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النظام الأساسي لحماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP)
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النظام الأساسي لحماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) - التطبيقات الأكثر شعبية

تعمل منصات حماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) على حماية دورة حياة التطوير الكاملة للتطبيقات السحابية الأصلية، بدءًا من المراحل الأولية للتطوير وحتى بيئة الإنتاج. تعمل هذه الأنظمة الأساسية على تمكين فرق الأمان من إدارة الامتثال وضمانه بشكل أكثر كفاءة من خلال توفير رؤية شاملة لـ DevSecOps والتكوينات والتحكم في الوصول وأحمال العمل ونقاط الضعف. عادةً ما تستخدم المؤسسات أدوات منفصلة لإدارة التطوير والبيانات والبنية التحتية والوصول. يقوم CNAPP بدمج هذه الاستثمارات الأمنية من خلال دمج القدرات المختلفة، مثل إدارة الوضع الأمني ​​السحابي (CSPM)، ومنصة حماية عبء العمل السحابي (CWPP)، والامتثال السحابي، وإدارة الهوية والوصول (IAM)، في منصة واحدة. يمكن تقديم CNAPPs كمنتج مستقل أو كمجموعة من المنتجات التي يمكن شراؤها بشكل فردي.

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Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz هو تطبيق لتحسين أمان السحابة يوفر رؤية شاملة ويساعد المؤسسات في إدارة المخاطر والضعف في بيئاتها السحابية.

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

أمان Aqua يحمي التطبيقات السحابية من الهجمات عبر دورة حياتها، ويتضمن إدارة الثغرات والتحليل الأمني وضمان الامتثال.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike هو تطبيق أمان سحابي موحد لحماية المؤسسات من التهديدات الإلكترونية عبر نقاط النهاية والسحابة.

Plerion

Plerion

plerion.com

Plerion هي منصة أمان سحابية شاملة تدير الأعباء السحابية وتحمي البيانات عبر AWS وAzure وGCP، مع أدوات لإدارة المخاطر والأمان والامتثال.

Calico Cloud

Calico Cloud

calicocloud.io

Calico Cloud هو منصة أمان للحاويات توفر حماية الشبكة والتأمين ضد الاختراقات في بيئات السحابة المتعددة والهجينة.

Stream Security

Stream Security

stream.security

تطبيق Stream Security يكشف التهديدات بشكل فوري بدون الحاجة إلى عميل، ويوفر المعلومات اللازمة لتحديد السبب الجذري والاستجابة السريعة.

Temperstack

Temperstack

temperstack.com

تطبيق Temperstack يسهل إدارة الحوادث والمراقبة، ويوفر تكاملات جاهزة مع أدوات مثل Datadog وAWS CloudWatch لتحقيق استقرار عالٍ.

Sysdig

Sysdig

sysdig.com

Sysdig Secure هي منصة أمان سحابية توفر حماية ورصد في الوقت الفعلي للبيئات السحابية والحاويات، مع أدوات لإدارة التهديدات والضعف.

Sonrai Security

Sonrai Security

sonraisecurity.com

Sonrai Security يوفر إدارة الهوية والوصول وحماية البيانات في البيئات السحابية المتعددة، مع ميزات للكشف عن التهديدات وتنظيم الأذونات.

Orca Security

Orca Security

orca.security

منصة أمان سحابية بدون وكيل تكتشف وتدير المخاطر والتوافق عبر سحابة AWS وAzure وGoogle وغيرها، باستخدام تقنية SideScanning لتوفير رؤية شاملة.

Panoptica

Panoptica

panoptica.app

Panoptica هي منصة لحماية التطبيقات السحابية من الثغرات الأمنية أثناء التطوير والنشر، تدعم البيئات السحابية المتعددة وتوفر تحليلات ورؤية شاملة.

Lacework

Lacework

lacework.com

Lacework هي منصة أمان سحابية تدير حماية التطبيقات وكشف التهديدات والامتثال في بيئات سحابية متعددة باستخدام تقنيات التعلم الآلي.

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النظام الأساسي لحماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog