متجر تطبيقات لتطبيقات الويب ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

البحث

✨ WebCatalog Desktop ✨ حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى. تنزيل WebCatalog Desktop معرفة المزيد

الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج أمان Cloud Edge - التطبيقات الأكثر شعبية - الصومال

توفر حلول أمان Cloud Edge للشركات طريقة قائمة على السحابة للوصول بشكل آمن إلى الإنترنت والتطبيقات السحابية وشبكات الشركات. تستفيد هذه الحلول من تقنية SD-WAN، التي تدمج الشبكات المعرفة بالبرمجيات مع شبكة واسعة النطاق، مما يمكنها من العمل من أي مكان مع دمج وظائف الأمان لحماية جميع أنشطة الشبكة. من خلال الجمع بين ميزات الأمان للأدوات التقليدية مثل بوابات الويب الآمنة (SWG)، ووسطاء أمان الوصول إلى السحابة (CASB)، وجدران حماية تطبيقات الويب (WAF)، يمكن للشركات تبسيط إدارة الأمان. يسمح هذا النهج للشركات وفرق الأمان بمركزية الرؤية في السياسات والأنشطة والمخاطر الأمنية، مما يلغي حاجة المستخدمين للتفاعل مع أدوات متعددة أو الخضوع لعمليات مصادقة متكررة. تم تصميم حلول الأمان الموحدة لتوفير رؤية شاملة عبر البيئات المعقدة والمختلطة، مما يؤدي إلى تبسيط عمل المسؤولين. وباستخدام أداة واحدة، يمكنهم تصنيف جميع أنشطة المستخدم وحركة مرور الشبكة وإدارتها ومراقبتها دون تعطيل تجربة المستخدم النهائي. على الرغم من وجود بعض التداخل بين أدوات أمان الحافة السحابية والتقنيات التقليدية مثل CASB وWAF وSWG، إلا أن الأخيرة تعمل عادةً بشكل مستقل ولا تقدم نفس المستوى من الرؤية وإمكانية الوصول عبر البيئات المختلطة. البديل الأكثر قابلية للمقارنة هو المحيط المحدد بالبرمجيات (SDP)، والذي يوفر أمانًا موحدًا للشبكة ولكنه لا يوفر وصولاً متكاملاً إلى التطبيقات والشبكات ومتصفحات الويب المستندة إلى السحابة.