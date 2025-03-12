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برامج مراقبة وتحليل الأمن السحابي
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برامج مراقبة وتحليل الأمن السحابي - التطبيقات الأكثر شعبية

تعد حلول مراقبة وتحليل الأمان السحابي أدوات أساسية مصممة لتعزيز الرؤية والأمن عبر الشبكات والتطبيقات المستندة إلى السحابة. تتيح هذه الأدوات مراقبة التطبيقات المستندة إلى السحابة والبيئات الافتراضية والبنى التحتية السحابية الأخرى. فهي مفيدة في تحديد المخاطر المحتملة، مما يسمح للمؤسسات بمعالجتها بشكل استباقي، وبالتالي حماية العمليات الحيوية للأعمال وضمان الامتثال للوائح لتجنب الغرامات. عادةً ما تقوم فرق تكنولوجيا المعلومات والأمن بإجراء المراقبة والتحليلات السحابية بشكل مستمر. تساعد ميزات المراقبة المؤسسات في فهرسة الأصول السحابية واكتشاف الأصول الجديدة عند إنشائها أو دمجها. تساعد ميزات التحليلات في تقييم المخاطر داخل البيئات السحابية، مما يمكّن الشركات من تحديد أولويات المشكلات بناءً على تأثيرها المحتمل. تشمل الميزات المشتركة الإضافية مراقبة المستخدم واكتشاف البيانات الحساسة وتنفيذ سياسات الأمان.

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Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz هو تطبيق لتحسين أمان السحابة يوفر رؤية شاملة ويساعد المؤسسات في إدارة المخاطر والضعف في بيئاتها السحابية.

Fastly

Fastly

fastly.com

Fastly هو مزود خدمات حوسبة سحابية يقدم منصة لحماية أمن التطبيقات، وتحسين الأداء، وتسهيل توصيل المحتوى بشكل أكثر كفاءة.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

تعتبر Sophos Central منصة شاملة لإدارة الأمن السيبراني، تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية الأجهزة من التهديدات الإلكترونية.

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk هو تطبيق لتحليل البيانات الآلية، يدعم مراقبة الأداء والأمان وتوفير تحليلات دقيقة من مصادر بيانات متعددة.

JupiterOne

JupiterOne

jupiterone.com

كوكبتيرون هو منصة لتحليل الأصول الإلكترونية تعزز الأمن السيبراني من خلال جمع وتركيب البيانات، مما يساعد الفرق الأمنية على حماية سطح الهجوم.

Sumo Logic

Sumo Logic

sumologic.com

Sumo Logic هو تطبيق سحابي يجمع ويحلل بيانات السجلات لتوفير رؤى عن الأداء والأمان والامتثال، مع واجهة مستخدم سهلة الاستخدام.

Qualys

Qualys

qualys.com

تطبيق Qualys VMDR هو حل شامل لإدارة الثغرات الأمنية وتقييم المخاطر السيبرانية، يقدم رؤى ويساعد في تعزيز الأمان والامتثال.

BMC

BMC

bmc.com

تطبيق BMC يقدم حلول إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات لتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة موثوقية الخدمات من خلال أكواد الذكاء الاصطناعي والتحليلات.

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

أمان Aqua يحمي التطبيقات السحابية من الهجمات عبر دورة حياتها، ويتضمن إدارة الثغرات والتحليل الأمني وضمان الامتثال.

Coro

Coro

coro.net

Coro هي منصة أمان سيبراني شاملة تحمي البريد الإلكتروني والبيانات والأجهزة والتطبيقات السحابية. تتيح إدارة الأمن بسهولة وبدون حاجة لخبرة تقنية واسعة.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike هو تطبيق أمان سحابي موحد لحماية المؤسسات من التهديدات الإلكترونية عبر نقاط النهاية والسحابة.

Adaptive Shield

Adaptive Shield

adaptive-shield.com

Adaptive Shield هو تطبيق لإدارة الأمن السحابي يوفر أدوات لرصد وإدارة أمان تطبيقات SaaS والتحكم في المخاطر المرتبطة بها.

CloudWize

CloudWize

cloudwize.io

CloudWize هو مركز شامل للأمن السحابي يوفر الامتثال والحماية من التهديدات، ويقوم بالكشف والوقاية من المخاطر تلقائيًا.

Blumira

Blumira

blumira.com

بلومييرا هي منصة للأمن السيبراني تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكشف عن التهديدات والاستجابة لها بشكل تلقائي لحماية بياناتها.

Sysdig

Sysdig

sysdig.com

Sysdig Secure هي منصة أمان سحابية توفر حماية ورصد في الوقت الفعلي للبيئات السحابية والحاويات، مع أدوات لإدارة التهديدات والضعف.

Sonrai Security

Sonrai Security

sonraisecurity.com

Sonrai Security يوفر إدارة الهوية والوصول وحماية البيانات في البيئات السحابية المتعددة، مع ميزات للكشف عن التهديدات وتنظيم الأذونات.

Lacework

Lacework

lacework.com

Lacework هي منصة أمان سحابية تدير حماية التطبيقات وكشف التهديدات والامتثال في بيئات سحابية متعددة باستخدام تقنيات التعلم الآلي.

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