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برنامج الكشف عن السحابة والاستجابة لها (CDR).
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برنامج الكشف عن السحابة والاستجابة لها (CDR). - التطبيقات الأكثر شعبية

يوفر برنامج الكشف والاستجابة السحابية (CDR) أمانًا شاملاً للبيئات السحابية من خلال أتمتة اكتشاف التهديدات والاستجابة لها. تضمن هذه التقنية أن تتمتع الشركات برؤية كاملة لأنظمتها السحابية وتتضمن آليات لمعالجة التهديدات والهجمات عبر كل من التطبيقات السحابية (SaaS) والبنية التحتية (IaaS). من خلال تحليل سجلات الأحداث واستخلاص الرؤى من الهجمات، يساعد CDR فرق الأمان على تحسين وضعهم الأمني ​​العام. في حين أن برنامج CDR يشترك في الميزات مع حلول الكشف عن التهديدات والاستجابة لها الأخرى مثل اكتشاف نقطة النهاية والاستجابة لها (EDR)، والكشف والاستجابة الموسعة (XDR)، واكتشاف الشبكة والاستجابة لها (NDR)، إلا أنه يظل متميزًا في تركيزه. يستهدف EDR مراقبة النشاط عند نقاط نهاية النظام، ويخصص NDR لتأمين بيئات الشبكة. يقوم XDR، بنطاقه الأوسع، بمراقبة الشبكات ونقاط النهاية والخدمات السحابية والبيئات الافتراضية. وفي المقابل، فإن مجلس الإنماء والإعمار مخصص فقط لمراقبة وتأمين البيئة السحابية بأكملها.

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