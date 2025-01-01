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تم تصميم برنامج أمان الملفات السحابية لحماية المعلومات المخزنة في التطبيقات المستندة إلى السحابة (SaaS). تتكامل هذه الأدوات مع منصات التخزين السحابية ومشاركة الملفات، مما يمكّن الشركات من تحديد وتصنيف الملفات التي تحتوي على معلومات حساسة أو مميزة. بمجرد تصنيفها، يمكن للشركات التحكم في الوصول إلى هذه الملفات وتتبع سجل المشاركة الخاص بها ومنع الوصول غير المصرح به. ومن خلال فرض التحكم في الوصول إلى السحابة وسياسات التخزين، تعمل هذه الأدوات على تحسين أمان البيانات. تستخدمها الشركات لتنفيذ بروتوكولات الأمان ومراقبة الوصول وحماية المعلومات داخل التطبيقات السحابية ونقلها عبرها. يمكن للمسؤولين إدارة الإدارة وتعيين الأذونات والإشراف على نشاط المستخدم داخل التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، توفر العديد من منتجات الأمان السحابية ميزات التشفير ومنع فقدان البيانات لمزيد من حماية المستندات والبيانات المخزنة في السحابة.
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Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin هو تطبيق لإدارة السياسات الأمنية والوصول، يتيح للمسؤولين تحديد وتنفيذ قواعد الوصول للتطبيقات للمستخدمين والأجهزة.
Tresorit
tresorit.com
Tresorit هو تطبيق للتخزين السحابي ومشاركة الملفات مع تشفير شامل، يضمن أمان وخصوصية البيانات للمستخدمين.
Proofpoint
proofpoint.com
تقدم Proofpoint حلول أمان للبريد الإلكتروني ومنع فقدان البيانات مع دعم الامتثال للمعايير التنظيمية في المؤسسات.
Qualys
qualys.com
تطبيق Qualys VMDR هو حل شامل لإدارة الثغرات الأمنية وتقييم المخاطر السيبرانية، يقدم رؤى ويساعد في تعزيز الأمان والامتثال.
Virtru
virtru.com
تساعد Virtru المؤسسات على تشفير البيانات الحساسة وإدارة الوصول بمرونة، مع التكامل مع تطبيقات مثل Gmail وMicrosoft 365.
CloudFuze
cloudfuze.com
CloudFuze هو تطبيق لنقل وإدارة الملفات بين خدمات التخزين السحابية المختلفة بشكل آمن وفعال.
Coro
coro.net
Coro هي منصة أمان سيبراني شاملة تحمي البريد الإلكتروني والبيانات والأجهزة والتطبيقات السحابية. تتيح إدارة الأمن بسهولة وبدون حاجة لخبرة تقنية واسعة.
BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud هي منصة لإدارة تطبيقات SaaS، حيث تُؤتمت عمليات إدارة المستخدمين والتطبيقات، مما يُسهل عمليات الدخول والخروج والتغييرات.
SendSafely
sendsafely.com
SendSafely هو تطبيق يتيح تبادل الملفات والمعلومات المشفرة عبر الإنترنت، مما يضمن أمان الملفات والسرية للمستخدمين.
Redstor
redstor.com
Redstor هو تطبيق نسخ احتياطي سحابي يحمي بيانات الأعمال في مساحة عمل Google، مع سهولة الاستعادة وإدارة النسخ الاحتياطية، وضمان الامتثال التنظيمي.
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