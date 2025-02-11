حلول أمن البريد الإلكتروني السحابي - التطبيقات الأكثر شعبية - كمبوديا

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
حلول أمان البريد الإلكتروني السحابي عبارة عن منصات بريد إلكتروني مصممة للحماية من عمليات التصيد الاحتيالي التي تخدع المستخدمين للكشف عن معلومات حساسة. تقوم هذه الأنظمة الأساسية، التي يديرها موفر أمان البريد الإلكتروني السحابي، بحظر رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على روابط لمواقع ويب ضارة أو برامج ضارة قبل وصولها إلى المستخدم. تعتمد الشركات على حلول أمان البريد الإلكتروني السحابية لمنع خروقات البيانات، وحماية المعلومات المميزة، وتعزيز أمان نقطة النهاية من خلال إيقاف البرامج الضارة والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت. لقد تطورت هذه الأدوات من سوق بوابة البريد الإلكتروني الآمنة حيث أدى التحول الرقمي إلى تقليل الطلب على حلول أمان البريد الإلكتروني داخل الشركة. على الرغم من وجود بعض التداخل مع برامج مكافحة البريد الإلكتروني العشوائي وأدوات تشفير البريد الإلكتروني، إلا أن حلول أمان البريد الإلكتروني السحابي أكثر شمولاً، وغالبًا ما تشمل وظائف متعددة يمكن تقديمها أيضًا من خلال الخيارات السحابية والمحلية.
إرسال تطبيق جديد
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. هي شركة أمريكية لأمن المؤسسات مقرها في سانيفيل، كاليفورنيا، توفر البرامج كخدمة ومنتجات لأمن البريد الإلكتروني الوارد، ومنع فقدان البيانات الصادرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأجهزة المحمولة، والمخاطر الرقمية، وتشفير البريد الإلكتروني، والاكتشاف الإلكتروني، والبريد الإلكتروني. أرشفة.
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection هو الحل الوحيد في السوق لتغطية جميع جوانب الأمان والامتثال والنسخ الاحتياطي لـ Microsoft 365. اختر من بين الحزم المتنوعة التي تناسب احتياجات عملك، واستمتع بأمان البريد الإلكتروني المتطور الذي يحمي من البريد العشوائي، الفيروسات والتصيد وبرامج الفدية؛ بالإضافة إلى توقيعات البريد الإلكتروني وإخلاء المسؤولية. يمكنك أيضًا الاستفادة من الحماية المتقدمة من التهديدات (ATP) للدفاع عن المستخدمين ضد هجمات البريد الإلكتروني الأكثر تعقيدًا، واستمرارية البريد الإلكتروني التلقائية لمنع التوقف غير المتوقع وأرشفة البريد الإلكتروني المتوافقة قانونًا للحفاظ على جميع رسائل البريد الإلكتروني آمنة وقابلة للبحث. يمكنك أيضًا اختيار النسخ الاحتياطي والاسترداد لنقاط النهاية وبيانات Microsoft 365 في صناديق البريد وTeams وOneDrive وSharePoint. يعمل التكامل المخصص لـ 365 Total Protection مع Microsoft 365 على تبسيط تجربتك بالكامل: بدءًا من التسجيل وحتى الإعداد وحتى الميزات وإدارة المستخدم. تعد وحدة التحكم المركزية الخاصة به مزيجًا مثاليًا من خصوصية البيانات وسهولة الاستخدام، مما يتيح لك القيام بالمزيد دون القلق.
Acronis
acronis.com
يوفر Acronis Cyber Protect حماية قوية ضد التهديدات السيبرانية، وقدرات نسخ احتياطي واسترداد لا مثيل لها وإدارة ورؤية مبسطة من خلال لوح زجاجي واحد، للبيئة بأكملها. تشمل الميزات الرئيسية لبرنامج Acronis Cyber Protect ما يلي: · الحماية من التهديدات السيبرانية: باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML)، لتأمين البيانات والتطبيقات والأنظمة بشكل استباقي، من الهجمات الإلكترونية المتقدمة، بما في ذلك برامج الفدية وغيرها من أشكال البرامج الضارة. · الاسترداد السريع: يؤدي تقليل الاعتماد على دعم تكنولوجيا المعلومات المركزي إلى تمكين المستخدمين من بدء استرداد نقاط النهاية الموزعة بنقرة واحدة، بما في ذلك الاسترداد المعدني لأحمال العمل المادية. · انخفاض التكلفة الإجمالية للملكية: دعم واسع النطاق ومتعدد الأجيال لنظام التشغيل، يتيح دمج البائعين مع ضمان الحماية الشاملة. · الإدارة المبسطة: تتضمن الإدارة المركزية الاستقلالية المحلية والتكامل السلس مع أدوات الطرف الثالث الحالية لتوفير رؤية موحدة لعمليات النسخ الاحتياطي والاسترداد إلى جانب دعم نظام التشغيل الواسع والمتعدد الأجيال. · سيادة البيانات: من خلال استخدام شبكة Acronis الواسعة من مراكز البيانات العالمية، يمكن للمستخدمين ضمان الامتثال وإتقان قوانين سيادة البيانات الإقليمية، مما يوفر راحة البال والامتثال التنظيمي.
IronVest
ironvest.com
يُعد IronVest InboxGuard، المعروف سابقًا باسم "Retruster"، الحل الوحيد لمكافحة التصيد الاحتيالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يوفر تدريبًا أمنيًا سياقيًا وفي الوقت الفعلي على رسائل البريد الإلكتروني التصيدية الفعلية التي قد تتلقاها مؤسستك. نحن ندمج حلنا مع برنامج تدريبي أمني شامل يقدم محتوى يتم تحديثه باستمرار وذو صلة وجذاب للغاية مصمم خصيصًا لتغيير سلوك الموظفين وتعزيز ثقافة أمنية قوية في جميع أنحاء مؤسستك.
Mimecast
mimecast.com
يحظر أمان البريد الإلكتروني المتقدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Mimecast أخطر الهجمات التي تتم عبر البريد الإلكتروني، بدءًا من التصيد الاحتيالي وبرامج الفدية وحتى الهندسة الاجتماعية والاحتيال في الدفع وانتحال الشخصية. مع أمان البريد الإلكتروني المتقدم من Mimecast، يمكنك الحصول على: - أفضل حماية على مستوى الصناعة: قم بحظر التهديدات المستندة إلى البريد الإلكتروني من خلال الكشف الرائد في الصناعة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يثق به أكثر من 42000 عميل. - مرونة النشر: اختر خيار النشر الخاص بك - يتم توفير أمان البريد الإلكتروني مع بوابة أو بدونها. - كشف عالمي المستوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي: استخدم قوة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والرسوم البيانية الاجتماعية لجعل الأمان أكثر ذكاءً وتمكين الموظفين.
Valimail
valimail.com
Valimail هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال DMARC كخدمة، ومخترع DMARC المستضاف. تعمل المنتجات السحابية الأصلية للشركة على إيقاف هجمات انتحال الشخصية وحماية العلامات التجارية من خلال مصادقة هوية المرسل. بفضل التكنولوجيا الرائدة في الصناعة الحاصلة على براءة اختراع، تفتح Valimail إمكانية تنفيذ DMARC للشركات من كل الأنواع والأحجام - مما يزيد معدلات نجاح التنفيذ من أقل من 25% إلى أكثر من 95%. وباعتبارها النظام الأساسي الوحيد المعتمد من FedRAMP وشريك DMARC الذي تم فحصه لبيئات Microsoft 365 وTwilio SendGrid، تتولى Valimail أيضًا مناصب قيادية في كل هيئة رئيسية لمعايير مصادقة البريد الإلكتروني، مما يدعم زيادة الثقة والأمان في نظام البريد الإلكتروني البيئي. لمزيد من المعلومات قم بزيارة www.valimail.com.
Coro
coro.net
Coro هو جيل جديد من منصات الأمن السيبراني. منصة واحدة تؤمن شركتك بأكملها. عند استخدام Coro، فإنك تحمي البريد الإلكتروني والبيانات وأجهزة نقطة النهاية والتطبيقات السحابية وحتى نشاط المستخدم. مع Coro، يمكن لأي شخص أن يصبح خبيرًا في الأمن السيبراني. يستغرق Coro دقائق لإتقانه وهو مصمم لإزالة الأمن السيبراني من قائمة المهام الخاصة بك. يتم تشغيل Coro بواسطة الذكاء الاصطناعي الذي يقوم بالعمل نيابة عنك. يعالج الذكاء الاصطناعي الخاص بنا 95% من التهديدات، ويمكنك التعامل مع الباقي من خلال الحل الفريد بنقرة واحدة من Coro. تعتقد Coro أن لديك الحق في التمتع بالأمن السيبراني على مستوى المؤسسة، بغض النظر عن حجمك. احصل على الأمن السيبراني كما لم تشاهده من قبل. جرب كورو اليوم.
Guardz
guardz.com
يعد Guardz حلاً رائدًا للأمن السيبراني الموحد مصممًا لمقدمي الخدمات المُدارة (MSPs)، مما يمكّنهم من حماية عملائهم من التهديدات الرقمية المتطورة من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ونهج متعدد الطبقات لمكافحة التصيد الاحتيالي وهجمات برامج الفدية وفقدان البيانات ومخاطر المستخدم. تعمل تقنيتنا على تبسيط الأمن السيبراني من خلال أتمتة عملية الكشف والاستجابة عبر بيانات المستخدم والأجهزة ورسائل البريد الإلكتروني والأدلة السحابية، كل ذلك في لوح زجاجي واحد. في Guardz، نحن ملتزمون براحة البال واستمرارية العمل. يضمن دمج تكنولوجيا الأمن السيبراني عالية المستوى مع خبرة التأمين العميقة مراقبة إجراءات الأمان الخاصة بك وإدارتها وتحسينها باستمرار.
Skysnag
skysnag.com
قم بتأمين مؤسستك من انتحال هوية البريد الإلكتروني وزيادة إمكانية تسليم بريدك الإلكتروني باستخدام برنامج أتمتة DMARC الوحيد للتنفيذ المستقل. احصل على رؤية حول السلامة غير المرئية لمرسلي البريد الإلكتروني لديك، وتجاوز جميع مشكلات بروتوكول مصادقة البريد الإلكتروني. ينطبق أيضًا على MSPs ومقدمي الخدمات الذين يرغبون في تحقيق الامتثال لـ DMARC في أقصر وقت ممكن.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi هي شركة للأمن السيبراني تقدم حلولاً يتم تقديمها على منصة برمجية كخدمة. تقود شركة Trustifi السوق من خلال منتجات أمان البريد الإلكتروني الأسهل استخدامًا ونشرها والتي توفر أمان البريد الإلكتروني الوارد والصادر من بائع واحد. إن الأصول الأكثر قيمة لأي مؤسسة، بخلاف موظفيها، هي البيانات الموجودة في بريدها الإلكتروني، والهدف الرئيسي لـ Trustifi هو الحفاظ على بيانات العملاء وسمعتهم وعلاماتهم التجارية آمنة من جميع التهديدات المتعلقة بالبريد الإلكتروني. بفضل Inbound Shield من Trustifi، ومنع فقدان البيانات، والحماية من الاستيلاء على الحساب، وتشفير البريد الإلكتروني، يكون العملاء دائمًا متقدمين بخطوة على المهاجمين. www.trustifi.com
Bastion Technologies
bastion.tech
Bastion هو جيل جديد من منصات الأمن السيبراني للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs) ومقدمي الخدمات المدارة (MSPs) الذين يدعمونهم. منصة واحدة تؤمن شركتك بأكملها. يحمي Bastion الموظفين ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات والتطبيقات السحابية من التهديدات الرقمية المتطورة باستمرار. من خلال تقديم مجموعة من وحدات الأمان التي تلبي متطلبات الميزانية والأمن وراحة البال، فإن Bastion هو الطريقة التي تدافع بها الشركات الصغيرة والمتوسطة ضد التصيد الاحتيالي وهجمات برامج الفدية وفقدان البيانات وإهمال المستخدم.
Mailinblack
mailinblack.com
قم بحماية أعمالك وموظفيك من التهديدات باستخدام الحل الرائد لحماية البريد الإلكتروني في فرنسا. تجمع تقنيات Mailinblack بين الذكاء الاصطناعي والبشري وقد تم الاعتراف بها منذ أكثر من 20 عامًا من قبل الشركات والمؤسسات الصحية والمؤسسات العامة. انضم إلى عملائنا البالغ عددهم 14000 عميل والذين يستفيدون من حل فعال وقابل للترقية يتكيف مع مؤسساتهم، بالإضافة إلى خدمة دعم عالمية المستوى.
GreatHorn
greathorn.com
حماية شاملة بعد التسليم ضد هجمات البريد الإلكتروني المستهدفة، مدعومة بالتعلم الآلي وإمكانيات الاستجابة الآلية.
© 2025 WebCatalog, Inc.