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برنامج إدارة الوضع الأمني السحابي (CSPM). - التطبيقات الأكثر شعبية - باكستان
تعد إدارة الوضع الأمني السحابي (CSPM) قطاعًا سريع النمو في مجال إدارة الثغرات الأمنية والامتثال الأمني، وهو مصمم خصيصًا لحماية بيئات الحوسبة الهجينة الحديثة والمعقدة. تقوم أدوات CSPM بمراقبة التطبيقات والخدمات والحاويات والبنية التحتية السحابية بشكل مستمر، وتحديد وتصحيح التكوينات الخاطئة أو السياسات المطبقة بشكل غير صحيح. تتضمن هذه الحلول غالبًا ميزات المعالجة التلقائية التي يتم تنشيطها عند اكتشاف حالات شاذة أو تكوينات خاطئة، بناءً على القواعد التي وضعها المسؤول. تعتمد المؤسسات على هذه الأدوات نظرًا لأن رسم الخرائط لجميع العناصر وتصورها باستمرار داخل بيئة سحابية معقدة يعد أمرًا صعبًا للغاية. في حين تم تطوير أدوات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي لأتمتة إدارة الهويات والشبكات والبنية التحتية، تبرز برامج CSPM من خلال توفير المراقبة المستمرة والرؤية للوضع الأمني للشركة، إلى جانب الكشف الآلي ومعالجة المشكلات عند ظهورها عبر مختلف بيئات الحوسبة.
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Wiz
wiz.io
تقوم Wiz بتحويل الأمان السحابي للعملاء - بما في ذلك 40% من Fortune 100 - من خلال تمكين نموذج تشغيل جديد. باستخدام Wiz، يمكن للمؤسسات إضفاء الطابع الديمقراطي على الأمن عبر دورة الحياة السحابية، وتمكين فرق التطوير من البناء بسرعة وأمان. تعمل منصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) على تعزيز الرؤية وتحديد أولويات المخاطر ومرونة الأعمال وهي رقم 1 بناءً على تقييمات العملاء. يقوم CNAPP من Wiz بدمج المخاطر وربطها عبر العديد من حلول الأمان السحابية في منصة متكاملة حقًا، بما في ذلك CSPM، وKSPM، وCWPP، وإدارة الثغرات الأمنية، ومسح IaC، وCIEM، وDSPM، وأمن الحاويات، وAI SPM، وأمن الكود، وCDR في منصة واحدة. مئات المؤسسات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 40 بالمئة من قائمة Fortune 100، لتحديد المخاطر الحرجة في البيئات السحابية وإزالتها بسرعة. ومن بين عملائها Salesforce، وSlack، وMars، وBMW، وAvery Dennison، وPriceline، وCushman & Wakefield، وDocuSign، وPlaid، وAgoda، وغيرها. يتم دعم Wiz بواسطة Sequoia وIndex Ventures وInsight Partners وSalesforce وBlackstone وAdvent وGreenoaks وLightspeed وAglaé. قم بزيارة https://www.wiz.io لمزيد من المعلومات.
SafeBase
safebase.io
SafeBase هي منصة مركز الثقة الرائدة المصممة لإجراء مراجعات أمنية خالية من الاحتكاك. من خلال مركز ثقة على مستوى المؤسسات، يقوم SafeBase بأتمتة عملية مراجعة الأمان وتحويل كيفية توصيل الشركات لوضع الأمان والثقة الخاص بها. إذا كنت تريد أن ترى كيف تستعيد الشركات سريعة النمو مثل LinkedIn وAsana وJamf الوقت الذي تقضيه فرقها في الاستبيانات الأمنية، وإنشاء تجارب شراء أفضل، ووضع الأمان باعتباره المحرك الأساسي للإيرادات، فقم بجدولة عرض توضيحي في Safebase. io.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize هو مركز امتياز للأمان السحابي بدون تعليمات برمجية يمنحك أقصى قدر من الامتثال والأمان السحابي. احصل على حماية 360 درجة بدءًا من التصميم المعماري وحتى وقت التشغيل. يقوم CludWize بفرض اللوائح السحابية من خلال تشغيل أكثر من ألف قاعدة بشكل مستمر، كما يقوم بفحص نقاط الضعف السحابية الخاصة بك ومعالجتها تلقائيًا. باستخدام محرك الرسم البياني الاستقصائي الفريد الخاص بنا، يمكنك اكتشاف المشكلات السحابية وإصلاحها في دقائق بدلاً من الأيام والأسابيع. يقدم هذا الحل الشامل اختبار اختراق تطبيق الويب Blackbox، وIAM (إدارة الوصول إلى الهوية) المتطورة، وفحص مخاطر IaC (البنية التحتية كرمز)، وإدارة وضع أمان البيانات، والمزيد. لماذا تتعامل مع العديد من الأدوات بينما يمكنك الحصول على كل شيء في مكان واحد؟ CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
Cymulate
cymulate.com
Cymulate هي منصة رائدة للتحقق من الأمان تعتمد على تقنية محاكاة الاختراق والهجوم الأكثر شمولاً وسهلة الاستخدام في الصناعة. نحن نمكّن فرق الأمان من اختبار الدفاعات وتقويتها بشكل مستمر في مشهد التهديد الديناميكي من خلال أخذ وجهة نظر المهاجم. يتم نشر Cymulate في غضون ساعة واحدة، ويتكامل مع تحالف تقني واسع من عناصر التحكم الأمنية، بدءًا من EDR ووصولاً إلى بوابات البريد الإلكتروني وبوابات الويب وSIEM وWAF والمزيد عبر البيئات المحلية والسحابية وKubernetes. يرى العملاء زيادة في الوقاية والكشف والتحسين للوضع الأمني العام من خلال تحسين استثماراتهم الدفاعية الحالية بشكل شامل عبر إطار عمل MITRE ATT&CK®. توفر المنصة تقييمات المخاطر المبتكرة والمعتمدة على المعلومات المتعلقة بالتهديدات والتي تتميز بسهولة نشرها واستخدامها لجميع مستويات النضج، ويتم تحديثها باستمرار. كما يوفر أيضًا إطارًا مفتوحًا لإنشاء وأتمتة العمل الجماعي باللونين الأحمر والبنفسجي من خلال إنشاء سيناريوهات اختراق وحملات هجوم متقدمة مصممة خصيصًا لبيئاتهم الفريدة وسياساتهم الأمنية.
CloudQuery
cloudquery.io
CloudQuery عبارة عن إطار عمل لتكامل البيانات عالي الأداء مصمم للمطورين. يقوم CloudQuery باستخراج التكوين وتحويله وتحميله من واجهات برمجة التطبيقات إلى مجموعة متنوعة من الوجهات المدعومة مثل قواعد البيانات أو مستودعات البيانات أو منصات البث لمزيد من التحليل. يدعم CloudQuery حالات استخدام متعددة بما في ذلك الهندسة والأمن والأمان السحابي والتسويق والمبيعات والبنية التحتية السحابية وFinOps.
Cloudaware
cloudaware.com
Cloudaware عبارة عن نظام أساسي لإدارة السحابة يحتوي على وحدات مثل CMDB وإدارة التغيير وإدارة التكلفة ومحرك الامتثال وفحص الثغرات الأمنية وكشف التسلل والتصحيح وإدارة السجل والمراقبة وتحليلات BI والنسخ الاحتياطي. تم تصميم Cloudaware للمؤسسات التي تنشر أعباء العمل عبر العديد من موفري الخدمات السحابية والمحليين. تتكامل المنصة مع ServiceNow، وNew Relic، وJIRA، وChef، وPuppet، وAnsible، وأكثر من 50 منتجًا آخر. ينشر العملاء Cloudaware لتبسيط عمليات إدارة تكنولوجيا المعلومات السحابية والإنفاق والامتثال والأمان.
Torq
torq.io
تعمل شركة Torq على إحداث تحول في مجال الأمن السيبراني من خلال منصة الأتمتة الفائقة على مستوى المؤسسات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. من خلال ربط مجموعة البنية التحتية الأمنية بالكامل، يعمل Torq على تمكين المؤسسات من معالجة الأحداث الأمنية بشكل فوري ودقيق وتنسيق العمليات الأمنية المعقدة على نطاق واسع. تحقق شركات Fortune 500، بما في ذلك أكبر الشركات المالية والتكنولوجية والسلع الاستهلاكية المعبأة والأزياء والضيافة والملابس الرياضية، نتائج غير عادية مع Torq.
Stream Security
stream.security
بدون وكيل، والكشف في الوقت الحقيقي، والسبب الجذري المباشر، وكل السياق الذي تحتاجه للاستجابة السريعة.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure هي منصة CNAPP الخاصة بنا والتي يستخدمها أكثر من 700 عميل من المؤسسات لمعالجة CNAPP وVM وCSPM وCIEM وأمن الحاويات والمزيد - على مستوى المؤسسة. يمتد نظامنا الأساسي إلى نطاق الوقاية والكشف والاستجابة حتى يتمكن العملاء من تأمين الحاويات وKubernetes والمضيفين/الخوادم والخدمات السحابية بثقة. يوفر Sysdig رؤية في الوقت الفعلي على نطاق واسع عبر السحابات المتعددة، مما يزيل النقاط الأمنية العمياء. نحن نستخدم المعلومات الذكية من وقت التشغيل لتحديد أولويات التنبيهات حتى تتمكن الفرق من التركيز على الأحداث الأمنية عالية التأثير وتحسين الكفاءة. من خلال فهم المصدر بالكامل لتدفق الاستجابة واقتراح العلاج الموجه، يمكن للعملاء إصلاح المشكلات في الإنتاج دون إضاعة الوقت وكذلك اكتشاف التهديدات والاستجابة لها في الوقت الفعلي. باستخدام Sysdig Secure، يمكنك: - إيقاف الهجمات بشكل أسرع بما يصل إلى 10 مرات - تقليل نقاط الضعف بنسبة تصل إلى 95% - اكتشاف تغييرات المخاطر على الفور - إغلاق فجوات الأذونات في أقل من دقيقتين Sysdig. تأمين كل ثانية.
Plerion
plerion.com
يوفر Plerion نظامًا أساسيًا للأمان السحابي الكل في واحد يدعم أعباء العمل عبر AWS وAzure وGCP - حيث يقدم: - النظام الأساسي لحماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) - إدارة الوضع الأمني السحابي (CSPM) - النظام الأساسي لحماية أحمال العمل السحابية (CWPP) - إدارة استحقاقات البنية التحتية السحابية (CIEM) - تحليل مسار الهجوم - جرد الأصول السحابية - الكشف عن السحابة والاستجابة لها (CDR) - قائمة مواد البرامج (SBOM) - Shift Left Security - تقارير امتثال مكثفة ومستمرة تعتمد على المخاطر والتهديدات من Plerion ، والنهج المدرك للسياق يساعد المؤسسات على كسر الصوامع، وتقليل إرهاق التنبيه، والقضاء على المخاطر الأمنية السحابية الأكثر أهمية. تفضل بزيارة https://plerion.com/ لمزيد من المعلومات.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الهوية السحابية العامة وإدارة الوصول. من خلال مهمة تمكين المؤسسات من جميع الأحجام من الابتكار بأمان وثقة، توفر Sonrai Security أمان الهوية والوصول والأذونات للشركات التي تعمل على منصات AWS وAzure وGoogle Cloud. تشتهر الشركة بريادتها في جدار حماية الأذونات السحابية، مما يتيح امتيازًا أقل بنقرة واحدة مع دعم احتياجات وصول المطورين دون انقطاع. تحظى شركة Sonrai Security بثقة الشركات الرائدة في مختلف الصناعات، وهي ملتزمة بقيادة الابتكار والتميز في مجال الأمن السحابي. تحظى الشركة بثقة فرق العمليات السحابية والتطوير والأمن. يقوم جدار حماية الأذونات السحابية بإزالة جميع الأذونات الحساسة غير المستخدمة، ويعزل الهويات غير المستخدمة، ويعطل الخدمة والمناطق غير المستخدمة - كل ذلك بنقرة واحدة. لا يوجد أي انقطاع في العمل لأن جميع الهويات التي تستخدم الأذونات الحساسة تحافظ على وصولها ويتم منح أي وصول جديد بسلاسة من خلال سير عمل chatops الآلي. تقضي فرق SecOps وقتًا أقل بنسبة 97% في تحقيق أقل قدر من الامتيازات وتقليل سطح الهجوم بنسبة 92%. بعد الوصول إلى أقل امتياز على مستوى النظام الأساسي، يكتشف حل Sonrai CIEM+ مجموعات سامة من الأذونات ويغلق مسارات الهجوم غير المقصودة التي ينشئونها من خلال المعالجة الآلية أو التفصيلية.
Calico Cloud
calicocloud.io
تعد Calico Cloud منصة أمان الحاويات الوحيدة في الصناعة التي تتمتع بأمان شبكي مدمج لمنع الخروقات الأمنية واكتشافها والتخفيف من حدتها عبر عمليات النشر السحابية المتعددة والمختلطة. تم بناء Calico Cloud على Calico Open Source، وهو الحل الأمني وشبكات الحاويات الأكثر استخدامًا على نطاق واسع.
Solvo
solvo.cloud
Solvo عبارة عن منصة أمان سحابية متعددة الأبعاد تعمل على تقسيم صوامع التطبيقات والهوية والبيانات لاكتشاف التكوينات السحابية ونقاط الضعف الخاطئة والتخفيف منها بشكل استباقي. يعتمد نهج الأمان التكيفي الخاص بـ Solvo على دورة مستمرة من اكتشاف التهديدات وتحليلها وتحديد الأولويات، يليها تحسين سياسة الامتيازات الأقل والتحقق من صحتها ومراقبتها. احجز عرضًا تجريبيًا مجانيًا: https://www.solvo.cloud/request-a-demo/ جرّب Solvo مجانًا لمدة 14 يومًا: https://www.solvo.cloud/freetrial/
Kloudle
kloudle.com
Kloudle عبارة عن أداة فحص أمان سحابية لـ AWS وGCP وDigitalOcean وKubernetes. فهو يقوم بفحص حساباتك السحابية والخوادم والمجموعات بحثًا عن أكثر من 300 مشكلة أمنية في دقائق. جعل الأمان السحابي أمرًا سهلاً للمطورين والفرق الصغيرة. بالمقارنة مع الماسحات الضوئية مفتوحة المصدر، يتم إجراء عمليات فحص Kloudle في أقل من 30 دقيقة. لا يوجد شيء لتثبيته أو تكوينه. من خلال حساب المشكلات وخطورتها، يسهل Kloudle فهم ما يجب إصلاحه. علاوة على ذلك، يقتصر الأمر على إعطائك قائمة بالمشكلات الأمنية، ويتميز Kloudle بخطوات بسيطة لإصلاح جميع المشكلات الأمنية التي يكتشفها. كما أنه يوفر المخاطر المحتملة لبعض الإصلاحات. مما يسمح لك باتخاذ القرار الصحيح فيما يتعلق بما يجب إصلاحه وما لا يجب إصلاحه. بفضل الميزات القوية لوضع علامة على المشكلات على أنها إيجابية كاذبة، أو منشئ التقارير للحصول على تقارير بتنسيق CSV مدعوم من Excel، أو سهولة مشاركة PDF، يركز Kloudle على جعل الأمان السحابي سهلاً لمستخدميه. مع نموذج الدفع الفوري القائم على الائتمان، أصبح الشراء والحصول على قيمة مقابل الأموال التي يتم إنفاقها أمرًا سلسًا للغاية وخاليًا من القلق. لا داعي للقلق أبدًا بشأن الاستخدام وما إلى ذلك. يبدأ سعر عمليات الفحص من 30 دولارًا فصاعدًا.
Lacework
lacework.com
تقدم Lacework منصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية والرائدة المعتمدة على البيانات (CNAPP). تحظى شركة Lacework بثقة ما يقرب من 1000 مبتكر عالمي لتأمين السحابة من الإنشاء إلى التشغيل. تعمل Lacework على تمكين العملاء من تحديد أولويات المخاطر، والعثور على التهديدات المعروفة وغير المعروفة بشكل أسرع، وتحقيق الامتثال السحابي المستمر، وتطوير تعليمات برمجية آمنة دون إبطاء، كل ذلك من منصة واحدة موحدة. منذ تأسيسنا في عام 2017، تعمل Lacework على تحسين منصة سحابية أصلية واحدة لاستيعاب وفهم أكبر قدر ممكن من البيانات لتوفير أفضل أمان ممكن - سواء بالوسائل القائمة على الوكيل أو بدونه. يستخدم منصتنا الموحدة بعد ذلك هذه البيانات لإنجاز حالات الاستخدام السحابي الشائعة: إدارة الوضع، وحماية عبء العمل، وإدارة الثغرات الأمنية، والامتثال، وأمن الحاويات، والمزيد. يعتمد العملاء على Lacework لزيادة الإيرادات وتقديم المنتجات إلى السوق بشكل أسرع وأكثر أمانًا ودمج حلول أمان النقاط في منصة واحدة. منصتنا، في المتوسط، تحل محل أدوات من 2 إلى 5 نقاط. ينخفض متوسط ضوضاء التنبيه لدى العملاء بنسبة 100:1 بفضل تقنية الكشف عن الحالات الشاذة الحاصلة على براءة اختراع. وقد شهد مستخدمو Lacework تحقيقات أسرع بنسبة 80% من خلال تنبيهاتنا الغنية بالسياق.
Orca Security
orca.security
يقوم Orca Cloud Security Platform بتحديد المخاطر ومشكلات الامتثال وترتيب أولوياتها ومعالجتها في أعباء العمل والتكوينات والهويات عبر البنية السحابية الخاصة بك والتي تشمل AWS وAzure وGoogle Cloud وKubernetes وAlibaba Cloud وOracle Cloud. تقدم Orca حل الأمان السحابي الأكثر شمولاً في الصناعة في نظام أساسي واحد، مما يلغي الحاجة إلى نشر حلول متعددة النقاط وصيانتها. Orca هي خدمة بدون وكيل أولاً، وتتصل ببيئتك في دقائق باستخدام تقنية SideScanning™ الحاصلة على براءة اختراع من Orca والتي توفر رؤية عميقة وواسعة النطاق لبيئتك السحابية، دون الحاجة إلى وكلاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ Orca التكامل مع وكلاء الطرف الثالث للرؤية أثناء التشغيل والحماية لأحمال العمل الهامة. تعتبر Orca في طليعة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لإجراء تحقيقات مبسطة وتسريع المعالجة - مما يقلل مستويات المهارات المطلوبة ويوفر الأمان السحابي وDevOps وفرق التطوير الوقت والجهد، مع تحسين النتائج الأمنية بشكل كبير. باعتبارها منصة لحماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP)، تقوم Orca بدمج العديد من حلول النقاط في نظام أساسي واحد، بما في ذلك: CSPM، وCWPP، وCIEM، وإدارة الثغرات الأمنية، وأمن الحاويات وKubernetes، وDSPM، وأمن API، وCDR، والامتثال للسحابة المتعددة، وShift Left. الأمن و AI-SPM.
CrowdStrike
crowdstrike.com
أمان سحابي موحد، من نقطة النهاية إلى السحابة. قم بإيقاف الخروقات السحابية ودمج منتجات النقاط المنفصلة باستخدام CNAPP الوحيد في العالم المبني على وكيل موحد ونهج بدون وكيل لأمن السحابة من أجل الرؤية والحماية الكاملة. نحن نحمي السحابة الخاصة بك. أنت تدير عملك.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security عبارة عن منصة أمان برمجية تتمحور حول المطورين، وتوفر مسحًا متقدمًا للكود وتقييمات الضعف السحابي. تعطي منصتنا الأولوية للتهديدات الحقيقية، وتقلل من الإيجابيات الكاذبة وتجعل نقاط الضعف والتعرضات الشائعة (CVEs) سهلة الفهم. مع Aikido، أصبح ضمان أمان منتجك أمرًا بسيطًا، مما يسمح لك بالتركيز على ما تفعله بشكل أفضل: كتابة التعليمات البرمجية.
BMC
bmc.com
تساعد BMC العملاء على إدارة أعمالهم وإعادة ابتكارها من خلال حلول مفتوحة وقابلة للتطوير ووحدات نمطية لمشاكل تكنولوجيا المعلومات المعقدة. تعمل BMC مع 86% من قائمة Forbes Global 50 والعملاء والشركاء حول العالم لخلق مستقبلهم. بفضل تاريخنا الحافل بالابتكار والأتمتة الرائدة في الصناعة وحلول إدارة العمليات والخدمات، بالإضافة إلى المرونة التي لا مثيل لها، فإننا نساعد المؤسسات على تحرير الوقت والمساحة لتصبح مؤسسة رقمية مستقلة تغتنم الفرص المقبلة.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica عبارة عن منصة قوية لحماية التطبيقات السحابية الأصلية من Cisco والتي تكشف عن نقاط الضعف وتعالجها أثناء التطوير وحتى الإنتاج، مما يضمن أن تطبيقاتك آمنة ومتوافقة. من خلال التكنولوجيا القائمة على الرسم البياني، يستطيع النظام الأساسي فتح الرؤى المرئية ومسارات الهجوم المهمة وتسريع المعالجة لحماية تطبيقاتك الحديثة عبر منصات سحابية هجينة متعددة. تفضل بزيارة https://www.panoptica.app الميزات الرئيسية: - الرؤية والسياق: توفر Panoptica رؤية وسياقًا واضحين من خلال تحديد مسارات الهجوم وتحديد أولويات المخاطر، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة. - تغطية شاملة وكاملة: قم بإدارة بيئاتك السحابية الأصلية دون عناء من خلال منصة الأمان المتكاملة من Panoptica، مما يقلل الفجوات التي تنتج غالبًا عن استخدام حلول منعزلة منفصلة. - التحليل المتقدم: استخدم مسار الهجوم المتقدم وتقنيات تحليل السبب الجذري لاكتشاف المخاطر المحتملة من منظور المهاجم. - المسح بدون وكيل: تقوم تقنية Panoptica بدون وكيل بفحص أي بيئة سحابية — Azure، أو AWS، أو GCP، أو Kubernetes، أو مزيج منها. - تصور شامل: قم بتعيين الأصول والعلاقات على قاعدة بيانات رسم بياني متقدمة للحصول على تمثيل مرئي كامل لمكدس السحابة الخاص بك. الفوائد - CNAPP المتقدم: تعمل Panoptica على تحسين قدرات النظام الأساسي لحماية التطبيقات السحابية الأصلية. - الامتثال للسحابة المتعددة: ضمان الامتثال عبر الأنظمة الأساسية السحابية المختلفة. - التصور الشامل: احصل على رؤى حول مجموعة التطبيقات السحابية بأكملها. - العلاج الديناميكي: توظيف التقنيات الديناميكية لحل المشكلات بشكل فعال. - زيادة الكفاءة: تبسيط العمليات الأمنية وتقليل أوقات الاستجابة. - تقليل النفقات العامة: تقليل نفقات الموارد مع تحسين الأمان.
Turbot Pipes
turbot.com
يوفر Turbot حواجز حماية مؤسسية للبنية التحتية السحابية. تم تصميم Turbot للسماح للمؤسسات بتحقيق المرونة وضمان التحكم وتسريع أفضل الممارسات من خلال الالتزام المستمر بالسياسات المحددة مركزيًا عبر نموذج AWS متعدد الحسابات.
nOps
nops.io
nOps عبارة عن نظام أساسي لتحسين السحابة من AWS يجعل من السهل تخصيص وإدارة استخدامك السحابي والتزاماتك وإنفاقك. تعمل منصتنا على توفير جميع حواسك تلقائيًا بشكل ذكي حتى تحصل على أفضل الأسعار المتاحة دون التضحية بأي موثوقية. تستفيد nOps من نماذج تعلم الآلة الخاصة استنادًا إلى ما يزيد عن مليار دولار أمريكي من إنفاق AWS لوضع مؤسستك على المزيج الصحيح من المثيلات المحجوزة وخطط التوفير وSpot. كل ذلك دون الاضطرار إلى توفير الموارد يدويًا حتى يتمكن فريقك من التركيز على البناء والابتكار. سياقات الأعمال تعمل إدارة السحابة nOps على تسهيل الحصول على رؤية كاملة لتكاليف السحابة واستخدامها بحيث لا تكون فواتيرك مفاجئة أو غامضة أبدًا. كما أنه يجعل من السهل تخصيص التكاليف عبر عملك. إدارة الالتزام تعمل إدارة الالتزام nOps على تسهيل إدارة جميع التزاماتك المستمرة في AWS والاستفادة منها بشكل كامل. نحن نضمن الاستفادة بنسبة 100% من التزاماتك وإلا سنعيدها إليك. Compute Copilot يعد Compute Copilot مزودًا ذكيًا لأحمال العمل لجميع تطبيقاتك السحابية. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، فإنه يوفر موارد الحوسبة بأفضل الأسعار الممكنة دون التضحية بأي موثوقية. تخيل عالمًا حيث يمكنك الحصول على موثوقية الخدمة عند الطلب على حساب Spot. أساسيات تحسين السحابة مجموعة من أدوات التشغيل الآلي وأدوات nOps المعدة مسبقًا لمعالجة العناصر ذات الصلة بالتحسينات المملة والمستمرة للبنية التحتية لـ AWS بسرعة
Aqua Security
aquasec.com
تعمل شركة Aqua Security على إيقاف الهجمات السحابية الأصلية عبر دورة حياة التطبيق، وهي الشركة الوحيدة التي تتمتع بضمان Cloud Native Protection بقيمة مليون دولار أمريكي لضمان ذلك. باعتبارها رائدة في مجال الأمن السحابي الأصلي، تساعد Aqua العملاء على تقليل المخاطر مع بناء مستقبل أعمالهم. تعد منصة Aqua منصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) الأكثر تكاملاً في الصناعة، حيث تحمي دورة حياة التطبيق من التعليمات البرمجية إلى السحابة والعودة. تأسست شركة Aqua في عام 2015، ويقع المقر الرئيسي لها في بوسطن، ماساتشوستس ورمات غان، إلينوي، ولديها عملاء Fortune 1000 في أكثر من 40 دولة.
Sophos Central
sophos.com
دافع عن مؤسستك من الهجمات الإلكترونية باستخدام دفاعات Sophos التكيفية وخبرتها في خدمتك. قم بحماية مستقبل عملك بثقة.