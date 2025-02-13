برنامج Cloud Platform كخدمة (PaaS). - التطبيقات الأكثر شعبية - ساو تومي وبرينسيبي

CloudJiffy

cloudjiffy.com

CloudJiffy عبارة عن منصة سحابية كخدمة (PaaS) عالية الأداء ومتكررة بالكامل وقابلة للتطوير التلقائي، وقد تم تصميمها لتحقيق السهولة والكفاءة. تلتزم CloudJiffy بجعل الحوسبة السحابية بسيطة ويمكن الوصول إليها للمطورين من جميع مستويات الخبرة. يتيح CloudJiffy في جوهره النشر الفوري للتطبيقات ببضع نقرات فقط. وهو يدعم مجموعة متنوعة من أوقات التشغيل، مما يسمح للمطورين بنشر تطبيقات Java وPHP وRuby وNode.js وGo وPython وDocker دون الحاجة إلى إجراء أي تغييرات في التعليمات البرمجية. تتكامل المنصة أيضًا مع GIT وSVN وأدوات التطوير الشائعة الأخرى، مما يوفر عمليات نشر سلسة وفعالة. تتميز CloudJiffy بقدراتها المتقدمة على الأتمتة وإدارة الموارد. فهو يقوم تلقائيًا بقياس حاويات التطبيقات عموديًا وأفقيًا، مما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وفعالية التكلفة. تعمل المنصة على نموذج تسعير الدفع عند الاستخدام، حيث تقوم بضبط الموارد بناءً على الحمل الحالي وإلغاء الحاجة إلى حجز الموارد أو تخطيط السعة. يسمح هذا الأسلوب للمستخدمين بالدفع فقط مقابل الموارد التي يستهلكونها، مما قد يؤدي إلى توفير كبير في التكاليف. تدعي CloudJiffy أنه يمكن للمستخدمين توفير ما يصل إلى 80% من تكاليفهم السحابية من خلال الاستفادة من ميزة القياس التلقائي الخاصة بها. بالإضافة إلى مقياسها الديناميكي، تقدم CloudJiffy مجموعة من الميزات المتقدمة الأخرى. توفر لوحة معلومات النظام الأساسي معالج طبولوجيا التطبيق البديهي، ومدير النشر، والوصول إلى ملفات السجل والتكوين، ووظيفة تعاون الفريق، والتكامل مع أدوات CI/CD. علاوة على ذلك، يمكن لمستخدمي CloudJiffy تثبيت التطبيقات الشائعة مثل WordPress وGitlab وKubernetes وMagento وغيرها من سوق النظام الأساسي بنقرة واحدة فقط. تتوفر خدمات CloudJiffy في الولايات المتحدة الأمريكية والهند وألمانيا، مع وجود خطط للتوسع في مواقع جديدة في المستقبل. تفتخر المنصة بأمانها وموثوقيتها وخدمة العملاء الممتازة. تتميز باتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لوقت التشغيل بنسبة 99.99% وتوفر دعمًا فنيًا عالمي المستوى على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع طوال العام.