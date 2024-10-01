برنامج أمان الملفات السحابية - التطبيقات الأكثر شعبية - جمهورية الدومينيكان الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تم تصميم برنامج أمان الملفات السحابية لحماية المعلومات المخزنة في التطبيقات المستندة إلى السحابة (SaaS). تتكامل هذه الأدوات مع منصات التخزين السحابية ومشاركة الملفات، مما يمكّن الشركات من تحديد وتصنيف الملفات التي تحتوي على معلومات حساسة أو مميزة. بمجرد تصنيفها، يمكن للشركات التحكم في الوصول إلى هذه الملفات وتتبع سجل المشاركة الخاص بها ومنع الوصول غير المصرح به. ومن خلال فرض التحكم في الوصول إلى السحابة وسياسات التخزين، تعمل هذه الأدوات على تحسين أمان البيانات. تستخدمها الشركات لتنفيذ بروتوكولات الأمان ومراقبة الوصول وحماية المعلومات داخل التطبيقات السحابية ونقلها عبرها. يمكن للمسؤولين إدارة الإدارة وتعيين الأذونات والإشراف على نشاط المستخدم داخل التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، توفر العديد من منتجات الأمان السحابية ميزات التشفير ومنع فقدان البيانات لمزيد من حماية المستندات والبيانات المخزنة في السحابة.