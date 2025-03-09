حلول أمن البريد الإلكتروني السحابي - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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حلول أمان البريد الإلكتروني السحابي عبارة عن منصات بريد إلكتروني مصممة للحماية من عمليات التصيد الاحتيالي التي تخدع المستخدمين للكشف عن معلومات حساسة. تقوم هذه الأنظمة الأساسية، التي يديرها موفر أمان البريد الإلكتروني السحابي، بحظر رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على روابط لمواقع ويب ضارة أو برامج ضارة قبل وصولها إلى المستخدم. تعتمد الشركات على حلول أمان البريد الإلكتروني السحابية لمنع خروقات البيانات، وحماية المعلومات المميزة، وتعزيز أمان نقطة النهاية من خلال إيقاف البرامج الضارة والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت. لقد تطورت هذه الأدوات من سوق بوابة البريد الإلكتروني الآمنة حيث أدى التحول الرقمي إلى تقليل الطلب على حلول أمان البريد الإلكتروني داخل الشركة. على الرغم من وجود بعض التداخل مع برامج مكافحة البريد الإلكتروني العشوائي وأدوات تشفير البريد الإلكتروني، إلا أن حلول أمان البريد الإلكتروني السحابي أكثر شمولاً، وغالبًا ما تشمل وظائف متعددة يمكن تقديمها أيضًا من خلال الخيارات السحابية والمحلية.
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Proofpoint
proofpoint.com
تقدم Proofpoint حلول أمان للبريد الإلكتروني ومنع فقدان البيانات مع دعم الامتثال للمعايير التنظيمية في المؤسسات.
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection هو الحل الوحيد في السوق لتغطية جميع جوانب الأمان والامتثال والنسخ الاحتياطي لـ Microsoft 365. اختر من بين الحزم المتنوعة التي تناسب احتياجات عملك، واستمتع بأمان البريد الإلكتروني المتطور الذي يحمي من البريد العشوائي، الفيروسات والتصيد وبرامج الفدية؛ بالإضافة إلى توقيعات البريد الإلكتروني وإخلاء المسؤولية. يمكنك أيضًا الاستفادة من الحماية المتقدمة من التهديدات (ATP) للدفاع عن المستخدمين ضد هجمات البريد الإلكتروني الأكثر تعقيدًا، واستمرارية البريد الإلكتروني التلقائية لمنع التوقف غير المتوقع وأرشفة البريد الإلكتروني المتوافقة قانونًا للحفاظ على جميع رسائل البريد الإلكتروني آمنة وقابلة للبحث. يمكنك أيضًا اختيار النسخ الاحتياطي والاسترداد لنقاط النهاية وبيانات Microsoft 365 في صناديق البريد وTeams وOneDrive وSharePoint. يعمل التكامل المخصص لـ 365 Total Protection مع Microsoft 365 على تبسيط تجربتك بالكامل: بدءًا من التسجيل وحتى الإعداد وحتى الميزات وإدارة المستخدم. تعد وحدة التحكم المركزية الخاصة به مزيجًا مثاليًا من خصوصية البيانات وسهولة الاستخدام، مما يتيح لك القيام بالمزيد دون القلق.
Acronis
acronis.com
Acronis هو تطبيق لحماية البيانات يوفر نسخ احتياطي ، استعادة ، وحماية ضد التهديدات السيبرانية عبر مختلف الأجهزة ويدعم التخزين المحلي والسحابي.
IronVest
ironvest.com
يُعد IronVest InboxGuard، المعروف سابقًا باسم "Retruster"، الحل الوحيد لمكافحة التصيد الاحتيالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يوفر تدريبًا أمنيًا سياقيًا وفي الوقت الفعلي على رسائل البريد الإلكتروني التصيدية الفعلية التي قد تتلقاها مؤسستك. نحن ندمج حلنا مع برنامج تدريبي أمني شامل يقدم محتوى يتم تحديثه باستمرار وذو صلة وجذاب للغاية مصمم خصيصًا لتغيير سلوك الموظفين وتعزيز ثقافة أمنية قوية في جميع أنحاء مؤسستك.
Mimecast
mimecast.com
تطبيق Mimecast يوفر أمانًا متقدمًا للبريد الإلكتروني لحماية المنظمات من التهديدات مثل التصيد والبرمجيات الخبيثة، ويشمل ميزات مثل الأرشفة والتشفير.
Valimail
valimail.com
Valimail هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال DMARC كخدمة، ومخترع DMARC المستضاف. تعمل المنتجات السحابية الأصلية للشركة على إيقاف هجمات انتحال الشخصية وحماية العلامات التجارية من خلال مصادقة هوية المرسل. بفضل التكنولوجيا الرائدة في الصناعة الحاصلة على براءة اختراع، تفتح Valimail إمكانية تنفيذ DMARC للشركات من كل الأنواع والأحجام - مما يزيد معدلات نجاح التنفيذ من أقل من 25% إلى أكثر من 95%. وباعتبارها النظام الأساسي الوحيد المعتمد من FedRAMP وشريك DMARC الذي تم فحصه لبيئات Microsoft 365 وTwilio SendGrid، تتولى Valimail أيضًا مناصب قيادية في كل هيئة رئيسية لمعايير مصادقة البريد الإلكتروني، مما يدعم زيادة الثقة والأمان في نظام البريد الإلكتروني البيئي. لمزيد من المعلومات قم بزيارة www.valimail.com.
Coro
coro.net
Coro هي منصة أمان سيبراني شاملة تحمي البريد الإلكتروني والبيانات والأجهزة والتطبيقات السحابية. تتيح إدارة الأمن بسهولة وبدون حاجة لخبرة تقنية واسعة.
Guardz
guardz.com
Guardz هو تطبيق أمان سيبراني موحد مصمم لمقدمي الخدمات المدارة، يوفر حماية ضد التهديدات الرقمية ويعزز إدارة الأمان بشكل فعال.
Skysnag
skysnag.com
قم بتأمين مؤسستك من انتحال هوية البريد الإلكتروني وزيادة إمكانية تسليم بريدك الإلكتروني باستخدام برنامج أتمتة DMARC الوحيد للتنفيذ المستقل. احصل على رؤية حول السلامة غير المرئية لمرسلي البريد الإلكتروني لديك، وتجاوز جميع مشكلات بروتوكول مصادقة البريد الإلكتروني. ينطبق أيضًا على MSPs ومقدمي الخدمات الذين يرغبون في تحقيق الامتثال لـ DMARC في أقصر وقت ممكن.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi هي شركة للأمن السيبراني تقدم حلولاً يتم تقديمها على منصة برمجية كخدمة. تقود شركة Trustifi السوق من خلال منتجات أمان البريد الإلكتروني الأسهل استخدامًا ونشرها والتي توفر أمان البريد الإلكتروني الوارد والصادر من بائع واحد. إن الأصول الأكثر قيمة لأي مؤسسة، بخلاف موظفيها، هي البيانات الموجودة في بريدها الإلكتروني، والهدف الرئيسي لـ Trustifi هو الحفاظ على بيانات العملاء وسمعتهم وعلاماتهم التجارية آمنة من جميع التهديدات المتعلقة بالبريد الإلكتروني. بفضل Inbound Shield من Trustifi، ومنع فقدان البيانات، والحماية من الاستيلاء على الحساب، وتشفير البريد الإلكتروني، يكون العملاء دائمًا متقدمين بخطوة على المهاجمين. www.trustifi.com
Bastion Technologies
bastion.tech
Bastion هو جيل جديد من منصات الأمن السيبراني للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs) ومقدمي الخدمات المدارة (MSPs) الذين يدعمونهم. منصة واحدة تؤمن شركتك بأكملها. يحمي Bastion الموظفين ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات والتطبيقات السحابية من التهديدات الرقمية المتطورة باستمرار. من خلال تقديم مجموعة من وحدات الأمان التي تلبي متطلبات الميزانية والأمن وراحة البال، فإن Bastion هو الطريقة التي تدافع بها الشركات الصغيرة والمتوسطة ضد التصيد الاحتيالي وهجمات برامج الفدية وفقدان البيانات وإهمال المستخدم.
Mailinblack
mailinblack.com
قم بحماية أعمالك وموظفيك من التهديدات باستخدام الحل الرائد لحماية البريد الإلكتروني في فرنسا. تجمع تقنيات Mailinblack بين الذكاء الاصطناعي والبشري وقد تم الاعتراف بها منذ أكثر من 20 عامًا من قبل الشركات والمؤسسات الصحية والمؤسسات العامة. انضم إلى عملائنا البالغ عددهم 14000 عميل والذين يستفيدون من حل فعال وقابل للترقية يتكيف مع مؤسساتهم، بالإضافة إلى خدمة دعم عالمية المستوى.
GreatHorn
greathorn.com
حماية شاملة بعد التسليم ضد هجمات البريد الإلكتروني المستهدفة، مدعومة بالتعلم الآلي وإمكانيات الاستجابة الآلية.
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