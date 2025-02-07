برنامج أمان Cloud Edge - التطبيقات الأكثر شعبية - سلوفاكيا

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توفر حلول أمان Cloud Edge للشركات طريقة قائمة على السحابة للوصول بشكل آمن إلى الإنترنت والتطبيقات السحابية وشبكات الشركات. تستفيد هذه الحلول من تقنية SD-WAN، التي تدمج الشبكات المعرفة بالبرمجيات مع شبكة واسعة النطاق، مما يمكنها من العمل من أي مكان مع دمج وظائف الأمان لحماية جميع أنشطة الشبكة. من خلال الجمع بين ميزات الأمان للأدوات التقليدية مثل بوابات الويب الآمنة (SWG)، ووسطاء أمان الوصول إلى السحابة (CASB)، وجدران حماية تطبيقات الويب (WAF)، يمكن للشركات تبسيط إدارة الأمان. يسمح هذا النهج للشركات وفرق الأمان بمركزية الرؤية في السياسات والأنشطة والمخاطر الأمنية، مما يلغي حاجة المستخدمين للتفاعل مع أدوات متعددة أو الخضوع لعمليات مصادقة متكررة. تم تصميم حلول الأمان الموحدة لتوفير رؤية شاملة عبر البيئات المعقدة والمختلطة، مما يؤدي إلى تبسيط عمل المسؤولين. وباستخدام أداة واحدة، يمكنهم تصنيف جميع أنشطة المستخدم وحركة مرور الشبكة وإدارتها ومراقبتها دون تعطيل تجربة المستخدم النهائي. على الرغم من وجود بعض التداخل بين أدوات أمان الحافة السحابية والتقنيات التقليدية مثل CASB وWAF وSWG، إلا أن الأخيرة تعمل عادةً بشكل مستقل ولا تقدم نفس المستوى من الرؤية وإمكانية الوصول عبر البيئات المختلطة. البديل الأكثر قابلية للمقارنة هو المحيط المحدد بالبرمجيات (SDP)، والذي يوفر أمانًا موحدًا للشبكة ولكنه لا يوفر وصولاً متكاملاً إلى التطبيقات والشبكات ومتصفحات الويب المستندة إلى السحابة.
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Akamai
akamai.com
Akamai هي شبكة قيادة لتسليم المحتوى (CDN) ومزود الخدمة السحابية التي تركز على تحسين الخبرات عبر الإنترنت للمستخدمين والشركات. الميزات الرئيسية: * تسليم المحتوى: Akamai يسرع تسليم محتوى الويب والتطبيقات ، وضمان وصول سريع وموثوق للمستخدمين على مستوى العالم. * حلول الأمان: توفر المنصة ميزات أمان قوية ، بما في ذلك حماية DDOS وجدران حماية تطبيقات الويب ، للحماية من التهديدات عبر الإنترنت. * الحوسبة الحافة: يقوم Akamai بتعزيز الحوسبة الحافة لمعالجة البيانات أقرب إلى المستخدمين ، وتحسين الأداء وتقليل الكمون. * قابلية التوسع: يمكن للشركات بسهولة توسيع نطاق عملياتها عبر الإنترنت باستخدام حلول Akamai المرنة المصممة لتلبية احتياجات مختلفة.
Fastly
fastly.com
Fastly هو مزود خدمات الحوسبة السحابية الأمريكية. يصف شبكته كمنصة سحابة Edge ، والتي تم تصميمها لمساعدة المطورين على تمديد البنية التحتية السحابية الأساسية الخاصة بهم إلى حافة الشبكة ، أقرب إلى المستخدمين. يتضمن منصة Fastly Edge Cloud شبكة توصيل المحتوى الخاصة بها (CDN) ، وتحسين الصور ، والفيديو والبث ، والأمان السحابي ، وخدمات موازنة التحميل. تشمل خدمات الأمان السحابية لـ Fastly حماية هجوم رفض الخدمة ، وتخفيف الروبوت ، وجدار حماية تطبيق الويب. يستخدم جدار الحماية على الويب Fastly Web Application Assue Application Security Core Modsecurity Core Secret مع مجموعة القواعد الخاصة به. تم تصميم المنصة السريعة فوق الورنيش.
Netskope
netskope.com
تساعد Netskope، الشركة الرائدة عالميًا في SASE، المؤسسات على تطبيق مبادئ الثقة المعدومة وابتكارات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي لحماية البيانات والدفاع ضد التهديدات السيبرانية. توفر منصة Netskope، السريعة وسهلة الاستخدام، وصولاً محسنًا وأمانًا في الوقت الفعلي للأشخاص والأجهزة والبيانات في أي مكان يذهبون إليه. تساعد Netskope العملاء على تقليل المخاطر وتسريع الأداء والحصول على رؤية لا مثيل لها في أي نشاط سحابي أو ويب أو تطبيق خاص. يثق آلاف العملاء في Netskope وشبكة NewEdge القوية الخاصة بها لمعالجة التهديدات المتطورة والمخاطر الجديدة والتحولات التكنولوجية والتغييرات التنظيمية وتغييرات الشبكة والمتطلبات التنظيمية الجديدة.
Webscale
webscale.com
نظرة عامة على Webscale هي منصة سحابية للتجارة الحديثة، توفر الأمان وقابلية التوسع والأداء والأتمتة للعلامات التجارية العالمية. تعمل منصة Webscale SaaS على تعزيز الأتمتة وبروتوكولات DevOps لتبسيط نشر البنية التحتية وإدارتها وصيانتها في بيئات متعددة السحابة، بما في ذلك Amazon Web Services وGoogle Cloud Platform وMicrosoft Azure. تعمل Webscale على تشغيل الآلاف من واجهات التجارة الإلكترونية B2C وB2B وB2E في اثنتي عشرة دولة وثمانية من شركات Fortune 1000 ولديها مكاتب في سانتا كلارا، كاليفورنيا، وبولدر، كولورادو، وسان أنطونيو، تكساس، وبنغالور، الهند، ولندن، المملكة المتحدة.
Cisco Umbrella
umbrella.cisco.com
تعمل Cisco Umbrella على تبسيط الأمن السيبراني والامتثال من خلال توفير مجموعة متقاربة من الإمكانات في حل سحابي واحد أصلي. إن الجمع بين أمان طبقة DNS وبوابة الويب الآمنة وCASB والمزيد يوفر تجربة شاملة تُسعد العملاء. من خلال معالجة أكثر من 600 مليار طلب إنترنت يوميًا والاستفادة من أكبر فريق استخبارات للتهديدات السيبرانية في العالم في Cisco Talos، حققت Umbrella تصنيف AV-TEST لفعالية الأمان رقم 1 عدة مرات. سواء كنت بحاجة إلى تعزيز حزمة الأمان الحالية لديك أو ترغب في الانتقال إلى بنية تعتمد بشكل أكبر على SASE، فإن Umbrella تمكنك من تحقيق أهداف الأمان السحابية اليوم بثقة واغتنام فرص الغد.
Twingate
twingate.com
Twingate هو حل آمن للوصول عن بعد للتطبيقات والبيانات والبيئات الخاصة بالمؤسسة، سواء كانت داخل الشركة أو في السحابة. تم تصميمه لجعل حياة فرق DevOps وفرق تكنولوجيا المعلومات/البنية التحتية والمستخدمين النهائيين أسهل، فهو يحل محل شبكات VPN التجارية القديمة التي لم يتم تصميمها للتعامل مع عالم فيه
Axis Security
axissecurity.com
Atmos عبارة عن منصة حديثة لخدمات الأمان (SSE) مدعومة من Axis. يقوم Atmos بربط المستخدمين بشكل آمن بموارد الأعمال اللازمة لإنجاز العمل، بغض النظر عن التطبيق أو الجهاز أو الموقع. تدمج المنصة ببراعة مراقبة ZTNA وSWG وCASB والتجربة الرقمية في منصة واحدة يتم تقديمها على السحابة، مع لوح زجاجي واحد سهل الاستخدام لإدارة كل شيء. مع أكثر من 350 حافة سحابية تعمل عبر Amazon Web Services Global Accelerator وGoogle Cloud Platform وشبكات Oracle، تساعد منصة Atmos قادة الأمان والشبكات وتكنولوجيا المعلومات على تمكين الموظفين والشركاء والعملاء من الوصول بشكل آمن إلى بيانات الأعمال - دون مخاطر الشبكة الحلول المتمركزة أو قيود التطبيق التي تواجهها كل خدمة الثقة المعدومة الأخرى. يعمل Atmos بشكل مضمن، ويدعم جميع المنافذ والبروتوكولات أثناء فحص كل حركة المرور. من خلال الدعم من وكيل ومن دون وكيل، تتوسط Atmos في أوركسترا من الاتصالات الجراحية الفردية والأقل امتيازًا استنادًا إلى الهوية والسياسة، وتقوم بمراقبة تجربة المستخدم النهائي الحيوية لتتبع الاتصالات (قفزة تلو الأخرى) وتمكين تكنولوجيا المعلومات من تحديد القضايا. تجربة العمل في انسجام مع Atmos by Axis.
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