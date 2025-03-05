برنامج Cloud Platform كخدمة (PaaS). - التطبيقات الأكثر شعبية - أوكرانيا

Replit

replit.com

REPL.IT هي شركة ناشئة مقرها في سان فرانسيسكو وبيئة تطوير متكاملة عبر الإنترنت (بيئة تطوير متكاملة). يأتي اسمه من الاختصار REPT ، والذي يرمز إلى "قراءة المقرأ - حلقة طباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني Amjad Masad والمصمم الأردني Haya Odeh في عام 2016. يتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات البرمجية وإنشاء تطبيقات ومواقع ويب باستخدام متصفح. بالإضافة إلى ذلك ، يتيح Repl.it للمستخدمين مشاركة المشاريع من خلال طرق مختلفة. كما أنها تستضيف "مربى" ، مسابقات الترميز بناءً على موضوع معين. غالبًا ما تختلف جوائز المسابقة من ترقية حساب مؤقت أو أموال أو عملات مشفرة أو بطاقة هدايا. A REPL AT REPL.IT هي بيئة برمجة تفاعلية. يمكنك إنشاء مساحة عمل بلغات البرمجة الأكثر شيوعًا ، حيث يتم منحك حاوية على جهاز افتراضي حيث يمكن تشغيل الكود الخاص بك. في أي استبدال معين ، هناك جزءان رئيسيان - المحرر ووحدة التحكم. يستخدم المحرر Monaco ، نفس التكنولوجيا التي تعمل على تشغيل رمز Visual Studio. على الهاتف المحمول ، المحرر هو ACE. Repl.it لديه طبقة متميزة تسمى خطة المتسلل. يسمح بزيادة مساحة التخزين ، والرمز الخاص ، والمتعاونين غير المحدودين في مشروع ، وتشمل خطة تعليم Github 3 أشهر خالية من خطة المتسللين. هناك أكثر من 60 لغة برمجة مختلفة على REPL.IT ، بما في ذلك Python و Ruby و HTML و Java. تلقت الشركة تمويلًا من Y Combinator و Andreessen Horowitz و Bloomberg Beta وغيرها. "لدى الشركة أكثر من 500000 مطور نشط أسبوعي وأكثر من 3 ملايين مستخدم. يحتوي موقع Repl.it أيضًا على منتدى نقاش. يستخدم هذا المنتدى من قبل العديد من المطورين في جميع أنحاء العالم لتبادل إبداعاتهم. يتم الحفاظ على نظافة المنتدى من قبل المشرفين على Repl Talk.