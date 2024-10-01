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برنامج إدارة الوضع الأمني السحابي (CSPM). - التطبيقات الأكثر شعبية - موريتانيا
تعد إدارة الوضع الأمني السحابي (CSPM) قطاعًا سريع النمو في مجال إدارة الثغرات الأمنية والامتثال الأمني، وهو مصمم خصيصًا لحماية بيئات الحوسبة الهجينة الحديثة والمعقدة. تقوم أدوات CSPM بمراقبة التطبيقات والخدمات والحاويات والبنية التحتية السحابية بشكل مستمر، وتحديد وتصحيح التكوينات الخاطئة أو السياسات المطبقة بشكل غير صحيح. تتضمن هذه الحلول غالبًا ميزات المعالجة التلقائية التي يتم تنشيطها عند اكتشاف حالات شاذة أو تكوينات خاطئة، بناءً على القواعد التي وضعها المسؤول. تعتمد المؤسسات على هذه الأدوات نظرًا لأن رسم الخرائط لجميع العناصر وتصورها باستمرار داخل بيئة سحابية معقدة يعد أمرًا صعبًا للغاية. في حين تم تطوير أدوات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي لأتمتة إدارة الهويات والشبكات والبنية التحتية، تبرز برامج CSPM من خلال توفير المراقبة المستمرة والرؤية للوضع الأمني للشركة، إلى جانب الكشف الآلي ومعالجة المشكلات عند ظهورها عبر مختلف بيئات الحوسبة.
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Wiz
wiz.io
تقوم Wiz بتحويل الأمان السحابي للعملاء - بما في ذلك 40% من Fortune 100 - من خلال تمكين نموذج تشغيل جديد. باستخدام Wiz، يمكن للمؤسسات إضفاء الطابع الديمقراطي على الأمن عبر دورة الحياة السحابية، وتمكين فرق التطوير من البناء بسرعة وأمان. تعمل منصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) على تعزيز الرؤ...
Sophos Central
sophos.com
دافع عن مؤسستك من الهجمات الإلكترونية باستخدام دفاعات Sophos التكيفية وخبرتها في خدمتك. قم بحماية مستقبل عملك بثقة.
Turbot Pipes
turbot.com
يوفر Turbot حواجز حماية مؤسسية للبنية التحتية السحابية. تم تصميم Turbot للسماح للمؤسسات بتحقيق المرونة وضمان التحكم وتسريع أفضل الممارسات من خلال الالتزام المستمر بالسياسات المحددة مركزيًا عبر نموذج AWS متعدد الحسابات.
BMC
bmc.com
تساعد BMC العملاء على إدارة أعمالهم وإعادة ابتكارها من خلال حلول مفتوحة وقابلة للتطوير ووحدات نمطية لمشاكل تكنولوجيا المعلومات المعقدة. تعمل BMC مع 86% من قائمة Forbes Global 50 والعملاء والشركاء حول العالم لخلق مستقبلهم. بفضل تاريخنا الحافل بالابتكار والأتمتة الرائدة في الصناعة وحلول إدارة العمليات...
Solvo
solvo.cloud
Solvo عبارة عن منصة أمان سحابية متعددة الأبعاد تعمل على تقسيم صوامع التطبيقات والهوية والبيانات لاكتشاف التكوينات السحابية ونقاط الضعف الخاطئة والتخفيف منها بشكل استباقي. يعتمد نهج الأمان التكيفي الخاص بـ Solvo على دورة مستمرة من اكتشاف التهديدات وتحليلها وتحديد الأولويات، يليها تحسين سياسة الامتياز...
Aqua Security
aquasec.com
تعمل شركة Aqua Security على إيقاف الهجمات السحابية الأصلية عبر دورة حياة التطبيق، وهي الشركة الوحيدة التي تتمتع بضمان Cloud Native Protection بقيمة مليون دولار أمريكي لضمان ذلك. باعتبارها رائدة في مجال الأمن السحابي الأصلي، تساعد Aqua العملاء على تقليل المخاطر مع بناء مستقبل أعمالهم. تعد منصة Aqua م...
CrowdStrike
crowdstrike.com
أمان سحابي موحد، من نقطة النهاية إلى السحابة. قم بإيقاف الخروقات السحابية ودمج منتجات النقاط المنفصلة باستخدام CNAPP الوحيد في العالم المبني على وكيل موحد ونهج بدون وكيل لأمن السحابة من أجل الرؤية والحماية الكاملة. نحن نحمي السحابة الخاصة بك. أنت تدير عملك.
SafeBase
safebase.io
SafeBase هي منصة مركز الثقة الرائدة المصممة لإجراء مراجعات أمنية خالية من الاحتكاك. من خلال مركز ثقة على مستوى المؤسسات، يقوم SafeBase بأتمتة عملية مراجعة الأمان وتحويل كيفية توصيل الشركات لوضع الأمان والثقة الخاص بها. إذا كنت تريد أن ترى كيف تستعيد الشركات سريعة النمو مثل LinkedIn وAsana وJamf الوق...
Cloudaware
cloudaware.com
Cloudaware عبارة عن نظام أساسي لإدارة السحابة يحتوي على وحدات مثل CMDB وإدارة التغيير وإدارة التكلفة ومحرك الامتثال وفحص الثغرات الأمنية وكشف التسلل والتصحيح وإدارة السجل والمراقبة وتحليلات BI والنسخ الاحتياطي. تم تصميم Cloudaware للمؤسسات التي تنشر أعباء العمل عبر العديد من موفري الخدمات السحابية و...
Plerion
plerion.com
يوفر Plerion نظامًا أساسيًا للأمان السحابي الكل في واحد يدعم أعباء العمل عبر AWS وAzure وGCP - حيث يقدم: - النظام الأساسي لحماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) - إدارة الوضع الأمني السحابي (CSPM) - النظام الأساسي لحماية أحمال العمل السحابية (CWPP) - إدارة استحقاقات البنية التحتية السحابية (CIE...
Calico Cloud
calicocloud.io
تعد Calico Cloud منصة أمان الحاويات الوحيدة في الصناعة التي تتمتع بأمان شبكي مدمج لمنع الخروقات الأمنية واكتشافها والتخفيف من حدتها عبر عمليات النشر السحابية المتعددة والمختلطة. تم بناء Calico Cloud على Calico Open Source، وهو الحل الأمني وشبكات الحاويات الأكثر استخدامًا على نطاق واسع.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize هو مركز امتياز للأمان السحابي بدون تعليمات برمجية يمنحك أقصى قدر من الامتثال والأمان السحابي. احصل على حماية 360 درجة بدءًا من التصميم المعماري وحتى وقت التشغيل. يقوم CludWize بفرض اللوائح السحابية من خلال تشغيل أكثر من ألف قاعدة بشكل مستمر، كما يقوم بفحص نقاط الضعف السحابية الخاصة بك ومعا...
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security عبارة عن منصة أمان برمجية تتمحور حول المطورين، وتوفر مسحًا متقدمًا للكود وتقييمات الضعف السحابي. تعطي منصتنا الأولوية للتهديدات الحقيقية، وتقلل من الإيجابيات الكاذبة وتجعل نقاط الضعف والتعرضات الشائعة (CVEs) سهلة الفهم. مع Aikido، أصبح ضمان أمان منتجك أمرًا بسيطًا، مما يسمح لك بالترك...
nOps
nops.io
nOps عبارة عن نظام أساسي لتحسين السحابة من AWS يجعل من السهل تخصيص وإدارة استخدامك السحابي والتزاماتك وإنفاقك. تعمل منصتنا على توفير جميع حواسك تلقائيًا بشكل ذكي حتى تحصل على أفضل الأسعار المتاحة دون التضحية بأي موثوقية. تستفيد nOps من نماذج تعلم الآلة الخاصة استنادًا إلى ما يزيد عن مليار دولار أمري...
Cymulate
cymulate.com
Cymulate هي منصة رائدة للتحقق من الأمان تعتمد على تقنية محاكاة الاختراق والهجوم الأكثر شمولاً وسهلة الاستخدام في الصناعة. نحن نمكّن فرق الأمان من اختبار الدفاعات وتقويتها بشكل مستمر في مشهد التهديد الديناميكي من خلال أخذ وجهة نظر المهاجم. يتم نشر Cymulate في غضون ساعة واحدة، ويتكامل مع تحالف تقني وا...
CloudQuery
cloudquery.io
CloudQuery عبارة عن إطار عمل لتكامل البيانات عالي الأداء مصمم للمطورين. يقوم CloudQuery باستخراج التكوين وتحويله وتحميله من واجهات برمجة التطبيقات إلى مجموعة متنوعة من الوجهات المدعومة مثل قواعد البيانات أو مستودعات البيانات أو منصات البث لمزيد من التحليل. يدعم CloudQuery حالات استخدام متعددة بما في...
Torq
torq.io
تعمل شركة Torq على إحداث تحول في مجال الأمن السيبراني من خلال منصة الأتمتة الفائقة على مستوى المؤسسات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. من خلال ربط مجموعة البنية التحتية الأمنية بالكامل، يعمل Torq على تمكين المؤسسات من معالجة الأحداث الأمنية بشكل فوري ودقيق وتنسيق العمليات الأمنية المعقدة على نطاق واسع. ...
Stream Security
stream.security
بدون وكيل، والكشف في الوقت الحقيقي، والسبب الجذري المباشر، وكل السياق الذي تحتاجه للاستجابة السريعة.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure هي منصة CNAPP الخاصة بنا والتي يستخدمها أكثر من 700 عميل من المؤسسات لمعالجة CNAPP وVM وCSPM وCIEM وأمن الحاويات والمزيد - على مستوى المؤسسة. يمتد نظامنا الأساسي إلى نطاق الوقاية والكشف والاستجابة حتى يتمكن العملاء من تأمين الحاويات وKubernetes والمضيفين/الخوادم والخدمات السحابية بثقة....
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الهوية السحابية العامة وإدارة الوصول. من خلال مهمة تمكين المؤسسات من جميع الأحجام من الابتكار بأمان وثقة، توفر Sonrai Security أمان الهوية والوصول والأذونات للشركات التي تعمل على منصات AWS وAzure وGoogle Cloud. تشتهر الشركة بريادتها في جدار حماية الأذ...
Kloudle
kloudle.com
Kloudle عبارة عن أداة فحص أمان سحابية لـ AWS وGCP وDigitalOcean وKubernetes. فهو يقوم بفحص حساباتك السحابية والخوادم والمجموعات بحثًا عن أكثر من 300 مشكلة أمنية في دقائق. جعل الأمان السحابي أمرًا سهلاً للمطورين والفرق الصغيرة. بالمقارنة مع الماسحات الضوئية مفتوحة المصدر، يتم إجراء عمليات فحص Kloudle...
Orca Security
orca.security
يقوم Orca Cloud Security Platform بتحديد المخاطر ومشكلات الامتثال وترتيب أولوياتها ومعالجتها في أعباء العمل والتكوينات والهويات عبر البنية السحابية الخاصة بك والتي تشمل AWS وAzure وGoogle Cloud وKubernetes وAlibaba Cloud وOracle Cloud. تقدم Orca حل الأمان السحابي الأكثر شمولاً في الصناعة في نظام أسا...
Panoptica
panoptica.app
Panoptica عبارة عن منصة قوية لحماية التطبيقات السحابية الأصلية من Cisco والتي تكشف عن نقاط الضعف وتعالجها أثناء التطوير وحتى الإنتاج، مما يضمن أن تطبيقاتك آمنة ومتوافقة. من خلال التكنولوجيا القائمة على الرسم البياني، يستطيع النظام الأساسي فتح الرؤى المرئية ومسارات الهجوم المهمة وتسريع المعالجة لحماي...
Lacework
lacework.com
تقدم Lacework منصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية والرائدة المعتمدة على البيانات (CNAPP). تحظى شركة Lacework بثقة ما يقرب من 1000 مبتكر عالمي لتأمين السحابة من الإنشاء إلى التشغيل. تعمل Lacework على تمكين العملاء من تحديد أولويات المخاطر، والعثور على التهديدات المعروفة وغير المعروفة بشكل أسرع، وتح...