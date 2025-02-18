النظام الأساسي لحماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر توركس وكايكوس

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تعمل منصات حماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) على حماية دورة حياة التطوير الكاملة للتطبيقات السحابية الأصلية، بدءًا من المراحل الأولية للتطوير وحتى بيئة الإنتاج. تعمل هذه الأنظمة الأساسية على تمكين فرق الأمان من إدارة الامتثال وضمانه بشكل أكثر كفاءة من خلال توفير رؤية شاملة لـ DevSecOps والتكوينات والتحكم في الوصول وأحمال العمل ونقاط الضعف. عادةً ما تستخدم المؤسسات أدوات منفصلة لإدارة التطوير والبيانات والبنية التحتية والوصول. يقوم CNAPP بدمج هذه الاستثمارات الأمنية من خلال دمج القدرات المختلفة، مثل إدارة الوضع الأمني السحابي (CSPM)، ومنصة حماية عبء العمل السحابي (CWPP)، والامتثال السحابي، وإدارة الهوية والوصول (IAM)، في منصة واحدة. يمكن تقديم CNAPPs كمنتج مستقل أو كمجموعة من المنتجات التي يمكن شراؤها بشكل فردي.
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Lacework
lacework.com
تقدم Lacework منصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية والرائدة المعتمدة على البيانات (CNAPP). تحظى شركة Lacework بثقة ما يقرب من 1000 مبتكر عالمي لتأمين السحابة من الإنشاء إلى التشغيل. تعمل Lacework على تمكين العملاء من تحديد أولويات المخاطر، والعثور على التهديدات المعروفة وغير المعروفة بشكل أسرع، وتحقيق الامتثال السحابي المستمر، وتطوير تعليمات برمجية آمنة دون إبطاء، كل ذلك من منصة واحدة موحدة. منذ تأسيسنا في عام 2017، تعمل Lacework على تحسين منصة سحابية أصلية واحدة لاستيعاب وفهم أكبر قدر ممكن من البيانات لتوفير أفضل أمان ممكن - سواء بالوسائل القائمة على الوكيل أو بدونه. يستخدم منصتنا الموحدة بعد ذلك هذه البيانات لإنجاز حالات الاستخدام السحابي الشائعة: إدارة الوضع، وحماية عبء العمل، وإدارة الثغرات الأمنية، والامتثال، وأمن الحاويات، والمزيد. يعتمد العملاء على Lacework لزيادة الإيرادات وتقديم المنتجات إلى السوق بشكل أسرع وأكثر أمانًا ودمج حلول أمان النقاط في منصة واحدة. منصتنا، في المتوسط، تحل محل أدوات من 2 إلى 5 نقاط. ينخفض متوسط ضوضاء التنبيه لدى العملاء بنسبة 100:1 بفضل تقنية الكشف عن الحالات الشاذة الحاصلة على براءة اختراع. وقد شهد مستخدمو Lacework تحقيقات أسرع بنسبة 80% من خلال تنبيهاتنا الغنية بالسياق.
Wiz
wiz.io
تقوم Wiz بتحويل الأمان السحابي للعملاء - بما في ذلك 40% من Fortune 100 - من خلال تمكين نموذج تشغيل جديد. باستخدام Wiz، يمكن للمؤسسات إضفاء الطابع الديمقراطي على الأمن عبر دورة الحياة السحابية، وتمكين فرق التطوير من البناء بسرعة وأمان. تعمل منصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) على تعزيز الرؤية وتحديد أولويات المخاطر ومرونة الأعمال وهي رقم 1 بناءً على تقييمات العملاء. يقوم CNAPP من Wiz بدمج المخاطر وربطها عبر العديد من حلول الأمان السحابية في منصة متكاملة حقًا، بما في ذلك CSPM، وKSPM، وCWPP، وإدارة الثغرات الأمنية، ومسح IaC، وCIEM، وDSPM، وأمن الحاويات، وAI SPM، وأمن الكود، وCDR في منصة واحدة. مئات المؤسسات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 40 بالمئة من قائمة Fortune 100، لتحديد المخاطر الحرجة في البيئات السحابية وإزالتها بسرعة. ومن بين عملائها Salesforce، وSlack، وMars، وBMW، وAvery Dennison، وPriceline، وCushman & Wakefield، وDocuSign، وPlaid، وAgoda، وغيرها. يتم دعم Wiz بواسطة Sequoia وIndex Ventures وInsight Partners وSalesforce وBlackstone وAdvent وGreenoaks وLightspeed وAglaé. قم بزيارة https://www.wiz.io لمزيد من المعلومات.
Aqua Security
aquasec.com
تعمل شركة Aqua Security على إيقاف الهجمات السحابية الأصلية عبر دورة حياة التطبيق، وهي الشركة الوحيدة التي تتمتع بضمان Cloud Native Protection بقيمة مليون دولار أمريكي لضمان ذلك. باعتبارها رائدة في مجال الأمن السحابي الأصلي، تساعد Aqua العملاء على تقليل المخاطر مع بناء مستقبل أعمالهم. تعد منصة Aqua منصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) الأكثر تكاملاً في الصناعة، حيث تحمي دورة حياة التطبيق من التعليمات البرمجية إلى السحابة والعودة. تأسست شركة Aqua في عام 2015، ويقع المقر الرئيسي لها في بوسطن، ماساتشوستس ورمات غان، إلينوي، ولديها عملاء Fortune 1000 في أكثر من 40 دولة.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica عبارة عن منصة قوية لحماية التطبيقات السحابية الأصلية من Cisco والتي تكشف عن نقاط الضعف وتعالجها أثناء التطوير وحتى الإنتاج، مما يضمن أن تطبيقاتك آمنة ومتوافقة. من خلال التكنولوجيا القائمة على الرسم البياني، يستطيع النظام الأساسي فتح الرؤى المرئية ومسارات الهجوم المهمة وتسريع المعالجة لحماية تطبيقاتك الحديثة عبر منصات سحابية هجينة متعددة. تفضل بزيارة https://www.panoptica.app الميزات الرئيسية: - الرؤية والسياق: توفر Panoptica رؤية وسياقًا واضحين من خلال تحديد مسارات الهجوم وتحديد أولويات المخاطر، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة. - تغطية شاملة وكاملة: قم بإدارة بيئاتك السحابية الأصلية دون عناء من خلال منصة الأمان المتكاملة من Panoptica، مما يقلل الفجوات التي تنتج غالبًا عن استخدام حلول منعزلة منفصلة. - التحليل المتقدم: استخدم مسار الهجوم المتقدم وتقنيات تحليل السبب الجذري لاكتشاف المخاطر المحتملة من منظور المهاجم. - المسح بدون وكيل: تقوم تقنية Panoptica بدون وكيل بفحص أي بيئة سحابية — Azure، أو AWS، أو GCP، أو Kubernetes، أو مزيج منها. - تصور شامل: قم بتعيين الأصول والعلاقات على قاعدة بيانات رسم بياني متقدمة للحصول على تمثيل مرئي كامل لمكدس السحابة الخاص بك. الفوائد - CNAPP المتقدم: تعمل Panoptica على تحسين قدرات النظام الأساسي لحماية التطبيقات السحابية الأصلية. - الامتثال للسحابة المتعددة: ضمان الامتثال عبر الأنظمة الأساسية السحابية المختلفة. - التصور الشامل: احصل على رؤى حول مجموعة التطبيقات السحابية بأكملها. - العلاج الديناميكي: توظيف التقنيات الديناميكية لحل المشكلات بشكل فعال. - زيادة الكفاءة: تبسيط العمليات الأمنية وتقليل أوقات الاستجابة. - تقليل النفقات العامة: تقليل نفقات الموارد مع تحسين الأمان.
CrowdStrike
crowdstrike.com
أمان سحابي موحد، من نقطة النهاية إلى السحابة. قم بإيقاف الخروقات السحابية ودمج منتجات النقاط المنفصلة باستخدام CNAPP الوحيد في العالم المبني على وكيل موحد ونهج بدون وكيل لأمن السحابة من أجل الرؤية والحماية الكاملة. نحن نحمي السحابة الخاصة بك. أنت تدير عملك.
Orca Security
orca.security
يقوم Orca Cloud Security Platform بتحديد المخاطر ومشكلات الامتثال وترتيب أولوياتها ومعالجتها في أعباء العمل والتكوينات والهويات عبر البنية السحابية الخاصة بك والتي تشمل AWS وAzure وGoogle Cloud وKubernetes وAlibaba Cloud وOracle Cloud. تقدم Orca حل الأمان السحابي الأكثر شمولاً في الصناعة في نظام أساسي واحد، مما يلغي الحاجة إلى نشر حلول متعددة النقاط وصيانتها. Orca هي خدمة بدون وكيل أولاً، وتتصل ببيئتك في دقائق باستخدام تقنية SideScanning™ الحاصلة على براءة اختراع من Orca والتي توفر رؤية عميقة وواسعة النطاق لبيئتك السحابية، دون الحاجة إلى وكلاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ Orca التكامل مع وكلاء الطرف الثالث للرؤية أثناء التشغيل والحماية لأحمال العمل الهامة. تعتبر Orca في طليعة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لإجراء تحقيقات مبسطة وتسريع المعالجة - مما يقلل مستويات المهارات المطلوبة ويوفر الأمان السحابي وDevOps وفرق التطوير الوقت والجهد، مع تحسين النتائج الأمنية بشكل كبير. باعتبارها منصة لحماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP)، تقوم Orca بدمج العديد من حلول النقاط في نظام أساسي واحد، بما في ذلك: CSPM، وCWPP، وCIEM، وإدارة الثغرات الأمنية، وأمن الحاويات وKubernetes، وDSPM، وأمن API، وCDR، والامتثال للسحابة المتعددة، وShift Left. الأمن و AI-SPM.
Calico Cloud
calicocloud.io
تعد Calico Cloud منصة أمان الحاويات الوحيدة في الصناعة التي تتمتع بأمان شبكي مدمج لمنع الخروقات الأمنية واكتشافها والتخفيف من حدتها عبر عمليات النشر السحابية المتعددة والمختلطة. تم بناء Calico Cloud على Calico Open Source، وهو الحل الأمني وشبكات الحاويات الأكثر استخدامًا على نطاق واسع.
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الهوية السحابية العامة وإدارة الوصول. من خلال مهمة تمكين المؤسسات من جميع الأحجام من الابتكار بأمان وثقة، توفر Sonrai Security أمان الهوية والوصول والأذونات للشركات التي تعمل على منصات AWS وAzure وGoogle Cloud. تشتهر الشركة بريادتها في جدار حماية الأذونات السحابية، مما يتيح امتيازًا أقل بنقرة واحدة مع دعم احتياجات وصول المطورين دون انقطاع. تحظى شركة Sonrai Security بثقة الشركات الرائدة في مختلف الصناعات، وهي ملتزمة بقيادة الابتكار والتميز في مجال الأمن السحابي. تحظى الشركة بثقة فرق العمليات السحابية والتطوير والأمن. يقوم جدار حماية الأذونات السحابية بإزالة جميع الأذونات الحساسة غير المستخدمة، ويعزل الهويات غير المستخدمة، ويعطل الخدمة والمناطق غير المستخدمة - كل ذلك بنقرة واحدة. لا يوجد أي انقطاع في العمل لأن جميع الهويات التي تستخدم الأذونات الحساسة تحافظ على وصولها ويتم منح أي وصول جديد بسلاسة من خلال سير عمل chatops الآلي. تقضي فرق SecOps وقتًا أقل بنسبة 97% في تحقيق أقل قدر من الامتيازات وتقليل سطح الهجوم بنسبة 92%. بعد الوصول إلى أقل امتياز على مستوى النظام الأساسي، يكتشف حل Sonrai CIEM+ مجموعات سامة من الأذونات ويغلق مسارات الهجوم غير المقصودة التي ينشئونها من خلال المعالجة الآلية أو التفصيلية.
Plerion
plerion.com
يوفر Plerion نظامًا أساسيًا للأمان السحابي الكل في واحد يدعم أعباء العمل عبر AWS وAzure وGCP - حيث يقدم: - النظام الأساسي لحماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) - إدارة الوضع الأمني السحابي (CSPM) - النظام الأساسي لحماية أحمال العمل السحابية (CWPP) - إدارة استحقاقات البنية التحتية السحابية (CIEM) - تحليل مسار الهجوم - جرد الأصول السحابية - الكشف عن السحابة والاستجابة لها (CDR) - قائمة مواد البرامج (SBOM) - Shift Left Security - تقارير امتثال مكثفة ومستمرة تعتمد على المخاطر والتهديدات من Plerion ، والنهج المدرك للسياق يساعد المؤسسات على كسر الصوامع، وتقليل إرهاق التنبيه، والقضاء على المخاطر الأمنية السحابية الأكثر أهمية. تفضل بزيارة https://plerion.com/ لمزيد من المعلومات.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure هي منصة CNAPP الخاصة بنا والتي يستخدمها أكثر من 700 عميل من المؤسسات لمعالجة CNAPP وVM وCSPM وCIEM وأمن الحاويات والمزيد - على مستوى المؤسسة. يمتد نظامنا الأساسي إلى نطاق الوقاية والكشف والاستجابة حتى يتمكن العملاء من تأمين الحاويات وKubernetes والمضيفين/الخوادم والخدمات السحابية بثقة. يوفر Sysdig رؤية في الوقت الفعلي على نطاق واسع عبر السحابات المتعددة، مما يزيل النقاط الأمنية العمياء. نحن نستخدم المعلومات الذكية من وقت التشغيل لتحديد أولويات التنبيهات حتى تتمكن الفرق من التركيز على الأحداث الأمنية عالية التأثير وتحسين الكفاءة. من خلال فهم المصدر بالكامل لتدفق الاستجابة واقتراح العلاج الموجه، يمكن للعملاء إصلاح المشكلات في الإنتاج دون إضاعة الوقت وكذلك اكتشاف التهديدات والاستجابة لها في الوقت الفعلي. باستخدام Sysdig Secure، يمكنك: - إيقاف الهجمات بشكل أسرع بما يصل إلى 10 مرات - تقليل نقاط الضعف بنسبة تصل إلى 95% - اكتشاف تغييرات المخاطر على الفور - إغلاق فجوات الأذونات في أقل من دقيقتين Sysdig. تأمين كل ثانية.
Temperstack
temperstack.com
Temperstack، هو حل مبتكر يبسط إمكانية المراقبة وإدارة الحوادث. من خلال إنتاج أفضل ممارسات المراقبة وأتمتة العمل، فإننا نساعدك على تحقيق وقت تشغيل بنسبة > 99.99% دون عناء باستخدام أدوات المراقبة الحالية لديك. اعتبارًا من يونيو 2024، تدعم Temperstack عمليات التكامل المبتكرة لـ Datadog وNew Relic وAWS CloudWatch وGoogle Cloud Operations Suite وAzure Monitor وPagerDuty وOpsgenie. إذا كنت تستخدم أي أداة مراقبة أخرى تريد منا أن نتكامل معها، فيرجى إخبارنا بذلك عبر البريد الإلكتروني الخاص بالدعم.
Stream Security
stream.security
بدون وكيل، والكشف في الوقت الحقيقي، والسبب الجذري المباشر، وكل السياق الذي تحتاجه للاستجابة السريعة.
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