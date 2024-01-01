برامج منصات PBX السحابية - التطبيقات الأكثر شعبية - غرينلاند الأكثر شعبية المضافة حديثًا

توفر منصات تبادل الفروع الخاصة (PBX) القائمة على السحابة، والتي يشار إليها أيضًا باسم Virtual PBX، للمؤسسات أنظمة هاتف موثوقة وآمنة عبر خادم سحابي. تعمل PBX كشبكة هاتفية داخلية داخل المؤسسات وترتبط بخطوط الهاتف الخارجية. تعمل منصات Cloud PBX على تكرار جميع ميزات وإمكانيات أنظمة أجهزة PBX التقليدية، وتعمل بالكامل على البنية التحتية السحابية. تعمل هذه المنصات على تمكين الشركات من الوصول إلى أنظمتها من أي مكان ومن أي جهاز، مما يجعلها مثالية لإعدادات العمل عن بعد والمختلط نظرًا لقلة متطلباتها من المعدات والإعدادات. يتم الإشراف على تنفيذ وإدارة نظام PBX السحابي عادةً من قبل مزود الخدمة وإدارته من قبل فريق تكنولوجيا المعلومات بالشركة. يجد برنامج Cloud PBX فائدة بين الموظفين، ولا سيما العاملين في خدمة العملاء أو العقارات أو الرعاية الصحية أو البيع بالتجزئة أو القطاعات الحكومية. على النقيض من أنظمة الخطوط الأرضية التقليدية، تقدم Cloud PBX العديد من المزايا للشركات، بما في ذلك صيانة الخادم المبسطة، وتوجيه المكالمات التلقائية، وانخفاض استخدام المعدات، وانخفاض تكاليف الصيانة الإجمالية، وعمليات الإعداد المبسطة.