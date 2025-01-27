برامج مراقبة وتحليل الأمن السحابي - التطبيقات الأكثر شعبية - أروبا

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تعد حلول مراقبة وتحليل الأمان السحابي أدوات أساسية مصممة لتعزيز الرؤية والأمن عبر الشبكات والتطبيقات المستندة إلى السحابة. تتيح هذه الأدوات مراقبة التطبيقات المستندة إلى السحابة والبيئات الافتراضية والبنى التحتية السحابية الأخرى. فهي مفيدة في تحديد المخاطر المحتملة، مما يسمح للمؤسسات بمعالجتها بشكل استباقي، وبالتالي حماية العمليات الحيوية للأعمال وضمان الامتثال للوائح لتجنب الغرامات. عادةً ما تقوم فرق تكنولوجيا المعلومات والأمن بإجراء المراقبة والتحليلات السحابية بشكل مستمر. تساعد ميزات المراقبة المؤسسات في فهرسة الأصول السحابية واكتشاف الأصول الجديدة عند إنشائها أو دمجها. تساعد ميزات التحليلات في تقييم المخاطر داخل البيئات السحابية، مما يمكّن الشركات من تحديد أولويات المشكلات بناءً على تأثيرها المحتمل. تشمل الميزات المشتركة الإضافية مراقبة المستخدم واكتشاف البيانات الحساسة وتنفيذ سياسات الأمان.
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BMC
bmc.com
تساعد BMC العملاء على إدارة أعمالهم وإعادة ابتكارها من خلال حلول مفتوحة وقابلة للتطوير ووحدات نمطية لمشاكل تكنولوجيا المعلومات المعقدة. تعمل BMC مع 86% من قائمة Forbes Global 50 والعملاء والشركاء حول العالم لخلق مستقبلهم. بفضل تاريخنا الحافل بالابتكار والأتمتة الرائدة في الصناعة وحلول إدارة العمليات والخدمات، بالإضافة إلى المرونة التي لا مثيل لها، فإننا نساعد المؤسسات على تحرير الوقت والمساحة لتصبح مؤسسة رقمية مستقلة تغتنم الفرص المقبلة.
Blumira
blumira.com
توفر Blumira منصة الأمن السيبراني الوحيدة التي يمكنها مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على منع الاختراق. نحن نساعد فرق تكنولوجيا المعلومات الضعيفة على حماية مؤسساتهم من برامج الفدية والانتهاكات من خلال منصة SIEM+XDR مفتوحة. يجمع حلنا الشامل بين SIEM ورؤية نقطة النهاية والاستجابة الآلية لتقليل التعقيد وتوفير رؤية واسعة وتسريع وقت الاستجابة. تكتشف منصتنا الآلية التهديدات وتحتويها على الفور، مما يخفف العبء على فرق تكنولوجيا المعلومات التي لا يمكنها العمل على مدار الساعة. يتضمن النظام الأساسي ما يلي: - اكتشافات مُدارة للبحث الآلي عن التهديدات لتحديد الهجمات مبكرًا - استجابة تلقائية لاحتواء التهديدات وحظرها على الفور - سنة واحدة من الاحتفاظ بالبيانات وخيار التمديد لتلبية الامتثال - تقارير ولوحات معلومات متقدمة للطب الشرعي والتحقيق السهل - وكيل خفيف الوزن لرؤية نقطة النهاية والاستجابة لها - دعم العمليات الأمنية (SecOps) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للقضايا ذات الأولوية الحاسمة
Adaptive Shield
adaptive-shield.com
يعمل Adaptive Shield، الرائد في مجال SaaS Security، على تمكين فرق الأمان من تأمين حزمة SaaS بالكامل من خلال منع التهديدات واكتشافها والاستجابة لها. باستخدام Adaptive Shield، تقوم المؤسسات بإدارة جميع تطبيقات SaaS والتحكم فيها بشكل مستمر، بما في ذلك التطبيقات المتصلة التابعة لجهات خارجية، فضلاً عن التحكم في جميع مستخدمي SaaS والمخاطر المرتبطة بأجهزتهم. Adaptive Shield هي شركة ناشئة في تل أبيب في مجال أمان SaaS. تأسست الشركة في عام 2019 على يد ماور بن وجوني شلوموف، ولديها مستثمرين رفيعي المستوى بما في ذلك Blackstone وOkta Ventures وInsight Partners وVertex Ventures. ومن بين عملائها الشركات والمؤسسات المدرجة في قائمة Fortune 500.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure هي منصة CNAPP الخاصة بنا والتي يستخدمها أكثر من 700 عميل من المؤسسات لمعالجة CNAPP وVM وCSPM وCIEM وأمن الحاويات والمزيد - على مستوى المؤسسة. يمتد نظامنا الأساسي إلى نطاق الوقاية والكشف والاستجابة حتى يتمكن العملاء من تأمين الحاويات وKubernetes والمضيفين/الخوادم والخدمات السحابية بثقة. يوفر Sysdig رؤية في الوقت الفعلي على نطاق واسع عبر السحابات المتعددة، مما يزيل النقاط الأمنية العمياء. نحن نستخدم المعلومات الذكية من وقت التشغيل لتحديد أولويات التنبيهات حتى تتمكن الفرق من التركيز على الأحداث الأمنية عالية التأثير وتحسين الكفاءة. من خلال فهم المصدر بالكامل لتدفق الاستجابة واقتراح العلاج الموجه، يمكن للعملاء إصلاح المشكلات في الإنتاج دون إضاعة الوقت وكذلك اكتشاف التهديدات والاستجابة لها في الوقت الفعلي. باستخدام Sysdig Secure، يمكنك: - إيقاف الهجمات بشكل أسرع بما يصل إلى 10 مرات - تقليل نقاط الضعف بنسبة تصل إلى 95% - اكتشاف تغييرات المخاطر على الفور - إغلاق فجوات الأذونات في أقل من دقيقتين Sysdig. تأمين كل ثانية.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الهوية السحابية العامة وإدارة الوصول. من خلال مهمة تمكين المؤسسات من جميع الأحجام من الابتكار بأمان وثقة، توفر Sonrai Security أمان الهوية والوصول والأذونات للشركات التي تعمل على منصات AWS وAzure وGoogle Cloud. تشتهر الشركة بريادتها في جدار حماية الأذونات السحابية، مما يتيح امتيازًا أقل بنقرة واحدة مع دعم احتياجات وصول المطورين دون انقطاع. تحظى شركة Sonrai Security بثقة الشركات الرائدة في مختلف الصناعات، وهي ملتزمة بقيادة الابتكار والتميز في مجال الأمن السحابي. تحظى الشركة بثقة فرق العمليات السحابية والتطوير والأمن. يقوم جدار حماية الأذونات السحابية بإزالة جميع الأذونات الحساسة غير المستخدمة، ويعزل الهويات غير المستخدمة، ويعطل الخدمة والمناطق غير المستخدمة - كل ذلك بنقرة واحدة. لا يوجد أي انقطاع في العمل لأن جميع الهويات التي تستخدم الأذونات الحساسة تحافظ على وصولها ويتم منح أي وصول جديد بسلاسة من خلال سير عمل chatops الآلي. تقضي فرق SecOps وقتًا أقل بنسبة 97% في تحقيق أقل قدر من الامتيازات وتقليل سطح الهجوم بنسبة 92%. بعد الوصول إلى أقل امتياز على مستوى النظام الأساسي، يكتشف حل Sonrai CIEM+ مجموعات سامة من الأذونات ويغلق مسارات الهجوم غير المقصودة التي ينشئونها من خلال المعالجة الآلية أو التفصيلية.
Coro
coro.net
Coro هو جيل جديد من منصات الأمن السيبراني. منصة واحدة تؤمن شركتك بأكملها. عند استخدام Coro، فإنك تحمي البريد الإلكتروني والبيانات وأجهزة نقطة النهاية والتطبيقات السحابية وحتى نشاط المستخدم. مع Coro، يمكن لأي شخص أن يصبح خبيرًا في الأمن السيبراني. يستغرق Coro دقائق لإتقانه وهو مصمم لإزالة الأمن السيبراني من قائمة المهام الخاصة بك. يتم تشغيل Coro بواسطة الذكاء الاصطناعي الذي يقوم بالعمل نيابة عنك. يعالج الذكاء الاصطناعي الخاص بنا 95% من التهديدات، ويمكنك التعامل مع الباقي من خلال الحل الفريد بنقرة واحدة من Coro. تعتقد Coro أن لديك الحق في التمتع بالأمن السيبراني على مستوى المؤسسة، بغض النظر عن حجمك. احصل على الأمن السيبراني كما لم تشاهده من قبل. جرب كورو اليوم.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize هو مركز امتياز للأمان السحابي بدون تعليمات برمجية يمنحك أقصى قدر من الامتثال والأمان السحابي. احصل على حماية 360 درجة بدءًا من التصميم المعماري وحتى وقت التشغيل. يقوم CludWize بفرض اللوائح السحابية من خلال تشغيل أكثر من ألف قاعدة بشكل مستمر، كما يقوم بفحص نقاط الضعف السحابية الخاصة بك ومعالجتها تلقائيًا. باستخدام محرك الرسم البياني الاستقصائي الفريد الخاص بنا، يمكنك اكتشاف المشكلات السحابية وإصلاحها في دقائق بدلاً من الأيام والأسابيع. يقدم هذا الحل الشامل اختبار اختراق تطبيق الويب Blackbox، وIAM (إدارة الوصول إلى الهوية) المتطورة، وفحص مخاطر IaC (البنية التحتية كرمز)، وإدارة وضع أمان البيانات، والمزيد. لماذا تتعامل مع العديد من الأدوات بينما يمكنك الحصول على كل شيء في مكان واحد؟ CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
CrowdStrike
crowdstrike.com
أمان سحابي موحد، من نقطة النهاية إلى السحابة. قم بإيقاف الخروقات السحابية ودمج منتجات النقاط المنفصلة باستخدام CNAPP الوحيد في العالم المبني على وكيل موحد ونهج بدون وكيل لأمن السحابة من أجل الرؤية والحماية الكاملة. نحن نحمي السحابة الخاصة بك. أنت تدير عملك.
JupiterOne
jupiterone.com
JupiterOne عبارة عن منصة لتحليل الأصول السيبرانية للأمن السيبراني مصممة لجمع بيانات الأصول وتوصيلها وتحليلها بشكل مستمر حتى تتمكن فرق الأمان من رؤية سطح الهجوم بالكامل وتأمينه من خلال منصة واحدة.
Fastly
fastly.com
Fastly هو مزود خدمات الحوسبة السحابية الأمريكي. تصف شبكتها بأنها منصة سحابية حافة، والتي تم تصميمها لمساعدة المطورين على توسيع البنية التحتية السحابية الأساسية الخاصة بهم إلى حافة الشبكة، لتكون أقرب إلى المستخدمين. تتضمن منصة Fastly edge السحابية شبكة توصيل المحتوى (CDN)، وتحسين الصور، والفيديو والبث، والأمن السحابي، وخدمات موازنة التحميل. تتضمن خدمات الأمان السحابية من Fastly الحماية من هجمات رفض الخدمة، وتخفيف الروبوتات، وجدار حماية تطبيقات الويب. يستخدم جدار حماية تطبيق الويب Fastly مجموعة القواعد الأساسية لمشروع أمان تطبيق الويب المفتوح ModSecurity جنبًا إلى جنب مع مجموعة القواعد الخاصة به. تم بناء منصة Fastly فوق الورنيش.
Aqua Security
aquasec.com
تعمل شركة Aqua Security على إيقاف الهجمات السحابية الأصلية عبر دورة حياة التطبيق، وهي الشركة الوحيدة التي تتمتع بضمان Cloud Native Protection بقيمة مليون دولار أمريكي لضمان ذلك. باعتبارها رائدة في مجال الأمن السحابي الأصلي، تساعد Aqua العملاء على تقليل المخاطر مع بناء مستقبل أعمالهم. تعد منصة Aqua منصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) الأكثر تكاملاً في الصناعة، حيث تحمي دورة حياة التطبيق من التعليمات البرمجية إلى السحابة والعودة. تأسست شركة Aqua في عام 2015، ويقع المقر الرئيسي لها في بوسطن، ماساتشوستس ورمات غان، إلينوي، ولديها عملاء Fortune 1000 في أكثر من 40 دولة.
Wiz
wiz.io
تقوم Wiz بتحويل الأمان السحابي للعملاء - بما في ذلك 40% من Fortune 100 - من خلال تمكين نموذج تشغيل جديد. باستخدام Wiz، يمكن للمؤسسات إضفاء الطابع الديمقراطي على الأمن عبر دورة الحياة السحابية، وتمكين فرق التطوير من البناء بسرعة وأمان. تعمل منصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) على تعزيز الرؤية وتحديد أولويات المخاطر ومرونة الأعمال وهي رقم 1 بناءً على تقييمات العملاء. يقوم CNAPP من Wiz بدمج المخاطر وربطها عبر العديد من حلول الأمان السحابية في منصة متكاملة حقًا، بما في ذلك CSPM، وKSPM، وCWPP، وإدارة الثغرات الأمنية، ومسح IaC، وCIEM، وDSPM، وأمن الحاويات، وAI SPM، وأمن الكود، وCDR في منصة واحدة. مئات المؤسسات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 40 بالمئة من قائمة Fortune 100، لتحديد المخاطر الحرجة في البيئات السحابية وإزالتها بسرعة. ومن بين عملائها Salesforce، وSlack، وMars، وBMW، وAvery Dennison، وPriceline، وCushman & Wakefield، وDocuSign، وPlaid، وAgoda، وغيرها. يتم دعم Wiz بواسطة Sequoia وIndex Ventures وInsight Partners وSalesforce وBlackstone وAdvent وGreenoaks وLightspeed وAglaé. قم بزيارة https://www.wiz.io لمزيد من المعلومات.
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic, Inc. هي شركة لتحليل بيانات الآلة قائمة على السحابة وتركز على الأمان والعمليات وحالات استخدام ذكاء الأعمال. فهو يوفر خدمات إدارة السجلات والتحليلات التي تستفيد من البيانات الضخمة التي تم إنشاؤها آليًا لتقديم رؤى تكنولوجيا المعلومات في الوقت الفعلي. يقع المقر الرئيسي لشركة Sumo Logic في ريدوود سيتي، كاليفورنيا، وقد تم تأسيسها في أبريل 2010 على يد كومار سوراب وكريستيان بيدجن المخضرمين في ArcSight، وقد تلقت تمويلًا من Accel Partners، وDFJ Growth، وGreylock Partners، وInstitutional Venture Partners، وSequoia Capital، وSapphire Ventures، وSutter Hill Ventures. والمستثمر الملاك شلومو كرامر، وBattery Ventures، وTiger Global Management، وFranklin Templeton. اعتبارًا من مايو 2019، جمعت الشركة تمويلًا من رأس المال الاستثماري يبلغ إجماليه 345 مليون دولار. في 17 سبتمبر 2020، ظهرت Sumo Logic لأول مرة في بورصة ناسداك في طرحها العام الأولي كشركة عامة.
Splunk
splunk.com
هي شركة تكنولوجيا أمريكية مقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، تنتج برامج للبحث عن البيانات التي يتم إنشاؤها آليًا ومراقبتها وتحليلها عبر واجهة على نمط الويب. تقوم حلول Splunk Enterprise وEnterprise Cloud بالتقاط وفهرسة وربط البيانات الحقيقية بيانات الوقت في مستودع قابل للبحث يمكن من خلاله إنشاء الرسوم البيانية والتقارير والتنبيهات ولوحات المعلومات والمرئيات. يتيح Splunk إمكانية الوصول إلى بيانات الجهاز عبر المؤسسة من خلال تحديد أنماط البيانات وتوفير المقاييس وتشخيص المشكلات وتوفير المعلومات الذكية للعمليات التجارية. Splunk هي تقنية أفقية تستخدم لإدارة التطبيقات والأمن والامتثال، بالإضافة إلى تحليلات الأعمال والويب. في الآونة الأخيرة، بدأت Splunk أيضًا في تطوير حلول التعلم الآلي والبيانات لـ BizOps.
Sophos Central
sophos.com
دافع عن مؤسستك من الهجمات الإلكترونية باستخدام دفاعات Sophos التكيفية وخبرتها في خدمتك. قم بحماية مستقبل عملك بثقة.
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR هو حل شامل لإدارة الثغرات الأمنية القائمة على المخاطر والذي يحدد المخاطر السيبرانية. فهو يمنح المؤسسات رؤى غير مسبوقة حول موقف المخاطر لديها ويوفر خطوات قابلة للتنفيذ للحد من المخاطر. كما أنه يمنح فرق الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات منصة مشتركة للتعاون، والقدرة على محاذاة سير العمل بدون تعليمات برمجية وأتمتته بسرعة للاستجابة للتهديدات من خلال المعالجة الآلية والتكامل مع حلول ITSM مثل ServiceNow.
Lacework
lacework.com
تقدم Lacework منصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية والرائدة المعتمدة على البيانات (CNAPP). تحظى شركة Lacework بثقة ما يقرب من 1000 مبتكر عالمي لتأمين السحابة من الإنشاء إلى التشغيل. تعمل Lacework على تمكين العملاء من تحديد أولويات المخاطر، والعثور على التهديدات المعروفة وغير المعروفة بشكل أسرع، وتحقيق الامتثال السحابي المستمر، وتطوير تعليمات برمجية آمنة دون إبطاء، كل ذلك من منصة واحدة موحدة. منذ تأسيسنا في عام 2017، تعمل Lacework على تحسين منصة سحابية أصلية واحدة لاستيعاب وفهم أكبر قدر ممكن من البيانات لتوفير أفضل أمان ممكن - سواء بالوسائل القائمة على الوكيل أو بدونه. يستخدم منصتنا الموحدة بعد ذلك هذه البيانات لإنجاز حالات الاستخدام السحابي الشائعة: إدارة الوضع، وحماية عبء العمل، وإدارة الثغرات الأمنية، والامتثال، وأمن الحاويات، والمزيد. يعتمد العملاء على Lacework لزيادة الإيرادات وتقديم المنتجات إلى السوق بشكل أسرع وأكثر أمانًا ودمج حلول أمان النقاط في منصة واحدة. منصتنا، في المتوسط، تحل محل أدوات من 2 إلى 5 نقاط. ينخفض متوسط ضوضاء التنبيه لدى العملاء بنسبة 100:1 بفضل تقنية الكشف عن الحالات الشاذة الحاصلة على براءة اختراع. وقد شهد مستخدمو Lacework تحقيقات أسرع بنسبة 80% من خلال تنبيهاتنا الغنية بالسياق.
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