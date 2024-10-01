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برنامج أمان Cloud Edge - التطبيقات الأكثر شعبية - موزمبيق
توفر حلول أمان Cloud Edge للشركات طريقة قائمة على السحابة للوصول بشكل آمن إلى الإنترنت والتطبيقات السحابية وشبكات الشركات. تستفيد هذه الحلول من تقنية SD-WAN، التي تدمج الشبكات المعرفة بالبرمجيات مع شبكة واسعة النطاق، مما يمكنها من العمل من أي مكان مع دمج وظائف الأمان لحماية جميع أنشطة الشبكة. من خلال الجمع بين ميزات الأمان للأدوات التقليدية مثل بوابات الويب الآمنة (SWG)، ووسطاء أمان الوصول إلى السحابة (CASB)، وجدران حماية تطبيقات الويب (WAF)، يمكن للشركات تبسيط إدارة الأمان. يسمح هذا النهج للشركات وفرق الأمان بمركزية الرؤية في السياسات والأنشطة والمخاطر الأمنية، مما يلغي حاجة المستخدمين للتفاعل مع أدوات متعددة أو الخضوع لعمليات مصادقة متكررة. تم تصميم حلول الأمان الموحدة لتوفير رؤية شاملة عبر البيئات المعقدة والمختلطة، مما يؤدي إلى تبسيط عمل المسؤولين. وباستخدام أداة واحدة، يمكنهم تصنيف جميع أنشطة المستخدم وحركة مرور الشبكة وإدارتها ومراقبتها دون تعطيل تجربة المستخدم النهائي. على الرغم من وجود بعض التداخل بين أدوات أمان الحافة السحابية والتقنيات التقليدية مثل CASB وWAF وSWG، إلا أن الأخيرة تعمل عادةً بشكل مستقل ولا تقدم نفس المستوى من الرؤية وإمكانية الوصول عبر البيئات المختلطة. البديل الأكثر قابلية للمقارنة هو المحيط المحدد بالبرمجيات (SDP)، والذي يوفر أمانًا موحدًا للشبكة ولكنه لا يوفر وصولاً متكاملاً إلى التطبيقات والشبكات ومتصفحات الويب المستندة إلى السحابة.
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Fastly
fastly.com
Fastly هو مزود خدمات الحوسبة السحابية الأمريكي. تصف شبكتها بأنها منصة سحابية حافة، والتي تم تصميمها لمساعدة المطورين على توسيع البنية التحتية السحابية الأساسية الخاصة بهم إلى حافة الشبكة، لتكون أقرب إلى المستخدمين. تتضمن منصة Fastly edge السحابية شبكة توصيل المحتوى (CDN)، وتحسين الصور، والفيديو والب...
Netskope
netskope.com
تساعد Netskope، الشركة الرائدة عالميًا في SASE، المؤسسات على تطبيق مبادئ الثقة المعدومة وابتكارات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي لحماية البيانات والدفاع ضد التهديدات السيبرانية. توفر منصة Netskope، السريعة وسهلة الاستخدام، وصولاً محسنًا وأمانًا في الوقت الفعلي للأشخاص والأجهزة والبيانات في أي مكان يذ...
Twingate
twingate.com
Twingate هو حل آمن للوصول عن بعد للتطبيقات والبيانات والبيئات الخاصة بالمؤسسة، سواء كانت داخل الشركة أو في السحابة. تم تصميمه لجعل حياة فرق DevOps وفرق تكنولوجيا المعلومات/البنية التحتية والمستخدمين النهائيين أسهل، فهو يحل محل شبكات VPN التجارية القديمة التي لم يتم تصميمها للتعامل مع عالم فيه
Akamai
akamai.com
Akamai هي شبكة رائدة لتوصيل المحتوى (CDN) ومزود خدمة سحابية تركز على تحسين التجارب عبر الإنترنت للمستخدمين والشركات. الميزات الرئيسية: * تسليم المحتوى: يعمل Akamai على تسريع تسليم محتوى الويب والتطبيقات، مما يضمن وصولاً سريعًا وموثوقًا للمستخدمين على مستوى العالم. * الحلول الأمنية: توفر المنصة ميزا...
Axis Security
axissecurity.com
Atmos عبارة عن منصة حديثة لخدمات الأمان (SSE) مدعومة من Axis. يقوم Atmos بربط المستخدمين بشكل آمن بموارد الأعمال اللازمة لإنجاز العمل، بغض النظر عن التطبيق أو الجهاز أو الموقع. تدمج المنصة ببراعة مراقبة ZTNA وSWG وCASB والتجربة الرقمية في منصة واحدة يتم تقديمها على السحابة، مع لوح زجاجي واحد سهل الا...
Webscale
webscale.com
نظرة عامة على Webscale هي منصة سحابية للتجارة الحديثة، توفر الأمان وقابلية التوسع والأداء والأتمتة للعلامات التجارية العالمية. تعمل منصة Webscale SaaS على تعزيز الأتمتة وبروتوكولات DevOps لتبسيط نشر البنية التحتية وإدارتها وصيانتها في بيئات متعددة السحابة، بما في ذلك Amazon Web Services وGoogle Clou...
Cisco Umbrella
umbrella.cisco.com
تعمل Cisco Umbrella على تبسيط الأمن السيبراني والامتثال من خلال توفير مجموعة متقاربة من الإمكانات في حل سحابي واحد أصلي. إن الجمع بين أمان طبقة DNS وبوابة الويب الآمنة وCASB والمزيد يوفر تجربة شاملة تُسعد العملاء. من خلال معالجة أكثر من 600 مليار طلب إنترنت يوميًا والاستفادة من أكبر فريق استخبارات ل...