برنامج Cloud Platform كخدمة (PaaS). - التطبيقات الأكثر شعبية

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النظام الأساسي كخدمة (PaaS) هو نموذج للحوسبة السحابية يوفر بيئة شاملة لتطوير التطبيقات ونشرها في السحابة. يهدف PaaS إلى توفير رؤية متكاملة للمنصات السحابية، وتبسيط تطوير وصيانة التطبيقات السحابية. تتضمن PaaS أدوات متنوعة مثل مجموعات التطوير وأدوات قواعد البيانات وإمكانيات إدارة التطبيقات. يشمل حل PaaS مكونات البنية التحتية مثل الخوادم ووحدات التخزين، إلى جانب البرامج الوسيطة مثل أدوات التطوير وأنظمة إدارة قواعد البيانات. يقدم بائعو الطرف الثالث هذه الموارد الافتراضية، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات البرامج ونشرها وتشغيلها دون الحاجة إلى تطوير برامج خلفية واسعة النطاق. تستفيد الشركات من PaaS في الاستعانة بمصادر خارجية للاستضافة وإنشاء قواعد البيانات والأمن السحابي وتخزين البيانات. يتم استخدامه بشكل شائع كمنصة قابلة للتطوير للتطبيقات الجديدة أو توسيع التطبيقات الحالية إلى جماهير أكبر. تستخدم PaaS نموذج الدفع حسب النمو، مما يساعد الشركات على تجنب الاستثمارات الكبيرة المقدمة في وقت التطوير والبرمجيات الوسيطة. تستخدم فرق التطوير PaaS كبديل لبناء واستضافة التطبيقات مع بيئات التطوير المتكاملة (IDEs). بالإضافة إلى ذلك، توفر قاعدة البيانات المستضافة وخدمات التخزين الخاصة بـ PaaS إمكانات مماثلة لمنتجات الواجهة الخلفية للأجهزة المحمولة (mBaaS)، والتي تم تصميمها خصيصًا لتطبيقات الهاتف المحمول. يتراوح موفرو PaaS من بائعي البرامج المعتمدين إلى المشاريع مفتوحة المصدر. في الآونة الأخيرة، أصبحت السحابة الهجينة إحدى طرق نشر PaaS الشائعة. تدمج الحوسبة السحابية الهجينة البنى التحتية السحابية المختلفة، مثل السحابة العامة والخاصة، وتديرها ككيان واحد.
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Replit
replit.com
Replit هو IDE عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين كتابة الشفرات وتطوير التطبيقات والمواقع، مع دعم لأكثر من 60 لغة برمجة وميزات التعاون المباشر.
DigitalOcean
digitalocean.com
ديجيتال أوشن هو مزود خدمات سحابية يساعد المطورين في نشر وتوسيع التطبيقات على الإنترنت بسهولة. يتضمن أدوات لتطوير التطبيقات والذكاء الاصطناعي.
Vercel
vercel.com
Vercel هي منصة سحابية تسمح للمطورين ببناء وتوزيع تطبيقات الويب بسرعة، مع دعم لأدوات متقدمة لتسهيل عمليات التطوير ونشر التطبيقات.
Netlify
netlify.com
نتليفي هي منصة سحابية لاستضافة التطبيقات والمواقع الثابتة، تقدم خدمات تلقائية وإدارة سهلة ونشر مستمر من مستودعات GIT.
Heroku
heroku.com
Heroku هي منصة سحابية تساعد المطورين في بناء ونشر وتوسيع نطاق التطبيقات باستخدام لغات برمجة متعددة.
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator هو منصة منخفضة الرمز تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة بسهولة لإدارة البيانات وأتمتة سير العمل.
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
PythonAnywhere هو منصة سحابية لتطوير وتشغيل تطبيقات Python بسهولة من المتصفح دون الحاجة لإدارة الخوادم.
Glitch
glitch.com
Glitch هي منصة تسمح للمستخدمين بإنشاء مواقع الويب والتطبيقات بالتعاون عبر المتصفح، مع دعم لعدة لغات برمجة وإطار عمل.
Gitpod
gitpod.io
Gitpod هو منصة توفر بيئات تطوير سحابية مسبقة الإعداد للمطورين، مما يسهل إنشاء البرامج عبر أدوات ومكتبات مختلفة.
Render
render.com
Render هو منصة سحابية لنشر وإدارة التطبيقات والمواقع الإلكترونية بسهولة مع دعم لنشر تلقائي وشبكات خاصة.
Plesk
plesk.com
Plesk هي لوحة تحكم لإدارة استضافة الويب، تدعم أنظمة تشغيل متعددة وتوفر أدوات لأتمتة مهام مثل إدارة المواقع والأمان والنسخ الاحتياطي.
Modal
modal.com
تساعد تطبيق مودال الناس على تشغيل الأكواد في السحابة، مما يوفر وصولاً سهلاً لحساب بدون خوادم دون الحاجة لإدارة البنية التحتية.
NodeChef
nodechef.com
NodeChef هو منصة كخدمة لنشر وتشغيل تطبيقات Node.js ولغات برمجة أخرى، باستخدام حاويات Docker وKubernetes، مع دعم قواعد بيانات مرنة.
IBM Cloud
ibm.com
تقدم IBM Cloud مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية للشركات تشمل الحوسبة، التخزين، الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات.
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard هو حل دعم شامل لتطبيقات Ruby on Rails، يوفر استضافة مدارة على AWS مع تركيز على تبسيط إدارة التطبيقات.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
تعد Catalyst من Zoho منصة تطوير سحابية توفر خدمات خلفية وذكاء اصطناعي ونماذج تعلم آلي، مما يسهل بناء التطبيقات وإدارتها.
Kinsta
kinsta.com
Kinsta هو منصة استضافة مدارة لمواقع WordPress توفر استضافة موثوقة وآمنة مع أدوات إدارة سهلة لأداء مواقع الويب وتحسينها.
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
تساعد وحدة التحكم السحابية Red Hat Hybrid الفرق على إدارة وتحسين مواردها عبر البيئات السحابية المختلفة من واجهة مركزية.
Aiven
aiven.io
Aiven هو تطبيق سحابي لإدارة قواعد البيانات، يوفر خدمات متعددة مثل PostgreSQL وMySQL وKafka مع أدوات بيانية لتسهيل تحليل البيانات.
Stormkit
stormkit.io
Stormkit هو منصة لاستضافة تطبيقات JavaScript، تسهل نشر وإدارة التطبيقات الثابتة مع أدوات متعددة الاستخدامات وتجربة مستخدم بسيطة.
Koyeb
koyeb.com
Koyeb هي منصة بدون خادم لنشر وإدارة التطبيقات بسهولة، مع دعم واسع للغات وتقنيات متعددة وحاويات Docker.
Dagster
dagster.io
Dagster هو منصة مفتوحة المصدر لإدارة سير العمل للبيانات، تساعد في تطوير وتنفيذ ومراقبة مهام بيانات معقدة بشكل فعال.
Hostman
hostman.com
Hostman هو منصة سحابية للمطورين لاستضافة المواقع والتطبيقات وقواعد البيانات بسهولة مع إمكانية تخصيص الموارد وإدارة الخدمات.
Exotel
exotel.com
Exotel هو منصة اتصالات مبتكرة تدعم إدارة المكالمات وتفاعلات العملاء باستخدام البيانات السياقية والذكاء الاصطناعي.
Back4App
back4app.com
Back4App هو منصة خلفية منخفضة الكود تسهل تطوير تطبيقات الويب والأجهزة المحمولة مع دعم قوي وإدارة بيانات فعالة.
Stacktape
stacktape.com
Stacktape هو إطار تطوير سحابي يسهل على المطورين إدارة التطبيقات والبنية التحتية دون الحاجة لخبراء DevOps.
Northflank
northflank.com
Northflank هو منصة سحابية تُبسط عملية بناء وتوسيع الخدمات المصغرة وقواعد البيانات، مع واجهة مستخدم قوية وأدوات للتكامل التلقائي.
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh هو نظام أساسي كخدمة (PAAS) يُبسط إدارة ونشر تطبيقات الويب، مع توفير أمان ومرونة عالية ودعم لفرق التطوير.
Ori
ori.co
يوفر تطبيق ORI منصة لدعم مهندسي التعلم الآلي في تحسين ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام وحدات معالجة الرسوميات السحابية.
Brainboard
brainboard.co
تطبيق Brainboard هو منصة تفاعلية مصممة لتصميم وإدارة البنية السحابية بصريًا، وتدعم إنشاء كود IaC لمزودي السحابة في بيئة تعاونية.
cloudplan
cloudplan.net
يقدم CloudPlan حلاً سحابياً لإدارة البيانات والتخزين وتسهيل سير العمل والأمان، مما يتيح الوصول عن بُعد ومرونة التشغيل.
CloudJiffy
cloudjiffy.com
CloudJiffy هو منصة سحابية لتبسيط نشر وإدارة التطبيقات، تدعم لغات برمجة متعددة، وتوفر ميزات مثل التوسع التلقائي والأمان المتقدم.
Control Plane
controlplane.com
تطبيق طائرة التحكم يتيح إدارة موارد الحوسبة السحابية عبر واجهة موحدة لمراقبة وتكوين وإدارة البيئة المتعددة بكفاءة.
Clever Cloud
clever-cloud.com
Clever Cloud هي منصة سحابية تتيح للمطورين استضافة وإدارة التطبيقات بأمان، مع التركيز على الأداء وسرعة التسليم.
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW هي منصة جاهزة تسهل تطوير البرمجيات عبر بيئات السحابة المختلفة، وتدير جميع جوانب عملية التطوير برفع العبء عن الفرق الفنية.
Choreo
choreo.dev
تطبيق Choreo هو منصة داخلية لتمكين المطورين من بناء وإدارة التطبيقات السحابية بسهولة، مع ميزات في إدارة API والأمان وتحليل البيانات.
Timescale
timescale.com
تطبيق Timescale هو قاعدة بيانات سحابية تعتمد على PostgreSQL ومخصصة لتحليل البيانات الزمنية، مما يسهل إدارة البيانات وتحليلها بكفاءة.
Qoddi
qoddi.com
تطبيق Qoddi يتيح للفرق الصغيرة نشر أي كود من مستودعات مثل Github وGitLabs وBitbucket، ويدير البنية التحتية للتطبيق بكفاءة.
amazee.io
amazee.io
Amazee.io هو منصة مفتوحة المصدر لتسليم التطبيقات، تسهل للمطورين نشر وإدارة التطبيقات على كوبرنيتيز دون الحاجة لإدارة البنية التحتية المعقدة.
Nullstone
nullstone.io
Nullstone هو تطبيق يساعد المطورين على نشر تطبيقاتهم بسرعة وسهولة على السحابة، مع إدارة فعالة للبنية التحتية والتكامل المستمر.
8base
8base.com
8base هي منصة منخفضة الكود لتطوير وتشغيل منتجات رقمية مثل حلول SaaS والتطبيقات، تساعد رواد الأعمال ووكالات الرقمنة في إنشاء المشاريع بكفاءة.
Hatch
usehatchapp.com
Hatch هو تطبيق يتيح أتمتة التواصل مع العملاء عبر الرسائل والنصوص، مما يسهل إدارة الحملات وزيادة الكفاءة.
Rising Cloud
risingcloud.com
Rising Cloud هو تطبيق سحابي يتيح إدارة المهام بكفاءة، مع تحجيم ديناميكي وتخصيص مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتوفير التكاليف وتحسين الأداء.
mogenius
mogenius.com
Mogenius هي منصة لإدارة Kubernetes تسهل إطلاق التطبيقات السحابية وتدعم الأتمتة، مما يسمح بتبسيط العمليات وتقليل التكاليف.
Scalr
scalr.com
Scalr هو برنامج لأتمتة التعاون مع Terraform، يدعم CLI ويدمج OPA، يتيح تكوين وإدارة البنية التحتية عبر بيئات سحابية متعددة.
PlusClouds
plusclouds.com
تطبيق يوفر بنية تحتية سحابية لتسهيل بناء وإدارة وتطوير المواقع عالية الحركة مثل البنى التحتية للشركات والمتاجر الإلكترونية.
Scalingo
scalingo.com
Scalingo هي منصة استضافة سحابية لتطبيقات الويب، تدعم عددًا من الأطر وتوفر إدارة كاملة للبنية التحتية مع خيارات متنوعة لقواعد البيانات.
HarperDB
harperdb.io
هاربر داتابيز هو منصة لإدارة البيانات تدعم معالجة البيانات الفعالة وتخزين البيانات المتنوعة مع ميزات أمان وتكامل عالية.
Chronosphere
chronosphere.io
تطبيق كرونوسفير هو منصة مراقبة تجمع وتحلل بيانات القياس عن بُعد من مصادر متعددة، مما يساعد الفرق على تحسين الأداء وإدارة التكاليف.
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