برنامج أمان Cloud Edge - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
توفر حلول أمان Cloud Edge للشركات طريقة قائمة على السحابة للوصول بشكل آمن إلى الإنترنت والتطبيقات السحابية وشبكات الشركات. تستفيد هذه الحلول من تقنية SD-WAN، التي تدمج الشبكات المعرفة بالبرمجيات مع شبكة واسعة النطاق، مما يمكنها من العمل من أي مكان مع دمج وظائف الأمان لحماية جميع أنشطة الشبكة. من خلال الجمع بين ميزات الأمان للأدوات التقليدية مثل بوابات الويب الآمنة (SWG)، ووسطاء أمان الوصول إلى السحابة (CASB)، وجدران حماية تطبيقات الويب (WAF)، يمكن للشركات تبسيط إدارة الأمان. يسمح هذا النهج للشركات وفرق الأمان بمركزية الرؤية في السياسات والأنشطة والمخاطر الأمنية، مما يلغي حاجة المستخدمين للتفاعل مع أدوات متعددة أو الخضوع لعمليات مصادقة متكررة. تم تصميم حلول الأمان الموحدة لتوفير رؤية شاملة عبر البيئات المعقدة والمختلطة، مما يؤدي إلى تبسيط عمل المسؤولين. وباستخدام أداة واحدة، يمكنهم تصنيف جميع أنشطة المستخدم وحركة مرور الشبكة وإدارتها ومراقبتها دون تعطيل تجربة المستخدم النهائي. على الرغم من وجود بعض التداخل بين أدوات أمان الحافة السحابية والتقنيات التقليدية مثل CASB وWAF وSWG، إلا أن الأخيرة تعمل عادةً بشكل مستقل ولا تقدم نفس المستوى من الرؤية وإمكانية الوصول عبر البيئات المختلطة. البديل الأكثر قابلية للمقارنة هو المحيط المحدد بالبرمجيات (SDP)، والذي يوفر أمانًا موحدًا للشبكة ولكنه لا يوفر وصولاً متكاملاً إلى التطبيقات والشبكات ومتصفحات الويب المستندة إلى السحابة.
إرسال تطبيق جديد
Akamai
akamai.com
Akamai هو مزود رائد لشبكة توصيل المحتوى (CDN) وخدمات السحابة، يركز على تحسين التجارب عبر الإنترنت من خلال تسريع توصيل المحتوى وتأمينه.
Fastly
fastly.com
Fastly هو مزود خدمات حوسبة سحابية يقدم منصة لحماية أمن التطبيقات، وتحسين الأداء، وتسهيل توصيل المحتوى بشكل أكثر كفاءة.
Netskope
netskope.com
Netskope هي منصة أمان سحابية تدير وتحمي البيانات والتطبيقات السحابية بفضل ميزات مثل المراقبة في الوقت الفعلي والوصول الآمن.
Webscale
webscale.com
نظرة عامة على Webscale هي منصة سحابية للتجارة الحديثة، توفر الأمان وقابلية التوسع والأداء والأتمتة للعلامات التجارية العالمية. تعمل منصة Webscale SaaS على تعزيز الأتمتة وبروتوكولات DevOps لتبسيط نشر البنية التحتية وإدارتها وصيانتها في بيئات متعددة السحابة، بما في ذلك Amazon Web Services وGoogle Cloud Platform وMicrosoft Azure. تعمل Webscale على تشغيل الآلاف من واجهات التجارة الإلكترونية B2C وB2B وB2E في اثنتي عشرة دولة وثمانية من شركات Fortune 1000 ولديها مكاتب في سانتا كلارا، كاليفورنيا، وبولدر، كولورادو، وسان أنطونيو، تكساس، وبنغالور، الهند، ولندن، المملكة المتحدة.
Cisco Umbrella
umbrella.cisco.com
تعمل Cisco Umbrella على تبسيط الأمن السيبراني والامتثال من خلال توفير مجموعة متقاربة من الإمكانات في حل سحابي واحد أصلي. إن الجمع بين أمان طبقة DNS وبوابة الويب الآمنة وCASB والمزيد يوفر تجربة شاملة تُسعد العملاء. من خلال معالجة أكثر من 600 مليار طلب إنترنت يوميًا والاستفادة من أكبر فريق استخبارات للتهديدات السيبرانية في العالم في Cisco Talos، حققت Umbrella تصنيف AV-TEST لفعالية الأمان رقم 1 عدة مرات. سواء كنت بحاجة إلى تعزيز حزمة الأمان الحالية لديك أو ترغب في الانتقال إلى بنية تعتمد بشكل أكبر على SASE، فإن Umbrella تمكنك من تحقيق أهداف الأمان السحابية اليوم بثقة واغتنام فرص الغد.
Twingate
twingate.com
Twingate هو حل للوصول الآمن عن بُعد إلى التطبيقات والبيانات، يوفر الإدارة الآمنة للدخول دون الحاجة إلى VPNs التقليدية.
Axis Security
axissecurity.com
يقدم تطبيق Axis Security وصولًا آمنًا عن بُعد إلى التطبيقات والخدمات باستخدام نموذج الثقة الصفرية، مع إدارة مركزية لسياسات الوصول.
© 2025 WebCatalog, Inc.