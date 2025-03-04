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تم تصميم برنامج أمان الملفات السحابية لحماية المعلومات المخزنة في التطبيقات المستندة إلى السحابة (SaaS). تتكامل هذه الأدوات مع منصات التخزين السحابية ومشاركة الملفات، مما يمكّن الشركات من تحديد وتصنيف الملفات التي تحتوي على معلومات حساسة أو مميزة. بمجرد تصنيفها، يمكن للشركات التحكم في الوصول إلى هذه الملفات وتتبع سجل المشاركة الخاص بها ومنع الوصول غير المصرح به. ومن خلال فرض التحكم في الوصول إلى السحابة وسياسات التخزين، تعمل هذه الأدوات على تحسين أمان البيانات. تستخدمها الشركات لتنفيذ بروتوكولات الأمان ومراقبة الوصول وحماية المعلومات داخل التطبيقات السحابية ونقلها عبرها. يمكن للمسؤولين إدارة الإدارة وتعيين الأذونات والإشراف على نشاط المستخدم داخل التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، توفر العديد من منتجات الأمان السحابية ميزات التشفير ومنع فقدان البيانات لمزيد من حماية المستندات والبيانات المخزنة في السحابة.
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BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud هي منصة إدارة SaaS الرائدة في السوق، مما يمكّن فرق تكنولوجيا المعلومات من التخلص من ما يصل إلى 78% من أعمال إدارة SaaS. تعمل BetterCloud على أتمتة عملية الإعداد وإلغاء التشغيل وتغييرات منتصف دورة الحياة والوصول إلى تطبيقات SaaS واستحقاقاتها وسياسات الأمان في بيئة SaaS متعددة. من خلال تبسيط وأتمتة العمل المهم مثل عمليات دورة حياة المستخدم والعمليات اليومية، يتمتع آلاف عملاء BetterCloud بقدر أكبر من الكفاءة التشغيلية وإنتاجية الموظفين. مع أكثر من 10 سنوات من الخبرة في ريادة حركة SaaS Operations، تخدم BetterCloud الآن أكبر مجتمع في العالم من خبراء SaaSOps. بصفتها المضيفة لـ Altitude، حدث SaaSOps الرائد في الصناعة، وناشر تقرير حالة SaaSOps السنوي، وهو بحث السوق النهائي لهذه الفئة، فإن BetterCloud معترف بها من قبل العملاء (G2) وشركات التحليل الرائدة (Gartner وForrester) باعتبارها الشركة الرائدة في السوق في SaaS إدارة العمليات. بالنسبة لفرق تكنولوجيا المعلومات التي تدير بيئات SaaS المتعددة، تقوم BetterCloud بأتمتة عمليات الإعداد والخروج وتغييرات منتصف دورة الحياة، والوصول إلى تطبيقات SaaS واستحقاقاتها، وسياسات الأمان. على عكس حلول إدارة الهوية والوصول التي تتطلب تدخلًا يدويًا وبرمجة نصية مخصصة، أو حلول مكتب خدمات تكنولوجيا المعلومات التي تنشئ تذاكر للعمل يدويًا، فإن الأتمتة الدقيقة والقوية من BetterCloud وسير العمل غير المحدود القابل للتخصيص تكمل IAM وأتمتة مكتب المساعدة لتحسين كفاءة تكنولوجيا المعلومات عن طريق تقليل ما يصل إلى إلى 78% من أعمال إدارة SaaS. إذا كان فريق تكنولوجيا المعلومات لديك يقوم بكتابة نصوص برمجية أو إدارة الوصول يدويًا إلى التطبيقات والملفات والمجلدات والمجموعات لأي شخص ينضم إلى مؤسستك أو يغادرها أو ينتقل داخل مؤسستك، فإنك ترمي المواهب والموارد التي لا يمكنك توفيرها في المشكلات التي يمكن لـ BetterCloud أتمتتها. يقع المقر الرئيسي لشركة BetterCloud في مدينة نيويورك، ولها مكتب للمنتجات والهندسة في أتلانتا، جورجيا بالإضافة إلى مراكز الابتكار والمواهب البعيدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتحظى BetterCloud، من بين آخرين، بالدعم من قبل بعض أفضل المستثمرين في مجال التكنولوجيا بما في ذلك Vista Equity Partners وWarburg Pincus، باين كابيتال، وأكسل.
Duo Admin
duosecurity.com
Cisco Duo عبارة عن منصة لإدارة الوصول المستندة إلى مجموعة النظراء التي تؤمن الوصول إلى جميع التطبيقات ، لأي مستخدم وجهاز ، من أي مكان. تم تصميمه ليكون سهلاً في الاستخدام والنشر مع توفير حماية الهوية ورؤية نقطة النهاية. يتحقق الثنائي من هويات المستخدمين من خلال مصادقة قوية بدون كلمة مرور ومصادقة متعددة العوامل الرائدة في الصناعة (MFA). إلى جانب رؤى عميقة في أجهزة المستخدمين ، يمنحك Duo السياسات والتحكم في الحد من الوصول بناءً على نقطة النهاية أو مخاطر المستخدم.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. هي شركة أمريكية لأمن المؤسسات مقرها في سانيفيل، كاليفورنيا، توفر البرامج كخدمة ومنتجات لأمن البريد الإلكتروني الوارد، ومنع فقدان البيانات الصادرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأجهزة المحمولة، والمخاطر الرقمية، وتشفير البريد الإلكتروني، والاكتشاف الإلكتروني، والبريد الإلكتروني. أرشفة.
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR هو حل شامل لإدارة الثغرات الأمنية القائمة على المخاطر والذي يحدد المخاطر السيبرانية. فهو يمنح المؤسسات رؤى غير مسبوقة حول موقف المخاطر لديها ويوفر خطوات قابلة للتنفيذ للحد من المخاطر. كما أنه يمنح فرق الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات منصة مشتركة للتعاون، والقدرة على محاذاة سير العمل بدون تعليمات برمجية وأتمتته بسرعة للاستجابة للتهديدات من خلال المعالجة الآلية والتكامل مع حلول ITSM مثل ServiceNow.
Tresorit
tresorit.com
Tresorit عبارة عن منصة تعاونية مشفرة وشاملة لمحتوى المعرفة الصفرية، تمكن الشركات المهتمة بالأمن من إدارة ملفاتها ومزامنتها وتوقيعها ومشاركتها بأمان. على عكس موردي الخدمات السحابية العامة الآخرين، لا تتمتع Tresorit بإمكانية الوصول إلى ملفات المستخدمين، مما يضمن أقصى قدر من السرية. - أمان لا هوادة فيه: تتم حماية ملفاتك من لحظة تحميلها على السحابة حتى وصولها إلى المستلم المقصود. من المستحيل تقنيًا أن يتمكن أي شخص آخر من الوصول غير المصرح به إلى ملفاتك. - العمل الجماعي السلس والآمن: سواء كان الأمر يتعلق بالبيانات الشخصية لمستندات الموارد البشرية، أو العقود القانونية، أو الخطط المالية، أو نماذج البحث والتطوير الأولية السرية للغاية - توفر Tresorit مساحة عمل رقمية حيث تظل مستنداتك شديدة الحساسية آمنة. - خيارات تحكم ومراقبة قوية: إدارة والإشراف على جميع المستخدمين ومعلوماتهم وأنشطتهم. يوفر Tresorit ميزات تحكم قوية حتى تتمكن من التأكد من وصول الموظفين المناسبين إلى الملفات الصحيحة. -Tresorit هو الحل التكميلي المثالي لأي شركة تعمل في صناعة شديدة التنظيم حيث يعد الالتزام بالمعايير الصارمة أمرًا ضروريًا. يمكن نشر Tresorit جنبًا إلى جنب مع حلول Microsoft لدعم الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) أو CCPA أو HIPAA أو TISAX أو FINRA أو ITAR. تضمن تقنية التشفير الشامل من جانب العميل أن تظل مستنداتك الأكثر حساسية محمية دائمًا.
Virtru
virtru.com
Virtru يجعل التشفير من الدرجة العسكرية سهلة بشكل ملحوظ. من أكبر البنوك في العالم إلى أصغر ممارسات الرعاية الصحية ، تساعد Virtru المؤسسات من جميع الأحجام على السيطرة على بياناتها من خلال تشفير مرن وشامل لتطبيقات عملك اليومية. تم تصميم Virtru Software على تنسيق البيانات الموثوق به على مستوى قياسي ، ويسهل استخدامه وتكامله بسلاسة مع Google Workspace/Gmail و Microsoft 365/Outlook و Google Drive و Enterprise مثل Salesforce و Confluence و Zendesk. تساعد عناصر التحكم في الوصول الحبيبي ، وخيارات الإدارة الرئيسية المستضافة ذاتيًا ، و DLP ، ومراجعة التدقيق لعملائنا على تلبية متطلبات الخصوصية والامتثال الأكثر صرامة ، بما في ذلك ضمانات ITAR و CMMC 2.0 و CJIS و HIPAA و GLBA/FTC. تشفير المعلومات الحساسة بنقرة واحدة ، دون ترك سير العمل الحالي ، لأن Virtru تتكامل مباشرة داخل التطبيقات التي تستخدمها بالفعل كل يوم.
Redstor
redstor.com
Redstor هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات السحابية والمحلية والمختلطة، وتتمثل مهمتها في جعل إدارة البيانات أكثر بساطة وسهولة وأكثر متعة، وتوفير الوصول الفوري إلى جميع البيانات - أينما تم تخزينها، من خلال عنصر تحكم واحد مركز. إنها تساعد الآلاف من الشركات في جميع أنحاء العالم (التي يستخدمها الدفاع والحكومات) لحماية أحد أصولها الأكثر قيمة: بياناتهم. فهو يساعد الشركات على الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) - يتوافق مع أعلى المعايير (شهادة ISO27001 و9001) لضمان سلامة البيانات وأمنها. تحتاج الشركات الصغيرة إلى حل آمن وقوي وسهل الإدارة للنسخ الاحتياطي والاسترداد: * 50% لم يتمكنوا من تحمل أي قدر من فقدان البيانات على الإطلاق * يعاني حوالي 80% من المستخدمين من انقطاع الخدمة إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى بياناتهم تتيح لك حلول النسخ الاحتياطي والاسترداد من Redstor MSP، متعددة المستأجرين والمصممة للسحابة، تلبية توقعات كل مستخدم بشكل مربح للوصول الفوري إلى البيانات والملفات وأنظمة التشغيل التي يحتاجون إليها، متى احتاجوا إليها - محليًا وفي السحابة.
Coro
coro.net
Coro هو جيل جديد من منصات الأمن السيبراني. منصة واحدة تؤمن شركتك بأكملها. عند استخدام Coro، فإنك تحمي البريد الإلكتروني والبيانات وأجهزة نقطة النهاية والتطبيقات السحابية وحتى نشاط المستخدم. مع Coro، يمكن لأي شخص أن يصبح خبيرًا في الأمن السيبراني. يستغرق Coro دقائق لإتقانه وهو مصمم لإزالة الأمن السيبراني من قائمة المهام الخاصة بك. يتم تشغيل Coro بواسطة الذكاء الاصطناعي الذي يقوم بالعمل نيابة عنك. يعالج الذكاء الاصطناعي الخاص بنا 95% من التهديدات، ويمكنك التعامل مع الباقي من خلال الحل الفريد بنقرة واحدة من Coro. تعتقد Coro أن لديك الحق في التمتع بالأمن السيبراني على مستوى المؤسسة، بغض النظر عن حجمك. احصل على الأمن السيبراني كما لم تشاهده من قبل. جرب كورو اليوم.
SendSafely
sendsafely.com
يتيح لك SendSafely تبادل الملفات والمعلومات المشفرة بسهولة مع أي شخص على أي جهاز. دعونا نتخلص من الصداع الناتج عن التبادل الآمن للملفات. يتكامل SendSafely مع العديد من أنظمة الطرف الثالث الشائعة، مما يضيف التشفير الشامل إلى الأنظمة الأساسية التي يعرفها المستخدمون ويحبونها بالفعل. نحن نسمح لك بتوسيع إمكانيات تطبيقاتك وبنيتك الأساسية الحالية عن طريق إضافة التشفير بسلاسة إلى سير العمل الحالي لديك.
CloudFuze
cloudfuze.com
تولي مسؤولية كل المحتوى الخاص بك، بغض النظر عن مكان تخزينه. انقل ملفاتك من سحابة إلى أخرى بسلاسة. سواء كان لديك عدد قليل من الملفات التي تحتاج إلى نقلها من مزود تخزين سحابي إلى آخر أو تريد التبديل إلى سحابة جديدة تمامًا، فإن CloudFuze يقوم بذلك نيابةً عنك بسرعة وأمان. CloudFuze هي شركة عالمية رائدة في نقل الملفات السحابية وإدارتها. يتيح محرك الترحيل القوي الذي يركز على الأمان، CloudFuze X-Change، للأفراد والمؤسسات ترحيل البيانات من وإلى Google Drive وOneDrive وDropbox و40 موصلاً آخر للمستهلكين والمؤسسات. تسمح منصة الإدارة السحابية الذكية الخاصة بها، CloudFuze Connect، لأي شخص بالاتصال والبحث ومشاركة الملفات المنتشرة عبر السحب المتعددة. الميزات الرئيسية لـ CloudFuze: • البنية التحتية على مستوى المؤسسات • البنية السحابية الأصلية • منصة API موحدة • البحث عن المحتوى الكامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي • مشاركة الملفات بشكل آمن • تكامل تطبيقات المراسلة • ضوابط إدارية قوية
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