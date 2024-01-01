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برنامج Cloud Platform كخدمة (PaaS). - التطبيقات الأكثر شعبية - أنتيغوا وبربودا

النظام الأساسي كخدمة (PaaS) هو نموذج حوسبة سحابية يوفر بيئة شاملة لتطوير التطبيقات ونشرها في السحابة. يهدف PaaS إلى توفير رؤية متكاملة للمنصات السحابية، وتبسيط تطوير وصيانة التطبيقات السحابية. تتضمن PaaS أدوات متنوعة مثل مجموعات التطوير وأدوات قواعد البيانات وإمكانيات إدارة التطبيقات. يشمل حل PaaS مكونات البنية التحتية مثل الخوادم ووحدات التخزين، إلى جانب البرامج الوسيطة مثل أدوات التطوير وأنظمة إدارة قواعد البيانات. يقدم بائعو الطرف الثالث هذه الموارد الافتراضية، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات البرامج ونشرها وتشغيلها دون الحاجة إلى تطوير برامج خلفية واسعة النطاق. تستفيد الشركات من PaaS في الاستعانة بمصادر خارجية للاستضافة وإنشاء قواعد البيانات والأمن السحابي وتخزين البيانات. يتم استخدامه بشكل شائع كمنصة قابلة للتطوير للتطبيقات الجديدة أو توسيع التطبيقات الحالية إلى جماهير أكبر. تستخدم PaaS نموذج الدفع حسب النمو، مما يساعد الشركات على تجنب الاستثمارات الكبيرة المقدمة في وقت التطوير والبرمجيات الوسيطة. تستخدم فرق التطوير PaaS كبديل لبناء واستضافة التطبيقات مع بيئات التطوير المتكاملة (IDEs). بالإضافة إلى ذلك، توفر قاعدة البيانات المستضافة وخدمات التخزين الخاصة بـ PaaS إمكانات مماثلة لمنتجات الواجهة الخلفية للأجهزة المحمولة (mBaaS)، والتي تم تصميمها خصيصًا لتطبيقات الهاتف المحمول. يتراوح موفرو PaaS من بائعي البرامج المعتمدين إلى المشاريع مفتوحة المصدر. في الآونة الأخيرة، أصبحت السحابة الهجينة إحدى طرق نشر PaaS الشائعة. تدمج الحوسبة السحابية الهجينة البنى التحتية السحابية المختلفة، مثل السحابة العامة والخاصة، وتديرها ككيان واحد.

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Replit

Replit

replit.com

Repl.it هي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو وهي عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) عبر الإنترنت. يأتي اسمها من الاختصار REPL، والذي يعني "حلقة القراءة والتقييم والطباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني أمجد مسعد والمصممة الأردنية هيا عودة في عام 2016. وتتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات ال...

DigitalOcean

DigitalOcean

digitalocean.com

شركة DigitalOcean, Inc.‎ هي شركة أمريكية تقدم البنية التحتية السحابية ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك ولها مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم. توفر DigitalOcean للمطورين خدمات سحابية تساعد على نشر وتوسيع نطاق التطبيقات التي تعمل في وقت واحد على أجهزة كمبيوتر متعددة. اعتبارًا من يناير 2018، كانت D...

Netlify

Netlify

netlify.com

Netlify هي شركة حوسبة سحابية مقرها سان فرانسيسكو تقدم خدمات استضافة وخدمات خلفية بدون خادم لتطبيقات الويب والمواقع الثابتة. تتضمن ميزاته النشر المستمر من Git عبر Netlify Edge، والبنية التحتية لشبكة تسليم التطبيقات العالمية للشركة، والتعامل مع النماذج بدون خادم، ودعم وظائف AWS Lambda، والتكامل الكام...

Vercel

Vercel

vercel.com

انشر مشاريع الويب مع أفضل تجربة لمطوري الواجهة الأمامية وأعلى أداء للمستخدم النهائي.

Heroku

Heroku

heroku.com

Heroku عبارة عن منصة سحابية كخدمة (PaaS) تدعم العديد من لغات البرمجة. تعد Heroku واحدة من أولى المنصات السحابية، وقد تم تطويرها منذ يونيو 2007، عندما كانت تدعم لغة البرمجة Ruby فقط، ولكنها تدعم الآن Java وNode.js وScala وClojure وPython وPHP وGo. لهذا السبب، يُقال إن Heroku عبارة عن منصة متعددة اللغ...

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

للخالق فيك. يبني. دمج. يمتد. مستقبل العمل رقمي، والشركات بجميع أحجامها بحاجة إلى التحول بسرعة. Zoho Creator عبارة عن منصة منخفضة التعليمات البرمجية تمنحك القدرة على جعل التحول سريعًا وآمنًا وسلسًا، بغض النظر عن مدى تعقيد متطلباتك وخبرتك في البرمجة.

Gitpod

Gitpod

gitpod.io

يعمل Gitpod على تبسيط سير عمل المطورين من خلال توفير بيئات تطوير تعاونية مُعدة مسبقًا في متصفحك - مدعومة بـ VS Code.

PythonAnywhere

PythonAnywhere

pythonanywhere.com

استضافة وتشغيل وبرمجة لغة بايثون في السحابة! ابدأ مجانًا. تتيح لك خطتنا الأساسية الوصول إلى الأجهزة التي تم تثبيت بيئة Python الكاملة عليها بالفعل. يمكنك تطوير واستضافة موقع الويب الخاص بك أو أي كود آخر مباشرة من متصفحك دون الحاجة إلى تثبيت البرامج أو إدارة الخادم الخاص بك.

Glitch

Glitch

glitch.com

أدوات بسيطة وقوية ومجانية لإنشاء ملايين التطبيقات واستخدامها.

Plesk

Plesk

plesk.com

Plesk هي لوحة تحكم استضافة الويب الوحيدة التي ستحتاج إليها لإنشاء مواقع الويب والتطبيقات وتأمينها وتشغيلها في السحابة! احصل على منصة استضافة Plesk!

Render

Render

render.com

Render عبارة عن سحابة موحدة لإنشاء وتشغيل جميع تطبيقاتك ومواقع الويب الخاصة بك باستخدام SSL مجاني وCDN عالمي وشبكات خاصة وعمليات نشر تلقائية من Git.

Zoho Catalyst

Zoho Catalyst

catalyst.zoho.com

اكتشف آفاقًا جديدة باستخدام أبسط منصة بدون خادم. Catalyst عبارة عن نظام أساسي بدون خادم قابل للتطوير بشكل كبير ويتيح للمطورين إنشاء حلول عالمية المستوى ونشرها دون إدارة الخوادم.

IBM Cloud

IBM Cloud

ibm.com

الحوسبة السحابية لشركة IBM هي مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية للأعمال التي تقدمها شركة تكنولوجيا المعلومات IBM. ابدأ البناء على الفور باستخدام أكثر من 190 خدمة فريدة.

Kinsta

Kinsta

kinsta.com

قم بتسجيل الدخول إلى لوحة معلومات MyKinsta وقم بإدارة مواقع WordPress الخاصة بك المستضافة في Kinsta.

Exotel

Exotel

exotel.com

شركة الاتصالات السحابية الأكثر موثوقية تقدم أفضل واجهات برمجة التطبيقات (API) للصوت والرسائل والتحقق من المستخدم. تشمل الحلول إخفاء الأرقام، ونظام الرد الصوتي التفاعلي (IVRS)، ونظام PBX السحابي، وأرقام الهواتف الافتراضية، وبرامج الاتصال، والرسائل النصية القصيرة، وأتمتة المكالمات. موثوق به من قبل أكث...

Engine Yard

Engine Yard

engineyard.com

Engine Yard هي منصة خاصة مقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، كشركة خدمات تركز على نشر وإدارة Ruby on Rails وPHP وNode.js.

Northflank

Northflank

northflank.com

منصة التطوير الشاملة لبناء وتوسيع نطاق الخدمات الصغيرة والوظائف وقواعد البيانات المُدارة باستخدام واجهة مستخدم وواجهة برمجة تطبيقات وواجهة سطر أوامر قوية.

Koyeb

Koyeb

koyeb.com

منصة واحدة، جميع خدماتك. تتيح لك منصة Koyeb الموحدة الجمع بين اللغات والأطر والتقنيات التي تحبها. انشر أي تطبيق بفضل الدعم الأصلي للغات الشائعة ونشر حاوية Docker المضمنة. قم بتشغيل خدمات الويب ذات زمن الاستجابة المنخفض والاستجابة والوظائف المستندة إلى الأحداث باستخدام نظام أساسي بدون خادم سهل الاستخ...

Aiven

Aiven

aiven.io

تتيح لك منصة البيانات السحابية مفتوحة المصدر المُدارة بالكامل من Aiven إنشاء خطوط أنابيب البيانات التي طالما حلمت بها - في أقل من 10 دقائق. على جميع السحب الكبرى في كل مكان.

Modal

Modal

modal.com

تقوم Modal ببناء بنية تحتية أفضل لمهندسي البيانات وعلماء البيانات.

Timescale

Timescale

timescale.com

Timescale Cloud: يتم نشر قوة وموثوقية TimescaleDB وPostgreSQL حسب اختيارك لموفر السحابة مع تحكم أكبر في مكان تخزين بياناتك.

Back4App

Back4App

back4app.com

تخزين البيانات العلائقية والاستعلام عنها على السحابة. يمكنك الوصول إليها عبر GraphQL وREST من خلال واجهة خلفية مفتوحة المصدر وقابلة للتطوير.

Hatch

Hatch

usehatchapp.com

تحسين معدلات الاستجابة الخاصة بك، وزيادة الإيرادات الخاصة بك. لقد أثبتت منصة Hatch قدرتها على زيادة الإيرادات من خلال مفهوم واحد بسيط: التواصل الأكثر فعالية وكفاءة مع العملاء المتوقعين والمحتملين والعملاء.

Stormkit

Stormkit

stormkit.io

تطبيقات جافا سكريبت كاملة المكدس. تم نشره على السحابة. قم بتشغيل تطبيق JavaScript المتكامل دون عناء في غضون دقائق وحوّل تركيزك إلى الأمر الأكثر أهمية، وهو تطبيقك نفسه. استفد من مجموعة الأدوات القوية لدينا لتعزيز عملية التطوير لديك.

mogenius

mogenius

mogenius.com

فتح الخدمة الذاتية للمطور على Kubernetes في دقائق. Mogenius عبارة عن منصة مطورة داخلية تلخص التعقيد السحابي الأصلي و يوفر للمطورين بوابة خدمة ذاتية بديهية لنشر وإدارة التعليمات البرمجية الخاصة بهم على Kubernetes.

Red Hat Hybrid Cloud Console

Red Hat Hybrid Cloud Console

cloud.redhat.com

تساعد Red Hat® Cloud Services الفرق على التركيز على العمل الأكثر أهمية بالنسبة لهم - التطوير السريع للتطبيقات ونشرها وتطويرها - بينما يقوم الخبراء الموثوق بهم بإدارة البنية التحتية. يمكنك الوصول إلى عروض السحابة في وحدة التحكم السحابية Red Hat Hybrid Cloud - مفتاحك لتحديث أعمالك وتقليل التكاليف وال...

Dagster

Dagster

dagster.io

من طلب السحب إلى الإنتاج. بدون جهد. النظام الأساسي لتنسيق المؤسسة الذي يضع تجربة المطور في المقام الأول، مع عمليات نشر مختلطة أو بدون خادم بالكامل، والتفريع الأصلي، وCI/CD الجاهز.

Clever Cloud

Clever Cloud

clever-cloud.com

تساعد Clever Cloud الشركات ومحترفي تكنولوجيا المعلومات على تحقيق تسليم البرامج بشكل أسرع، وتقليل حلقة التعليقات الخاصة بهم، والتركيز على قيمتها الأساسية والتوقف عن القلق بشأن البنية التحتية للاستضافة الخاصة بهم من خلال توفير حل لاستدامة التطبيقات.

Ori

Ori

ori.co

تدريب واستنتاج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع اقتصاديًا. مثيلات GPU حسب الطلب والدفع أولاً بأول. احجز الآلاف من وحدات معالجة الرسومات المخصصة في السحابة. وحدات معالجة الرسومات NVIDIA® H100 وA100 Tensor Core.

Choreo

Choreo

choreo.dev

Choreo هي عبارة عن منصة مطورة داخلية كخدمة مصممة لتسريع إنشاء التجارب الرقمية. باستخدام Choreo، يمكنك إنشاء تطبيقاتك السحابية الأصلية ونشرها ومراقبتها وإدارتها بسهولة. يسمح Choreo للمطورين بالتركيز على الكود الخاص بهم بدلاً من التركيز على بناء النظام الأساسي أو صيانته. تتضمن بعض الميزات المقدمة في C...

Hostman

Hostman

hostman.com

Hostman عبارة عن منصة سحابية حيث يمكن للمطورين وفرق التكنولوجيا استضافة حلولهم: مواقع الويب، ومتاجر التجارة الإلكترونية، وخدمات الويب، والتطبيقات، والألعاب، والمزيد. مع Hostman، لديك الحرية في اختيار الخدمات، وحجز أي عدد تريده من الموارد، وإدارتها من خلال واجهة سهلة الاستخدام. حاليًا، نقدم حلولًا جا...

PlusClouds

PlusClouds

plusclouds.com

مزود البنية التحتية السحابية الذي يمكّنك من إنشاء المواقع عالية الحركة واختبارها وتطويرها وإدارتها عن بعد وتوسيع نطاقها بسرعة، مثل البنية التحتية للمؤسسات والتجارة الإلكترونية

cloudplan

cloudplan

cloudplan.net

تبسيط سير العمل والسحابة الخاصة. حل سحابي خاص متكامل تمامًا لإدارة البيانات والتخزين وسير العمل وإدارة المستندات والأمن. يعمل في البيئات السحابية والمحلية والهجينة والمتعددة السحابية!

HarperDB

HarperDB

harperdb.io

تعمل منصة التطبيقات العالمية الخاصة بـ HarperDB على تبسيط عملية التطوير من خلال حزمة واحدة تتضمن قاعدة بيانات سريعة للغاية وخادم API مضمن ونسخًا عالميًا للبيانات في الوقت الفعلي. النشر من السحابة إلى الحافة إلى داخل الشركة.

Brainboard

Brainboard

brainboard.co

التصميم أولا. الرمز عند الحاجة. ابدأ على المسار الصحيح من خلال التركيز على التصميم قبل إنشاء كود Terraform صالح بسرعة في ثوانٍ معدودة.

Platform.sh

Platform.sh

platform.sh

Platform.sh عبارة عن منصة ويب شاملة للفرق الرشيقة. قم ببناء أسطول مواقع الويب الخاصة بك وتطويره وتوسيع نطاقه - دون أي استثمار في إدارة البنية التحتية. احصل على الاستضافة وCI/CD والتحديثات التلقائية والدعم العالمي على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وأكثر بكثير.

Stacktape

Stacktape

stacktape.com

Stacktape هو إطار عمل للتطوير السحابي خالٍ من DevOps. إنه يعمل أعلى AWS ويدمج موفري الخدمات السحابية المشهورين الآخرين (مثل MongoDb Atlas). فهو يسمح لكل مطور (حتى المبتدئ) بتطوير ونشر وتشغيل التطبيقات على مستوى الإنتاج. فهو يعمل على أتمتة إدارة البنية التحتية وتغليف التعليمات البرمجية المصدر وعمليات...

NodeChef

NodeChef

nodechef.com

NodeChef Cloud عبارة عن نظام أساسي كخدمة (PaaS) لنشر وتشغيل تطبيقات Node.js وPython وElixir وPHP وGo وRuby وJava و.Net Core الأصلية عبر حاويات docker وkubernetes.

Control Plane

Control Plane

controlplane.com

يعالج Control Plane نقاط الضعف الشائعة، مثل موارد DevOps المحدودة، والعبء الإضافي لإدارة بيئات متعددة، والافتقار إلى إمكانية المراقبة الفعالة من حيث التكلفة من خلال الاستفادة من واجهة برمجة التطبيقات العالمية لمراقبة البنية التحتية وتكوينها وإدارتها عبر CSPs (موفرو الخدمة السحابية). باستخدام Control...

CodeNOW

CodeNOW

codenow.com

CodeNOW عبارة عن منصة جاهزة للاستخدام تساعد في تبسيط تطوير البرامج عبر البيئات السحابية المختلفة. من خلال توفير مزيج متماسك من الأدوات مفتوحة المصدر التي تم تكوينها مسبقًا، تدير CodeNOW جميع جوانب عملية تطوير البرمجيات. يتيح ذلك لفرق التطوير لديك التركيز على بناء المكونات الوظيفية لشركتك، بدلاً من ق...

CloudJiffy

CloudJiffy

cloudjiffy.com

CloudJiffy عبارة عن منصة سحابية كخدمة (PaaS) عالية الأداء ومتكررة بالكامل وقابلة للتطوير التلقائي، وقد تم تصميمها لتحقيق السهولة والكفاءة. تلتزم CloudJiffy بجعل الحوسبة السحابية بسيطة ويمكن الوصول إليها للمطورين من جميع مستويات الخبرة. يتيح CloudJiffy في جوهره النشر الفوري للتطبيقات ببضع نقرات فقط. ...

Qoddi

Qoddi

qoddi.com

يسمح Qoddi App Platform للفرق الصغيرة بنشر أي تعليمات برمجية من أي مستودع مثل Github أو GitLabs أو Bitbucket. يدير Qoddi كل البنية التحتية التي يحتاجها تطبيقك للتشغيل والتوسع حسب الطلب لمطابقة نمو تطبيقك بمرور الوقت. Qoddi أرخص بنسبة 70% من مقدمي الخدمات السحابية الآخرين.

8base

8base

8base.com

8base عبارة عن منصة منخفضة التعليمات البرمجية لبناء وتشغيل المنتجات الرقمية الغنية بالميزات بما في ذلك حلول SaaS والأسواق وتطبيقات الويب والهواتف المحمولة الأخرى. تساعد منصة 8base رواد الأعمال والمبدعين في الشركات القائمة على تحقيق رؤى منتجاتهم؛ أسرع وأفضل وأكثر اقتصادا. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الو...

amazee.io

amazee.io

amazee.io

يوفر amazee.io منصة تسليم واستضافة التطبيقات للفرق الهندسية لنشر التطبيقات بشكل أكثر كفاءة. يعمل النظام الأساسي مفتوح المصدر الذي يركز على المطورين على تبسيط حياة المطورين ووظائفهم، مما يقلل من الضغط الناتج عن إدارة البنية التحتية أو العمليات. يدعم amazee.io المؤسسات في تسريع اعتماد السحابة والحاويا...

Nullstone

Nullstone

nullstone.io

انشر أي تطبيق وبنية على السحابة. منصة مطور سهلة الاستخدام تمكن المطورين من نشر أي تطبيق بسرعة. انطلق إلى السحابة الخاصة بك للحصول على الشفافية الكاملة والتحكم من خلال اختيارك للأدوات.

Rising Cloud

Rising Cloud

risingcloud.com

اكتشف الخوادم الديناميكية والمرنة وتعزيز الذكاء الاصطناعي للمطورين. مع Rising Cloud، أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه. يتوسع الذكاء الاصطناعي لدينا ويتراجع بشكل مرن حسب الحاجة ليوفر لك أفضل توفير في التكاليف على مستوى الصناعة. استخدم حاسبة توفير التكاليف الخاصة بنا لمعرفة المبلغ الذي ستوفره باستخدام ال...

Scalingo

Scalingo

scalingo.com

اكتشف Scalingo أول HDS (استضافة البيانات الصحية) المعتمد في أوروبا من PaaS وISO 27001. استضف تطبيقك في فرنسا واستمتع بدعم العملاء من الدرجة الأولى. انشر تطبيقاتك بشكل أسرع.

Scalr

Scalr

scalr.com

Scalr هو برنامج Terraform Automation والتعاون مع دعم CLI الكامل وتكامل OPA ونموذج التكوين الهرمي وميزات جودة الحياة.

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