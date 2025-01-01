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النظام الأساسي لحماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) - التطبيقات الأكثر شعبية - غرينلاند
تعمل منصات حماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) على حماية دورة حياة التطوير الكاملة للتطبيقات السحابية الأصلية، بدءًا من المراحل الأولية للتطوير وحتى بيئة الإنتاج. تعمل هذه الأنظمة الأساسية على تمكين فرق الأمان من إدارة الامتثال وضمانه بشكل أكثر كفاءة من خلال توفير رؤية شاملة لـ DevSecOps والتكوينات والتحكم في الوصول وأحمال العمل ونقاط الضعف. عادةً ما تستخدم المؤسسات أدوات منفصلة لإدارة التطوير والبيانات والبنية التحتية والوصول. يقوم CNAPP بدمج هذه الاستثمارات الأمنية من خلال دمج القدرات المختلفة، مثل إدارة الوضع الأمني السحابي (CSPM)، ومنصة حماية عبء العمل السحابي (CWPP)، والامتثال السحابي، وإدارة الهوية والوصول (IAM)، في منصة واحدة. يمكن تقديم CNAPPs كمنتج مستقل أو كمجموعة من المنتجات التي يمكن شراؤها بشكل فردي.
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Wiz
wiz.io
تقوم Wiz بتحويل الأمان السحابي للعملاء - بما في ذلك 40% من Fortune 100 - من خلال تمكين نموذج تشغيل جديد. باستخدام Wiz، يمكن للمؤسسات إضفاء الطابع الديمقراطي على الأمن عبر دورة الحياة السحابية، وتمكين فرق التطوير من البناء بسرعة وأمان. تعمل منصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) على تعزيز الرؤ...
Aqua Security
aquasec.com
تعمل شركة Aqua Security على إيقاف الهجمات السحابية الأصلية عبر دورة حياة التطبيق، وهي الشركة الوحيدة التي تتمتع بضمان Cloud Native Protection بقيمة مليون دولار أمريكي لضمان ذلك. باعتبارها رائدة في مجال الأمن السحابي الأصلي، تساعد Aqua العملاء على تقليل المخاطر مع بناء مستقبل أعمالهم. تعد منصة Aqua م...
CrowdStrike
crowdstrike.com
أمان سحابي موحد، من نقطة النهاية إلى السحابة. قم بإيقاف الخروقات السحابية ودمج منتجات النقاط المنفصلة باستخدام CNAPP الوحيد في العالم المبني على وكيل موحد ونهج بدون وكيل لأمن السحابة من أجل الرؤية والحماية الكاملة. نحن نحمي السحابة الخاصة بك. أنت تدير عملك.
Plerion
plerion.com
يوفر Plerion نظامًا أساسيًا للأمان السحابي الكل في واحد يدعم أعباء العمل عبر AWS وAzure وGCP - حيث يقدم: - النظام الأساسي لحماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) - إدارة الوضع الأمني السحابي (CSPM) - النظام الأساسي لحماية أحمال العمل السحابية (CWPP) - إدارة استحقاقات البنية التحتية السحابية (CIE...
Calico Cloud
calicocloud.io
تعد Calico Cloud منصة أمان الحاويات الوحيدة في الصناعة التي تتمتع بأمان شبكي مدمج لمنع الخروقات الأمنية واكتشافها والتخفيف من حدتها عبر عمليات النشر السحابية المتعددة والمختلطة. تم بناء Calico Cloud على Calico Open Source، وهو الحل الأمني وشبكات الحاويات الأكثر استخدامًا على نطاق واسع.
Stream Security
stream.security
بدون وكيل، والكشف في الوقت الحقيقي، والسبب الجذري المباشر، وكل السياق الذي تحتاجه للاستجابة السريعة.
Temperstack
temperstack.com
Temperstack، هو حل مبتكر يبسط إمكانية المراقبة وإدارة الحوادث. من خلال إنتاج أفضل ممارسات المراقبة وأتمتة العمل، فإننا نساعدك على تحقيق وقت تشغيل بنسبة > 99.99% دون عناء باستخدام أدوات المراقبة الحالية لديك. اعتبارًا من يونيو 2024، تدعم Temperstack عمليات التكامل المبتكرة لـ Datadog وNew Relic وAWS ...
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure هي منصة CNAPP الخاصة بنا والتي يستخدمها أكثر من 700 عميل من المؤسسات لمعالجة CNAPP وVM وCSPM وCIEM وأمن الحاويات والمزيد - على مستوى المؤسسة. يمتد نظامنا الأساسي إلى نطاق الوقاية والكشف والاستجابة حتى يتمكن العملاء من تأمين الحاويات وKubernetes والمضيفين/الخوادم والخدمات السحابية بثقة....
Sonrai Security
sonraisecurity.com
Sonrai Security هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الهوية السحابية العامة وإدارة الوصول. من خلال مهمة تمكين المؤسسات من جميع الأحجام من الابتكار بأمان وثقة، توفر Sonrai Security أمان الهوية والوصول والأذونات للشركات التي تعمل على منصات AWS وAzure وGoogle Cloud. تشتهر الشركة بريادتها في جدار حماية الأذ...
Orca Security
orca.security
يقوم Orca Cloud Security Platform بتحديد المخاطر ومشكلات الامتثال وترتيب أولوياتها ومعالجتها في أعباء العمل والتكوينات والهويات عبر البنية السحابية الخاصة بك والتي تشمل AWS وAzure وGoogle Cloud وKubernetes وAlibaba Cloud وOracle Cloud. تقدم Orca حل الأمان السحابي الأكثر شمولاً في الصناعة في نظام أسا...
Panoptica
panoptica.app
Panoptica عبارة عن منصة قوية لحماية التطبيقات السحابية الأصلية من Cisco والتي تكشف عن نقاط الضعف وتعالجها أثناء التطوير وحتى الإنتاج، مما يضمن أن تطبيقاتك آمنة ومتوافقة. من خلال التكنولوجيا القائمة على الرسم البياني، يستطيع النظام الأساسي فتح الرؤى المرئية ومسارات الهجوم المهمة وتسريع المعالجة لحماي...
Lacework
lacework.com
تقدم Lacework منصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية والرائدة المعتمدة على البيانات (CNAPP). تحظى شركة Lacework بثقة ما يقرب من 1000 مبتكر عالمي لتأمين السحابة من الإنشاء إلى التشغيل. تعمل Lacework على تمكين العملاء من تحديد أولويات المخاطر، والعثور على التهديدات المعروفة وغير المعروفة بشكل أسرع، وتح...