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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج إدارة الوضع الأمني ​​السحابي (CSPM). - التطبيقات الأكثر شعبية

تعد إدارة الوضع الأمني ​​السحابي (CSPM) قطاعًا سريع النمو في مجال إدارة الثغرات الأمنية والامتثال الأمني، وهو مصمم خصيصًا لحماية بيئات الحوسبة الهجينة الحديثة والمعقدة. تقوم أدوات CSPM بمراقبة التطبيقات والخدمات والحاويات والبنية التحتية السحابية بشكل مستمر، وتحديد وتصحيح التكوينات الخاطئة أو السياسات المطبقة بشكل غير صحيح. تتضمن هذه الحلول غالبًا ميزات المعالجة التلقائية التي يتم تنشيطها عند اكتشاف حالات شاذة أو تكوينات خاطئة، بناءً على القواعد التي وضعها المسؤول. تعتمد المؤسسات على هذه الأدوات نظرًا لأن رسم الخرائط لجميع العناصر وتصورها باستمرار داخل بيئة سحابية معقدة يعد أمرًا صعبًا للغاية. في حين تم تطوير أدوات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي لأتمتة إدارة الهويات والشبكات والبنية التحتية، تبرز برامج CSPM من خلال توفير المراقبة المستمرة والرؤية للوضع الأمني ​​للشركة، إلى جانب الكشف الآلي ومعالجة المشكلات عند ظهورها عبر مختلف بيئات الحوسبة.