النظام الأساسي لحماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) - التطبيقات الأكثر شعبية - سان بارتليمي

Wiz

wiz.io

تقوم Wiz بتحويل الأمان السحابي للعملاء - بما في ذلك 40% من Fortune 100 - من خلال تمكين نموذج تشغيل جديد. باستخدام Wiz، يمكن للمؤسسات إضفاء الطابع الديمقراطي على الأمن عبر دورة الحياة السحابية، وتمكين فرق التطوير من البناء بسرعة وأمان. تعمل منصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) على تعزيز الرؤية وتحديد أولويات المخاطر ومرونة الأعمال وهي رقم 1 بناءً على تقييمات العملاء. يقوم CNAPP من Wiz بدمج المخاطر وربطها عبر العديد من حلول الأمان السحابية في منصة متكاملة حقًا، بما في ذلك CSPM، وKSPM، وCWPP، وإدارة الثغرات الأمنية، ومسح IaC، وCIEM، وDSPM، وأمن الحاويات، وAI SPM، وأمن الكود، وCDR في منصة واحدة. مئات المؤسسات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 40 بالمئة من قائمة Fortune 100، لتحديد المخاطر الحرجة في البيئات السحابية وإزالتها بسرعة. ومن بين عملائها Salesforce، وSlack، وMars، وBMW، وAvery Dennison، وPriceline، وCushman & Wakefield، وDocuSign، وPlaid، وAgoda، وغيرها. يتم دعم Wiz بواسطة Sequoia وIndex Ventures وInsight Partners وSalesforce وBlackstone وAdvent وGreenoaks وLightspeed وAglaé. قم بزيارة https://www.wiz.io لمزيد من المعلومات.