecHost
intechost.com
IntecHost.in هو مزود استضافة ويب في الهند يقدم خدمات استضافة ويب موثوقة وبأسعار معقولة مع وقت تشغيل بنسبة 99.99% وSSL مجاني. يقبلون المدفوعات ويوفرون مساحة قرص NVMe SSD. وفقًا لمراجعات المستخدمين وآراء الخبراء، توفر IntecHost.in خوادم سريعة وآمنة مع خطط أسعار معقولة
HostZop
hostzop.com
Hostzop هي شركة متكاملة لحلول الويب في تشيناي، الهند. فهو يوفر لك أفضل ما يرضي العملاء. تقدم Hostzop خدمات استضافة موثوقة في تشيناي، الهند بأسعار تنافسية. نحن نؤكد على تقديم خدمات أفضل ونتأكد من مرافقتك في كل خطوة من العملية؛ من اقتراح أسماء النطاقات المناسبة إلى استضافة موقعك على الإنترنت. قم بتنمي...
Hostomy
hostomy.com
تأسست Hostomy في أكتوبر 2016، مع وضع هدف واحد فقط في الاعتبار وهو أننا سنضمن أنك لن تحصل إلا على موقع (مواقع) الويب سريعة التحميل وأنك سعيد بالرضا عن الحصول على خدمة عالية الجودة. نحن نسعى للحصول على سعادتك والتأكد من حصولك على الجودة التي نهدف إليها. نحن نستضيف بكل فخر أكثر من 10000 نطاق، ويتزايد ه...
GetLark
getlark.com
لقد أنشأنا GetLark لأننا لاحظنا جميعًا أن خدمات الاستضافة يمكن أن تكون أبسط وسهلة الاستخدام. نحن نؤمن بأن مستقبل استضافة المواقع هو البساطة. إنها ثورة بدأتها شركة DigitalOcean منذ بضع سنوات في مجال سوق الحوسبة السحابية. مهمتنا هي توفير أفضل استضافة مشتركة لمطوري الويب. من خلال الاستمرار في التركيز ع...
ElySpace
elyspace.com
ElySpace هي شركة استضافة ويب رائدة متخصصة في خدمات الاستضافة السحابية المُدارة. بفضل فريق الخبراء لدينا والبنية التحتية المتقدمة، نقدم حلاً شاملاً للشركات التي تبحث عن تجربة استضافة موثوقة وخالية من المتاعب. تضمن خدمة الاستضافة السحابية المُدارة لدينا استضافة موقع الويب الخاص بك على بنية تحتية سحابي...
UmbHost
umbhost.net
تتمتع شركة الاستضافة السعيدة Eco-Friendly Hosting & Web Development UmbHost ببنية تحتية تتم صيانتها بواسطة Certified Umbraco Masters. شريك Umbraco الفضي
FastComet
fastcomet.com
تحقق FastComet التميز في الجوانب الثلاثة الأكثر أهمية لتوفير تجربة استضافة ويب عالية الجودة - السرعة والأمان وخدمة العملاء. خدمة تفوق توقعاتك ومميزات ستقع في حبها!
CheapoHosting
cheapohosting.com
توفر Cheapohosting أفضل استضافة ويب، واستضافة Linux مشتركة رخيصة، وأرخص استضافة موزع Linux، واستضافة VPS غير محدودة، واستضافة سحابية، وخوادم مخصصة قوية.
UKHost4u
ukhost4u.com
بدأت UKHost4u كشركة صغيرة تقدم خدمات استضافة الويب للعملاء المحليين في المملكة المتحدة. خلال أكثر من 20 عامًا منذ بدايتها، توسعت الشركة لتشمل تغطية المملكة المتحدة بأكملها، بالإضافة إلى توسيع مراكز البيانات وإمكانيات الشبكات الخاصة بها. باعتبارها شركة نقل مباشرة للشبكة، تقدم UKHost4u خطط استضافة ويب...
Hostingli
hostingli.com
Hostingli, Inc هي شركة رائدة في مجال استضافة الويب (السحابية، عالية السرعة) مع أقصى قدر من السرعة والموثوقية. جميع حلول الاستضافة لدينا موجودة في بيئتنا السحابية الخاصة وجاهزة للتوسع.
ChemiCloud
chemicloud.com
تتمثل مهمة ChemiCloud في تسهيل الحياة لمطوري الويب والشركات الصغيرة وتقديم أفضل تجربة للعملاء في الصناعة - وهذا هو وعدنا. نحن لا نرضى بأي شيء آخر، ونحن هنا لنبقى. نحن فريق موثوق به ومتحمس من المتخصصين الذين يتمتعون بخلفية قوية وأكثر من عشر سنوات من الخبرة حصريًا في مجال الاستضافة. نحن فخورون بكوننا ...
Softxaa
softxaa.com
Softxaa عبارة عن منصة سحابية مُدارة من الجيل التالي، تتيح للمطورين إدارة تطبيقات الويب والخادم بسهولة في بيئة آمنة، مع دعم فني على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع طوال أيام الأسبوع.
RoseHosting
rosehosting.com
تعمل RoseHosting في مجال الأعمال منذ عام 2001. في ذلك الوقت، كانت RoseHosting هي الشركة الأولى والوحيدة في العالم التي تقدم Linux VPS تجاريًا. الآن، تقدم RoseHosting خدمات استضافة Linux VPS عالية الجودة ومُدارة بالكامل مع أجهزة على مستوى المؤسسات وأداء فائق.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada هو مزود استضافة ويب مملوك للقطاع الخاص وممول بشكل مستقل بدأ في نوفمبر 2019 مع فريق مخصص لتقديم خدمات استضافة ويب سريعة وآمنة وموثوقة. HostArmada هي أكثر من مجرد شركة استضافة ويب. نحن فريق من الأفراد المتحمسين الملتزمين بتقديم خدمات استضافة استثنائية لعملائنا. ينصب تركيزنا على تقديم خدمات ...
NameHero
namehero.com
NameHero هي شركة استضافة ويب وإدارة النطاق تقدم استضافة الويب الأفضل في فئتها، واستضافة VPS، واستضافة WordPress، واستضافة الموزعين، واستضافة المؤسسات مع دعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع و365 دقيقة ووقت تشغيل بنسبة 99.9%.
Fasthosts
fasthosts.co.uk
بدءًا من الخوادم والسحابة وحتى النطاقات ومواقع الويب، توفر لك Fasthosts كل ما تحتاجه. احصل على استضافة سريعة وموثوقة ومرنة مع دعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من أشخاص حقيقيين.