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حلول أمن البريد الإلكتروني السحابي
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حلول أمن البريد الإلكتروني السحابي - التطبيقات الأكثر شعبية

حلول أمان البريد الإلكتروني السحابي عبارة عن منصات بريد إلكتروني مصممة للحماية من عمليات التصيد الاحتيالي التي تخدع المستخدمين للكشف عن معلومات حساسة. تقوم هذه الأنظمة الأساسية، التي يديرها موفر أمان البريد الإلكتروني السحابي، بحظر رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على روابط لمواقع ويب ضارة أو برامج ضارة قبل وصولها إلى المستخدم. تعتمد الشركات على حلول أمان البريد الإلكتروني السحابية لمنع خروقات البيانات، وحماية المعلومات المميزة، وتعزيز أمان نقطة النهاية من خلال إيقاف البرامج الضارة والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت. لقد تطورت هذه الأدوات من سوق بوابة البريد الإلكتروني الآمنة حيث أدى التحول الرقمي إلى تقليل الطلب على حلول أمان البريد الإلكتروني داخل الشركة. على الرغم من وجود بعض التداخل مع برامج مكافحة البريد الإلكتروني العشوائي وأدوات تشفير البريد الإلكتروني، إلا أن حلول أمان البريد الإلكتروني السحابي أكثر شمولاً، وغالبًا ما تشمل وظائف متعددة يمكن تقديمها أيضًا من خلال الخيارات السحابية والمحلية.

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Acronis

Acronis

acronis.com

Acronis هو تطبيق لحماية البيانات يوفر نسخ احتياطي ، استعادة ، وحماية ضد التهديدات السيبرانية عبر مختلف الأجهزة ويدعم التخزين المحلي والسحابي.

HornetSecurity

HornetSecurity

hornetsecurity.com

تقدم تطبيق HornetSecurity حلول شاملة للأمان، الامتثال، والنسخ الاحتياطي لبيانات Microsoft 365 مع حماية متقدمة للبريد الإلكتروني واستعادة البيانات.

Mimecast

Mimecast

mimecast.com

تطبيق Mimecast يوفر أمانًا متقدمًا للبريد الإلكتروني لحماية المنظمات من التهديدات مثل التصيد والبرمجيات الخبيثة، ويشمل ميزات مثل الأرشفة والتشفير.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

تقدم Proofpoint حلول أمان للبريد الإلكتروني ومنع فقدان البيانات مع دعم الامتثال للمعايير التنظيمية في المؤسسات.

IronVest

IronVest

ironvest.com

تطبيق IronVest InboxGuard يوفر تدريباً أمنياً عالي التفاعل ضد التصيد الاحتيالي في الوقت الحقيقي على رسائل البريد الإلكتروني الواردة.

Guardz

Guardz

guardz.com

Guardz هو تطبيق أمان سيبراني موحد مصمم لمقدمي الخدمات المدارة، يوفر حماية ضد التهديدات الرقمية ويعزز إدارة الأمان بشكل فعال.

Coro

Coro

coro.net

Coro هي منصة أمان سيبراني شاملة تحمي البريد الإلكتروني والبيانات والأجهزة والتطبيقات السحابية. تتيح إدارة الأمن بسهولة وبدون حاجة لخبرة تقنية واسعة.

Mailinblack

Mailinblack

mailinblack.com

Mailinblack هو تطبيق يوفر حماية متقدمة للبريد الإلكتروني ضد التهديدات مثل التصيد والبريد العشوائي، مما يعزز الأمان السيبراني للمؤسسات.

Bastion Technologies

Bastion Technologies

bastion.tech

تطبيق باستيون هو منصة للأمن السيبراني تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يوفر حماية شاملة للموظفين والبيانات والتطبيقات السحابية.

Trustifi

Trustifi

trustifi.com

Trustifi هو تطبيق لأمن البريد الإلكتروني يوفر حماية للبيانات والتشفير والامتثال للمعايير التنظيمية، مصمم لحماية المعلومات الحساسة.

Valimail

Valimail

valimail.com

Valimail هو تطبيق لإدارة مصادقة البريد الإلكتروني، يحمي العلامات التجارية من هجمات التصيد ويعزز أمان البريد الإلكتروني من خلال أتمتة تنفيذ DMARC.

GreatHorn

GreatHorn

greathorn.com

Greathorn هو تطبيق أمان للبريد الإلكتروني يحمي المؤسسات من الهجمات المستهدفة مثل التصيد والانتحال، باستخدام التعلم الآلي والردود الأوتوماتيكية.

Skysnag

Skysnag

skysnag.com

Skysnag تطبيق لحماية المؤسسات من انتحال البريد الإلكتروني وهجمات التصيد، يوفر مراقبة في الوقت الحقيقي ويعزز الأمان من خلال أتمتة DMARC.

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