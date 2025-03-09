برنامج Cloud Platform كخدمة (PaaS). - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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النظام الأساسي كخدمة (PaaS) هو نموذج للحوسبة السحابية يوفر بيئة شاملة لتطوير التطبيقات ونشرها في السحابة. يهدف PaaS إلى توفير رؤية متكاملة للمنصات السحابية، وتبسيط تطوير وصيانة التطبيقات السحابية. تتضمن PaaS أدوات متنوعة مثل مجموعات التطوير وأدوات قواعد البيانات وإمكانيات إدارة التطبيقات. يشمل حل PaaS مكونات البنية التحتية مثل الخوادم ووحدات التخزين، إلى جانب البرامج الوسيطة مثل أدوات التطوير وأنظمة إدارة قواعد البيانات. يقدم بائعو الطرف الثالث هذه الموارد الافتراضية، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات البرامج ونشرها وتشغيلها دون الحاجة إلى تطوير برامج خلفية واسعة النطاق. تستفيد الشركات من PaaS في الاستعانة بمصادر خارجية للاستضافة وإنشاء قواعد البيانات والأمن السحابي وتخزين البيانات. يتم استخدامه بشكل شائع كمنصة قابلة للتطوير للتطبيقات الجديدة أو توسيع التطبيقات الحالية إلى جماهير أكبر. تستخدم PaaS نموذج الدفع حسب النمو، مما يساعد الشركات على تجنب الاستثمارات الكبيرة المقدمة في وقت التطوير والبرمجيات الوسيطة. تستخدم فرق التطوير PaaS كبديل لبناء واستضافة التطبيقات مع بيئات التطوير المتكاملة (IDEs). بالإضافة إلى ذلك، توفر قاعدة البيانات المستضافة وخدمات التخزين الخاصة بـ PaaS إمكانات مماثلة لمنتجات الواجهة الخلفية للأجهزة المحمولة (mBaaS)، والتي تم تصميمها خصيصًا لتطبيقات الهاتف المحمول. يتراوح موفرو PaaS من بائعي البرامج المعتمدين إلى المشاريع مفتوحة المصدر. في الآونة الأخيرة، أصبحت السحابة الهجينة إحدى طرق نشر PaaS الشائعة. تدمج الحوسبة السحابية الهجينة البنى التحتية السحابية المختلفة، مثل السحابة العامة والخاصة، وتديرها ككيان واحد.
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Nullstone
nullstone.io
Nullstone هو تطبيق يساعد المطورين على نشر تطبيقاتهم بسرعة وسهولة على السحابة، مع إدارة فعالة للبنية التحتية والتكامل المستمر.
Back4App
back4app.com
Back4App هو منصة خلفية منخفضة الكود تسهل تطوير تطبيقات الويب والأجهزة المحمولة مع دعم قوي وإدارة بيانات فعالة.
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
تساعد وحدة التحكم السحابية Red Hat Hybrid الفرق على إدارة وتحسين مواردها عبر البيئات السحابية المختلفة من واجهة مركزية.
Stormkit
stormkit.io
Stormkit هو منصة لاستضافة تطبيقات JavaScript، تسهل نشر وإدارة التطبيقات الثابتة مع أدوات متعددة الاستخدامات وتجربة مستخدم بسيطة.
Scalr
scalr.com
Scalr هو برنامج Terraform Automation والتعاون مع دعم CLI الكامل وتكامل OPA ونموذج التكوين الهرمي وميزات جودة الحياة.
mogenius
mogenius.com
تعمل mogenius - منصة عمليات Kubernetes، على تبسيط عمليات Kubernetes عبر البيئات السحابية والمحلية، وتضمين أفضل الممارسات في إنتاجية المطورين من خلال آليات تسليم البرامج المحسنة وإمكانات الخدمة الذاتية. تعمل هذه المنصة المحايدة للسحابة على تقليل أعباء DevOps وتسهيل إدارة البنية التحتية الفعالة للفرق من أي حجم، دون تقييد البائع. تدمج المنصة الرؤية وإمكانية المراقبة والأتمتة في حل واحد للتحكم الكامل في Kubernetes. فهو يعمل على تحسين سير عمل CI/CD ويضمن الأمان على مستوى المؤسسة. يعد mogenius مثاليًا للفرق التي تتطلع إلى النشر بسرعة وخفض تكاليف السحابة وتقليل تكاليف الصيانة، خاصة عندما تكون الموارد الداخلية محدودة. يمكن لمهندسي DevOps ومهندسي الأنظمة الأساسية إنشاء منصة المطورين الداخلية الخاصة بهم بسرعة في غضون أيام. خطة مجانية متاحة.
Brainboard
brainboard.co
تطبيق Brainboard هو منصة تفاعلية مصممة لتصميم وإدارة البنية السحابية بصريًا، وتدعم إنشاء كود IaC لمزودي السحابة في بيئة تعاونية.
HarperDB
harperdb.io
HarperDB عبارة عن منصة بيانات طرفية موزعة عالميًا تم تصميمها للتعامل مع كميات هائلة من البيانات بزمن وصول منخفض جدًا. مع المجموعات الموزعة جغرافيًا الأصلية غير المعتمدة على البائعين، يعد HarperDB سهل الاستخدام للغاية وسهل النشر. بالإضافة إلى تخزين البيانات، يقوم HarperDB أيضًا بإزالة انتقالات الشبكة بين البيانات وواجهة برمجة التطبيقات (API) باستخدام الوظائف المخصصة التي تعمل على طي المكدس الخاص بك وإزالة التعقيد. وهذا، بالإضافة إلى الإنتاجية العالية للغاية لكل عقدة وإمكانيات التوسع الأفقي، يوفر بنية تحتية أكثر فعالية من حيث التكلفة بشكل كبير مع الحفاظ على زمن الوصول بالقرب من الصفر. علاوة على ذلك، يزيل HarperDB أيضًا الإحباطات الشائعة لقواعد بيانات NoSQL عن طريق الفهرسة التلقائية خارج الصندوق ودعم استعلامات SQL (بما في ذلك الصلات). من POV إلى IPO، يعد HarperDB الحل الأسهل للبدء به والتوسع فيه. جرب مجانًا اليوم على harperdb.io.
cloudplan
cloudplan.net
يقدم CloudPlan حلاً سحابياً لإدارة البيانات والتخزين وتسهيل سير العمل والأمان، مما يتيح الوصول عن بُعد ومرونة التشغيل.
Scalingo
scalingo.com
اكتشف Scalingo أول HDS (استضافة البيانات الصحية) المعتمد في أوروبا من PaaS وISO 27001. استضف تطبيقك في فرنسا واستمتع بدعم العملاء من الدرجة الأولى. انشر تطبيقاتك بشكل أسرع.
PlusClouds
plusclouds.com
مزود البنية التحتية السحابية الذي يمكّنك من إنشاء المواقع ذات حركة المرور العالية واختبارها وتطويرها وإدارتها عن بعد وتوسيع نطاقها بسرعة مثل البنية التحتية للمؤسسات والتجارة الإلكترونية
Rising Cloud
risingcloud.com
اكتشف الخوادم الديناميكية والمرنة وتعزيز الذكاء الاصطناعي للمطورين. مع Rising Cloud، أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه. يتوسع الذكاء الاصطناعي لدينا ويتراجع بشكل مرن حسب الحاجة ليوفر لك أفضل توفير في التكاليف على مستوى الصناعة. استخدم حاسبة توفير التكاليف الخاصة بنا لمعرفة المبلغ الذي ستوفره باستخدام التحليلات التنبؤية
Hatch
usehatchapp.com
Hatch هو تطبيق يتيح أتمتة التواصل مع العملاء عبر الرسائل والنصوص، مما يسهل إدارة الحملات وزيادة الكفاءة.
amazee.io
amazee.io
Amazee.io هو منصة مفتوحة المصدر لتسليم التطبيقات، تسهل للمطورين نشر وإدارة التطبيقات على كوبرنيتيز دون الحاجة لإدارة البنية التحتية المعقدة.
Hostman
hostman.com
Hostman هو منصة سحابية للمطورين لاستضافة المواقع والتطبيقات وقواعد البيانات بسهولة مع إمكانية تخصيص الموارد وإدارة الخدمات.
8base
8base.com
8base عبارة عن منصة منخفضة التعليمات البرمجية لبناء وتشغيل المنتجات الرقمية الغنية بالميزات بما في ذلك حلول SaaS والأسواق وتطبيقات الويب والهواتف المحمولة الأخرى. تساعد منصة 8base رواد الأعمال والمبدعين في الشركات القائمة على تحقيق رؤى منتجاتهم؛ أسرع وأفضل وأكثر اقتصادا. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الوكالات الرقمية 8base لتسليم مشاريع العملاء بشكل أسرع مع زيادة هوامشها وتقليل اعتمادها على مواهب تطوير البرمجيات النادرة والمكلفة. 8base عبارة عن إطار عمل لتطوير التعليمات البرمجية المنخفضة بدون خادم وقابل للتكوين ويتم استضافته على AWS ويكشف عن أقوى لغة استعلام قائمة على GraphQL في العالم لواجهات برمجة التطبيقات؛ وعلى عكس المنصات الأخرى، تم بناء 8base من الألف إلى الياء لاستخدام المعايير والتقنيات المقبولة على نطاق واسع والتي تجذب المطورين الرئيسيين وتضمن إمكانية نقل الملكية الفكرية للمبدع إلى منصات أخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك. تقدم 8base ما يلي: 1) أدوات تطوير منخفضة التعليمات البرمجية لبناء الواجهات الخلفية للبرامج وواجهات برمجة التطبيقات؛ 2) البنية التحتية للحوسبة والتخزين بدون خادم لتشغيل التطبيقات المبنية باستخدام أدوات 8base؛ 3) أدوات تطوير الواجهة الأمامية المرئية؛ 4) خدمات التصميم والتطوير عبر شبكة شريكة لمساعدة العملاء في بناء التطبيقات باستخدام 8base. تم طرح 8base تجاريًا لأول مرة في عام 2019. واليوم، يعتمد آلاف العملاء، بما في ذلك العديد من شركات SaaS متعددة المستأجرين والشركات الناشئة في السوق، ووكالات تطوير البرمجيات المخصصة والاستشارات، والمنظمات الأكبر مثل IBM Global Services/NATO وجامعة فلوريدا الدولية، على 8base.
Qoddi
qoddi.com
يسمح Qoddi App Platform للفرق الصغيرة بنشر أي تعليمات برمجية من أي مستودع مثل Github أو GitLabs أو Bitbucket. يدير Qoddi كل البنية التحتية التي يحتاجها تطبيقك للتشغيل والتوسع حسب الطلب لمطابقة نمو تطبيقك بمرور الوقت. Qoddi أرخص بنسبة 70% من مقدمي الخدمات السحابية الآخرين.
CloudJiffy
cloudjiffy.com
CloudJiffy هو منصة سحابية لتبسيط نشر وإدارة التطبيقات، تدعم لغات برمجة متعددة، وتوفر ميزات مثل التوسع التلقائي والأمان المتقدم.
Choreo
choreo.dev
Choreo هي عبارة عن منصة مطورة داخلية كخدمة مصممة لتسريع إنشاء التجارب الرقمية. باستخدام Choreo، يمكنك إنشاء تطبيقاتك السحابية الأصلية ونشرها ومراقبتها وإدارتها بسهولة. يسمح Choreo للمطورين بالتركيز على الكود الخاص بهم بدلاً من التركيز على بناء النظام الأساسي أو صيانته. تتضمن بعض الميزات المقدمة في Choreo ما يلي: - بنية التطبيق: التطوير القائم على المجال، بنية الخدمات الصغيرة، إدارة الإصدارات إدارة واجهة برمجة التطبيقات: إدارة واجهة برمجة التطبيقات، البوابة، بوابة المطور، إدارة دورة الحياة، سوق واجهة برمجة التطبيقات، أمان واجهة برمجة التطبيقات، تحليلات واجهة برمجة التطبيقات - هندسة النظام الأساسي: CI/CD ، GitOps، إدارة الإصدار، التكوينات، الأسرار، تحسين التكلفة - إدارة البنية التحتية: الحاويات وK8s، بدون خادم، البيئات، جدار الحماية، موازنة التحميل، التوجيه الجغرافي، DNS، السحابة المتعددة - الأمان: ثقة معدومة، التشفير، الإدارة السرية، TLS، المصادقة والترخيص - الرؤى وقابلية المراقبة: السجلات والتتبعات والمقاييس والتنبيهات والتحليلات ومقاييس DORA ورؤى الأعمال
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW عبارة عن منصة جاهزة للاستخدام تساعد في تبسيط تطوير البرامج عبر البيئات السحابية المختلفة. من خلال توفير مزيج متماسك من الأدوات مفتوحة المصدر التي تم تكوينها مسبقًا، تدير CodeNOW جميع جوانب عملية تطوير البرمجيات. يتيح ذلك لفرق التطوير لديك التركيز على بناء المكونات الوظيفية لشركتك، بدلاً من قضاء الوقت في إدارة البنية التحتية السحابية وأتمتتها. يوفر CodeNOW أدوارًا وأذونات قوية محددة مسبقًا تساعد في إدارة فرق التطوير لديك، والتي يمكن أن تكون محلية أو بعيدة. لديك حرية النشر على الأنظمة الأساسية السحابية العامة أو الخوادم الداخلية الخاصة بك باستخدام منصات مثل VMWare Tanzu أو Azure Stack Hub. يعد CodeNOW مناسبًا بشكل خاص للبرامج المبنية على الخدمات الصغيرة أو البنى المبنية على الأحداث. تتيح هذه البنى للفرق المستقلة إمكانية التكرار السريع وتقديم القيمة لشركتك. يمكنك الاستفادة من قوة Kubernetes دون الحاجة إلى إدارة تعقيداتها. تعتني CodeNOW بالأتمتة السحابية بينما يركز المطورون على البرمجة. سيقوم فريق الخبراء لدينا بإرشادك خلال ترقية مجموعات Kubernetes الخاصة بك وفقًا لاحتياجات عملك. في جوهر الأمر، يسمح لك CodeNOW بتوسيع نطاق تطوير برامجك بثقة وفعالية!
Control Plane
controlplane.com
تطبيق طائرة التحكم يتيح إدارة موارد الحوسبة السحابية عبر واجهة موحدة لمراقبة وتكوين وإدارة البيئة المتعددة بكفاءة.
NodeChef
nodechef.com
NodeChef هو منصة كخدمة لنشر وتشغيل تطبيقات Node.js ولغات برمجة أخرى، باستخدام حاويات Docker وKubernetes، مع دعم قواعد بيانات مرنة.
Ori
ori.co
يوفر تطبيق ORI منصة لدعم مهندسي التعلم الآلي في تحسين ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام وحدات معالجة الرسوميات السحابية.
Stacktape
stacktape.com
Stacktape هو إطار تطوير سحابي يسهل على المطورين إدارة التطبيقات والبنية التحتية دون الحاجة لخبراء DevOps.
Northflank
northflank.com
Northflank هو منصة سحابية تُبسط عملية بناء وتوسيع الخدمات المصغرة وقواعد البيانات، مع واجهة مستخدم قوية وأدوات للتكامل التلقائي.
Clever Cloud
clever-cloud.com
Clever Cloud هي منصة سحابية تتيح للمطورين استضافة وإدارة التطبيقات بأمان، مع التركيز على الأداء وسرعة التسليم.
Dagster
dagster.io
Dagster هو منصة مفتوحة المصدر لإدارة سير العمل للبيانات، تساعد في تطوير وتنفيذ ومراقبة مهام بيانات معقدة بشكل فعال.
DigitalOcean
digitalocean.com
ديجيتال أوشن هو مزود خدمات سحابية يساعد المطورين في نشر وتوسيع التطبيقات على الإنترنت بسهولة. يتضمن أدوات لتطوير التطبيقات والذكاء الاصطناعي.
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard هو حل دعم شامل لتطبيقات Ruby on Rails، يوفر استضافة مدارة على AWS مع تركيز على تبسيط إدارة التطبيقات.
Gitpod
gitpod.io
Gitpod هو منصة توفر بيئات تطوير سحابية مسبقة الإعداد للمطورين، مما يسهل إنشاء البرامج عبر أدوات ومكتبات مختلفة.
Glitch
glitch.com
Glitch هي منصة تسمح للمستخدمين بإنشاء مواقع الويب والتطبيقات بالتعاون عبر المتصفح، مع دعم لعدة لغات برمجة وإطار عمل.
Heroku
heroku.com
Heroku هي منصة سحابية تساعد المطورين في بناء ونشر وتوسيع نطاق التطبيقات باستخدام لغات برمجة متعددة.
IBM Cloud
ibm.com
تقدم IBM Cloud مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية للشركات تشمل الحوسبة، التخزين، الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات.
Kinsta
kinsta.com
Kinsta هو منصة استضافة مدارة لمواقع WordPress توفر استضافة موثوقة وآمنة مع أدوات إدارة سهلة لأداء مواقع الويب وتحسينها.
Koyeb
koyeb.com
Koyeb هي منصة بدون خادم لنشر وإدارة التطبيقات بسهولة، مع دعم واسع للغات وتقنيات متعددة وحاويات Docker.
Netlify
netlify.com
نتليفي هي منصة سحابية لاستضافة التطبيقات والمواقع الثابتة، تقدم خدمات تلقائية وإدارة سهلة ونشر مستمر من مستودعات GIT.
Aiven
aiven.io
Aiven هو تطبيق سحابي لإدارة قواعد البيانات، يوفر خدمات متعددة مثل PostgreSQL وMySQL وKafka مع أدوات بيانية لتسهيل تحليل البيانات.
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh هو نظام أساسي كخدمة (PAAS) يُبسط إدارة ونشر تطبيقات الويب، مع توفير أمان ومرونة عالية ودعم لفرق التطوير.
Plesk
plesk.com
Plesk هي لوحة تحكم لإدارة استضافة الويب، تدعم أنظمة تشغيل متعددة وتوفر أدوات لأتمتة مهام مثل إدارة المواقع والأمان والنسخ الاحتياطي.
Render
render.com
Render هو منصة سحابية لنشر وإدارة التطبيقات والمواقع الإلكترونية بسهولة مع دعم لنشر تلقائي وشبكات خاصة.
Replit
replit.com
Replit هو IDE عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين كتابة الشفرات وتطوير التطبيقات والمواقع، مع دعم لأكثر من 60 لغة برمجة وميزات التعاون المباشر.
Timescale
timescale.com
تطبيق Timescale هو قاعدة بيانات سحابية تعتمد على PostgreSQL ومخصصة لتحليل البيانات الزمنية، مما يسهل إدارة البيانات وتحليلها بكفاءة.
Vercel
vercel.com
Vercel هي منصة سحابية تسمح للمطورين ببناء وتوزيع تطبيقات الويب بسرعة، مع دعم لأدوات متقدمة لتسهيل عمليات التطوير ونشر التطبيقات.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
يُعد Catalyst by Zoho أبسط نظام أساسي للتطوير السحابي للأكواد الاحترافية. تقدم Catalyst مجموعة واسعة من الخدمات بدون خادم، وAI/ML، وDevOps، والخدمات الخلفية. مع Catalyst، ستحصل على كل ما تحتاجه لتطوير تطبيقك على منصة واحدة موحدة. يوفر Catalyst إمكانات قوية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مما يمكّنك من الاستفادة من الإمكانات التي لا نهاية لها للذكاء الاصطناعي. الخدمات المتوفرة على Catalyst: QuickML: نظام أساسي لتعلم الآلة من البداية إلى النهاية بدون تعليمات برمجية لإنشاء نماذج تعلم الآلة وتدريبها وتقييمها ونشرها وتحسينها. CloudScale: عرض BaaS من Catalyst لمساعدتك في إنشاء تطبيقك واستضافته ومراقبته وتوسيع نطاقه. AppSail: منصة كخدمة (PaaS) مُدارة بالكامل لمجموعة واسعة من التطبيقات. ConvoKraft: قم ببناء روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي يمكنها التعامل مع مجموعة واسعة من تفاعلات العملاء بشكل طبيعي. SmartBrowz: منصة موحدة لأتمتة المتصفح. خدمات Zia: مجموعة كبيرة من مكونات AI/ML المتقدمة الجاهزة للتنفيذ لتطبيقات الويب والهاتف المحمول الخاصة بك. بمساعدة هذه الخدمات القوية، يمكنك إنشاء ونشر التطبيقات والخدمات الصغيرة والحلول التي تدعم التعلم الآلي وروبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وحلول أتمتة المتصفح والمزيد على نطاق واسع دون القلق بشأن تكاليف التشغيل.
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator هو منصة منخفضة الرمز تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة بسهولة لإدارة البيانات وأتمتة سير العمل.
Modal
modal.com
يساعد Modal الأشخاص على تشغيل التعليمات البرمجية في السحابة. نعتقد أن هذه هي الطريقة الأسهل للمطورين للوصول إلى الحوسبة بدون خادم دون الحاجة إلى إدارة البنية التحتية الخاصة بهم.
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
PythonAnywhere هو منصة سحابية لتطوير وتشغيل تطبيقات Python بسهولة من المتصفح دون الحاجة لإدارة الخوادم.
Exotel
exotel.com
Exotel هو منصة اتصالات مبتكرة تدعم إدارة المكالمات وتفاعلات العملاء باستخدام البيانات السياقية والذكاء الاصطناعي.
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