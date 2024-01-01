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برنامج Cloud Platform كخدمة (PaaS). - التطبيقات الأكثر شعبية - غيرنزي
النظام الأساسي كخدمة (PaaS) هو نموذج للحوسبة السحابية يوفر بيئة شاملة لتطوير التطبيقات ونشرها في السحابة. يهدف PaaS إلى توفير رؤية متكاملة للمنصات السحابية، وتبسيط تطوير وصيانة التطبيقات السحابية. تتضمن PaaS أدوات متنوعة مثل مجموعات التطوير وأدوات قواعد البيانات وإمكانيات إدارة التطبيقات. يشمل حل PaaS مكونات البنية التحتية مثل الخوادم ووحدات التخزين، إلى جانب البرامج الوسيطة مثل أدوات التطوير وأنظمة إدارة قواعد البيانات. يقدم بائعو الطرف الثالث هذه الموارد الافتراضية، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات البرامج ونشرها وتشغيلها دون الحاجة إلى تطوير برامج خلفية واسعة النطاق. تستفيد الشركات من PaaS في الاستعانة بمصادر خارجية للاستضافة وإنشاء قواعد البيانات والأمن السحابي وتخزين البيانات. يتم استخدامه بشكل شائع كمنصة قابلة للتطوير للتطبيقات الجديدة أو توسيع التطبيقات الحالية إلى جماهير أكبر. تستخدم PaaS نموذج الدفع حسب النمو، مما يساعد الشركات على تجنب الاستثمارات الكبيرة المقدمة في وقت التطوير والبرمجيات الوسيطة. تستخدم فرق التطوير PaaS كبديل لبناء واستضافة التطبيقات مع بيئات التطوير المتكاملة (IDEs). بالإضافة إلى ذلك، توفر قاعدة البيانات المستضافة وخدمات التخزين الخاصة بـ PaaS إمكانات مماثلة لمنتجات الواجهة الخلفية للأجهزة المحمولة (mBaaS)، والتي تم تصميمها خصيصًا لتطبيقات الهاتف المحمول. يتراوح موفرو PaaS من بائعي البرامج المعتمدين إلى المشاريع مفتوحة المصدر. في الآونة الأخيرة، أصبحت السحابة الهجينة إحدى طرق نشر PaaS الشائعة. تدمج الحوسبة السحابية الهجينة البنى التحتية السحابية المختلفة، مثل السحابة العامة والخاصة، وتديرها ككيان واحد.
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Replit
replit.com
Repl.it هي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو وهي عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) عبر الإنترنت. يأتي اسمها من الاختصار REPL، والذي يعني "حلقة القراءة والتقييم والطباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني أمجد مسعد والمصممة الأردنية هيا عودة في عام 2016. وتتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات ال...
DigitalOcean
digitalocean.com
شركة DigitalOcean, Inc. هي شركة أمريكية تقدم البنية التحتية السحابية ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك ولها مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم. توفر DigitalOcean للمطورين خدمات سحابية تساعد على نشر وتوسيع نطاق التطبيقات التي تعمل في وقت واحد على أجهزة كمبيوتر متعددة. اعتبارًا من يناير 2018، كانت D...
Netlify
netlify.com
Netlify هي شركة حوسبة سحابية مقرها سان فرانسيسكو تقدم خدمات الاستضافة والواجهة الخلفية بدون خادم لتطبيقات الويب والمواقع الثابتة. تتضمن ميزاته النشر المستمر من Git عبر Netlify Edge، والبنية التحتية لشبكة تسليم التطبيقات العالمية للشركة، والتعامل مع النماذج بدون خادم، ودعم وظائف AWS Lambda، والتكامل...
Vercel
vercel.com
توفر Vercel's Frontend Cloud تجربة المطورين والبنية التحتية لإنشاء شبكة ويب أسرع وأكثر تخصيصًا وتوسيع نطاقها وتأمينها. من خلال توفير مجموعة الأدوات التي تحبها فرق الواجهة الأمامية وتقديم البنية التحتية العالمية المتطورة، تطلق Vercel إمكانات المطورين وتمكنك من الانتقال من الفكرة إلى التطبيق العالمي ف...
Heroku
heroku.com
Heroku عبارة عن منصة سحابية كخدمة (PaaS) تدعم العديد من لغات البرمجة. تعد Heroku واحدة من أولى المنصات السحابية، وهي قيد التطوير منذ يونيو 2007، عندما كانت تدعم لغة برمجة Ruby فقط، ولكنها تدعم الآن Java وNode.js وScala وClojure وPython وPHP وGo. لهذا السبب، يُقال إن Heroku عبارة عن منصة متعددة اللغا...
Zoho Creator
zoho.com
للخالق فيك. يبني. دمج. يمتد. مستقبل العمل رقمي، والشركات بجميع أحجامها بحاجة إلى التحول بسرعة. Zoho Creator عبارة عن منصة منخفضة التعليمات البرمجية تمنحك القدرة على جعل التحول سريعًا وآمنًا وسلسًا، بغض النظر عن مدى تعقيد متطلباتك وخبرتك في البرمجة. يتضمن Zoho Creator ما يلي: - Zoho ContactManager ...
Gitpod
gitpod.io
Gitpod عبارة عن نظام أساسي للمطورين يوفر بيئات تطوير سحابية (CDEs) تم تكوينها مسبقًا عند الطلب والتي تتكامل تلقائيًا مع أي أداة أو مكتبة أو تبعية مطلوبة لإنشاء البرامج. يتطلب بدء استخدام Gitpod ببساطة إضافة ملف .gitpod.yml إلى جذر أي مستودع أو بادئة أي عنوان URL لـ GitLab أو GitHub أو Bitbucket باست...
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
استضافة وتشغيل وبرمجة لغة بايثون في السحابة! ابدأ مجانًا. تتيح لك خطتنا الأساسية الوصول إلى الأجهزة التي تم تثبيت بيئة Python الكاملة عليها بالفعل. يمكنك تطوير واستضافة موقع الويب الخاص بك أو أي كود آخر مباشرة من متصفحك دون الحاجة إلى تثبيت البرامج أو إدارة الخادم الخاص بك.
Glitch
glitch.com
Glitch هي بيئة برمجة تعاونية تعيش في متصفحك وتنشر التعليمات البرمجية أثناء الكتابة. استخدم Glitch لإنشاء أي شيء بدءًا من صفحة الويب الثابتة وحتى تطبيقات Node الكاملة.
Plesk
plesk.com
مهمتنا الأساسية في Plesk هي تبسيط حياة محترفي الويب، حتى يتمكنوا من التركيز على أعمالهم الأساسية - وليس إدارة البنية التحتية. تتمثل الميزات الرئيسية لمنصة Plesk في أتمتة وإدارة المجالات وحسابات البريد وتطبيقات الويب ولغات البرمجة وقواعد البيانات. توفير بيئة جاهزة للبرمجة وأمان قوي عبر جميع الطبقات و...
Render
render.com
Render عبارة عن سحابة موحدة لإنشاء وتشغيل جميع تطبيقاتك ومواقع الويب الخاصة بك باستخدام SSL مجاني وCDN عالمي وشبكات خاصة وعمليات نشر تلقائية من Git.
IBM Cloud
ibm.com
الحوسبة السحابية لشركة IBM هي مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية للأعمال التي تقدمها شركة تكنولوجيا المعلومات IBM. ابدأ البناء على الفور باستخدام أكثر من 190 خدمة فريدة.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
يُعد Catalyst by Zoho أبسط نظام أساسي للتطوير السحابي للأكواد الاحترافية. تقدم Catalyst مجموعة واسعة من الخدمات بدون خادم، وAI/ML، وDevOps، والخدمات الخلفية. مع Catalyst، ستحصل على كل ما تحتاجه لتطوير تطبيقك على منصة واحدة موحدة. يوفر Catalyst إمكانات قوية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مما يمكّنك ...
Exotel
exotel.com
Exotel عبارة عن منصة متقدمة لمشاركة العملاء تجمع بين CPaaS ومراكز الاتصال متعددة القنوات والذكاء الاصطناعي للمحادثة، مما يؤدي إلى إجراء أكثر من 70 مليون محادثة يومية لأكثر من 7100 شركة في جميع أنحاء الهند وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. تم تصميم منصتنا لتعزيز التفاعلات السياقية الأكثر ثراء وا...
Kinsta
kinsta.com
قم بتشغيل مشاريع الويب الخاصة بك مع Kinsta. الاستضافة الأسرع والأكثر موثوقية لمواقع وتطبيقات وقواعد بيانات ووردبريس والمواقع الثابتة. موثوق به من قبل أكثر من 120.000 مستخدم، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى Fortune 500. تم إنشاء مواقعنا على أسرع خوادم Google Cloud Platform على شبكة Premium Tier مع أكثر...
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard هو حل دعم كامل لـ Ruby on Rails يمكّن المؤسسات من التركيز على إنشاء التطبيقات وتطويرها، بدلاً من إدارة البنية التحتية الخاصة بها. تدعم الخدمة المحسنة بيئات Ruby on Rails وPHP وNode.js، وكذلك أي لغات أخرى تريد تثبيتها، لتشغيل التطبيقات على AWS بسرعة. سيقوم فريق مهندسي دعم Rails ذو المستوى...
Modal
modal.com
يساعد Modal الأشخاص على تشغيل التعليمات البرمجية في السحابة. نعتقد أن هذه هي الطريقة الأسهل للمطورين للوصول إلى الحوسبة بدون خادم دون الحاجة إلى إدارة البنية التحتية الخاصة بهم.
Koyeb
koyeb.com
منصة واحدة، جميع خدماتك. تتيح لك منصة Koyeb الموحدة الجمع بين اللغات والأطر والتقنيات التي تحبها. انشر أي تطبيق بفضل الدعم الأصلي للغات الشائعة ونشر حاوية Docker المضمنة. قم بتشغيل خدمات الويب ذات زمن الاستجابة المنخفض والاستجابة والوظائف المستندة إلى الأحداث باستخدام نظام أساسي بدون خادم سهل الاستخ...
Northflank
northflank.com
منصة التطوير الشاملة لبناء وتوسيع نطاق الخدمات الصغيرة والوظائف وقواعد البيانات المُدارة باستخدام واجهة مستخدم وواجهة برمجة تطبيقات وواجهة سطر أوامر قوية.
NodeChef
nodechef.com
NodeChef Cloud عبارة عن نظام أساسي كخدمة (PaaS) لنشر وتشغيل تطبيقات Cloud-native Node.js وPython وElixir وPHP وGo وRuby وJava و.Net Core عبر حاويات docker وkubernetes.
Stormkit
stormkit.io
تطبيقات جافا سكريبت كاملة المكدس. تم نشره على السحابة. قم بتشغيل تطبيق JavaScript الكامل الخاص بك دون عناء في غضون دقائق وقم بتحويل تركيزك إلى الأمر الأكثر أهمية، وهو تطبيقك نفسه. استفد من مجموعة الأدوات القوية لدينا لتعزيز عملية التطوير لديك.
Aiven
aiven.io
بصفته مركزًا مركزيًا لجميع احتياجات قواعد البيانات، يقدم Aiven خدمات قواعد البيانات العلائقية وغير العلائقية جنبًا إلى جنب مع مجموعة التصور ووسيط الرسائل عالي الإنتاجية. تشمل عروض خدماتنا Kafka وPostgreSQL وMySQL وOpensearch وElasticsearch وCassandra وRedis وInfluxDB وM3 وGrafana. تتم محاسبة جميع خد...
Dagster
dagster.io
من طلب السحب إلى الإنتاج. جهد. النظام الأساسي لتنسيق المؤسسة الذي يضع تجربة المطور في المقام الأول، مع عمليات نشر مختلطة أو بدون خادم بالكامل، والتفريع الأصلي، وCI/CD الجاهز.
Back4App
back4app.com
Back4app عبارة عن واجهة خلفية ذات تعليمات برمجية منخفضة لإنشاء تطبيقات حديثة. فهو يعمل على تسريع تطوير الواجهة الخلفية، وتحسين إنتاجية التطوير، وتقليل وقت الوصول إلى السوق، وتوسيع نطاق التطبيقات دون إدارة البنية التحتية.
Hostman
hostman.com
Hostman عبارة عن منصة سحابية حيث يمكن للمطورين وفرق التكنولوجيا استضافة حلولهم: مواقع الويب، ومتاجر التجارة الإلكترونية، وخدمات الويب، والتطبيقات، والألعاب، والمزيد. مع Hostman، لديك الحرية في اختيار الخدمات، وحجز أي عدد تريده من الموارد، وإدارتها من خلال واجهة سهلة الاستخدام. حاليًا، نقدم حلولاً جا...
Brainboard
brainboard.co
Brainboard عبارة عن منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتصميم وإدارة البنية التحتية السحابية بشكل تعاوني. إنه الحل الوحيد الذي يقوم تلقائيًا بإنشاء كود IaC لأي مزود سحابي، مع CI/CD مضمن.
Timescale
timescale.com
PostgreSQL السحابي الأصلي للسلاسل الزمنية والأحداث والتحليلات. يوفر Timescale للفرق الهندسية الحديثة البنية التحتية للبيانات السحابية الأصلية التي يحتاجونها لتشغيل المنتجات التي تركز على البيانات والتي تُسعد عملائهم - وتساعدهم على البناء بشكل أسرع والتوسع بكفاءة وإنفاق أقل على طول الطريق. يمكّن الجد...
Stacktape
stacktape.com
Stacktape هو إطار عمل للتطوير السحابي خالٍ من DevOps. إنه يعمل أعلى AWS ويدمج موفري الخدمات السحابية المشهورين الآخرين (مثل MongoDb Atlas). فهو يسمح لكل مطور (حتى المبتدئ) بتطوير ونشر وتشغيل التطبيقات على مستوى الإنتاج. فهو يعمل على أتمتة إدارة البنية التحتية وتغليف التعليمات البرمجية المصدر وعمليات...
cloudplan
cloudplan.net
تبسيط سير العمل والسحابة الخاصة. حل سحابي خاص متكامل تمامًا لإدارة البيانات والتخزين وسير العمل وإدارة المستندات والأمن. يعمل في البيئات السحابية والمحلية والهجينة والمتعددة السحابية!
Clever Cloud
clever-cloud.com
تساعد Clever Cloud الشركات ومحترفي تكنولوجيا المعلومات على تحقيق تسليم البرامج بشكل أسرع، وتقليل حلقة التعليقات الخاصة بهم، والتركيز على قيمتها الأساسية والتوقف عن القلق بشأن البنية التحتية للاستضافة الخاصة بهم من خلال توفير حل لاستدامة التطبيقات.
CloudJiffy
cloudjiffy.com
CloudJiffy عبارة عن منصة سحابية كخدمة (PaaS) عالية الأداء ومتكررة بالكامل وقابلة للتطوير التلقائي، وقد تم تصميمها لتحقيق السهولة والكفاءة. تلتزم CloudJiffy بجعل الحوسبة السحابية بسيطة ويمكن الوصول إليها للمطورين من جميع مستويات الخبرة. يتيح CloudJiffy في جوهره النشر الفوري للتطبيقات ببضع نقرات فقط. ...
Hatch
usehatchapp.com
Hatch هي منصة التواصل مع العملاء الوحيدة المصممة لتحقيق النمو النهائي. من خلال التواصل والمتابعة على الطيار الآلي، بالإضافة إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصين الذين يرسلون رسائل نصية مع العملاء المحتملين والعملاء، يمكنك تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى مواعيد ومبيعات وعملاء متكررين دون تكاليف ...
Platform.sh
platform.sh
فعالة وموثوقة وآمنة. تعمل منصة Platform.sh Platform-as-a-Service (PaaS) على إزالة تعقيدات إدارة البنية التحتية السحابية وتحسين سير العمل من التطوير إلى الإنتاج، مما يقلل الوقت الذي يستغرقه إنشاء التطبيقات ونشرها. توفير الكفاءة والموثوقية والأمان، مما يمنح فرق التطوير السيطرة وراحة البال. بنيت للمطور...
Ori
ori.co
تدريب واستنتاج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع اقتصاديًا. مثيلات GPU حسب الطلب والدفع أولاً بأول. احجز الآلاف من وحدات معالجة الرسومات المخصصة في السحابة. وحدات معالجة الرسومات NVIDIA® H100 وA100 Tensor Core.
PlusClouds
plusclouds.com
مزود البنية التحتية السحابية الذي يمكّنك من إنشاء المواقع ذات حركة المرور العالية واختبارها وتطويرها وإدارتها عن بعد وتوسيع نطاقها بسرعة مثل البنية التحتية للمؤسسات والتجارة الإلكترونية
mogenius
mogenius.com
تعمل mogenius - منصة عمليات Kubernetes، على تبسيط عمليات Kubernetes عبر البيئات السحابية والمحلية، وتضمين أفضل الممارسات في إنتاجية المطورين من خلال آليات تسليم البرامج المحسنة وإمكانات الخدمة الذاتية. تعمل هذه المنصة المحايدة للسحابة على تقليل أعباء DevOps وتسهيل إدارة البنية التحتية الفعالة للفرق ...
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
تساعد Red Hat® Cloud Services الفرق على التركيز على العمل الأكثر أهمية بالنسبة لهم - التطوير السريع للتطبيقات ونشرها وتطويرها - بينما يقوم الخبراء الموثوق بهم بإدارة البنية التحتية. يمكنك الوصول إلى عروض السحابة في وحدة التحكم السحابية Red Hat Hybrid Cloud - مفتاحك لتحديث أعمالك وتقليل التكاليف وال...
Control Plane
controlplane.com
يعالج Control Plane نقاط الضعف الشائعة، مثل موارد DevOps المحدودة، والعبء الزائد لإدارة بيئات متعددة، والافتقار إلى إمكانية المراقبة الفعالة من حيث التكلفة من خلال الاستفادة من واجهة برمجة التطبيقات العالمية لمراقبة البنية التحتية وتكوينها وإدارتها عبر مقدمي خدمات السحابة (CSPs). باستخدام Control Pl...
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW عبارة عن منصة جاهزة للاستخدام تساعد في تبسيط تطوير البرامج عبر البيئات السحابية المختلفة. من خلال توفير مزيج متماسك من الأدوات مفتوحة المصدر التي تم تكوينها مسبقًا، تدير CodeNOW جميع جوانب عملية تطوير البرمجيات. يتيح ذلك لفرق التطوير لديك التركيز على بناء المكونات الوظيفية لشركتك، بدلاً من ق...
Choreo
choreo.dev
Choreo هي عبارة عن منصة مطورة داخلية كخدمة مصممة لتسريع إنشاء التجارب الرقمية. باستخدام Choreo، يمكنك إنشاء تطبيقاتك السحابية الأصلية ونشرها ومراقبتها وإدارتها بسهولة. يسمح Choreo للمطورين بالتركيز على الكود الخاص بهم بدلاً من التركيز على بناء النظام الأساسي أو صيانته. تتضمن بعض الميزات المقدمة في C...
Qoddi
qoddi.com
يسمح Qoddi App Platform للفرق الصغيرة بنشر أي تعليمات برمجية من أي مستودع مثل Github أو GitLabs أو Bitbucket. يدير Qoddi كل البنية التحتية التي يحتاجها تطبيقك للتشغيل والتوسع حسب الطلب لمطابقة نمو تطبيقك بمرور الوقت. Qoddi أرخص بنسبة 70% من مقدمي الخدمات السحابية الآخرين.
amazee.io
amazee.io
يوفر amazee.io منصة تسليم واستضافة التطبيقات للفرق الهندسية لنشر التطبيقات بشكل أكثر كفاءة. يعمل النظام الأساسي مفتوح المصدر الذي يركز على المطورين على تبسيط حياة المطورين ووظائفهم، مما يقلل من الضغط الناتج عن إدارة البنية التحتية أو العمليات. يدعم amazee.io المؤسسات في تسريع اعتماد السحابة والحاويا...
Nullstone
nullstone.io
انشر أي تطبيق وبنية على السحابة. منصة مطور سهلة الاستخدام تمكن المطورين من نشر أي تطبيق بسرعة. انطلق إلى السحابة الخاصة بك للحصول على الشفافية الكاملة والتحكم من خلال اختيارك للأدوات.
HarperDB
harperdb.io
HarperDB عبارة عن منصة بيانات طرفية موزعة عالميًا تم تصميمها للتعامل مع كميات هائلة من البيانات بزمن وصول منخفض جدًا. مع المجموعات الموزعة جغرافيًا الأصلية غير المعتمدة على البائعين، يعد HarperDB سهل الاستخدام للغاية وسهل النشر. بالإضافة إلى تخزين البيانات، يقوم HarperDB أيضًا بإزالة انتقالات الشبكة...
Scalr
scalr.com
Scalr هو برنامج Terraform Automation والتعاون مع دعم CLI الكامل وتكامل OPA ونموذج التكوين الهرمي وميزات جودة الحياة.
8base
8base.com
8base عبارة عن منصة منخفضة التعليمات البرمجية لبناء وتشغيل المنتجات الرقمية الغنية بالميزات بما في ذلك حلول SaaS والأسواق وتطبيقات الويب والهواتف المحمولة الأخرى. تساعد منصة 8base رواد الأعمال والمبدعين في الشركات القائمة على تحقيق رؤى منتجاتهم؛ أسرع وأفضل وأكثر اقتصادا. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الو...
Rising Cloud
risingcloud.com
اكتشف الخوادم الديناميكية والمرنة وتعزيز الذكاء الاصطناعي للمطورين. مع Rising Cloud، أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه. يتوسع الذكاء الاصطناعي لدينا ويتراجع بشكل مرن حسب الحاجة ليوفر لك أفضل توفير في التكاليف على مستوى الصناعة. استخدم حاسبة توفير التكاليف الخاصة بنا لمعرفة المبلغ الذي ستوفره باستخدام ا...
Scalingo
scalingo.com
اكتشف Scalingo أول HDS (استضافة البيانات الصحية) المعتمد في أوروبا من PaaS وISO 27001. استضف تطبيقك في فرنسا واستمتع بدعم العملاء من الدرجة الأولى. انشر تطبيقاتك بشكل أسرع.