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الأكثر شعبية المضافة حديثًا حلول أمن البريد الإلكتروني السحابي - التطبيقات الأكثر شعبية

حلول أمان البريد الإلكتروني السحابي عبارة عن منصات بريد إلكتروني مصممة للحماية من عمليات التصيد الاحتيالي التي تخدع المستخدمين للكشف عن معلومات حساسة. تقوم هذه الأنظمة الأساسية، التي يديرها موفر أمان البريد الإلكتروني السحابي، بحظر رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على روابط لمواقع ويب ضارة أو برامج ضارة قبل وصولها إلى المستخدم. تعتمد الشركات على حلول أمان البريد الإلكتروني السحابية لمنع خروقات البيانات، وحماية المعلومات المميزة، وتعزيز أمان نقطة النهاية من خلال إيقاف البرامج الضارة والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت. لقد تطورت هذه الأدوات من سوق بوابة البريد الإلكتروني الآمنة حيث أدى التحول الرقمي إلى تقليل الطلب على حلول أمان البريد الإلكتروني داخل الشركة. على الرغم من وجود بعض التداخل مع برامج مكافحة البريد الإلكتروني العشوائي وأدوات تشفير البريد الإلكتروني، إلا أن حلول أمان البريد الإلكتروني السحابي أكثر شمولاً، وغالبًا ما تشمل وظائف متعددة يمكن تقديمها أيضًا من خلال الخيارات السحابية والمحلية.