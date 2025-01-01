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برنامج أمان الملفات السحابية
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برنامج أمان الملفات السحابية - التطبيقات الأكثر شعبية

تم تصميم برنامج أمان الملفات السحابية لحماية المعلومات المخزنة في التطبيقات المستندة إلى السحابة (SaaS). تتكامل هذه الأدوات مع منصات التخزين السحابية ومشاركة الملفات، مما يمكّن الشركات من تحديد وتصنيف الملفات التي تحتوي على معلومات حساسة أو مميزة. بمجرد تصنيفها، يمكن للشركات التحكم في الوصول إلى هذه الملفات وتتبع سجل المشاركة الخاص بها ومنع الوصول غير المصرح به. ومن خلال فرض التحكم في الوصول إلى السحابة وسياسات التخزين، تعمل هذه الأدوات على تحسين أمان البيانات. تستخدمها الشركات لتنفيذ بروتوكولات الأمان ومراقبة الوصول وحماية المعلومات داخل التطبيقات السحابية ونقلها عبرها. يمكن للمسؤولين إدارة الإدارة وتعيين الأذونات والإشراف على نشاط المستخدم داخل التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، توفر العديد من منتجات الأمان السحابية ميزات التشفير ومنع فقدان البيانات لمزيد من حماية المستندات والبيانات المخزنة في السحابة.

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Duo Admin

Duo Admin

duosecurity.com

Duo Admin هو تطبيق لإدارة السياسات الأمنية والوصول، يتيح للمسؤولين تحديد وتنفيذ قواعد الوصول للتطبيقات للمستخدمين والأجهزة.

Tresorit

Tresorit

tresorit.com

Tresorit هو تطبيق للتخزين السحابي ومشاركة الملفات مع تشفير شامل، يضمن أمان وخصوصية البيانات للمستخدمين.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

تقدم Proofpoint حلول أمان للبريد الإلكتروني ومنع فقدان البيانات مع دعم الامتثال للمعايير التنظيمية في المؤسسات.

Qualys

Qualys

qualys.com

تطبيق Qualys VMDR هو حل شامل لإدارة الثغرات الأمنية وتقييم المخاطر السيبرانية، يقدم رؤى ويساعد في تعزيز الأمان والامتثال.

Virtru

Virtru

virtru.com

تساعد Virtru المؤسسات على تشفير البيانات الحساسة وإدارة الوصول بمرونة، مع التكامل مع تطبيقات مثل Gmail وMicrosoft 365.

CloudFuze

CloudFuze

cloudfuze.com

CloudFuze هو تطبيق لنقل وإدارة الملفات بين خدمات التخزين السحابية المختلفة بشكل آمن وفعال.

Coro

Coro

coro.net

Coro هي منصة أمان سيبراني شاملة تحمي البريد الإلكتروني والبيانات والأجهزة والتطبيقات السحابية. تتيح إدارة الأمن بسهولة وبدون حاجة لخبرة تقنية واسعة.

BetterCloud

BetterCloud

bettercloud.com

BetterCloud هي منصة لإدارة تطبيقات SaaS، حيث تُؤتمت عمليات إدارة المستخدمين والتطبيقات، مما يُسهل عمليات الدخول والخروج والتغييرات.

SendSafely

SendSafely

sendsafely.com

SendSafely هو تطبيق يتيح تبادل الملفات والمعلومات المشفرة عبر الإنترنت، مما يضمن أمان الملفات والسرية للمستخدمين.

Redstor

Redstor

redstor.com

Redstor هو تطبيق نسخ احتياطي سحابي يحمي بيانات الأعمال في مساحة عمل Google، مع سهولة الاستعادة وإدارة النسخ الاحتياطية، وضمان الامتثال التنظيمي.

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برنامج أمان الملفات السحابية - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog