برنامج أمان الملفات السحابية - التطبيقات الأكثر شعبية - غينيا

Tresorit

tresorit.com

Tresorit عبارة عن منصة تعاونية مشفرة وشاملة لمحتوى المعرفة الصفرية، تمكن الشركات المهتمة بالأمن من إدارة ملفاتها ومزامنتها وتوقيعها ومشاركتها بأمان. على عكس موردي الخدمات السحابية العامة الآخرين، لا تتمتع Tresorit بإمكانية الوصول إلى ملفات المستخدمين، مما يضمن أقصى قدر من السرية. - أمان لا هوادة فيه: تتم حماية ملفاتك من لحظة تحميلها على السحابة حتى وصولها إلى المستلم المقصود. من المستحيل تقنيًا أن يتمكن أي شخص آخر من الوصول غير المصرح به إلى ملفاتك. - العمل الجماعي السلس والآمن: سواء كان الأمر يتعلق بالبيانات الشخصية لمستندات الموارد البشرية، أو العقود القانونية، أو الخطط المالية، أو نماذج البحث والتطوير الأولية السرية للغاية - توفر Tresorit مساحة عمل رقمية حيث تظل مستنداتك شديدة الحساسية آمنة. - خيارات تحكم ومراقبة قوية: إدارة والإشراف على جميع المستخدمين ومعلوماتهم وأنشطتهم. يوفر Tresorit ميزات تحكم قوية حتى تتمكن من التأكد من وصول الموظفين المناسبين إلى الملفات الصحيحة. -Tresorit هو الحل التكميلي المثالي لأي شركة تعمل في صناعة شديدة التنظيم حيث يعد الالتزام بالمعايير الصارمة أمرًا ضروريًا. يمكن نشر Tresorit جنبًا إلى جنب مع حلول Microsoft لدعم الامتثال للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) أو CCPA أو HIPAA أو TISAX أو FINRA أو ITAR. تضمن تقنية التشفير الشامل من جانب العميل أن تظل مستنداتك الأكثر حساسية محمية دائمًا.