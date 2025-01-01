برنامج أمان Cloud Edge - التطبيقات الأكثر شعبية

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توفر حلول أمان Cloud Edge للشركات طريقة قائمة على السحابة للوصول بشكل آمن إلى الإنترنت والتطبيقات السحابية وشبكات الشركات. تستفيد هذه الحلول من تقنية SD-WAN، التي تدمج الشبكات المعرفة بالبرمجيات مع شبكة واسعة النطاق، مما يمكنها من العمل من أي مكان مع دمج وظائف الأمان لحماية جميع أنشطة الشبكة. من خلال الجمع بين ميزات الأمان للأدوات التقليدية مثل بوابات الويب الآمنة (SWG)، ووسطاء أمان الوصول إلى السحابة (CASB)، وجدران حماية تطبيقات الويب (WAF)، يمكن للشركات تبسيط إدارة الأمان. يسمح هذا النهج للشركات وفرق الأمان بمركزية الرؤية في السياسات والأنشطة والمخاطر الأمنية، مما يلغي حاجة المستخدمين للتفاعل مع أدوات متعددة أو الخضوع لعمليات مصادقة متكررة. تم تصميم حلول الأمان الموحدة لتوفير رؤية شاملة عبر البيئات المعقدة والمختلطة، مما يؤدي إلى تبسيط عمل المسؤولين. وباستخدام أداة واحدة، يمكنهم تصنيف جميع أنشطة المستخدم وحركة مرور الشبكة وإدارتها ومراقبتها دون تعطيل تجربة المستخدم النهائي. على الرغم من وجود بعض التداخل بين أدوات أمان الحافة السحابية والتقنيات التقليدية مثل CASB وWAF وSWG، إلا أن الأخيرة تعمل عادةً بشكل مستقل ولا تقدم نفس المستوى من الرؤية وإمكانية الوصول عبر البيئات المختلطة. البديل الأكثر قابلية للمقارنة هو المحيط المحدد بالبرمجيات (SDP)، والذي يوفر أمانًا موحدًا للشبكة ولكنه لا يوفر وصولاً متكاملاً إلى التطبيقات والشبكات ومتصفحات الويب المستندة إلى السحابة.
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Fastly
fastly.com
Fastly هو مزود خدمات حوسبة سحابية يقدم منصة لحماية أمن التطبيقات، وتحسين الأداء، وتسهيل توصيل المحتوى بشكل أكثر كفاءة.
Twingate
twingate.com
Twingate هو حل للوصول الآمن عن بُعد إلى التطبيقات والبيانات، يوفر الإدارة الآمنة للدخول دون الحاجة إلى VPNs التقليدية.
Akamai
akamai.com
Akamai هو مزود رائد لشبكة توصيل المحتوى (CDN) وخدمات السحابة، يركز على تحسين التجارب عبر الإنترنت من خلال تسريع توصيل المحتوى وتأمينه.
Axis Security
axissecurity.com
يقدم تطبيق Axis Security وصولًا آمنًا عن بُعد إلى التطبيقات والخدمات باستخدام نموذج الثقة الصفرية، مع إدارة مركزية لسياسات الوصول.
Netskope
netskope.com
Netskope هي منصة أمان سحابية تدير وتحمي البيانات والتطبيقات السحابية بفضل ميزات مثل المراقبة في الوقت الفعلي والوصول الآمن.
Cisco Umbrella
umbrella.cisco.com
يقدم تطبيق Cisco Umbrella أمانًا متكاملًا للشبكات من خلال حماية طبقات DNS وIP، مما يمنع التهديدات قبل الاتصال.
Webscale
webscale.com
Webscale هو منصة سحابية تساعد الشركات في إدارة وتوسيع بنية الإنترنت لديها بشكل فعال ، مع ضمان الأداء والأمان والموثوقية.
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