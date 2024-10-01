متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برنامج أمان الملفات السحابية - التطبيقات الأكثر شعبية - فنلندا
تم تصميم برنامج أمان الملفات السحابية لحماية المعلومات المخزنة في التطبيقات المستندة إلى السحابة (SaaS). تتكامل هذه الأدوات مع منصات التخزين السحابية ومشاركة الملفات، مما يمكّن الشركات من تحديد وتصنيف الملفات التي تحتوي على معلومات حساسة أو مميزة. بمجرد تصنيفها، يمكن للشركات التحكم في الوصول إلى هذه الملفات وتتبع سجل المشاركة الخاص بها ومنع الوصول غير المصرح به. ومن خلال فرض التحكم في الوصول إلى السحابة وسياسات التخزين، تعمل هذه الأدوات على تحسين أمان البيانات. تستخدمها الشركات لتنفيذ بروتوكولات الأمان ومراقبة الوصول وحماية المعلومات داخل التطبيقات السحابية ونقلها عبرها. يمكن للمسؤولين إدارة الإدارة وتعيين الأذونات والإشراف على نشاط المستخدم داخل التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، توفر العديد من منتجات الأمان السحابية ميزات التشفير ومنع فقدان البيانات لمزيد من حماية المستندات والبيانات المخزنة في السحابة.
إرسال تطبيق جديد
Duo Admin
duosecurity.com
Cisco Duo عبارة عن نظام أساسي لإدارة الوصول قائم على السحابة، ويعمل على تأمين الوصول إلى جميع التطبيقات، لأي مستخدم وجهاز، من أي مكان. لقد تم تصميمه ليكون سهل الاستخدام والنشر مع توفير حماية الهوية ورؤية نقطة النهاية. يتحقق Duo من هويات المستخدمين من خلال مصادقة قوية بدون كلمة مرور ومصادقة متعددة ال...
Tresorit
tresorit.com
Tresorit عبارة عن منصة تعاونية مشفرة وشاملة لمحتوى المعرفة الصفرية، تمكن الشركات المهتمة بالأمن من إدارة ملفاتها ومزامنتها وتوقيعها ومشاركتها بأمان. على عكس موردي الخدمات السحابية العامة الآخرين، لا تتمتع Tresorit بإمكانية الوصول إلى ملفات المستخدمين، مما يضمن أقصى قدر من السرية. - أمان لا هوادة فيه...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. هي شركة أمريكية لأمن المؤسسات مقرها في سانيفيل، كاليفورنيا، توفر البرامج كخدمة ومنتجات لأمن البريد الإلكتروني الوارد، ومنع فقدان البيانات الصادرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأجهزة المحمولة، والمخاطر الرقمية، وتشفير البريد الإلكتروني، والاكتشاف الإلكتروني، والبريد الإلكتروني. أرشفة...
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR هو حل شامل لإدارة الثغرات الأمنية القائمة على المخاطر والذي يحدد المخاطر السيبرانية. فهو يمنح المؤسسات رؤى غير مسبوقة حول موقف المخاطر لديها ويوفر خطوات قابلة للتنفيذ للحد من المخاطر. كما أنه يمنح فرق الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات منصة مشتركة للتعاون، والقدرة على محاذاة سير العمل ...
Virtru
virtru.com
يجعل Virtru التشفير من الدرجة العسكرية سهلاً بشكل ملحوظ. من أكبر البنوك في العالم إلى أصغر ممارسات الرعاية الصحية، تساعد Virtru المؤسسات من جميع الأحجام على التحكم في بياناتها من خلال تشفير مرن وشامل لتطبيقات الأعمال اليومية الخاصة بك. تم تصميم برنامج Virtru استنادًا إلى تنسيق البيانات الموثوقة مفتو...
BetterCloud
bettercloud.com
BetterCloud هي منصة إدارة SaaS الرائدة في السوق، مما يمكّن فرق تكنولوجيا المعلومات من التخلص من ما يصل إلى 78% من أعمال إدارة SaaS. تعمل BetterCloud على أتمتة عملية الإعداد وإلغاء التشغيل وتغييرات منتصف دورة الحياة والوصول إلى تطبيقات SaaS واستحقاقاتها وسياسات الأمان في بيئة SaaS متعددة. من خلال تبس...
CloudFuze
cloudfuze.com
تولي مسؤولية كل المحتوى الخاص بك، بغض النظر عن مكان تخزينه. انقل ملفاتك من سحابة إلى أخرى بسلاسة. سواء كان لديك عدد قليل من الملفات التي تحتاج إلى نقلها من مزود تخزين سحابي إلى آخر أو تريد التبديل إلى سحابة جديدة تمامًا، فإن CloudFuze يقوم بذلك نيابةً عنك بسرعة وأمان. CloudFuze هي شركة عالمية رائد...
Coro
coro.net
Coro هو جيل جديد من منصات الأمن السيبراني. منصة واحدة تؤمن شركتك بأكملها. عند استخدام Coro، فإنك تحمي البريد الإلكتروني والبيانات وأجهزة نقاط النهاية والتطبيقات السحابية وحتى نشاط المستخدم. مع Coro، يمكن لأي شخص أن يصبح خبيرًا في الأمن السيبراني. يستغرق Coro دقائق لإتقانه وهو مصمم لإزالة الأمن السيب...
SendSafely
sendsafely.com
يتيح لك SendSafely تبادل الملفات والمعلومات المشفرة بسهولة مع أي شخص على أي جهاز. دعونا نتخلص من الصداع الناتج عن التبادل الآمن للملفات. يتكامل SendSafely مع العديد من أنظمة الطرف الثالث الشائعة، مما يضيف التشفير الشامل إلى الأنظمة الأساسية التي يعرفها المستخدمون ويحبونها بالفعل. نحن نسمح لك بتوسيع ...
Redstor
redstor.com
Redstor هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات السحابية والمحلية والمختلطة، وتتمثل مهمتها في جعل إدارة البيانات أكثر بساطة وسهولة وأكثر متعة، وتوفير الوصول الفوري إلى جميع البيانات - أينما تم تخزينها، من خلال عنصر تحكم واحد مركز. إنها تساعد الآلاف من الشركات في جميع أنح...