متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج منصات PBX السحابية - التطبيقات الأكثر شعبية - أنغويلا
توفر منصات تبادل الفروع الخاصة (PBX) المستندة إلى السحابة، والتي يشار إليها أيضًا باسم Virtual PBX، للمؤسسات أنظمة هاتف موثوقة وآمنة عبر خادم سحابي. تعمل PBX كشبكة هاتف داخلية داخل المؤسسات وترتبط بخطوط الهاتف الخارجية. تعمل منصات Cloud PBX على تكرار جميع ميزات وإمكانيات أنظمة أجهزة PBX التقليدية، وتعمل بالكامل على البنية التحتية السحابية. تعمل هذه المنصات على تمكين الشركات من الوصول إلى أنظمتها من أي مكان ومن أي جهاز، مما يجعلها مثالية لإعدادات العمل عن بعد والمختلط نظرًا لقلة متطلبات المعدات والإعدادات. يتم الإشراف على تنفيذ وإدارة نظام PBX السحابي عادةً من قبل مزود الخدمة وإدارته من قبل فريق تكنولوجيا المعلومات بالشركة. يجد برنامج Cloud PBX فائدة بين الموظفين، ولا سيما العاملين في خدمة العملاء أو العقارات أو الرعاية الصحية أو البيع بالتجزئة أو القطاعات الحكومية. على النقيض من أنظمة الخطوط الأرضية التقليدية، تقدم Cloud PBX العديد من المزايا للشركات، بما في ذلك صيانة الخادم المبسطة، وتوجيه المكالمات التلقائية، وانخفاض استخدام المعدات، وانخفاض تكاليف الصيانة الإجمالية، وعمليات الإعداد المبسطة.
إرسال تطبيق جديد
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral، Inc. هي شركة أمريكية تقدم خدمات الاتصالات السحابية وحلول التعاون للشركات. أسس الرئيس التنفيذي لشركة RingCentral Vlad Shmunis و CTO Vlad Vendrow الشركة في عام 1999. وكان من بين المستثمرين في RingCentral دوغ ليون، وسيكويا كابيتال، وديفيد وايدن، وKhosla Ventures، روب ثيس، Scale Venture Par...
JustCall
justcall.io
JustCall هو نظام هاتف قائم على السحابة لفرق المبيعات والدعم عن بعد. يتكامل مع HubSpot وIntercom وPipedrive وSalesforce وأدوات CRM/مكتب المساعدة الأخرى.
Twilio
twilio.com
Twilio هي شركة أمريكية متخصصة في مجال الاتصالات السحابية كخدمة (CPaaS) ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. يسمح Twilio لمطوري البرامج بإجراء واستقبال المكالمات الهاتفية برمجيًا، وإرسال واستقبال الرسائل النصية، وتنفيذ وظائف الاتصال الأخرى باستخدام واجهات برمجة تطبيقات خدمة الويب الخاصة به.
Nextiva
nextiva.com
Nextiva هي شركة تعمل في مجال بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP) ومقرها في سكوتسديل، أريزونا. تركز Nextiva على مجال الاتصالات القائمة على السحابة وتشير Nextiva إلى أن خدماتها الهاتفية والتقنية الأخرى تستخدم حاليًا من قبل 150,000 شركة.
Vonage
vonage.com
Vonage (، الاسم القانوني Vonage Holdings Corp.) هو مزود اتصالات سحابية تجاري أمريكي مملوك للقطاع العام. يقع المقر الرئيسي للشركة في بلدة هولمديل بولاية نيوجيرسي، وقد تأسست الشركة في عام 2001 كمزود لخدمات الاتصالات السكنية القائمة على بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP). اعتبارًا من عام 2020، أعل...
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشرا...
Ringover
ringover.com
قم بإعداد منصة اتصال قوية مدمجة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، ويمكن الوصول إليها على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية واحصل على أرقام في جميع أنحاء العالم.
Cloudtalk
cloudtalk.com
مساعدة الشركات على التواصل مع عملائها. مع أكثر من 160 رقم هاتف وطني، يساعد برنامج مركز الاتصال الخاص بـ CloudTalk الشركات المتنامية على التوسع خارج المناطق المحلية.
Talkroute
talkroute.com
تم تصميم نظام الهاتف للقيام بالأعمال التجارية في أي مكان. حوّل هواتفك وأجهزة الكمبيوتر المكتبية إلى نظام هاتف افتراضي جاهز للعمل في أي مكان: المكتب والمنزل وعلى الطريق.
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI عبارة عن منصة اتصالات سحابية موحدة وحديثة تتسم بالكفاءة والمرونة ومليئة بالميزات الحديثة الضرورية للشركات بجميع أنواعها. فهو يتكامل بسلاسة مع أدوات CRM وواجهات برمجة التطبيقات المفضلة لديك، مما يسمح لك بتبسيط سير عملك وأتمتة المهام. يمكنك أيضًا الاتصال بالعملاء المحتملين من خلال أي جهاز، حيث...