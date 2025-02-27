برنامج إدارة الوضع الأمني ​​السحابي (CSPM). - التطبيقات الأكثر شعبية - تونغا

Kloudle

kloudle.com

Kloudle عبارة عن أداة فحص أمان سحابية لـ AWS وGCP وDigitalOcean وKubernetes. فهو يقوم بفحص حساباتك السحابية والخوادم والمجموعات بحثًا عن أكثر من 300 مشكلة أمنية في دقائق. جعل الأمان السحابي أمرًا سهلاً للمطورين والفرق الصغيرة. بالمقارنة مع الماسحات الضوئية مفتوحة المصدر، يتم إجراء عمليات فحص Kloudle في أقل من 30 دقيقة. لا يوجد شيء لتثبيته أو تكوينه. من خلال حساب المشكلات وخطورتها، يسهل Kloudle فهم ما يجب إصلاحه. علاوة على ذلك، يقتصر الأمر على إعطائك قائمة بالمشكلات الأمنية، ويتميز Kloudle بخطوات بسيطة لإصلاح جميع المشكلات الأمنية التي يكتشفها. كما أنه يوفر المخاطر المحتملة لبعض الإصلاحات. مما يسمح لك باتخاذ القرار الصحيح فيما يتعلق بما يجب إصلاحه وما لا يجب إصلاحه. بفضل الميزات القوية لوضع علامة على المشكلات على أنها إيجابية كاذبة، أو منشئ التقارير للحصول على تقارير بتنسيق CSV مدعوم من Excel، أو سهولة مشاركة PDF، يركز Kloudle على جعل الأمان السحابي سهلاً لمستخدميه. مع نموذج الدفع الفوري القائم على الائتمان، أصبح الشراء والحصول على قيمة مقابل الأموال التي يتم إنفاقها أمرًا سلسًا للغاية وخاليًا من القلق. لا داعي للقلق أبدًا بشأن الاستخدام وما إلى ذلك. يبدأ سعر عمليات الفحص من 30 دولارًا فصاعدًا.