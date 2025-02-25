برامج منصات PBX السحابية - التطبيقات الأكثر شعبية - تيمور - ليشتي

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توفر منصات تبادل الفروع الخاصة (PBX) القائمة على السحابة، والتي يشار إليها أيضًا باسم Virtual PBX، للمؤسسات أنظمة هاتف موثوقة وآمنة عبر خادم سحابي. تعمل PBX كشبكة هاتفية داخلية داخل المؤسسات وترتبط بخطوط الهاتف الخارجية. تعمل منصات Cloud PBX على تكرار جميع ميزات وإمكانيات أنظمة أجهزة PBX التقليدية، وتعمل بالكامل على البنية التحتية السحابية. تعمل هذه المنصات على تمكين الشركات من الوصول إلى أنظمتها من أي مكان ومن أي جهاز، مما يجعلها مثالية لإعدادات العمل عن بعد والمختلط نظرًا لقلة متطلباتها من المعدات والإعدادات. يتم الإشراف على تنفيذ وإدارة نظام PBX السحابي عادةً من قبل مزود الخدمة وإدارته من قبل فريق تكنولوجيا المعلومات بالشركة. يجد برنامج Cloud PBX فائدة بين الموظفين، ولا سيما العاملين في خدمة العملاء أو العقارات أو الرعاية الصحية أو البيع بالتجزئة أو القطاعات الحكومية. على النقيض من أنظمة الخطوط الأرضية التقليدية، تقدم Cloud PBX العديد من المزايا للشركات، بما في ذلك صيانة الخادم المبسطة، وتوجيه المكالمات التلقائية، وانخفاض استخدام المعدات، وانخفاض تكاليف الصيانة الإجمالية، وعمليات الإعداد المبسطة.
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JustCall
justcall.io
JustCall: منصة اتصالات الأعمال الشاملة، تواصل مع العملاء المحتملين والعملاء عبر الصوت والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp. قم بأتمتة سير العمل من خلال أكثر من 100 عملية تكامل وسحر الذكاء الاصطناعي، وشاهد نمو أعمالك على الطيار الآلي. تحظى JustCall بثقة أكثر من 6000 شركة على مستوى العالم، وتقوم بتجهيز الفرق التي تتعامل مع العملاء لتقديم تفاعلات لا تشوبها شائبة مع العملاء مدعومة برؤى الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي وبعد المكالمة. أهم ميزات JustCall التي يجب الانتباه إليها: * المكالمات الواردة والصادرة * إرسال واستقبال الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة * طالب المبيعات (طالب السيارات والتنبؤية والطاقة) * سير عمل الرسائل القصيرة * روبوتات الرسائل القصيرة * نظام الرد الصوتي التفاعلي (IVR) متعدد المستويات * مساعدة الوكيل في الوقت الحقيقي * مساعد الطيار عبر الرسائل القصيرة الذي يعمل بنظام الذكاء الاصطناعي * تدريب الذكاء الاصطناعي *تحليل المشاعر * تسجيل المكالمات بالذكاء الاصطناعي * مراقبة المكالمات الحية * صندوق الوارد الخاص بـ WhatsApp المشترك * التوزيع التلقائي للمكالمات (ACD) * 100+ تكاملات CRM * أرقام هواتف الأعمال في أكثر من 70 دولة
Nextiva
nextiva.com
Nextiva هي شركة Unified CXM التي توفر حلول تجربة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تقوم Nextiva بتشغيل أكثر من 100000 شركة ومليارات المحادثات كل عام من خلال منصة تجربة العملاء الشاملة الخاصة بها. من مركز اتصالات واحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي، تعمل Nextiva على تغيير الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع عملائها. لقد كان التزام الشركة تجاه Amazing Service® والنهج الذي يركز على العملاء بمثابة حجر الزاوية لها لمدة 15 عامًا. حصلت Nextiva، التي تأسست عام 2008 ويقع مقرها الرئيسي في سكوتسديل بولاية أريزونا، على 200 مليون دولار من Goldman Sachs Asset Management في جولة التمويل الافتتاحية، وقدّرت قيمة الشركة بمبلغ 2.7 مليار دولار في أواخر عام 2021. اكتشف المزيد على www.nextiva.com.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center هو حل مشاركة العملاء في كل مكان مع Voice و 30+ قناة رقمية ، وخيارات AI المتقدمة للخدمة الذاتية مثل الروبوتات ، وأدوات التوعية الاستباقية ، والوكلاء الافتراضيين الذكيين الذين يفهمون نية العميل. إنه يوفر أكثر من 300 تكامل مسبقًا (بما في ذلك CRMS الرائدة) وحل إدارة مشاركة القوى العاملة المتكاملة والمواد المتكاملة التي تعمل بمنظمة العفو الدولية. تم دمج RingCentral Contact Center بإحكام مع حل RingCentral MVP ، مما يوفر للعملاء فوائد البنية التحتية الصوتية على مستوى المؤسسة والاتصالات الموحدة المتكاملة التي تمكن من التعاون السلس متعدد الوظائف.
Ringover
ringover.com
Ringover هو حل اتصالات سحابية متعدد القنوات سهل الاستخدام (المكالمات، الرسائل النصية القصيرة، مكالمات الفيديو، رسائل البريد الإلكتروني...)، مصمم لتعزيز تجربة عملائك وزيادة مبيعاتك. امنح عملائك والمحتملين تجربة مخصصة وعزز إنتاجية فرق المبيعات وخدمة العملاء لديك بفضل الواجهة البديهية وسهلة الإدارة. تسمح لك ميزات الإشراف والتدريب المتقدمة لدينا بمراقبة العمليات عن كثب وتدريب أعضاء فريقك بسرعة. يتكامل Ringover مع أكثر من 80 أداة عمل (إدارة علاقات العملاء، مكتب المساعدة...)، مما يؤدي إلى تبسيط المهام لزيادة الكفاءة.
Talkroute
talkroute.com
تم تصميم نظام الهاتف للقيام بالأعمال التجارية في أي مكان. حوّل هواتفك وأجهزة الكمبيوتر المكتبية إلى نظام هاتف افتراضي جاهز للعمل في أي مكان: المكتب والمنزل وعلى الطريق.
Twilio
twilio.com
يعمل Twilio على تعزيز مستقبل الاتصالات التجارية، مما يتيح دمج الهواتف وVoIP والمراسلة في برامج الويب وسطح المكتب والهاتف المحمول. نحن نعتني بأجهزة الاتصالات الفوضوية ونكشف عن واجهة برمجة التطبيقات السحابية المتاحة عالميًا والتي يمكن للمطورين التفاعل معها لبناء أنظمة اتصالات ذكية ومعقدة. مع زيادة أو انخفاض استخدام تطبيقك، يتكيف Twilio تلقائيًا معك. أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه - بدون عقود أو خدع.
Vonage
vonage.com
Vonage (، الاسم القانوني Vonage Holdings Corp.) هو مزود اتصالات سحابية تجاري أمريكي مملوك للقطاع العام. يقع المقر الرئيسي للشركة في بلدة هولمديل بولاية نيوجيرسي، وقد تأسست الشركة في عام 2001 كمزود لخدمات الاتصالات السكنية القائمة على بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP). اعتبارًا من عام 2020، أعلنت Vonage عن إيرادات موحدة بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي. من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ التي بدأت في عام 2013، قامت Vonage، التي كانت في السابق مزود خدمة تركز على المستهلك، بتوسيع وجودها في سوق الأعمال التجارية. يتضمن عرض Vonage الاتصالات الموحدة وتطبيقات مركز الاتصال وواجهات برمجة تطبيقات الاتصالات.
Cloudtalk
cloudtalk.com
اجعل تجربة العملاء (CX) أعظم ميزة لك مع برنامج الاتصال التجاري الخاص بـ CloudTalk. اتصل مباشرة باستخدام CloudTalk، وتمتع بالوصول إلى جميع بيانات العملاء، وقم بأتمتة المهام. اكتشف مستقبل مكالمات الأعمال مع CloudTalk. يمكنك الوصول إلى أكثر من 160 رقمًا دوليًا، وزيادة كفاءة الاتصال بنسبة تصل إلى 87%، وتوفير وقت فريقك للقيام بما يهم حقًا - مما يزيد من رضا العملاء. قم بإجراء واستقبال المكالمات مباشرة باستخدام ميزة Click-to-Call في CloudTalk. تخلص من المهام المتكررة وقم بأتمتة سير عملك. مزامنة تفاصيل الاتصال والتفاعلات السابقة وتسجيلات المكالمات والرسائل النصية القصيرة عبر كلا النظامين من خلال مزامنة ثنائية الاتجاه سهلة. قم بتخصيص الإعداد الخاص بك وتجربة العملاء من خلال أكثر من 35 عملية تكامل. اختر كيفية تسجيل المكالمات الواردة والصادرة والفائتة باستخدام ميزات تسجيل المكالمات المتقدمة. قم بتسجيل المعلومات المهمة مباشرةً في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك في نهاية كل مكالمة باستخدام ميزة تحويل الكلام إلى نص. احصل على نظرة شاملة للتفاعلات من خلال مزامنة رسائل SMS المرسلة من CloudTalk إلى حساب CRM الخاص بك، مما يضمن عدم فقدان أي معلومات مهمة عند إغلاق الصفقات. تعرف على كيف يمكن لـ CloudTalk أن يوفر لك تحكمًا لا مثيل له في تجربة عملائك وابدأ في مطابقة توقعاتهم اليوم. حدد موعدًا لعرض توضيحي مع أحد المتخصصين لدينا اليوم!
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشراف، والاقتراع المباشر، والدردشة، وتفاعلات الرموز التعبيرية، والتعرف على الإيماءات • السماح للحاضرين بالاستماع بلغتهم المفضلة مع المترجمين الفوريين الموجودين في الجلسة • التعمق في المواضيع أو تشجيع الاتصالات مع جلسات جانبية تقديم ندوات عبر الإنترنت احترافية ومخصصة على نطاق واسع • إدارة المسرح والمحتوى الذي يراه جمهورك قبل الحدث وأثناءه وبعده • تنظيم تجربة تسجيل الحضور باستخدام خيارات وموضوعات العلامة التجارية المخصصة • تدرب على العرض التقديمي بأكمله مع المشاركين قبل البث المباشر • استيعاب ما يصل إلى 100000 من الحضور • الوصول إلى الجماهير العالمية من خلال الترجمات في الوقت الفعلي بأكثر من 100 لغة
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI هو نظام هاتف أعمال مبتكر رائد لاتصالات المؤسسات العالمية. أذكى مركز اتصال سحابي ومنتج PBX مستضاف تم تصميمه لإدارة اتصالات الأعمال من خلال ميزات مراقبة مباشرة وفعالة وسهلة الوصول. منصة اتصالات حديثة يمكن دمجها مع أدوات إدارة علاقات العملاء ومكتب المساعدة المألوفة. TeleCMI - منصة ذكية لمحادثات الأعمال توفر جودة صوت عالية مع زمن وصول منخفض. تقدم TeleCMI خدمات الأرقام الافتراضية، وخدمات الرسائل القصيرة، وخدمات الأرقام المجانية، وحلول أرقام الأعمال الدولية، وواجهة برمجة تطبيقات المكالمات الهاتفية، وPIOPIY - منصة هاتفية للمطورين قائمة على واجهة برمجة التطبيقات، وخدمات مركز الاتصال السحابي وحلول PBX المستضافة.
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