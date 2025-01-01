برامج مراقبة وتحليل الأمن السحابي - التطبيقات الأكثر شعبية

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تعد حلول مراقبة وتحليل الأمان السحابي أدوات أساسية مصممة لتعزيز الرؤية والأمن عبر الشبكات والتطبيقات المستندة إلى السحابة. تتيح هذه الأدوات مراقبة التطبيقات المستندة إلى السحابة والبيئات الافتراضية والبنى التحتية السحابية الأخرى. فهي مفيدة في تحديد المخاطر المحتملة، مما يسمح للمؤسسات بمعالجتها بشكل استباقي، وبالتالي حماية العمليات الحيوية للأعمال وضمان الامتثال للوائح لتجنب الغرامات. عادةً ما تقوم فرق تكنولوجيا المعلومات والأمن بإجراء المراقبة والتحليلات السحابية بشكل مستمر. تساعد ميزات المراقبة المؤسسات في فهرسة الأصول السحابية واكتشاف الأصول الجديدة عند إنشائها أو دمجها. تساعد ميزات التحليلات في تقييم المخاطر داخل البيئات السحابية، مما يمكّن الشركات من تحديد أولويات المشكلات بناءً على تأثيرها المحتمل. تشمل الميزات المشتركة الإضافية مراقبة المستخدم واكتشاف البيانات الحساسة وتنفيذ سياسات الأمان.
إرسال تطبيق جديد
Wiz
wiz.io
Wiz هو تطبيق لتحسين أمان السحابة يوفر رؤية شاملة ويساعد المؤسسات في إدارة المخاطر والضعف في بيئاتها السحابية.
Fastly
fastly.com
Fastly هو مزود خدمات حوسبة سحابية يقدم منصة لحماية أمن التطبيقات، وتحسين الأداء، وتسهيل توصيل المحتوى بشكل أكثر كفاءة.
Sophos Central
sophos.com
تعتبر Sophos Central منصة شاملة لإدارة الأمن السيبراني، تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية الأجهزة من التهديدات الإلكترونية.
Splunk
splunk.com
Splunk هو تطبيق لتحليل البيانات الآلية، يدعم مراقبة الأداء والأمان وتوفير تحليلات دقيقة من مصادر بيانات متعددة.
JupiterOne
jupiterone.com
كوكبتيرون هو منصة لتحليل الأصول الإلكترونية تعزز الأمن السيبراني من خلال جمع وتركيب البيانات، مما يساعد الفرق الأمنية على حماية سطح الهجوم.
Qualys
qualys.com
تطبيق Qualys VMDR هو حل شامل لإدارة الثغرات الأمنية وتقييم المخاطر السيبرانية، يقدم رؤى ويساعد في تعزيز الأمان والامتثال.
BMC
bmc.com
تطبيق BMC يقدم حلول إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات لتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة موثوقية الخدمات من خلال أكواد الذكاء الاصطناعي والتحليلات.
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic هو تطبيق سحابي يجمع ويحلل بيانات السجلات لتوفير رؤى عن الأداء والأمان والامتثال، مع واجهة مستخدم سهلة الاستخدام.
Aqua Security
aquasec.com
أمان Aqua يحمي التطبيقات السحابية من الهجمات عبر دورة حياتها، ويتضمن إدارة الثغرات والتحليل الأمني وضمان الامتثال.
Coro
coro.net
Coro هي منصة أمان سيبراني شاملة تحمي البريد الإلكتروني والبيانات والأجهزة والتطبيقات السحابية. تتيح إدارة الأمن بسهولة وبدون حاجة لخبرة تقنية واسعة.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike هو تطبيق أمان سحابي موحد لحماية المؤسسات من التهديدات الإلكترونية عبر نقاط النهاية والسحابة.
Adaptive Shield
adaptive-shield.com
Adaptive Shield هو تطبيق لإدارة الأمن السحابي يوفر أدوات لرصد وإدارة أمان تطبيقات SaaS والتحكم في المخاطر المرتبطة بها.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize هو مركز شامل للأمن السحابي يوفر الامتثال والحماية من التهديدات، ويقوم بالكشف والوقاية من المخاطر تلقائيًا.
Blumira
blumira.com
بلومييرا هي منصة للأمن السيبراني تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكشف عن التهديدات والاستجابة لها بشكل تلقائي لحماية بياناتها.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure هي منصة أمان سحابية توفر حماية ورصد في الوقت الفعلي للبيئات السحابية والحاويات، مع أدوات لإدارة التهديدات والضعف.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security يوفر إدارة الهوية والوصول وحماية البيانات في البيئات السحابية المتعددة، مع ميزات للكشف عن التهديدات وتنظيم الأذونات.
Lacework
lacework.com
Lacework هي منصة أمان سحابية تدير حماية التطبيقات وكشف التهديدات والامتثال في بيئات سحابية متعددة باستخدام تقنيات التعلم الآلي.
© 2025 WebCatalog, Inc.