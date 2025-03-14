برنامج إدارة الوضع الأمني ​​السحابي (CSPM). - التطبيقات الأكثر شعبية

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تعد إدارة الوضع الأمني السحابي (CSPM) قطاعًا سريع النمو في مجال إدارة الثغرات الأمنية والامتثال الأمني، وهو مصمم خصيصًا لحماية بيئات الحوسبة الهجينة الحديثة والمعقدة. تقوم أدوات CSPM بمراقبة التطبيقات والخدمات والحاويات والبنية التحتية السحابية بشكل مستمر، وتحديد وتصحيح التكوينات الخاطئة أو السياسات المطبقة بشكل غير صحيح. تتضمن هذه الحلول غالبًا ميزات المعالجة التلقائية التي يتم تنشيطها عند اكتشاف حالات شاذة أو تكوينات خاطئة، بناءً على القواعد التي وضعها المسؤول. تعتمد المؤسسات على هذه الأدوات نظرًا لأن رسم الخرائط لجميع العناصر وتصورها باستمرار داخل بيئة سحابية معقدة يعد أمرًا صعبًا للغاية. في حين تم تطوير أدوات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي لأتمتة إدارة الهويات والشبكات والبنية التحتية، تبرز برامج CSPM من خلال توفير المراقبة المستمرة والرؤية للوضع الأمني للشركة، إلى جانب الكشف الآلي ومعالجة المشكلات عند ظهورها عبر مختلف بيئات الحوسبة.
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Wiz
wiz.io
Wiz هو تطبيق لتحسين أمان السحابة يوفر رؤية شاملة ويساعد المؤسسات في إدارة المخاطر والضعف في بيئاتها السحابية.
Sophos Central
sophos.com
تعتبر Sophos Central منصة شاملة لإدارة الأمن السيبراني، تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية الأجهزة من التهديدات الإلكترونية.
Solvo
solvo.cloud
تمتاز تطبيق Solvo كمنصة أمان سحابية متعددة الأبعاد تكشف وتخفف من إعدادات السحاب الخاطئة والثغرات من خلال اكتشاف التهديدات وتحليلها.
BMC
bmc.com
تطبيق BMC يقدم حلول إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات لتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة موثوقية الخدمات من خلال أكواد الذكاء الاصطناعي والتحليلات.
SafeBase
safebase.io
SafeBase هو منصة لتبسيط عمليات الأمان والامتثال، توفر أدوات لإدارة الامتثال واستبيانات الأمن بشكل مركزي وفعال.
Aqua Security
aquasec.com
أمان Aqua يحمي التطبيقات السحابية من الهجمات عبر دورة حياتها، ويتضمن إدارة الثغرات والتحليل الأمني وضمان الامتثال.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike هو تطبيق أمان سحابي موحد لحماية المؤسسات من التهديدات الإلكترونية عبر نقاط النهاية والسحابة.
Turbot Pipes
turbot.com
تطبيق تيربوت يوفر آليات تحكم للبنية التحتية السحابية في المؤسسات، مما يساعدها على تحقيق التنقل وضمان السيطرة من خلال تطبيق سياسات معرّفة مركزياً.
CloudQuery
cloudquery.io
CloudQuery هو إطار عمل متقدم لدمج البيانات، يتيح استخراج وتحويل وتحميل البيانات من واجهات برمجة التطبيقات إلى وجهات مختلفة لتحليلها.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize هو مركز شامل للأمن السحابي يوفر الامتثال والحماية من التهديدات، ويقوم بالكشف والوقاية من المخاطر تلقائيًا.
nOps
nops.io
nOps هي منصة لتحسين استخدام السحابة على AWS، تسهل إدارة التكاليف والموارد وتحسين الالتزامات دون الحاجة للتدخل اليدوي.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate هي منصة للتحقق من الأمن السيبراني، تقدم محاكاة للهجمات لتقييم وتعزيز الدفاعات ضد التهديدات المتطورة.
Cloudaware
cloudaware.com
Cloudaware هي منصة لإدارة السحابة تساعد المؤسسات على مراقبة وإدارة وتأمين مواردها السحابية بكفاءة عبر مجموعة متنوعة من الأدوات.
Plerion
plerion.com
Plerion هي منصة أمان سحابية شاملة تدير الأعباء السحابية وتحمي البيانات عبر AWS وAzure وGCP، مع أدوات لإدارة المخاطر والأمان والامتثال.
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud هو منصة أمان للحاويات توفر حماية الشبكة والتأمين ضد الاختراقات في بيئات السحابة المتعددة والهجينة.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security هو منصة أمان برمجية تقدم فحص رمز متقدم وتقييمات لمخاطر السحابة، مع تقليل الإيجابيات الخاطئة وتسهيل فهم نقاط الضعف.
Torq
torq.io
تطبيق Torq هو منصة أتمتة متقدمة تعزز الأمن السيبراني من خلال دمج الذكاء الاصطناعي لتحسين سير العمل وتقليل التدخل اليدوي.
Stream Security
stream.security
تطبيق Stream Security يكشف التهديدات بشكل فوري بدون الحاجة إلى عميل، ويوفر المعلومات اللازمة لتحديد السبب الجذري والاستجابة السريعة.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure هي منصة أمان سحابية توفر حماية ورصد في الوقت الفعلي للبيئات السحابية والحاويات، مع أدوات لإدارة التهديدات والضعف.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security يوفر إدارة الهوية والوصول وحماية البيانات في البيئات السحابية المتعددة، مع ميزات للكشف عن التهديدات وتنظيم الأذونات.
Kloudle
kloudle.com
Kloudle هو ماسح أمان سحابي لفحص حسابات السحابة مثل AWS وGCP وKubernetes بحثًا عن مشكلات أمان بأكثر من 300 نقطة خلال دقائق.
Orca Security
orca.security
منصة أمان سحابية بدون وكيل تكتشف وتدير المخاطر والتوافق عبر سحابة AWS وAzure وGoogle وغيرها، باستخدام تقنية SideScanning لتوفير رؤية شاملة.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica هي منصة لحماية التطبيقات السحابية من الثغرات الأمنية أثناء التطوير والنشر، تدعم البيئات السحابية المتعددة وتوفر تحليلات ورؤية شاملة.
Lacework
lacework.com
Lacework هي منصة أمان سحابية تدير حماية التطبيقات وكشف التهديدات والامتثال في بيئات سحابية متعددة باستخدام تقنيات التعلم الآلي.
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