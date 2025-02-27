Cloudtalk

cloudtalk.com

اجعل تجربة العملاء (CX) أعظم ميزة لك مع برنامج الاتصال التجاري الخاص بـ CloudTalk. اتصل مباشرة باستخدام CloudTalk، وتمتع بالوصول إلى جميع بيانات العملاء، وقم بأتمتة المهام. اكتشف مستقبل مكالمات الأعمال مع CloudTalk. يمكنك الوصول إلى أكثر من 160 رقمًا دوليًا، وزيادة كفاءة الاتصال بنسبة تصل إلى 87%، وتوفير وقت فريقك للقيام بما يهم حقًا - مما يزيد من رضا العملاء. قم بإجراء واستقبال المكالمات مباشرة باستخدام ميزة Click-to-Call في CloudTalk. تخلص من المهام المتكررة وقم بأتمتة سير عملك. مزامنة تفاصيل الاتصال والتفاعلات السابقة وتسجيلات المكالمات والرسائل النصية القصيرة عبر كلا النظامين من خلال مزامنة ثنائية الاتجاه سهلة. قم بتخصيص الإعداد الخاص بك وتجربة العملاء من خلال أكثر من 35 عملية تكامل. اختر كيفية تسجيل المكالمات الواردة والصادرة والفائتة باستخدام ميزات تسجيل المكالمات المتقدمة. قم بتسجيل المعلومات المهمة مباشرةً في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك في نهاية كل مكالمة باستخدام ميزة تحويل الكلام إلى نص. احصل على نظرة شاملة للتفاعلات من خلال مزامنة رسائل SMS المرسلة من CloudTalk إلى حساب CRM الخاص بك، مما يضمن عدم فقدان أي معلومات مهمة عند إغلاق الصفقات. تعرف على كيف يمكن لـ CloudTalk أن يوفر لك تحكمًا لا مثيل له في تجربة عملائك وابدأ في مطابقة توقعاتهم اليوم. حدد موعدًا لعرض توضيحي مع أحد المتخصصين لدينا اليوم!