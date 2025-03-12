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توفر منصات تبادل الفروع الخاصة (PBX) القائمة على السحابة، والتي يشار إليها أيضًا باسم Virtual PBX، للمؤسسات أنظمة هاتف موثوقة وآمنة عبر خادم سحابي. تعمل PBX كشبكة هاتفية داخلية داخل المؤسسات وترتبط بخطوط الهاتف الخارجية. تعمل منصات Cloud PBX على تكرار جميع ميزات وإمكانيات أنظمة أجهزة PBX التقليدية، وتعمل بالكامل على البنية التحتية السحابية. تعمل هذه المنصات على تمكين الشركات من الوصول إلى أنظمتها من أي مكان ومن أي جهاز، مما يجعلها مثالية لإعدادات العمل عن بعد والمختلط نظرًا لقلة متطلباتها من المعدات والإعدادات. يتم الإشراف على تنفيذ وإدارة نظام PBX السحابي عادةً من قبل مزود الخدمة وإدارته من قبل فريق تكنولوجيا المعلومات بالشركة. يجد برنامج Cloud PBX فائدة بين الموظفين، ولا سيما العاملين في خدمة العملاء أو العقارات أو الرعاية الصحية أو البيع بالتجزئة أو القطاعات الحكومية. على النقيض من أنظمة الخطوط الأرضية التقليدية، تقدم Cloud PBX العديد من المزايا للشركات، بما في ذلك صيانة الخادم المبسطة، وتوجيه المكالمات التلقائية، وانخفاض استخدام المعدات، وانخفاض تكاليف الصيانة الإجمالية، وعمليات الإعداد المبسطة.
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Twilio
twilio.com
تطبيق Twilio يمكن الشركات من دمج الاتصالات عبر الصوت والرسائل في البرمجيات، مع واجهات برمجة تطبيقات قابلة للتخصيص وتوسع سهل.
Webex
webex.com
Webex Webinars هو منصة للندوات عبر الإنترنت تدعم التفاعل والمشاركة والتخصيص مع إمكانية الوصول إلى 100,000 مشارك والترجمة الحية لأكثر من 100 لغة.
RingCentral
ringcentral.com
يقدم تطبيق RingCentral Contact Center حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء عبر الصوت و30 قناة رقمية، مع ميزات الذكاء الاصطناعي وإدارة القوى العاملة.
JustCall
justcall.io
JustCall هو نظام اتصالات تجاري يتيح إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وWhatsApp، مع دمج أدوات ذكية لتحسين تجربة العملاء.
Vonage
vonage.com
تطبيق Vonage هو منصة اتصال تحتوي على مكالمات صوتية وفيديو، رسائل نصية واجتماعات، مما يسهل التواصل والتعاون بين الفرق في أي وقت.
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk هو تطبيق للاتصالات السحابية يساعد الشركات على إدارة المكالمات وتبسيط العمليات مع ميزات مثل تسجيل المكالمات والتكامل مع أدوات CRM.
Nextiva
nextiva.com
Nextiva هو تطبيق يوفر منصة متكاملة لإدارة تفاعلات العملاء عبر الصوت والفيديو والرسائل، مما يسهل الاتصالات الداخلية والخارجية.
Ringover
ringover.com
Ringover هو حل اتصالات سحابية متعدد القنوات، يوفر مكالمات، ورسائل نصية، ومكالمات فيديو، لتعزيز تجربة العملاء وزيادة الإنتاجية.
Talkroute
talkroute.com
Talkroute هو نظام اتصالات افتراضي يتيح إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية وإجراء اجتماعات الفيديو من أي مكان باستخدام الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.
TeleCMI
telecmi.com
تطبيق TeleCMI هو نظام اتصالات للأعمال يساعد الشركات على إدارة الاتصالات عبر مراكز الاتصال السحابية وأرقام محلية دولية، مع ميزات مراقبة المكالمات والتقارير.
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