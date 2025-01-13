برنامج أمان الملفات السحابية - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر بيتكيرن

BetterCloud

bettercloud.com

BetterCloud هي منصة إدارة SaaS الرائدة في السوق، مما يمكّن فرق تكنولوجيا المعلومات من التخلص من ما يصل إلى 78% من أعمال إدارة SaaS. تعمل BetterCloud على أتمتة عملية الإعداد وإلغاء التشغيل وتغييرات منتصف دورة الحياة والوصول إلى تطبيقات SaaS واستحقاقاتها وسياسات الأمان في بيئة SaaS متعددة. من خلال تبسيط وأتمتة العمل المهم مثل عمليات دورة حياة المستخدم والعمليات اليومية، يتمتع آلاف عملاء BetterCloud بقدر أكبر من الكفاءة التشغيلية وإنتاجية الموظفين. مع أكثر من 10 سنوات من الخبرة في ريادة حركة SaaS Operations، تخدم BetterCloud الآن أكبر مجتمع في العالم من خبراء SaaSOps. بصفتها المضيفة لـ Altitude، حدث SaaSOps الرائد في الصناعة، وناشر تقرير حالة SaaSOps السنوي، وهو بحث السوق النهائي لهذه الفئة، فإن BetterCloud معترف بها من قبل العملاء (G2) وشركات التحليل الرائدة (Gartner وForrester) باعتبارها الشركة الرائدة في السوق في SaaS إدارة العمليات. بالنسبة لفرق تكنولوجيا المعلومات التي تدير بيئات SaaS المتعددة، تقوم BetterCloud بأتمتة عمليات الإعداد والخروج وتغييرات منتصف دورة الحياة، والوصول إلى تطبيقات SaaS واستحقاقاتها، وسياسات الأمان. على عكس حلول إدارة الهوية والوصول التي تتطلب تدخلًا يدويًا وبرمجة نصية مخصصة، أو حلول مكتب خدمات تكنولوجيا المعلومات التي تنشئ تذاكر للعمل يدويًا، فإن الأتمتة الدقيقة والقوية من BetterCloud وسير العمل غير المحدود القابل للتخصيص تكمل IAM وأتمتة مكتب المساعدة لتحسين كفاءة تكنولوجيا المعلومات عن طريق تقليل ما يصل إلى إلى 78% من أعمال إدارة SaaS. إذا كان فريق تكنولوجيا المعلومات لديك يقوم بكتابة نصوص برمجية أو إدارة الوصول يدويًا إلى التطبيقات والملفات والمجلدات والمجموعات لأي شخص ينضم إلى مؤسستك أو يغادرها أو ينتقل داخل مؤسستك، فإنك ترمي المواهب والموارد التي لا يمكنك توفيرها في المشكلات التي يمكن لـ BetterCloud أتمتتها. يقع المقر الرئيسي لشركة BetterCloud في مدينة نيويورك، ولها مكتب للمنتجات والهندسة في أتلانتا بولاية جورجيا، فضلاً عن مراكز الابتكار والمواهب البعيدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتحظى BetterCloud، من بين آخرين، بالدعم من قبل بعض أفضل المستثمرين في مجال التكنولوجيا بما في ذلك Vista Equity Partners وWarburg Pincus، باين كابيتال، وأكسل.