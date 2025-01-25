برنامج Cloud Platform كخدمة (PaaS). - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر سليمان

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النظام الأساسي كخدمة (PaaS) هو نموذج للحوسبة السحابية يوفر بيئة شاملة لتطوير التطبيقات ونشرها في السحابة. يهدف PaaS إلى توفير رؤية متكاملة للمنصات السحابية، وتبسيط تطوير وصيانة التطبيقات السحابية. تتضمن PaaS أدوات متنوعة مثل مجموعات التطوير وأدوات قواعد البيانات وإمكانيات إدارة التطبيقات. يشمل حل PaaS مكونات البنية التحتية مثل الخوادم ووحدات التخزين، إلى جانب البرامج الوسيطة مثل أدوات التطوير وأنظمة إدارة قواعد البيانات. يقدم بائعو الطرف الثالث هذه الموارد الافتراضية، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات البرامج ونشرها وتشغيلها دون الحاجة إلى تطوير برامج خلفية واسعة النطاق. تستفيد الشركات من PaaS في الاستعانة بمصادر خارجية للاستضافة وإنشاء قواعد البيانات والأمن السحابي وتخزين البيانات. يتم استخدامه بشكل شائع كمنصة قابلة للتطوير للتطبيقات الجديدة أو توسيع التطبيقات الحالية إلى جماهير أكبر. تستخدم PaaS نموذج الدفع حسب النمو، مما يساعد الشركات على تجنب الاستثمارات الكبيرة المقدمة في وقت التطوير والبرمجيات الوسيطة. تستخدم فرق التطوير PaaS كبديل لبناء واستضافة التطبيقات مع بيئات التطوير المتكاملة (IDEs). بالإضافة إلى ذلك، توفر قاعدة البيانات المستضافة وخدمات التخزين الخاصة بـ PaaS إمكانات مماثلة لمنتجات الواجهة الخلفية للأجهزة المحمولة (mBaaS)، والتي تم تصميمها خصيصًا لتطبيقات الهاتف المحمول. يتراوح موفرو PaaS من بائعي البرامج المعتمدين إلى المشاريع مفتوحة المصدر. في الآونة الأخيرة، أصبحت السحابة الهجينة إحدى طرق نشر PaaS الشائعة. تدمج الحوسبة السحابية الهجينة البنى التحتية السحابية المختلفة، مثل السحابة العامة والخاصة، وتديرها ككيان واحد.
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DigitalOcean
digitalocean.com
شركة DigitalOcean, Inc. هي شركة أمريكية تقدم البنية التحتية السحابية ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك ولها مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم. توفر DigitalOcean للمطورين خدمات سحابية تساعد على نشر وتوسيع نطاق التطبيقات التي تعمل في وقت واحد على أجهزة كمبيوتر متعددة. اعتبارًا من يناير 2018، كانت DigitalOcean ثالث أكبر شركة استضافة في العالم من حيث أجهزة الكمبيوتر التي تواجه الويب.
amazee.io
amazee.io
يوفر amazee.io منصة تسليم واستضافة التطبيقات للفرق الهندسية لنشر التطبيقات بشكل أكثر كفاءة. يعمل النظام الأساسي مفتوح المصدر الذي يركز على المطورين على تبسيط حياة المطورين ووظائفهم، مما يقلل من الضغط الناتج عن إدارة البنية التحتية أو العمليات. يدعم amazee.io المؤسسات في تسريع اعتماد السحابة والحاويات الخاصة بها ويوفر Kubernetes المُدارة بسهولة لفرق التطوير. يعمل موقع amazee.io في أي مكان في العالم، مع دعم مخصص على مدار 24/7/365.
Back4App
back4app.com
Back4app عبارة عن واجهة خلفية ذات تعليمات برمجية منخفضة لإنشاء تطبيقات حديثة. فهو يعمل على تسريع تطوير الواجهة الخلفية، وتحسين إنتاجية التطوير، وتقليل وقت الوصول إلى السوق، وتوسيع نطاق التطبيقات دون إدارة البنية التحتية.
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
تساعد Red Hat® Cloud Services الفرق على التركيز على العمل الأكثر أهمية بالنسبة لهم - التطوير السريع للتطبيقات ونشرها وتطويرها - بينما يقوم الخبراء الموثوق بهم بإدارة البنية التحتية. يمكنك الوصول إلى عروض السحابة في وحدة التحكم السحابية Red Hat Hybrid Cloud - مفتاحك لتحديث أعمالك وتقليل التكاليف والبناء بمزيد من الحرية.
Stormkit
stormkit.io
تطبيقات جافا سكريبت كاملة المكدس. تم نشره على السحابة. قم بتشغيل تطبيق JavaScript الكامل الخاص بك دون عناء في غضون دقائق وقم بتحويل تركيزك إلى الأمر الأكثر أهمية، وهو تطبيقك نفسه. استفد من مجموعة الأدوات القوية لدينا لتعزيز عملية التطوير لديك.
Scalr
scalr.com
Scalr هو برنامج Terraform Automation والتعاون مع دعم CLI الكامل وتكامل OPA ونموذج التكوين الهرمي وميزات جودة الحياة.
mogenius
mogenius.com
تعمل mogenius - منصة عمليات Kubernetes، على تبسيط عمليات Kubernetes عبر البيئات السحابية والمحلية، وتضمين أفضل الممارسات في إنتاجية المطورين من خلال آليات تسليم البرامج المحسنة وإمكانات الخدمة الذاتية. تعمل هذه المنصة المحايدة للسحابة على تقليل أعباء DevOps وتسهيل إدارة البنية التحتية الفعالة للفرق من أي حجم، دون تقييد البائع. تدمج المنصة الرؤية وإمكانية المراقبة والأتمتة في حل واحد للتحكم الكامل في Kubernetes. فهو يعمل على تحسين سير عمل CI/CD ويضمن الأمان على مستوى المؤسسة. يعد mogenius مثاليًا للفرق التي تتطلع إلى النشر بسرعة وخفض تكاليف السحابة وتقليل تكاليف الصيانة، خاصة عندما تكون الموارد الداخلية محدودة. يمكن لمهندسي DevOps ومهندسي الأنظمة الأساسية إنشاء منصة المطورين الداخلية الخاصة بهم بسرعة في غضون أيام. خطة مجانية متاحة.
Brainboard
brainboard.co
Brainboard عبارة عن منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتصميم وإدارة البنية التحتية السحابية بشكل تعاوني. إنه الحل الوحيد الذي يقوم تلقائيًا بإنشاء كود IaC لأي مزود سحابي، مع CI/CD مضمن.
HarperDB
harperdb.io
HarperDB عبارة عن منصة بيانات طرفية موزعة عالميًا تم تصميمها للتعامل مع كميات هائلة من البيانات بزمن وصول منخفض جدًا. مع المجموعات الموزعة جغرافيًا الأصلية غير المعتمدة على البائعين، يعد HarperDB سهل الاستخدام للغاية وسهل النشر. بالإضافة إلى تخزين البيانات، يقوم HarperDB أيضًا بإزالة انتقالات الشبكة بين البيانات وواجهة برمجة التطبيقات (API) باستخدام الوظائف المخصصة التي تعمل على طي المكدس الخاص بك وإزالة التعقيد. وهذا، بالإضافة إلى الإنتاجية العالية للغاية لكل عقدة وإمكانيات التوسع الأفقي، يوفر بنية تحتية أكثر فعالية من حيث التكلفة بشكل كبير مع الحفاظ على زمن الوصول بالقرب من الصفر. علاوة على ذلك، يزيل HarperDB أيضًا الإحباطات الشائعة لقواعد بيانات NoSQL عن طريق الفهرسة التلقائية خارج الصندوق ودعم استعلامات SQL (بما في ذلك الصلات). من POV إلى IPO، يعد HarperDB الحل الأسهل للبدء به والتوسع فيه. جرب مجانًا اليوم على harperdb.io.
cloudplan
cloudplan.net
تبسيط سير العمل والسحابة الخاصة. حل سحابي خاص متكامل تمامًا لإدارة البيانات والتخزين وسير العمل وإدارة المستندات والأمن. يعمل في البيئات السحابية والمحلية والهجينة والمتعددة السحابية!
Scalingo
scalingo.com
اكتشف Scalingo أول HDS (استضافة البيانات الصحية) المعتمد في أوروبا من PaaS وISO 27001. استضف تطبيقك في فرنسا واستمتع بدعم العملاء من الدرجة الأولى. انشر تطبيقاتك بشكل أسرع.
PlusClouds
plusclouds.com
مزود البنية التحتية السحابية الذي يمكّنك من إنشاء المواقع ذات حركة المرور العالية واختبارها وتطويرها وإدارتها عن بعد وتوسيع نطاقها بسرعة مثل البنية التحتية للمؤسسات والتجارة الإلكترونية
Rising Cloud
risingcloud.com
اكتشف الخوادم الديناميكية والمرنة وتعزيز الذكاء الاصطناعي للمطورين. مع Rising Cloud، أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه. يتوسع الذكاء الاصطناعي لدينا ويتراجع بشكل مرن حسب الحاجة ليوفر لك أفضل توفير في التكاليف على مستوى الصناعة. استخدم حاسبة توفير التكاليف الخاصة بنا لمعرفة المبلغ الذي ستوفره باستخدام التحليلات التنبؤية
Nullstone
nullstone.io
انشر أي تطبيق وبنية على السحابة. منصة مطور سهلة الاستخدام تمكن المطورين من نشر أي تطبيق بسرعة. انطلق إلى السحابة الخاصة بك للحصول على الشفافية الكاملة والتحكم من خلال اختيارك للأدوات.
Hatch
usehatchapp.com
Hatch هي منصة التواصل مع العملاء الوحيدة المصممة لتحقيق النمو النهائي. من خلال التواصل والمتابعة على الطيار الآلي، بالإضافة إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصين الذين يرسلون رسائل نصية مع العملاء المحتملين والعملاء، يمكنك تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى مواعيد ومبيعات وعملاء متكررين دون تكاليف عامة. قم بإرضاء العملاء وتخفيف أعباء الموظفين وزيادة إيراداتك مع Hatch.
Hostman
hostman.com
Hostman عبارة عن منصة سحابية حيث يمكن للمطورين وفرق التكنولوجيا استضافة حلولهم: مواقع الويب، ومتاجر التجارة الإلكترونية، وخدمات الويب، والتطبيقات، والألعاب، والمزيد. مع Hostman، لديك الحرية في اختيار الخدمات، وحجز أي عدد تريده من الموارد، وإدارتها من خلال واجهة سهلة الاستخدام. حاليًا، نقدم حلولاً جاهزة لإطلاق الخوادم السحابية وقواعد البيانات، بالإضافة إلى منصة لاختبار أي تطبيقات. • خوادم سحابية. موارد الحوسبة المخصصة لديك على خوادم في الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا وهولندا. وقريبًا، سنكون أيضًا في سنغافورة ومصر ونيجيريا. نحن نقدم أكثر من 25 إعدادًا جاهزًا مع بيئات وبرامج مثبتة مسبقًا لأنظمة التحليلات والألعاب والتجارة الإلكترونية والبث المباشر ومواقع الويب مهما كانت درجة تعقيدها. • قواعد البيانات. الإعداد الفوري لأي نظام إدارة قواعد بيانات شائع (DBMS)، بما في ذلك MySQL وPostgreSQL وMongoDB وRedis وApache Kafka وOpenSearch. نمنح 100 دولارًا أمريكيًا للتجربة المجانية لمدة 7 أيام لجميع خدماتنا. قم بزيارة الموقع الإلكتروني واحصل على المكافأة!
8base
8base.com
8base عبارة عن منصة منخفضة التعليمات البرمجية لبناء وتشغيل المنتجات الرقمية الغنية بالميزات بما في ذلك حلول SaaS والأسواق وتطبيقات الويب والهواتف المحمولة الأخرى. تساعد منصة 8base رواد الأعمال والمبدعين في الشركات القائمة على تحقيق رؤى منتجاتهم؛ أسرع وأفضل وأكثر اقتصادا. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الوكالات الرقمية 8base لتسليم مشاريع العملاء بشكل أسرع مع زيادة هوامشها وتقليل اعتمادها على مواهب تطوير البرمجيات النادرة والمكلفة. 8base عبارة عن إطار عمل لتطوير التعليمات البرمجية المنخفضة بدون خادم وقابل للتكوين ويتم استضافته على AWS ويكشف عن أقوى لغة استعلام قائمة على GraphQL في العالم لواجهات برمجة التطبيقات؛ وعلى عكس المنصات الأخرى، تم بناء 8base من الألف إلى الياء لاستخدام المعايير والتقنيات المقبولة على نطاق واسع والتي تجذب المطورين الرئيسيين وتضمن إمكانية نقل الملكية الفكرية للمبدع إلى منصات أخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك. تقدم 8base ما يلي: 1) أدوات تطوير منخفضة التعليمات البرمجية لبناء الواجهات الخلفية للبرامج وواجهات برمجة التطبيقات؛ 2) البنية التحتية للحوسبة والتخزين بدون خادم لتشغيل التطبيقات المبنية باستخدام أدوات 8base؛ 3) أدوات تطوير الواجهة الأمامية المرئية؛ 4) خدمات التصميم والتطوير عبر شبكة شريكة لمساعدة العملاء في بناء التطبيقات باستخدام 8base. تم طرح 8base تجاريًا لأول مرة في عام 2019. واليوم، يعتمد آلاف العملاء، بما في ذلك العديد من شركات SaaS متعددة المستأجرين والشركات الناشئة في السوق، ووكالات تطوير البرمجيات المخصصة والاستشارات، والمنظمات الأكبر مثل IBM Global Services/NATO وجامعة فلوريدا الدولية، على 8base.
Qoddi
qoddi.com
يسمح Qoddi App Platform للفرق الصغيرة بنشر أي تعليمات برمجية من أي مستودع مثل Github أو GitLabs أو Bitbucket. يدير Qoddi كل البنية التحتية التي يحتاجها تطبيقك للتشغيل والتوسع حسب الطلب لمطابقة نمو تطبيقك بمرور الوقت. Qoddi أرخص بنسبة 70% من مقدمي الخدمات السحابية الآخرين.
CloudJiffy
cloudjiffy.com
CloudJiffy عبارة عن منصة سحابية كخدمة (PaaS) عالية الأداء ومتكررة بالكامل وقابلة للتطوير التلقائي، وقد تم تصميمها لتحقيق السهولة والكفاءة. تلتزم CloudJiffy بجعل الحوسبة السحابية بسيطة ويمكن الوصول إليها للمطورين من جميع مستويات الخبرة. يتيح CloudJiffy في جوهره النشر الفوري للتطبيقات ببضع نقرات فقط. وهو يدعم مجموعة متنوعة من أوقات التشغيل، مما يسمح للمطورين بنشر تطبيقات Java وPHP وRuby وNode.js وGo وPython وDocker دون الحاجة إلى إجراء أي تغييرات في التعليمات البرمجية. تتكامل المنصة أيضًا مع GIT وSVN وأدوات التطوير الشائعة الأخرى، مما يوفر عمليات نشر سلسة وفعالة. تتميز CloudJiffy بقدراتها المتقدمة على الأتمتة وإدارة الموارد. فهو يقوم تلقائيًا بقياس حاويات التطبيقات عموديًا وأفقيًا، مما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وفعالية التكلفة. تعمل المنصة على نموذج تسعير الدفع عند الاستخدام، حيث تقوم بضبط الموارد بناءً على الحمل الحالي وإلغاء الحاجة إلى حجز الموارد أو تخطيط السعة. يسمح هذا الأسلوب للمستخدمين بالدفع فقط مقابل الموارد التي يستهلكونها، مما قد يؤدي إلى توفير كبير في التكاليف. تدعي CloudJiffy أنه يمكن للمستخدمين توفير ما يصل إلى 80% من تكاليفهم السحابية من خلال الاستفادة من ميزة القياس التلقائي الخاصة بها. بالإضافة إلى مقياسها الديناميكي، تقدم CloudJiffy مجموعة من الميزات المتقدمة الأخرى. توفر لوحة معلومات النظام الأساسي معالج طبولوجيا التطبيق البديهي، ومدير النشر، والوصول إلى ملفات السجل والتكوين، ووظيفة تعاون الفريق، والتكامل مع أدوات CI/CD. علاوة على ذلك، يمكن لمستخدمي CloudJiffy تثبيت التطبيقات الشائعة مثل WordPress وGitlab وKubernetes وMagento وغيرها من سوق النظام الأساسي بنقرة واحدة فقط. تتوفر خدمات CloudJiffy في الولايات المتحدة الأمريكية والهند وألمانيا، مع وجود خطط للتوسع في مواقع جديدة في المستقبل. تفتخر المنصة بأمانها وموثوقيتها وخدمة العملاء الممتازة. تتميز باتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لوقت التشغيل بنسبة 99.99% وتوفر دعمًا فنيًا عالمي المستوى على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع طوال العام.
Choreo
choreo.dev
Choreo هي عبارة عن منصة مطورة داخلية كخدمة مصممة لتسريع إنشاء التجارب الرقمية. باستخدام Choreo، يمكنك إنشاء تطبيقاتك السحابية الأصلية ونشرها ومراقبتها وإدارتها بسهولة. يسمح Choreo للمطورين بالتركيز على الكود الخاص بهم بدلاً من التركيز على بناء النظام الأساسي أو صيانته. تتضمن بعض الميزات المقدمة في Choreo ما يلي: - بنية التطبيق: التطوير القائم على المجال، بنية الخدمات الصغيرة، إدارة الإصدارات إدارة واجهة برمجة التطبيقات: إدارة واجهة برمجة التطبيقات، البوابة، بوابة المطور، إدارة دورة الحياة، سوق واجهة برمجة التطبيقات، أمان واجهة برمجة التطبيقات، تحليلات واجهة برمجة التطبيقات - هندسة النظام الأساسي: CI/CD ، GitOps، إدارة الإصدار، التكوينات، الأسرار، تحسين التكلفة - إدارة البنية التحتية: الحاويات وK8s، بدون خادم، البيئات، جدار الحماية، موازنة التحميل، التوجيه الجغرافي، DNS، السحابة المتعددة - الأمان: ثقة معدومة، التشفير، الإدارة السرية، TLS، المصادقة والترخيص - الرؤى وقابلية المراقبة: السجلات والتتبعات والمقاييس والتنبيهات والتحليلات ومقاييس DORA ورؤى الأعمال
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW عبارة عن منصة جاهزة للاستخدام تساعد في تبسيط تطوير البرامج عبر البيئات السحابية المختلفة. من خلال توفير مزيج متماسك من الأدوات مفتوحة المصدر التي تم تكوينها مسبقًا، تدير CodeNOW جميع جوانب عملية تطوير البرمجيات. يتيح ذلك لفرق التطوير لديك التركيز على بناء المكونات الوظيفية لشركتك، بدلاً من قضاء الوقت في إدارة البنية التحتية السحابية وأتمتتها. يوفر CodeNOW أدوارًا وأذونات قوية محددة مسبقًا تساعد في إدارة فرق التطوير لديك، والتي يمكن أن تكون محلية أو بعيدة. لديك حرية النشر على الأنظمة الأساسية السحابية العامة أو الخوادم الداخلية الخاصة بك باستخدام منصات مثل VMWare Tanzu أو Azure Stack Hub. يعد CodeNOW مناسبًا بشكل خاص للبرامج المبنية على الخدمات الصغيرة أو البنى المبنية على الأحداث. تتيح هذه البنى للفرق المستقلة إمكانية التكرار السريع وتقديم القيمة لشركتك. يمكنك الاستفادة من قوة Kubernetes دون الحاجة إلى إدارة تعقيداتها. تعتني CodeNOW بالأتمتة السحابية بينما يركز المطورون على البرمجة. سيقوم فريق الخبراء لدينا بإرشادك خلال ترقية مجموعات Kubernetes الخاصة بك وفقًا لاحتياجات عملك. في جوهر الأمر، يسمح لك CodeNOW بتوسيع نطاق تطوير برامجك بثقة وفعالية!
Control Plane
controlplane.com
يعالج Control Plane نقاط الضعف الشائعة، مثل موارد DevOps المحدودة، والعبء الزائد لإدارة بيئات متعددة، والافتقار إلى إمكانية المراقبة الفعالة من حيث التكلفة من خلال الاستفادة من واجهة برمجة التطبيقات العالمية لمراقبة البنية التحتية وتكوينها وإدارتها عبر مقدمي خدمات السحابة (CSPs). باستخدام Control Plane، يركز المهندسون على التعليمات البرمجية، ويتيح المطورون إمكانية التوسع، ويختفي التعقيد السحابي.
NodeChef
nodechef.com
NodeChef Cloud عبارة عن نظام أساسي كخدمة (PaaS) لنشر وتشغيل تطبيقات Cloud-native Node.js وPython وElixir وPHP وGo وRuby وJava و.Net Core عبر حاويات docker وkubernetes.
Ori
ori.co
تدريب واستنتاج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع اقتصاديًا. مثيلات GPU حسب الطلب والدفع أولاً بأول. احجز الآلاف من وحدات معالجة الرسومات المخصصة في السحابة. وحدات معالجة الرسومات NVIDIA® H100 وA100 Tensor Core.
Stacktape
stacktape.com
Stacktape هو إطار عمل للتطوير السحابي خالٍ من DevOps. إنه يعمل أعلى AWS ويدمج موفري الخدمات السحابية المشهورين الآخرين (مثل MongoDb Atlas). فهو يسمح لكل مطور (حتى المبتدئ) بتطوير ونشر وتشغيل التطبيقات على مستوى الإنتاج. فهو يعمل على أتمتة إدارة البنية التحتية وتغليف التعليمات البرمجية المصدر وعمليات النشر وغير ذلك الكثير. على عكس الحلول الأخرى، يتميز Stacktape بالقوة (مثل AWS CloudFormation أو Terraform) وسهل الاستخدام (مثل Heroku أو Firebase) في نفس الوقت. ومن بين المزايا الأخرى، فهو يلغي الحاجة إلى خبراء DevOps/Cloud مخصصين ويجعل المطورين أكثر إنتاجية.
Platform.sh
platform.sh
فعالة وموثوقة وآمنة. تعمل منصة Platform.sh Platform-as-a-Service (PaaS) على إزالة تعقيدات إدارة البنية التحتية السحابية وتحسين سير العمل من التطوير إلى الإنتاج، مما يقلل الوقت الذي يستغرقه إنشاء التطبيقات ونشرها. توفير الكفاءة والموثوقية والأمان، مما يمنح فرق التطوير السيطرة وراحة البال. بنيت للمطورين، من قبل المطورين. تم اعتمادها ومحبوبها من قبل أكثر من 16000 مطور و7000 عميل وتم إثباتها على مدار السنوات الثماني الماضية - توفر Platform.sh إمكانات غير تقليدية تعمل بمثابة منصة انطلاق للتفكير خارج الصندوق لفرق التطوير الإبداعي. نحن نقدم دعمًا على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وبنية تحتية سحابية مُدارة، وأمانًا آليًا وامتثالًا لنظام PaaS الشامل. نحن نمنح عملائنا السيطرة الكاملة على بياناتهم من خلال الحفاظ على أمان التطبيقات وتوافرها على مدار الساعة. إن منصات اللعب هي قوة عاملة بعيدة وعالمية، ونحن نزدهر في فريق متعدد الثقافات. نحن ملتزمون بالمصادر المفتوحة وبيئة مفتوحة ومرحبة. يمتد فريقنا عبر العالم ويمتد إلى نطاق واسع من الخبرة. ما هو القواسم المشتركة بيننا، وما هو نسيجنا الثقافي؟ روح فضولية وتعطش للمعرفة؛ - الرغبة في الأفكار والثقافات المبتكرة. نحن نؤمن أنه بإمكاننا بناء أي شيء معًا في بيئة تتيح لك القيام بأفضل أعمالك.
Clever Cloud
clever-cloud.com
تساعد Clever Cloud الشركات ومحترفي تكنولوجيا المعلومات على تحقيق تسليم البرامج بشكل أسرع، وتقليل حلقة التعليقات الخاصة بهم، والتركيز على قيمتها الأساسية والتوقف عن القلق بشأن البنية التحتية للاستضافة الخاصة بهم من خلال توفير حل لاستدامة التطبيقات.
Dagster
dagster.io
من طلب السحب إلى الإنتاج. جهد. النظام الأساسي لتنسيق المؤسسة الذي يضع تجربة المطور في المقام الأول، مع عمليات نشر مختلطة أو بدون خادم بالكامل، والتفريع الأصلي، وCI/CD الجاهز.
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard هو حل دعم كامل لـ Ruby on Rails يمكّن المؤسسات من التركيز على إنشاء التطبيقات وتطويرها، بدلاً من إدارة البنية التحتية الخاصة بها. تدعم الخدمة المحسنة بيئات Ruby on Rails وPHP وNode.js، وكذلك أي لغات أخرى تريد تثبيتها، لتشغيل التطبيقات على AWS بسرعة. سيقوم فريق مهندسي دعم Rails ذو المستوى العالمي بمراقبة وإدارة تطبيقاتك في السحابة حتى تتمكن من العودة إلى ما تفعله بشكل أفضل - تطوير تطبيقات مثيرة. هل الصداع الناتج عن DevOps يبقيك مستيقظًا في الليل؟ لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو.
Gitpod
gitpod.io
Gitpod عبارة عن نظام أساسي للمطورين يوفر بيئات تطوير سحابية (CDEs) تم تكوينها مسبقًا عند الطلب والتي تتكامل تلقائيًا مع أي أداة أو مكتبة أو تبعية مطلوبة لإنشاء البرامج. يتطلب بدء استخدام Gitpod ببساطة إضافة ملف .gitpod.yml إلى جذر أي مستودع أو بادئة أي عنوان URL لـ GitLab أو GitHub أو Bitbucket باستخدام gitpod.io/#. تعد Gitpod CDEs الأفضل للمؤسسات التي تتطلع إلى تقليل وقت الإعداد للمطورين بشكل كبير، أو زيادة إنتاجية فرقهم أو تأمين سلاسل التوريد التطويرية الخاصة بهم. تتوفر Gitpod CDEs في عمليتي نشر: مخصصة وسحابية. تتم استضافة Gitpod Dedicated داخل VPC الخاص بك ويتم إدارته بواسطة Gitpod، مما يتيح أقصى قدر من الأمان بأقل قدر من الحمل. تتم إدارة Gitpod Cloud واستضافته بواسطة Gitpod وهو الأفضل لأي فريق يرغب في البدء بدون تثبيت ولديه متطلبات أمان أو امتثال أقل.
Glitch
glitch.com
Glitch هو المكان الذي يمكن للجميع إنشاء الويب فيه. إنها أداة بسيطة ولكنها قوية لإنشاء مواقع الويب والتطبيقات، مدعومة بمجتمع ممتع وودود من المبدعين — بدءًا من المطورين الجدد وحتى المطورين الخبراء. Glitch هي بيئة برمجة تعاونية تعيش في متصفحك وتنشر التعليمات البرمجية أثناء الكتابة. استخدم Glitch لإنشاء أي شيء بدءًا من صفحة الويب الثابتة وحتى تطبيقات Node الكاملة.
Heroku
heroku.com
Heroku عبارة عن منصة سحابية كخدمة (PaaS) تدعم العديد من لغات البرمجة. تعد Heroku واحدة من أولى المنصات السحابية، وهي قيد التطوير منذ يونيو 2007، عندما كانت تدعم لغة برمجة Ruby فقط، ولكنها تدعم الآن Java وNode.js وScala وClojure وPython وPHP وGo. لهذا السبب، يُقال إن Heroku عبارة عن منصة متعددة اللغات لأنها تحتوي على ميزات للمطور لإنشاء التطبيقات وتشغيلها وتوسيع نطاقها بطريقة مماثلة عبر معظم اللغات. تم شراء Heroku بواسطة Salesforce.com في عام 2010 مقابل 212 مليون دولار.
IBM Cloud
ibm.com
الحوسبة السحابية لشركة IBM هي مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية للأعمال التي تقدمها شركة تكنولوجيا المعلومات IBM. ابدأ البناء على الفور باستخدام أكثر من 190 خدمة فريدة.
Kinsta
kinsta.com
قم بتشغيل مشاريع الويب الخاصة بك مع Kinsta. الاستضافة الأسرع والأكثر موثوقية لمواقع وتطبيقات وقواعد بيانات ووردبريس والمواقع الثابتة. موثوق به من قبل أكثر من 120.000 مستخدم، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى Fortune 500. تم إنشاء مواقعنا على أسرع خوادم Google Cloud Platform على شبكة Premium Tier مع أكثر من 36 مركز بيانات. بالإضافة إلى ذلك، احصل على أمان قوي للموقع من خلال عمليات تكامل Cloudflare التي تتميز بجدار الحماية على مستوى المؤسسة، وحماية DDoS، وتقنية الحاويات المعزولة، والامتثال الكامل لـ SOC 2 لراحة البال. واستمتع بدعم الدردشة المباشرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع طوال عام 365 مع متوسط وقت استجابة أولي أقل من دقيقتين. نحن نسهل عليك إدارة مواقعك وتحسينها باستخدام لوحة معلومات MyKinsta المدمجة وKinsta APM وDevKinsta. أدوات مجانية تعمل على تبسيط سير عملك حتى تتمكن من التركيز على الأمور الأكثر أهمية. ابدأ على kinsta.com مع ضمان استعادة الأموال لمدة 30 يومًا.
Koyeb
koyeb.com
منصة واحدة، جميع خدماتك. تتيح لك منصة Koyeb الموحدة الجمع بين اللغات والأطر والتقنيات التي تحبها. انشر أي تطبيق بفضل الدعم الأصلي للغات الشائعة ونشر حاوية Docker المضمنة. قم بتشغيل خدمات الويب ذات زمن الاستجابة المنخفض والاستجابة والوظائف المستندة إلى الأحداث باستخدام نظام أساسي بدون خادم سهل الاستخدام وقابل للتطوير.
Netlify
netlify.com
Netlify هي شركة حوسبة سحابية مقرها سان فرانسيسكو تقدم خدمات الاستضافة والواجهة الخلفية بدون خادم لتطبيقات الويب والمواقع الثابتة. تتضمن ميزاته النشر المستمر من Git عبر Netlify Edge، والبنية التحتية لشبكة تسليم التطبيقات العالمية للشركة، والتعامل مع النماذج بدون خادم، ودعم وظائف AWS Lambda، والتكامل الكامل مع Let's Encrypt. وهو يوفر خططًا مجانية ومدفوعة. يشمل عملاء Netlify Google، وFacebook، وVerizon، وNBC، وSamsung، وNike، وCisco، وAtlassian، وLiveChat، وUnilever، وTriNet، وLoblaw، وWieden+Kennedy، وHashiCorp، وVue.js، وCitrix، وPeloton، وKubernetes. و لوداش و مجلة سماشينج و سيكويا كابيتال.
Northflank
northflank.com
منصة التطوير الشاملة لبناء وتوسيع نطاق الخدمات الصغيرة والوظائف وقواعد البيانات المُدارة باستخدام واجهة مستخدم وواجهة برمجة تطبيقات وواجهة سطر أوامر قوية.
Aiven
aiven.io
بصفته مركزًا مركزيًا لجميع احتياجات قواعد البيانات، يقدم Aiven خدمات قواعد البيانات العلائقية وغير العلائقية جنبًا إلى جنب مع مجموعة التصور ووسيط الرسائل عالي الإنتاجية. تشمل عروض خدماتنا Kafka وPostgreSQL وMySQL وOpensearch وElasticsearch وCassandra وRedis وInfluxDB وM3 وGrafana. تتم محاسبة جميع خدمات Aiven بالساعة بناءً على الاستخدام الفعلي دون أي رسوم مخفية. ابدأ تجربتك التجريبية لمدة 30 يومًا اليوم!
Plesk
plesk.com
مهمتنا الأساسية في Plesk هي تبسيط حياة محترفي الويب، حتى يتمكنوا من التركيز على أعمالهم الأساسية - وليس إدارة البنية التحتية. تتمثل الميزات الرئيسية لمنصة Plesk في أتمتة وإدارة المجالات وحسابات البريد وتطبيقات الويب ولغات البرمجة وقواعد البيانات. توفير بيئة جاهزة للبرمجة وأمان قوي عبر جميع الطبقات وأنظمة التشغيل. نعمل حاليًا على أكثر من 390 ألف خادم على مستوى العالم، وندعم عمليات أكثر من 11 مليون موقع ويب و19 مليون صندوق بريد. تحقق من برنامج شركاء Plesk الخاص بنا للحصول على أسعار خاصة https://ple.sk/PleskPartner
Render
render.com
Render عبارة عن سحابة موحدة لإنشاء وتشغيل جميع تطبيقاتك ومواقع الويب الخاصة بك باستخدام SSL مجاني وCDN عالمي وشبكات خاصة وعمليات نشر تلقائية من Git.
Replit
replit.com
Repl.it هي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو وهي عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) عبر الإنترنت. يأتي اسمها من الاختصار REPL، والذي يعني "حلقة القراءة والتقييم والطباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني أمجد مسعد والمصممة الأردنية هيا عودة في عام 2016. وتتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات البرمجية وإنشاء التطبيقات والمواقع الإلكترونية باستخدام المتصفح. بالإضافة إلى ذلك، يتيح Repl.it للمستخدمين مشاركة المشاريع عبر طرق مختلفة. كما أنهم يستضيفون مسابقات "ازدحام" في البرمجة تعتمد على موضوع معين. غالبًا ما تختلف جوائز المسابقات بين ترقية مؤقتة للحساب، أو أموال، أو عملة مشفرة، أو بطاقة هدايا. Repl في Repl.it هي بيئة برمجة تفاعلية. يمكنك إنشاء مساحة عمل بمعظم لغات البرمجة الشائعة، حيث يتم منحك حاوية على جهاز افتراضي حيث يمكن تشغيل التعليمات البرمجية الخاصة بك. في أي repl، هناك جزأين رئيسيين - المحرر ووحدة التحكم. يستخدم المحرر Monaco، وهي نفس التقنية التي تعمل على تشغيل Visual Studio Code. على الهاتف المحمول، المحرر هو Ace. لدى Repl.it مستوى متميز يسمى خطة Hacker. فهو يتيح مساحة تخزين أكبر، ورمزًا خاصًا، وعددًا غير محدود من المتعاونين في المشروع، وتتضمن خطة Github Education 3 أشهر مجانًا من خطة Hacker. هناك أكثر من 60 لغة برمجة مختلفة على repl.it، بما في ذلك Python وRuby وHTML وJava. وقد تلقت الشركة تمويلًا من Y Combinator وAndreessen Horowitz وBloomberg Beta وآخرين. " لدى الشركة أكثر من 500000 مطور نشط أسبوعيًا وأكثر من 3 ملايين مستخدم. يحتوي موقع Repl.it أيضًا على منتدى للنقاش. يستخدم هذا المنتدى العديد من المطورين حول العالم لمشاركة إبداعاتهم. يتم الحفاظ على المنتدى نظيفًا بواسطة مشرفي Repl Talk.
Timescale
timescale.com
PostgreSQL السحابي الأصلي للسلاسل الزمنية والأحداث والتحليلات. يوفر Timescale للفرق الهندسية الحديثة البنية التحتية للبيانات السحابية الأصلية التي يحتاجونها لتشغيل المنتجات التي تركز على البيانات والتي تُسعد عملائهم - وتساعدهم على البناء بشكل أسرع والتوسع بكفاءة وإنفاق أقل على طول الطريق. يمكّن الجدول الزمني الشركات من إطلاق القيمة من بيانات السلاسل الزمنية. بيانات السلاسل الزمنية هي تدفقات لا هوادة فيها من البيانات التي يتم جمعها بوتيرة عالية، وتستخدم لفهم كيفية تغير الأنظمة، سواء في الوقت الحقيقي أو التاريخي. يعمل Timescale على تمكين الشركات من بناء الموجة التالية من الحوسبة، مع العملاء في الصناعات التي تشمل إنترنت الأشياء والتكنولوجيا المالية والعملات المشفرة والطاقة والبيئة والتصنيع الذكي والنقل والمزيد. إذا كان يعمل مع PostgreSQL، فإنه يعمل مع Timescale. تقوم الفرق الهندسية بتوسيع نطاق PostgreSQL بشكل أكبر باستخدام Timescale، مع ميزات مثل التقسيم والفهرسة التلقائية المستندة إلى الوقت، وطرق العرض المادية المحدثة بشكل متزايد والضغط العمودي. كل ذلك مع الاحتفاظ بميزات PostgreSQL ونظام PostgreSQL البيئي بأكمله من الأدوات وبرامج التشغيل والموصلات التي يعرفها المطورون ويحبونها.
Vercel
vercel.com
توفر Vercel's Frontend Cloud تجربة المطورين والبنية التحتية لإنشاء شبكة ويب أسرع وأكثر تخصيصًا وتوسيع نطاقها وتأمينها. من خلال توفير مجموعة الأدوات التي تحبها فرق الواجهة الأمامية وتقديم البنية التحتية العالمية المتطورة، تطلق Vercel إمكانات المطورين وتمكنك من الانتقال من الفكرة إلى التطبيق العالمي في ثوانٍ. تستفيد الشركات والمؤسسات والمطورون الأفراد الذين يستخدمون Vercel من تجربة مُدارة بالكامل ومُحسّنة للغاية تمكن عملاء مثل Under Armour وNintendo وThe Washington Post وPorsche وZapier من بناء تجارب مستخدم ديناميكية.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
يُعد Catalyst by Zoho أبسط نظام أساسي للتطوير السحابي للأكواد الاحترافية. تقدم Catalyst مجموعة واسعة من الخدمات بدون خادم، وAI/ML، وDevOps، والخدمات الخلفية. مع Catalyst، ستحصل على كل ما تحتاجه لتطوير تطبيقك على منصة واحدة موحدة. يوفر Catalyst إمكانات قوية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مما يمكّنك من الاستفادة من الإمكانات التي لا نهاية لها للذكاء الاصطناعي. الخدمات المتوفرة على Catalyst: QuickML: نظام أساسي لتعلم الآلة من البداية إلى النهاية بدون تعليمات برمجية لإنشاء نماذج تعلم الآلة وتدريبها وتقييمها ونشرها وتحسينها. CloudScale: عرض BaaS من Catalyst لمساعدتك في إنشاء تطبيقك واستضافته ومراقبته وتوسيع نطاقه. AppSail: منصة كخدمة (PaaS) مُدارة بالكامل لمجموعة واسعة من التطبيقات. ConvoKraft: قم ببناء روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي يمكنها التعامل مع مجموعة واسعة من تفاعلات العملاء بشكل طبيعي. SmartBrowz: منصة موحدة لأتمتة المتصفح. خدمات Zia: مجموعة كبيرة من مكونات AI/ML المتقدمة الجاهزة للتنفيذ لتطبيقات الويب والهاتف المحمول الخاصة بك. بمساعدة هذه الخدمات القوية، يمكنك إنشاء ونشر التطبيقات والخدمات الصغيرة والحلول التي تدعم التعلم الآلي وروبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وحلول أتمتة المتصفح والمزيد على نطاق واسع دون القلق بشأن تكاليف التشغيل.
Zoho Creator
zoho.com
للخالق فيك. يبني. دمج. يمتد. مستقبل العمل رقمي، والشركات بجميع أحجامها بحاجة إلى التحول بسرعة. Zoho Creator عبارة عن منصة منخفضة التعليمات البرمجية تمنحك القدرة على جعل التحول سريعًا وآمنًا وسلسًا، بغض النظر عن مدى تعقيد متطلباتك وخبرتك في البرمجة. يتضمن Zoho Creator ما يلي: - Zoho ContactManager هو برنامج لإدارة جهات الاتصال عبر الإنترنت يتيح لك تنظيم جهات الاتصال والمهام والصفقات في مكان واحد.
Modal
modal.com
يساعد Modal الأشخاص على تشغيل التعليمات البرمجية في السحابة. نعتقد أن هذه هي الطريقة الأسهل للمطورين للوصول إلى الحوسبة بدون خادم دون الحاجة إلى إدارة البنية التحتية الخاصة بهم.
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
استضافة وتشغيل وبرمجة لغة بايثون في السحابة! ابدأ مجانًا. تتيح لك خطتنا الأساسية الوصول إلى الأجهزة التي تم تثبيت بيئة Python الكاملة عليها بالفعل. يمكنك تطوير واستضافة موقع الويب الخاص بك أو أي كود آخر مباشرة من متصفحك دون الحاجة إلى تثبيت البرامج أو إدارة الخادم الخاص بك.
Exotel
exotel.com
Exotel عبارة عن منصة متقدمة لمشاركة العملاء تجمع بين CPaaS ومراكز الاتصال متعددة القنوات والذكاء الاصطناعي للمحادثة، مما يؤدي إلى إجراء أكثر من 70 مليون محادثة يومية لأكثر من 7100 شركة في جميع أنحاء الهند وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. تم تصميم نظامهم الأساسي لتعزيز التفاعلات السياقية الأكثر ثراءً والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يوفر للشركات سرعة وحجم لا مثيل لهما في اتصالاتها. يعزز ترخيصهم الأخير لخدمات الاتصال الهاتفي عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) من مكانتهم كمشغل اتصال سحابي متوافق تمامًا، مما يتيح حلول اتصالات آمنة وفعالة من حيث التكلفة. تعمل المنصة على كسر صوامع الاتصال من خلال الجمع بين نية العميل وحالته ونبرة مشاعره لضمان تسليم الرسالة الصحيحة من خلال القناة المناسبة في كل مرة. تعد منصة بيانات العملاء السياقية جزءًا لا يتجزأ من Exotel، والتي تحول البيانات الأولية إلى روايات مخصصة للعملاء، مما يوفر رؤى قابلة للتنفيذ تعزز كل محادثة. مع Exotel، لا تتواصل الشركات فحسب؛ إنهم يتواصلون بشكل هادف مع عملائهم، ويبنون الثقة والتخصيص والتعاطف في كل محادثة. يسمح هذا النهج الاستراتيجي للشركات بالاستماع إلى عملائها وتذكر كل تفاعل والتحسين المستمر لتجربة العملاء.
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