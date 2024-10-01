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النظام الأساسي لحماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) - التطبيقات الأكثر شعبية - إستونيا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تعمل منصات حماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) على حماية دورة حياة التطوير الكاملة للتطبيقات السحابية الأصلية، بدءًا من المراحل الأولية للتطوير وحتى بيئة الإنتاج. تعمل هذه الأنظمة الأساسية على تمكين فرق الأمان من إدارة الامتثال وضمانه بشكل أكثر كفاءة من خلال توفير رؤية شاملة لـ DevSecOps والتكوينات والتحكم في الوصول وأحمال العمل ونقاط الضعف. عادةً ما تستخدم المؤسسات أدوات منفصلة لإدارة التطوير والبيانات والبنية التحتية والوصول. يقوم CNAPP بدمج هذه الاستثمارات الأمنية من خلال دمج القدرات المختلفة، مثل إدارة الوضع الأمني ​​السحابي (CSPM)، ومنصة حماية عبء العمل السحابي (CWPP)، والامتثال السحابي، وإدارة الهوية والوصول (IAM)، في منصة واحدة. يمكن تقديم CNAPPs كمنتج مستقل أو كمجموعة من المنتجات التي يمكن شراؤها بشكل فردي.