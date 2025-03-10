برنامج إدارة الوضع الأمني ​​السحابي (CSPM). - التطبيقات الأكثر شعبية

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تعد إدارة الوضع الأمني السحابي (CSPM) قطاعًا سريع النمو في مجال إدارة الثغرات الأمنية والامتثال الأمني، وهو مصمم خصيصًا لحماية بيئات الحوسبة الهجينة الحديثة والمعقدة. تقوم أدوات CSPM بمراقبة التطبيقات والخدمات والحاويات والبنية التحتية السحابية بشكل مستمر، وتحديد وتصحيح التكوينات الخاطئة أو السياسات المطبقة بشكل غير صحيح. تتضمن هذه الحلول غالبًا ميزات المعالجة التلقائية التي يتم تنشيطها عند اكتشاف حالات شاذة أو تكوينات خاطئة، بناءً على القواعد التي وضعها المسؤول. تعتمد المؤسسات على هذه الأدوات نظرًا لأن رسم الخرائط لجميع العناصر وتصورها باستمرار داخل بيئة سحابية معقدة يعد أمرًا صعبًا للغاية. في حين تم تطوير أدوات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي لأتمتة إدارة الهويات والشبكات والبنية التحتية، تبرز برامج CSPM من خلال توفير المراقبة المستمرة والرؤية للوضع الأمني للشركة، إلى جانب الكشف الآلي ومعالجة المشكلات عند ظهورها عبر مختلف بيئات الحوسبة.
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Wiz
wiz.io
Wiz هو تطبيق لتحسين أمان السحابة يوفر رؤية شاملة ويساعد المؤسسات في إدارة المخاطر والضعف في بيئاتها السحابية.
Sophos Central
sophos.com
تعتبر Sophos Central منصة شاملة لإدارة الأمن السيبراني، تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية الأجهزة من التهديدات الإلكترونية.
BMC
bmc.com
تطبيق BMC يقدم حلول إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات لتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة موثوقية الخدمات من خلال أكواد الذكاء الاصطناعي والتحليلات.
SafeBase
safebase.io
SafeBase هو منصة لتبسيط عمليات الأمان والامتثال، توفر أدوات لإدارة الامتثال واستبيانات الأمن بشكل مركزي وفعال.
Solvo
solvo.cloud
تمتاز تطبيق Solvo كمنصة أمان سحابية متعددة الأبعاد تكشف وتخفف من إعدادات السحاب الخاطئة والثغرات من خلال اكتشاف التهديدات وتحليلها.
Aqua Security
aquasec.com
أمان Aqua يحمي التطبيقات السحابية من الهجمات عبر دورة حياتها، ويتضمن إدارة الثغرات والتحليل الأمني وضمان الامتثال.
Turbot Pipes
turbot.com
تطبيق تيربوت يوفر آليات تحكم للبنية التحتية السحابية في المؤسسات، مما يساعدها على تحقيق التنقل وضمان السيطرة من خلال تطبيق سياسات معرّفة مركزياً.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike هو تطبيق أمان سحابي موحد لحماية المؤسسات من التهديدات الإلكترونية عبر نقاط النهاية والسحابة.
CloudQuery
cloudquery.io
CloudQuery هو إطار عمل متقدم لدمج البيانات، يتيح استخراج وتحويل وتحميل البيانات من واجهات برمجة التطبيقات إلى وجهات مختلفة لتحليلها.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize هو مركز شامل للأمن السحابي يوفر الامتثال والحماية من التهديدات، ويقوم بالكشف والوقاية من المخاطر تلقائيًا.
nOps
nops.io
nOps هي منصة لتحسين استخدام السحابة على AWS، تسهل إدارة التكاليف والموارد وتحسين الالتزامات دون الحاجة للتدخل اليدوي.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate هي منصة للتحقق من الأمن السيبراني، تقدم محاكاة للهجمات لتقييم وتعزيز الدفاعات ضد التهديدات المتطورة.
Cloudaware
cloudaware.com
Cloudaware هي منصة لإدارة السحابة تساعد المؤسسات على مراقبة وإدارة وتأمين مواردها السحابية بكفاءة عبر مجموعة متنوعة من الأدوات.
Plerion
plerion.com
Plerion هي منصة أمان سحابية شاملة تدير الأعباء السحابية وتحمي البيانات عبر AWS وAzure وGCP، مع أدوات لإدارة المخاطر والأمان والامتثال.
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud هو منصة أمان للحاويات توفر حماية الشبكة والتأمين ضد الاختراقات في بيئات السحابة المتعددة والهجينة.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security عبارة عن منصة أمان برمجية تتمحور حول المطورين، وتوفر مسحًا متقدمًا للكود وتقييمات الضعف السحابي. تعطي منصتنا الأولوية للتهديدات الحقيقية، وتقلل من الإيجابيات الكاذبة وتجعل نقاط الضعف والتعرضات الشائعة (CVEs) سهلة الفهم. مع Aikido، أصبح ضمان أمان منتجك أمرًا بسيطًا، مما يسمح لك بالتركيز على ما تفعله بشكل أفضل: كتابة التعليمات البرمجية.
Torq
torq.io
تعمل شركة Torq على إحداث تحول في مجال الأمن السيبراني من خلال منصة الأتمتة الفائقة على مستوى المؤسسات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. من خلال ربط مجموعة البنية التحتية الأمنية بالكامل، يعمل Torq على تمكين المؤسسات من معالجة الأحداث الأمنية بشكل فوري ودقيق وتنسيق العمليات الأمنية المعقدة على نطاق واسع. تحقق شركات Fortune 500، بما في ذلك أكبر الشركات المالية والتكنولوجية والسلع الاستهلاكية المعبأة والأزياء والضيافة والملابس الرياضية، نتائج غير عادية مع Torq.
Stream Security
stream.security
بدون وكيل، والكشف في الوقت الحقيقي، والسبب الجذري المباشر، وكل السياق الذي تحتاجه للاستجابة السريعة.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure هي منصة CNAPP الخاصة بنا والتي يستخدمها أكثر من 700 عميل من المؤسسات لمعالجة CNAPP وVM وCSPM وCIEM وأمن الحاويات والمزيد - على مستوى المؤسسة. يمتد نظامنا الأساسي إلى نطاق الوقاية والكشف والاستجابة حتى يتمكن العملاء من تأمين الحاويات وKubernetes والمضيفين/الخوادم والخدمات السحابية بثقة. يوفر Sysdig رؤية في الوقت الفعلي على نطاق واسع عبر السحابات المتعددة، مما يزيل النقاط الأمنية العمياء. نحن نستخدم المعلومات الذكية من وقت التشغيل لتحديد أولويات التنبيهات حتى تتمكن الفرق من التركيز على الأحداث الأمنية عالية التأثير وتحسين الكفاءة. من خلال فهم المصدر بالكامل لتدفق الاستجابة واقتراح العلاج الموجه، يمكن للعملاء إصلاح المشكلات في الإنتاج دون إضاعة الوقت وكذلك اكتشاف التهديدات والاستجابة لها في الوقت الفعلي. باستخدام Sysdig Secure، يمكنك: - إيقاف الهجمات بشكل أسرع بما يصل إلى 10 مرات - تقليل نقاط الضعف بنسبة تصل إلى 95% - اكتشاف تغييرات المخاطر على الفور - إغلاق فجوات الأذونات في أقل من دقيقتين Sysdig. تأمين كل ثانية.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الهوية السحابية العامة وإدارة الوصول. من خلال مهمة تمكين المؤسسات من جميع الأحجام من الابتكار بأمان وثقة، توفر Sonrai Security أمان الهوية والوصول والأذونات للشركات التي تعمل على منصات AWS وAzure وGoogle Cloud. تشتهر الشركة بريادتها في جدار حماية الأذونات السحابية، مما يتيح امتيازًا أقل بنقرة واحدة مع دعم احتياجات وصول المطورين دون انقطاع. تحظى شركة Sonrai Security بثقة الشركات الرائدة في مختلف الصناعات، وهي ملتزمة بقيادة الابتكار والتميز في مجال الأمن السحابي. تحظى الشركة بثقة فرق العمليات السحابية والتطوير والأمن. يقوم جدار حماية الأذونات السحابية بإزالة جميع الأذونات الحساسة غير المستخدمة، ويعزل الهويات غير المستخدمة، ويعطل الخدمة والمناطق غير المستخدمة - كل ذلك بنقرة واحدة. لا يوجد أي انقطاع في العمل لأن جميع الهويات التي تستخدم الأذونات الحساسة تحافظ على وصولها ويتم منح أي وصول جديد بسلاسة من خلال سير عمل chatops الآلي. تقضي فرق SecOps وقتًا أقل بنسبة 97% في تحقيق أقل قدر من الامتيازات وتقليل سطح الهجوم بنسبة 92%. بعد الوصول إلى أقل امتياز على مستوى النظام الأساسي، يكتشف حل Sonrai CIEM+ مجموعات سامة من الأذونات ويغلق مسارات الهجوم غير المقصودة التي ينشئونها من خلال المعالجة الآلية أو التفصيلية.
Kloudle
kloudle.com
Kloudle عبارة عن أداة فحص أمان سحابية لـ AWS وGCP وDigitalOcean وKubernetes. فهو يقوم بفحص حساباتك السحابية والخوادم والمجموعات بحثًا عن أكثر من 300 مشكلة أمنية في دقائق. جعل الأمان السحابي أمرًا سهلاً للمطورين والفرق الصغيرة. بالمقارنة مع الماسحات الضوئية مفتوحة المصدر، يتم إجراء عمليات فحص Kloudle في أقل من 30 دقيقة. لا يوجد شيء لتثبيته أو تكوينه. من خلال حساب المشكلات وخطورتها، يسهل Kloudle فهم ما يجب إصلاحه. علاوة على ذلك، يقتصر الأمر على إعطائك قائمة بالمشكلات الأمنية، ويتميز Kloudle بخطوات بسيطة لإصلاح جميع المشكلات الأمنية التي يكتشفها. كما أنه يوفر المخاطر المحتملة لبعض الإصلاحات. مما يسمح لك باتخاذ القرار الصحيح فيما يتعلق بما يجب إصلاحه وما لا يجب إصلاحه. بفضل الميزات القوية لوضع علامة على المشكلات على أنها إيجابية كاذبة، أو منشئ التقارير للحصول على تقارير بتنسيق CSV مدعوم من Excel، أو سهولة مشاركة PDF، يركز Kloudle على جعل الأمان السحابي سهلاً لمستخدميه. مع نموذج الدفع الفوري القائم على الائتمان، أصبح الشراء والحصول على قيمة مقابل الأموال التي يتم إنفاقها أمرًا سلسًا للغاية وخاليًا من القلق. لا داعي للقلق أبدًا بشأن الاستخدام وما إلى ذلك. يبدأ سعر عمليات الفحص من 30 دولارًا فصاعدًا.
Orca Security
orca.security
يقوم Orca Cloud Security Platform بتحديد المخاطر ومشكلات الامتثال وترتيب أولوياتها ومعالجتها في أعباء العمل والتكوينات والهويات عبر البنية السحابية الخاصة بك والتي تشمل AWS وAzure وGoogle Cloud وKubernetes وAlibaba Cloud وOracle Cloud. تقدم Orca حل الأمان السحابي الأكثر شمولاً في الصناعة في نظام أساسي واحد، مما يلغي الحاجة إلى نشر حلول متعددة النقاط وصيانتها. Orca هي خدمة بدون وكيل أولاً، وتتصل ببيئتك في دقائق باستخدام تقنية SideScanning™ الحاصلة على براءة اختراع من Orca والتي توفر رؤية عميقة وواسعة النطاق لبيئتك السحابية، دون الحاجة إلى وكلاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ Orca التكامل مع وكلاء الطرف الثالث للرؤية أثناء التشغيل والحماية لأحمال العمل الهامة. تعتبر Orca في طليعة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لإجراء تحقيقات مبسطة وتسريع المعالجة - مما يقلل مستويات المهارات المطلوبة ويوفر الأمان السحابي وDevOps وفرق التطوير الوقت والجهد، مع تحسين النتائج الأمنية بشكل كبير. باعتبارها منصة لحماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP)، تقوم Orca بدمج العديد من حلول النقاط في نظام أساسي واحد، بما في ذلك: CSPM، وCWPP، وCIEM، وإدارة الثغرات الأمنية، وأمن الحاويات وKubernetes، وDSPM، وأمن API، وCDR، والامتثال للسحابة المتعددة، وShift Left. الأمن و AI-SPM.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica عبارة عن منصة قوية لحماية التطبيقات السحابية الأصلية من Cisco والتي تكشف عن نقاط الضعف وتعالجها أثناء التطوير وحتى الإنتاج، مما يضمن أن تطبيقاتك آمنة ومتوافقة. من خلال التكنولوجيا القائمة على الرسم البياني، يستطيع النظام الأساسي فتح الرؤى المرئية ومسارات الهجوم المهمة وتسريع المعالجة لحماية تطبيقاتك الحديثة عبر منصات سحابية هجينة متعددة. تفضل بزيارة https://www.panoptica.app الميزات الرئيسية: - الرؤية والسياق: توفر Panoptica رؤية وسياقًا واضحين من خلال تحديد مسارات الهجوم وتحديد أولويات المخاطر، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة. - تغطية شاملة وكاملة: قم بإدارة بيئاتك السحابية الأصلية دون عناء من خلال منصة الأمان المتكاملة من Panoptica، مما يقلل الفجوات التي تنتج غالبًا عن استخدام حلول منعزلة منفصلة. - التحليل المتقدم: استخدم مسار الهجوم المتقدم وتقنيات تحليل السبب الجذري لاكتشاف المخاطر المحتملة من منظور المهاجم. - المسح بدون وكيل: تقوم تقنية Panoptica بدون وكيل بفحص أي بيئة سحابية — Azure، أو AWS، أو GCP، أو Kubernetes، أو مزيج منها. - تصور شامل: قم بتعيين الأصول والعلاقات على قاعدة بيانات رسم بياني متقدمة للحصول على تمثيل مرئي كامل لمكدس السحابة الخاص بك. الفوائد - CNAPP المتقدم: تعمل Panoptica على تحسين قدرات النظام الأساسي لحماية التطبيقات السحابية الأصلية. - الامتثال للسحابة المتعددة: ضمان الامتثال عبر الأنظمة الأساسية السحابية المختلفة. - التصور الشامل: احصل على رؤى حول مجموعة التطبيقات السحابية بأكملها. - العلاج الديناميكي: توظيف التقنيات الديناميكية لحل المشكلات بشكل فعال. - زيادة الكفاءة: تبسيط العمليات الأمنية وتقليل أوقات الاستجابة. - تقليل النفقات العامة: تقليل نفقات الموارد مع تحسين الأمان.
Lacework
lacework.com
تقدم Lacework منصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية والرائدة المعتمدة على البيانات (CNAPP). تحظى شركة Lacework بثقة ما يقرب من 1000 مبتكر عالمي لتأمين السحابة من الإنشاء إلى التشغيل. تعمل Lacework على تمكين العملاء من تحديد أولويات المخاطر، والعثور على التهديدات المعروفة وغير المعروفة بشكل أسرع، وتحقيق الامتثال السحابي المستمر، وتطوير تعليمات برمجية آمنة دون إبطاء، كل ذلك من منصة واحدة موحدة. منذ تأسيسنا في عام 2017، تعمل Lacework على تحسين منصة سحابية أصلية واحدة لاستيعاب وفهم أكبر قدر ممكن من البيانات لتوفير أفضل أمان ممكن - سواء بالوسائل القائمة على الوكيل أو بدونه. يستخدم منصتنا الموحدة بعد ذلك هذه البيانات لإنجاز حالات الاستخدام السحابي الشائعة: إدارة الوضع، وحماية عبء العمل، وإدارة الثغرات الأمنية، والامتثال، وأمن الحاويات، والمزيد. يعتمد العملاء على Lacework لزيادة الإيرادات وتقديم المنتجات إلى السوق بشكل أسرع وأكثر أمانًا ودمج حلول أمان النقاط في منصة واحدة. منصتنا، في المتوسط، تحل محل أدوات من 2 إلى 5 نقاط. ينخفض متوسط ضوضاء التنبيه لدى العملاء بنسبة 100:1 بفضل تقنية الكشف عن الحالات الشاذة الحاصلة على براءة اختراع. وقد شهد مستخدمو Lacework تحقيقات أسرع بنسبة 80% من خلال تنبيهاتنا الغنية بالسياق.
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