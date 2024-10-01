الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج Cloud Platform كخدمة (PaaS). - التطبيقات الأكثر شعبية - نيجيريا

النظام الأساسي كخدمة (PaaS) هو نموذج للحوسبة السحابية يوفر بيئة شاملة لتطوير التطبيقات ونشرها في السحابة. يهدف PaaS إلى توفير رؤية متكاملة للمنصات السحابية، وتبسيط تطوير وصيانة التطبيقات السحابية. تتضمن PaaS أدوات متنوعة مثل مجموعات التطوير وأدوات قواعد البيانات وإمكانيات إدارة التطبيقات. يشمل حل PaaS مكونات البنية التحتية مثل الخوادم ووحدات التخزين، إلى جانب البرامج الوسيطة مثل أدوات التطوير وأنظمة إدارة قواعد البيانات. يقدم بائعو الطرف الثالث هذه الموارد الافتراضية، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات البرامج ونشرها وتشغيلها دون الحاجة إلى تطوير برامج خلفية واسعة النطاق. تستفيد الشركات من PaaS في الاستعانة بمصادر خارجية للاستضافة وإنشاء قواعد البيانات والأمن السحابي وتخزين البيانات. يتم استخدامه بشكل شائع كمنصة قابلة للتطوير للتطبيقات الجديدة أو توسيع التطبيقات الحالية إلى جماهير أكبر. تستخدم PaaS نموذج الدفع حسب النمو، مما يساعد الشركات على تجنب الاستثمارات الكبيرة المقدمة في وقت التطوير والبرمجيات الوسيطة. تستخدم فرق التطوير PaaS كبديل لبناء واستضافة التطبيقات مع بيئات التطوير المتكاملة (IDEs). بالإضافة إلى ذلك، توفر قاعدة البيانات المستضافة وخدمات التخزين الخاصة بـ PaaS إمكانات مماثلة لمنتجات الواجهة الخلفية للأجهزة المحمولة (mBaaS)، والتي تم تصميمها خصيصًا لتطبيقات الهاتف المحمول. يتراوح موفرو PaaS من بائعي البرامج المعتمدين إلى المشاريع مفتوحة المصدر. في الآونة الأخيرة، أصبحت السحابة الهجينة إحدى طرق نشر PaaS الشائعة. تدمج الحوسبة السحابية الهجينة البنى التحتية السحابية المختلفة، مثل السحابة العامة والخاصة، وتديرها ككيان واحد.